Giustizia nel mirino della Destra: Italia come Israele, Polonia, Ungheria…?

Non si fa che parlare del ‘caso Cospito’ e, cosa più grave, ne parla esplicitamente quello che presume di essere il Ministro della Giustizia, il dr. Carlo Nordio. Assieme ai suoi colleghi di Governo. Dico ‘presume’ perché un Ministro della Giustizia di queste cose non parla, agisce e tace, magari evitando che dai suoi uffici escano notizie riservate ma non troppo, come qualche giorno fa!

All’evidenza, dal breve discorso di Nordio alla camera, il mantenimento del regime del 41 bis al sig. Cospito, è una questione di puntiglio, tanto più significativa perché il PM della Cassazione ha espresso forti dubbi sulla ragionevolezza di lasciare le cose come stanno. Insomma, l’impressione è che questa decisione sia solo un ulteriore episodio delle lotta iniziata da Nordio contro i suoi ex-colleghi magistrati: forse l’impressione è sbagliata ma in politica spesso conta più ciò che sembra che ciò che è.

Nordio è diventato Ministro con un programma estremamente chiaro e netto, noto e sbandierato: aumentare il “garantismo”, che in Italia ha significato e significa moltiplicare le vie di fuga dal processo e non nel processo in particolare per i cosiddetti “colletti bianchi”. Non è certo un caso che l’idea abbia trovato il plauso di Berlusconi. E, ad aggravarla questa idea, la impoliticità assoluta di questo Governo, una impoliticità che sconfina nella sfacciataggine se non nell’esplicito sberleffo, lo ha indotto a ritirarsi dalla posizione di parte civile nel processo Rubi, se non sbaglio, di Berlusconi. La cosa in sé, in effetti, potrebbe pure avere un senso, che so perché si è certi della assoluzione oppure non si ritiene che valga la pena di pretendere, di nuovo che so, un risarcimento o altro da Berlusconi, ma comunque il significato certo è uno e uno solo: Berlusconi è, anzi era (e forse sarà) meglio non processarlo.

L’altro punto di forza, se vogliamo definirli così, delle posizioni di Nordio, è la divisione delle carriere dei Magistrati, tra inquirenti e giudicanti. Si tratterebbe di uno stravolgimento della logica stessa del nostro sistema giudiziario, che vede, lo ho scritto più volte qui, nel Magistrato, sempre e comunque un Magistrato, anche quando “accusa” e anche in questo processo italiano così strampalato e mal funzionante. Il fatto è che, se il Pubblico Ministero è e resta un giudice, la sua posizione implicita, la sua mentalità, il suo compito è di essere sempre e comunque, anche mentre accusa, un “giudice”, cioè super partes. Questa è una garanzia certa per le parti più deboli. Il fatto, poi, che si dica che occorrono PM specializzati in certi campi come quello della mafia, o che nella realtà dei fatti la gran parte dei PM resta tale per tutta la sua carriera, non toglie nulla al fatto, da un lato, che un PM può sempre tornare a fare il giudice giudicante (personalmente sono dell’idea che dovrebbe obbligatoriamente farlo periodicamente) e che comunque ha la formazione mentale e giuridica, specialmente quest’ultima del giudice e non, come avviene nei sistemi anglo americani, ad esempio, un avvocato che fa l’accusatore. È anche evidente quale sia la differenza: l’avvocato vuole, concettualmente, “vincere”, il magistrato vuole, concettualmente, giudicare. Non è una banalità. Che diventa molto grave quando, poi, il PM in questo nuovo regime, finisce, e finirà certamente, per essere sottoposto al controllo politico: il contrario esatto del nostro sistema, della nostra concezione del diritto, della nostra Costituzione.

Infine, altro cavallo di battaglia del nostro Ministro, si vorrebbe ritornare alla piena immunità parlamentare, quella che ha ‘salvato’ tanti politicanti non proprio ammirevoli nel nostro Paese.

