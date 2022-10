Giustizia: le promesse vaghe e scontate di Giorgia Meloni

Una citazione di Montesquieu: “La libertà è quel bene che fa godere di ogni altro bene”. Una promessa: “La legalità sarà la stella polare dell’azione di Governo”. In quanto al programma operativo, il passaggio se pur denso, è breve: “Legalità vuol dire anche una giustizia che funzioni, con un’effettiva parità tra accusa e difesa e una durata ragionevole dei processi, che non è solo una questione di civiltà giuridica e di rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini, ma anche di crescita economica. La lentezza della giustizia ci costa almeno un punto di PIL l’anno, secondo le stime di Bankitalia. Lavoreremo per restituire ai cittadini la garanzia di vivere in una Nazione sicura, rimettendo al centro il principio fondamentale della certezza della pena, grazie anche a un nuovo piano carceri. Dall’inizio di quest’anno, sono stati 71 i suicidi in carcere. Non è degno di una Nazione civile, come indegne sono spesso le condizioni di lavoro dei nostri agenti di Polizia penitenziaria. Con la stessa determinazione rivedremo anche la riforma dell’ordinamento giudiziario, per mettere fine alle logiche correntizie che minano la credibilità della magistratura italiana”.

Giorgia Meloni (e si potrà anche dire che non poteva essere altrimenti), nel suo discorso programmatico alle Camere, è stata generica. Scontate buone intenzioni. In politica e per i politici (e dunque anche per l’esecutivo guidato da Meloni), vale la regola del budino: per sapere se sia o no buono, occorre almeno assaggiarlo. Dunque per quello che riguarda Meloni e il suo Ministro della Giustizia, l’ex magistrato Carlo Nordio, meglio attendere i fatti e i comportamenti concreti. Non sfugga, tuttavia, il passaggio dove si promette di lavorare “per restituire ai cittadini la garanzia di vivere in una Nazione sicura, rimettendo al centro il principio fondamentale della certezza della pena”. Magari, Presidente Meloni, quella che serve è la certezza del diritto.

Nordio. L’altro giorno, a Treviso la sua città, presenta il libro “Volti e storie” di Domenico Basso. L’occasione per “sbottonarsi” un po’ circa propositi ed intendimenti: “Urge dare certezze alle imprese e ridurre i tempi dei processi”.

Alessandro Russello, direttore del “Corriere del Veneto”, gli ricorda il caso di un imprenditore e politico trevigiano Bepi Covre, che ebbe a che fare con i tempi ultra-veloci della giustizia austriaca, in relazione a una vertenza legale contro un’azienda del luogo che gli aveva copiato un brevetto: in 20 giorni l’udienza era fissata. Se la stessa vertenza Covre l’avesse avuta in Italia? “Questo è uno dei leitmotiv che ritornano”, dice Nordio. “Se un imprenditore vuole aprire un’attività in Italia, impiega dieci volte il tempo necessario a un collega austriaco o sloveno. Perciò, la cosa da fare immediatamente è semplificare le procedure e individuare esattamente le competenze: entrambe queste condizioni – procedure complicate e competenze non bene attribuite – sono, tra l’altro, le madri della corruzione. In Italia abbiamo una massa di leggi dieci volte superiore alla media europea. In questo campo bisogna agire subito, perché ci troviamo nel pieno di un’emergenza economica e anche la giustizia deve dare il suo contributo: l’inefficienza del nostro sistema giudiziario ci costa due punti di PIL, in termini di maggiori spese e di mancati investimenti da parte degli operatori stranieri: semplificare ha un forte impatto economico”.

Da dove cominciare? “Le riforme le fa il Parlamento, non il Guardasigilli, però il ministro che mi ha preceduto, Marta Cartabia, persona straordinaria, aveva iniziato nella direzione giustissima e aveva individuato tutti i problemi. Ma non aveva una maggioranza favorevole a una riforma in senso liberale. Noi, invece, abbiamo un consenso popolare per certi aspetti trasversale: non oso pensare, per esempio, che i magistrati si mettano di traverso se dico che voglio aumentare gli organici. La separazione delle carriere? Lo sapete che sono favorevole ma passa in secondo piano, prima dobbiamo occuparci dell’economia. Come si dice: prima si mangia e poi si può cominciare a ragionare”.

