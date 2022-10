Gli americani devono dire fino a che punto gli USA sono pronti a sostenere l’Ucraina

Il presidente russo Vladimir Putin sta giocando un gioco pericoloso minacciando di usare “piccole” cosiddette armi nucleari da teatro con potenza esplosiva, questa frazione della potenza delle bombe anti-città usate dagli Stati Uniti sul Giappone nell’agosto 1945.

Ma anche la Casa Bianca e il Pentagono stanno giocando un gioco pericoloso quando “funzionari di Washington” non identificati hanno detto ai giornalisti statunitensi che, come ha messo la CNN nella guida della loro storia, “La probabilità … Putin utilizzerà un’arma nucleare tattica nella sua lotta la guerra in Ucraina è forse la più alta da quando la Russia ha invaso lo scorso febbraio, ma non è ancora probabile”.

Questi funzionari dell'”intelligence” non identificati affermano che Putin probabilmente non userebbe tali armi nucleari, che come nell’arsenale nucleare statunitense, possono essere “ridotte” a un minimo di 0,5 kilotoni o fino a 100 kilotoni (la bomba al plutonio “Fat Man” che ha raso al suolo Nagasaki il 9 agosto 1945 è stato misurato a 21 kilotoni, per riferimento), sulla base del presupposto che lo stato di paria globale, ulteriori sanzioni e la probabilità che tali piccole armi nucleari avrebbero portato a un’importante risposta della NATO, anche se fosse non nucleare, lo dissuaderebbe, senza menzionare la maggiore opposizione interna alla guerra nucleare e l’opposizione dell’esercito russo.

Ma queste sono fondamentalmente tutte ipotesi selvagge e una sottile canna su cui scommettere sulla politica nazionale degli Stati Uniti.

Tralasciata dal calcolo di Washington è la misura in cui la volontà apparentemente infinita degli Stati Uniti di fornire all’Ucraina armi offensive avanzate per sconfiggere le truppe russe – armi il cui costo si avvicina all’intero budget annuale dell’esercito sovietico – sta mettendo alle strette il leader autocratico della Russia.

Un leader messo alle strette non è la stessa cosa di un leader razionale. Sappiamo che Putin non si sente messo alle strette? Sappiamo che se pensasse di essere espulso per il crollo della sua “azione militare” in Ucraina, Putin non si rivolgerebbe all’uso di alcune “piccole” armi nucleari per cercare di invertire la tendenza a suo favore?

No, nessuno può saperlo.

E i funzionari statunitensi hanno dichiarato che gli Stati Uniti sperano di utilizzare un lungo conflitto inconcludente in Ucraina, supportato da quantità illimitate di armi e munizioni statunitensi, per “indebolire significativamente” la Russia, cosa che sta già accadendo.

In tali circostanze, Washington può davvero escludere una decisione russa di utilizzare armi nucleari strategiche.

A mio avviso, è tempo che i cittadini americani, che finora non hanno prestato molta attenzione a questa crisi, si accontentino di risucchiare la propaganda del governo e dei media aziendali e di sventolare la bandiera blu e gialla dell’Ucraina, il coraggioso sfavorito in questo conflitto.

Va bene parlare duro in una crisi, ma non abbiamo avuto una situazione da molto tempo che minacciava gli Stati Uniti e la Russia (o la vecchia Unione Sovietica) di combattere testa a testa. Gli americani devono sapere che praticamente in ogni gioco di guerra del Pentagono iniziato con un conflitto USA-Russia, c’è stata una rapida escalation verso le armi nucleari e un’escalation ancora più rapida a quel punto verso la guerra nucleare strategica.

Inoltre, questa non è la nostra crisi, è la crisi dell’Ucraina.

Se gli Stati Uniti sono ancora anche solo lontanamente una democrazia, la questione della guerra nucleare e del rischio nucleare deve essere decisa non dai burocrati del Consiglio di sicurezza nazionale e del Pentagono che operano in totale segretezza, ma in pubblico, mettendo tutte le carte in tavola..

Ecco le domande cruciali che il popolo americano deve porsi o che deve porre a se stesso e rispondere sinceramente, anche a se stesso:

* Quanti dollari dei contribuenti statunitensi vale il “diritto sovrano all’autodeterminazione” dell’Ucraina della sua politica estera? 40 miliardi di dollari? Perché abbiamo già impegnato quella somma principesca (una che rappresenta i due terzi dell’intero budget militare annuale della Russia (!), e da allora il presidente Biden ha impegnato miliardi in più.

* Quante truppe americane morte vale il “diritto sovrano all’autodeterminazione” dell’Ucraina?

