Giustizia: segnali preoccupanti da Stresa

Difficile non rilevare come sempre più spesso si ha l’impressione che la Magistratura sia parte consapevole, benché esitante, di un disegno di annullamento di quella principale e fondamentale prerogativa che le dà la Costituzione. Prerogativa, dico, perché è una sorta di ‘privilegio’ che dice sostanzialmente «tu sei super partes» e dunque noi non vogliamo, e non possiamo giudicare se ciò che fai è corretto o no, dovete fare tutto voi. È un punto centrale della nostra vita di Paese civile.

Civile, non democratico, sono due cose molto diverse -e, tanto per cominciare a mettere i puntini sulle ‘i’, male fa la GIP di Verbania ad associare la ‘garanzia’ alla democrazia. La garanzia è civiltà: è un fatto tecnico e ‘mentale‘. Ovviamente è molto più in voga nei Paesi democratici, ma non necessariamente.

Il sistema statunitense in gran parte non è garantito (cioè civile) come lo è o dovrebbe essere in Italia. Basterebbe, e mi fermo qui, ricordare che in USA, mentre la Corte Suprema può ‘rifiutare’ i casi che non ritiene interessanti, i giudizi penali sono affidati a giurie di ‘persone qualunque’. Un obbrobrio, che confonde il diritto con l’emozione. Dove poi la cosa diventa, se ci pensate, devastante quando si pensi che una giuria (magari ricattata, subornata, indifferente, parziale: non lo dico io, ci sono centinaia di film americani che ne parlano) può mandare a morte qualcuno, salvo poi a scoprire che, ‘scusate abbiamo sbagliato’. È una mentalità, e quindi un sistema, che non so definire altro che ‘rozzo‘ -e ora condannatemi alle frustate in piazza.

Ma guardate bene. La stessa identica mentalità, la stessa identica superficialità, la stessa identica rozzezza, stanno dietro a quella bruttura, non solo giuridica ma anche etica, dell’ergastolo ostativo, cioè del fatto che, se sei mafioso o simili (e chi lo dice?) e non collabori con la giustizia, sei escluso dalla possibilità di eventuali sconti di pena. Non per caso questa bruttura piace agli stellini e ai loro capi e capetti, da Giggino dell’Arco a Giuseppi a Bonafede, ecc., e piace a Salvini e Meloni e ai loro ammiratori.

Che porta, e non è un caso, ad affermazioni letteralmente dementi a proposito del caso Brusca. Che ‘gode’ di un vantaggio, derivante appunto dal fatto di avere collaborato e costoro (che poi hanno a suo tempo spesso condiviso quella decisione) si scatenano contro questa regola. Non vogliono più rispettarla. E dunque, innanzitutto, ignoranti: è un principio fondamentale di qualunque ordinamento giuridico normalmente civile, quello del cosiddetto ‘favor rei’, se c’è una legge più favorevole a te, quella si applica sempre, anche se viene successivamente abolita. Insomma, è una sorta di ‘contratto con lo Stato’, che ti garantisce qualcosa e poi lo Stato non si può rimangiare la parola.

Ebbene, fin qui, siamo al solito letame della nostra politichetta. Ma guardate come la cosa viene presentata dai politicanti vari e dalla stampa (specie quest’ultima e quella ‘progressista’ in particolare); la si chiama la ‘legge voluta da Falcone‘. Per assicurare a quella norma una sorta di intangibilità, pensa qualche ingenuo e non troppo attento, perché legare una norma a una persona è la cosa più illogica che si possa fare: le norme sono frutto di un ordinamento visto nella sua complessità. Ma questo è un discorso tecnico e troppo lungo. Ciò che voglio rilevare in quella formula, è il sottile ma pesante veleno che contiene. Quella è la ‘legge Falcone’, come dire ‘di quello scocciatore che parlava sempre di mafia’, ‘di quel rompiscatole che pensava a collegamenti tra mafia e politica’, di ‘quel … giudice al riparo delle sue prerogative, del suo potere, della sua volontà di colpire e dai suoi ‘finti’ attentati’.

