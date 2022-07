Il Presidente Joe Biden farà la sua prima visita in Medio Oriente la prossima settimana, con tappe in Israele e Arabia Saudita. Il viaggio non sarebbe mai stato semplice dal punto di vista delle pubbliche relazioni. Dopotutto, Biden ha fatto una campagna per fare dell’Arabia Saudita un ‘paria’ e la sua sosta in Israele arriva subito dopo che i funzionari statunitensi hanno affermato che Tel Aviv era ‘probabilmente responsabile’ della morte della giornalista palestinese-americana Shireen Abu Akleh.

Se si deve credere a un recente sondaggio, il viaggio rischia di trasformarsi in un disastro di pubbliche relazioni.

La giustificazione ufficiale di Biden è che il viaggio è importante per la sicurezza nazionale israeliana, ed è probabile che sottolineerà l’importanza dell’Arabia Saudita come esportatore di petrolio se spinto sulla sua posizione molto attenuata nei confronti della monarchia del Golfo. A quanto pare, nessuna di queste inquadrature è vincente per il Presidente.

Il sondaggio dell’Università del Maryland ha suddiviso un campione di 2.208 americani in tre gruppi, a ciascuno dei quali è stata presentata una cornice diversa per la visita. Una frase neutra ha mostrato ambivalenza riguardo al viaggio, con il 24% di approvazione e il 25% di disapprovazione.

Ma quando i sondaggisti hanno detto al secondo gruppo che la visita di Biden riguardava la protezione della sicurezza nazionale israeliana -una giustificazione storicamente ermetica per la politica statunitense nella regione- la disapprovazione è effettivamente aumentata, passando dal 25 al 31 percento, mentre l’approvazione è rimasta piatta. E gran parte di quel movimento proveniva dal partito di Biden, mettendo in evidenza l’immagine danneggiata di Israele tra i democratici.

L’attenzione alla sicurezza israeliana «non sembra aiutare [Biden] a vendere il suo viaggio», ha scritto sul ‘Washington Post‘ Shibley Telhami, che ha condotto il sondaggio. «In effetti, potrebbe ferirlo nel suo collegio elettorale democratico».

Il terzo gruppo ha avuto un’inquadratura più dura, sottolineando i commenti ‘paria’ di Biden e sottolineando anche l’importanza di Riyadh per «il mercato energetico globale». Non sorprende che questa sia stata la giustificazione meno popolare per il viaggio, ottenendo il 33% di disapprovazione e il 23% di approvazione.

Naturalmente, il sondaggio presenta un aspetto positivo per l’Amministrazione Biden: una pluralità di intervistati di ciascun gruppo ha risposto ‘Non lo so’ o ‘Non approvo né disapprovo’, il che significa chemolti americani rimangono incerti riguardo al viaggio.

Ma l’ambivalenza è un’arma a doppio taglio. Né la seconda, né la terza inquadratura erano così dure come avrebbero potuto essere. Non sono state menzionate preoccupazioni specifiche sui diritti umani e i sondaggisti hanno omesso qualsiasi riferimento all’omicidio di Abu Akleh e all’omicidio di Jamal Khashoggi sanzionato dallo stato saudita.

Mancano solo pochi giorni al viaggio, solo il tempo dirà se il diffuso disinteresse si trasformerà in ira.