Sarà un caso, ma non lo è, ogni regime politico di destra (che non ha nulla a che vedere con il conservatore, che è altra e ben più seria cosa) cerca di destabilizzare o ‘imprigionare’ la Magistratura. Vedi il Governo Netanyahu in Israele, quello di Orbàn in Ungheria, quello polacco eccetera. vedi, al contrario, come hanno agito i giudici belgi sul “qatargate”, sbattendo tranquillamente in galera parlamentari e non europei, fino a farli confessare. Se avessero fatto così, oggi, i nostri Magistrati … apriti cielo: La Russa avrebbe minacciato di fare harakiri in Senato, Salvini avrebbe minacciato di non fare più giocare il figliolo con le moto d’acqua della Polizia, la Meloni chi sa che avrebbe fatto, eccetera.

Ma ora, il nostro Governo, ringalluzzito dalla presunta vittoria elettorale (ribadisco: presunta) dichiara di essere un Governo forte, che non accetta di tornare indietro di fronte a non meglio identificate minacce dell’anarchia se non addirittura del terrorismo e della mafia e quindi conferma il 41 bis a Cospito. Ma siccome ha una fifa blu che Cospito gli muoia in carcare, non solo lo manda in ospedale, ma, di nuovo il grande Ministro Nordio simbolo imperituro di garantismo e di libertà (sua e dei suoi amici) minaccia di adottare un Trattamento sanitario obbligatorio, cioè, in altre parole di alimentarlo a forza. Perchè di questo si tratterebbe: obbligarlo non solo a subire, ovviamente legato non vedo come altro, aghi in vena per alimentarlo per via endovenosa, ma anche magari ingozzandolo a forza, dato che la sola alimentazione in via endovenosa, potrebbe non bastare. Che sia una cosa incivile non occorrerebbe nemmeno dirlo.

Ecco, come dicevo: al momento della crisi, con le spalle al muro, nel Governo scatta irrefrenabile la reazione repressiva, autoritaria, illiberale e quindi incostituzionale.

Proprio quando, si potrebbe cogliere l’occasione per cancellare quella bruttura. Che come ho spiegato altre volte, da un lato consiste in una vera e propria tortura e dall’altro in un plateale ricatto, tra l’altro non applicabile a Cospito, che, non essendo un mafioso, non si vede osa mai potrebbe raccontare di complici e complotti inesistenti.

Tolto quindi questo aspetto del ricatto, del quale non si vergogna il Governo così attento alle proprie prerogative, resta l’aspetto inutilmente feroce di una carcerazione che mortifica, umilia e produce sofferenze assurde e inutili al detenuto, in plateale contraddizione con lo scopo della pena, che dovrebbe essere rieducativo e invece così diviene afflittivo e violento.

Tipico, dunque, di quella mentalità di destra (che, lo ripeto, non ha nulla a che vedere con il conservatorismo del quale questo Governo ignora anche solo il significato) alla quale (e temo che lo vedremo fra non molto) non è estranea l’idea infame della pena di morte.

Mi ha colpito come uno schiaffo, un titolo violentissimo e perfino osceno, in cui ci si chiede: “decade prima il 41-bis o Cospito?”. Che mette a nudo la ormai molto ottusa sensibilità etica verso questi temi nel nostro Paese. C’è davvero da avere paura.

Ma ora la battaglia comincia e sarà dura. Il PM della Cassazione, mandando in bestia Nordio, esprime dubbi sulla opportunità del 41-bis (almeno in questo caso) e vedremo presto cosa dirà la Cassazione. Ma poi, a parte le Corti internazionali sui diritti dell’uomo, la Corte Costituzionale dovrà pronunciarsi sulla modifica apportata da questa maggioranza alla legge, modifica che, a mio parere, non cambia in nulla la chiara incostituzionalità del regime del 41-bis.

Sarà, io credo, un punto di svolta questa questione. Se ‘vincesse’ la linea Nordio-Meloni, vorrebbe dire che il Paese avrà fatto grossi passi verso un regime ‘illiberale’, dal quale tornare indietro non sarà facile, se pure sarà mai possibile.