Un altro ex magistrato, Gherardo Colombo, uno dei componenti del famoso pool di Mani Pulite di Milano. Partecipa a Trieste a un corso di aggiornamento per giornalisti, “Pena, carcere, misure alternative e giustizia riparativa”. Dice cose che dovrebbero far riflettere: “Chi esce di prigione spesso delinque ancora: manca la riabilitazione”. Colombo parte da una premessa: la maggior parte dei detenuti non viene riabilitata, come prescrive la Costituzione, ma semplicemente repressa, e privata di elementari diritti sanciti dalla nostra carta fondamentale: “Il sovraffollamento, e la generale inadeguatezza delle strutture, oltre alle limitazioni che riguardano la cura della salute, l’igiene, l’informazione, i rapporti con i familiari fanno sì che la vita in carcere non corrisponda, nella quasi totalità dei casi, a quel che dice la nostra Costituzione, secondo la quale “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità”. La situazione non è comprensibile dall’esterno, per chi non la vive. Ed è il motivo per cui, anziché stimolare il desiderio di riabilitarsi, genera rancore e risentimento, sentimenti che spesso stanno alla base della volontà di trasgredire”.

Per Colombo è una questione politica e culturale: “Il tema dell’esecuzione della pena riguarda anche altri aspetti, pure la filosofia. Continua a prevalere purtroppo il principio di retribuzione, vale a dire l’approccio di ripagare con il male chi ha fatto del male. La retribuzione comporta, per le vittime dei crimini, che si consideri un valore la vendetta, la quale come si sa non ripara, non aiuta ad uscire dalla dolorosa condizione di vittima. Al contrario, servirebbe aiutare da una parte chi ha subito il reato a sentirsi riparata dal male subito, e chi l’ha commesso a comprendere di avere agito il male e a non ripeterlo, non per paura della punizione, ma per convinzione”.

Alla fine l’affermazione tranchant: “Il carcere servea fare il contrario di ciò che si pensa faccia. Anziché aumentare la sicurezza dei cittadini, il sistema la diminuisce. Perché quando si esce, quasi sempre si torna a delinquere, spesso con una aumentata capacità di farlo”.

La nota si chiude con una segnalazione: un docu-film scritto e prodotto da due giornalisti, Valentino Maimone e Benedetto Lattanzi, animatori dell’associazione “Errorigiudiziari.com”. Il docu-film si chiama “Peso morto”. E’ la storia di Angelo Massaro, ventun anni in carcere, prima di essere riconosciuto innocente. Dopo “Non voltarti indietro”, sul fenomeno delle ingiuste detenzioni in Italia, menzione speciale ai Nastri d’Argento 2017, un altro docu-film sul tema degli innocenti in manette.

Si tratta della storia giudiziaria e umana di Angelo Massaro, accusato e condannato di un delitto mai commesso per colpa di un’intercettazione trascritta male e interpretata peggio. Uno degli errori giudiziari più gravi della storia italiana. A febbraio del 2017, dopo aver ottenuto la revisione del processo, i giudici di Catanzaro lo riconosconoinnocente. Ma prima trascorre 21 anni in carcere. Per una consonante: gli investigatori che lo intercettano appuntano “muert” (che in pugliese vuol dire morto), invece di “muers” (che significaoggetto ingombrante). Il caso si riapre solo nel 2012, dopo una lunga battaglia da parte del suo legale. La Corte d’appello di Potenza infatti nega la revisione del processo, poi concessa dalla Cassazione nel 2015. Il processo finisce a Catanzaro, che ordina l’apertura della cella dopo 21 anni trascorsi da innocente.