* Per quanto tempo gli americani sono pronti a impegnarsi per uno stato di guerra con la Russia? Perché se gli Stati Uniti hanno trascorso due decenni combattendo in Iraq senza vincere, e più di due decenni combattendo in Afghanistan senza vincere – e quelli fossero stati con piccoli eserciti o senza alcun esercito, per quanto tempo gli Stati Uniti avrebbero dovuto combattere la Russia (supponendo ipoteticamente che un tale conflitto potrebbe in qualche modo essere impedito di diventare nucleare).

* Gli americani sono disposti a ricorrere alle armi nucleari per sconfiggere la Russia? (Prima di rispondere, ricorda che la Russia alla fine ha detto di avere 5977 testate nucleari strategiche e bombe, tutte molto più grandi delle bombe atomiche usate su Hiroshima e Nagasaki, e tutte in grado di essere consegnate a obiettivi statunitensi e NATO. Gli Stati Uniti allo stesso tempo ha riferito di avere bombe nucleari 5428. Nessuno dei due paesi ha detto quante bombe nucleari “teatro” più piccole abbia, ma ovviamente sono centinaia o migliaia nei bunker di armi di ciascun paese.

* La maggior parte degli americani sa che la posizione nucleare ufficiale del Pentagono include il concetto che gli Stati Uniti “non saranno il secondo paese in una guerra nucleare a lanciare i suoi missili, ma il primo”. Questo (si spera) non vuol dire che gli Stati Uniti inizierebbero una guerra preventiva contro la Russia (o la Cina) per fortuna, solo perché potrebbero se pensassero di poter portare a termine una tale atrocità senza il rischio di ritorsioni. Piuttosto significa che in una crisi, quando entrambi i paesi avevano i loro missili in allerta (sembra possibile?), che agirebbero per primi piuttosto che rischiare che i propri missili vengano attaccati nei loro silos e sottomarini lanciamissili. Gli americani vogliono che il paese abbia una politica così folle, quando il solo lancio di missili di un paese, anche se non ci sono possibili ritorsioni, distruggerebbe la vita sul pianeta?

Chiunque abbia risposto NO a una di queste importanti domande dovrebbe chiedere che gli Stati Uniti smettano di aggravare la crisi fornendo continuamente armi sempre più letali all’Ucraina, e invece inizino a premere per un cessate il fuoco e negoziati per porre fine a questo conflitto fratricida.

Se hai difficoltà a pensare a queste domande, facciamo un gioco di pensiero; Supponiamo che tu abbia visto due ragazzi forti litigare brutalmente, ovviamente facendosi male a vicenda. Uno, il ragazzo più grande, ha già il naso rotto, sanguinante copiosamente L’altro, che ha avuto la peggio ha una mascella rotta – la sua bocca penzola di traverso e sgorga da dove i suoi denti erano stati estratti. Stanno ancora scappando. Intervieni e fermi il combattimento, anche se potresti essere colpito e ferito gravemente? Forse, se sei un vero samaritano. Bene. Ora modifichiamo la scena e abbiamo gli stessi due ragazzi, entrambi armati, uno con una pistola e l’altro con un fucile d’assalto. Stanno sparando ed entrambi sono stati feriti, ma finora non a morte. Voi che siete disarmati, entrate e cercate di fermare il caos? Immagino di no. Supponiamo che il ragazzo con la pistola sia qualcuno che conosci, e anche se non è una persona eccezionale, può essere divertente. Ora intervieni, a rischio di essere colpito deliberatamente o nel fuoco incrociato? Immagino che la risposta sia no. Ora torna indietro e guarda di nuovo le cinque domande di cui sopra sulla guerra in Ucraina e prova a rispondere.

Dovrebbe essere chiaro a questo punto che le armi nucleari devono sparire! Siamo stati fortunati per 77 anni che non siano stati utilizzati, ma l’improbabile serie di fortuna dell’umanità potrebbe essere sul punto di scadere. Vogliamo che questa decisione venga presa da un autocrate chiaramente ferito a Mosca, o da un gruppo di dilettanti di politica estera astorici e deliranti e burocrati della sicurezza nazionale a Washington?

Diavolo, no!

È passato il tempo che un movimento di massa per la pace e la neutralità in Ucraina e che il divieto delle Nazioni Unite sulle armi nucleari, già adottato dalla maggior parte delle nazioni del mondo, venga firmato dalle nove potenze nucleari.

Allora iniziamo ad affrontare seriamente l’altra crisi esistenziale dell’umanità; la catastrofe climatica che è su di noi.