E qui, torniamo al punto da cui sono partito, perché ho parlato non a caso, di impressione che la Magistratura sia in realtà d’accordo con chi tenta di ridurne l’indipendenza e l’autonomia. A cominciare, duole dirlo, dalla Ministro Marta Cartabia, che, citando una frase di Falcone, lega, parlando di riforme, l’indipendenza della Magistratura alla efficienza. Ha infatti detto: «Autonomia e indipendenza della magistratura, che non siano coniugate a efficienza del servizio, sono privilegi di casta e non sono compresi dalla società»; «Il magistrato deve essere autonomo, indipendente ed efficiente». Salvo a dire che si intenda per efficienza.

Una frase, a mio parere, un legame artificioso e … minaccioso, ma ‘abilmente’ politico, anzi, politicante. Letta in trasparenza quella frase così collegata ad altre, significa che la efficienza (e cioè?) prevale su tutto, anche se il prezzo fosse una riduzione dell’indipendenza. Perché una riduzione dell’indipendenza, potrebbe rendere più facile ‘dirigere‘ la Magistratura, magari sottoponendo il Pubblico Ministero al controllo politico, anzi, la politica di persecuzione penale alla politica.

In questo quadro si colloca, a mio parere, la vicenda della vera e propria colluttazione tra i Magistrati del caso della funivia di Stresa. Una colluttazione, badate bene, che se fosse stata tenuta nei fascicoli del Tribunale, sarebbe stata solo normale dialettica giurisdizionale. Un giudice, accusatore, crede che tizio meriti l’arresto, un altro, giudicante, ritiene di no. Il PM crede di avere ragione e ricorre contro la decisione del Giudice. Tutto normale, tutto regolare. Al massimo la prova che possono essere diverse le mentalità e le consapevolezze dell’inquirente rispetto al giudicante, che, nel nostro sistema, sono ‘naturalmente’ corrette dal fatto che il PM è un giudice … pensate se non lo fosse!

Se, però non si fossero inserite nella discussione, le ‘chiacchiere’ dei Magistrati, i commenti, le interviste, i mugugni, i rinvii alla democrazia, ecc….

Protagonismi? Certo. Disdicevoli? Certissimo. Inutili? Evidente. Dannosi? Devastanti.

Si è portata una indagine delicatissima e tragica, alla solita diatriba tra colpevolisti e innocentisti, tra io so tutto e tu non capisci nulla, eccetera.

E per aggiungere devastazione a devastazione, un altro giudice, il presidente del Tribunale di Verbania, toglie il processo al GIP, per un cavillo burocratico. Notate bene, un cavillo burocratico, che, guarda caso, scatta giusto il giorno giusto.

E qui si apre un altro problema, anzi due.

Primo: quella decisione ‘sconfessa’ il GIP ad opera di un capo ufficio (in quella veste è solo in quella) che ‘interferisce’ nelle decisioni e negli atti dei giudicanti, lasciando intendere, o permettendo di fatto che si intenda, che il GIP ha sbagliato: le prove generali della minore o mancata indipendenza dei giudici e della Magistratura -maggiore efficienza?

Secondo: c’è un principio fondamentale nel nostro diritto processuale, quello del cosiddetto ‘giudice naturale’. Cioè, se le circostanze, ivi compreso che quella mattina quel giudice era di servizio, ti assegnano un giudice, salvo casi eccezionali quello resta ‘il tuo giudice’. E infatti, la cosa appare inconsueta e strana, e inizia la solita bagarre, per cui non si parlerà più della Funivia e dei suoi 14 morti, ma del giudice ‘x’ contro il giudice ‘y’ e della provvidenzialità dell’uso del potere di controllo del giudice ‘z’.

Tutto torna? Temo di sì.

Un’ultima notazione: sarà un caso, ma i giudici coinvolti nella zuffa sono tutti femmine. Ma non si era detto che se ci metti una donna hai risolto tutto, perché donna è perfezione? Mah, è solo un caso, ma anche il Ministro è donna.