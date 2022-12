Giustizia: l’’agenda Nordio‘

Basterebbe che il Ministro della Giustizia Carlo Nordio mantenesse metà delle cose annunciate e promesse nel corso della sua audizione in Senato: avviare «una riforma del Codice penale», una «riforma garantista e liberale» da realizzare anche, nel caso, con una «revisione della Costituzione». Basterebbe anche quella che definisce «una profonda revisione delle intercettazioni. Vigileremo in modo rigoroso su ogni diffusione arbitraria e impropria per evitare che la diffusione selezionata e pilotata divenga strumento di delegittimazione personale e spesso politica». Perché ha ragione: la presunzione di innocenza «continua a essere vulnerata in molti modi». Figuriamoci poi se non si è d’accordo quando sostiene che «non ha senso che il Pubblico Ministero appartenga al medesimo ordine del giudice perché svolge un ruolo diverso». Come si fa a dargli torto quando sostiene che «nella gestione di migliaia di fascicoli, il pubblico ministero non è in grado, per carenza di risorse, di occuparsene integralmente, e quindi è costretto a una scelta; non solo, ma può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza dover rispondere a nessuno. Un tale sistema conferisce alle iniziative, e talvolta alle ambizioni, individuali di alcuni magistrati, per fortuna pochi, un’egemonia resa più incisiva dall’assenza di responsabilità in caso di mala gestione. Come capo della polizia giudiziaria, il Pubblico Ministero ha infatti una reale autorità esecutiva. Ma come magistrato gode delle garanzie dei giudici, e quindi è svincolato da quei controlli che, in ogni democrazia, accompagnano e limitano l’esercizio di un potere».

E si gridi pure alla lesa maestà e ci si scandalizzi quando il ministro sottolinea che l’obbligatorietà dell’azione penale «si è tradotta in un intollerabile arbitrio. Il Pubblico Ministero può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza rispondere a nessuno».

Il ministro pensa inoltre a una «rivoluzione tecnologica», a partire dall’accelerazione della digitalizzazione; assicura che questa operazione «avverrà sotto lo strettissimo controllo della riservatezza dei dati sensibili presso i rispettivi uffici giudiziari…Un punto che ci sta molto a cuore. Quando saranno adottate tutte le misure opportune per evitare alterazioni o intromissioni illecite nella consapevolezza che ad ogni avanzamento operativo aumentano i rischi di interferenze interessate».

Vasto programma, come si vede. Non resta che augurarsi che non si traduca, come quasi sempre avvenuto, nel classico topolino partorito dalla montagna.

Il CNEL: è da credere che pochi sappiano che esiste un simile organismo, e ancora meno che cosa faccia. L’acronimo, intanto: sta per Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro. Un organismo di rilievo costituzionale, previsto dall’articolo 98. La sua è una funzione consultiva rispetto a Governo, Parlamento, Regioni. Se solo venisse consultato. Sulla carta può contribuire all’elaborazione della legislazione economica e sociale. Dal 1958 ha prodotto un migliaio di documenti a supporto dell’attività parlamentare: tra cui 387 rapporti, relazioni, studi, indagini e ricerche; più di 250 pareri per Governo e Parlamento; e poi “osservazioni”, proposte, disegni di leggi, promuove consultazioni pubbliche come strumento di democrazia partecipata per consentire ai cittadini di esprimere il loro parere su temi di interesse sociale d economico.

Uno di questi rapporti è molto interessante. Sarà per questo che nessuno gli ha prestato la pur minima attenzione?

Risulta che i detenuti e le detenute che lavorano con un contratto collettivo nazionale sono 18.654 (il 34 per cento dei presenti). 16.181 alle dipendenze dell’Amministrazione penitenziaria (84,7 per cento),2.473 per imprese/cooperative esterne e hanno un contratto molto simile, con gli stessi diritti e gli stessi doveri, dei lavoratori liberi. Chi lavora nell’amministrazione percepisce una remunerazione decurtata di un terzo rispetto a quella dei lavoratori in stato di libertà; ha diritto alle ferie remunerate, alle assenze per malattia, il datore di lavoro paga i contributi assistenziali (assicurazione sanitaria) e pensionistici. L’ingresso dell’imprenditoria all’interno degli Istituti di pena è stato favorito dalla legge193/2000 (la cosiddetta Legge Smuraglia), che offre incentivi economici alle imprese che assumono detenuti: uno sconto del 95 per cento sui contributi che il datore di lavoro versa allo Stato per la pensione e l’assistenza sanitaria; l’utilizzo gratuito dei locali e le eventuali attrezzature esistenti; un bonus di 520 euro mensili (sotto forma di credito di imposta) per ogni detenuto assunto. Le agevolazioni proseguono nei diciotto o ventiquattro mesi successivi alla scarcerazione del detenuto, se prosegue il rapporto di lavoro all’esterno con lo stesso datore di lavoro.

“I dati sul lavoro nelle carceri italiane o nella giustizia di comunità sono molto confortanti”, sostiene il presidente del CNEL Tiziano Treu. “Ci danno, per la prima volta, un’immagine del sistema penitenziario molto diversa da quella che viene generalmente rappresentata ed è un segnale di grande maturità del nostro Paese. L’obiettivo e l’auspicio è spostare sempre di più i contratti dagli istituti penitenziari verso imprese e cooperative ma soprattutto definire percorsi di riabilitazione con enti locali e cooperative per favorire il reinserimento graduale”.

Disco verde anche dal vice capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Carmelo Cantone: “Implementare lavoro in carcere non significa togliere lavoro all’esterno è invece un grande valore per la società e anche di arricchimento del mercato del lavoro stesso. Mai come in questo momento storico c’è bisogno di portare sempre più imprese a sostenere i progetti di reinserimento dei detenuti perché il lavoro penitenziario risente della recessione, così come del periodo pre e post Covid”.

Il lavoro all’interno degli istituti penitenziari è svolto per la maggior parte in servizi domestici e di manutenzione ordinaria e, in misura minore, sia in attività industriali presso lavorazioni direttamente gestite dall’amministrazione, che in attività agricole presso le colonie e i tenimenti agricoli. “Nel corso del 2022 la Direzione Generale dei detenuti si è impegnata, con le risorse a disposizione, per razionalizzare le attività delle strutture produttive presenti all’interno degli istituti penitenziari come falegnamerie, tessitorie, tipografie”, spiega Gianfranco De Gesu, Direttore Generale dei Detenuti del DAP.

Un dato significativo è quello esposto da Gian Paolo Gualaccini, consigliere del CNEL: “Abbiamo sancito un patto fra l’Amministrazione penitenziaria, il terzo settore e il privato profit, con l’obiettivo di incentivare la funzione rieducativa della pena carceraria, avvicinando il mercato del lavoro al mondo degli istituti di pena. I dati dimostrano che la finalità rieducativa della pena è ancora un obiettivo sostanzialmente inattuato, ma per i detenuti lavoratori i dati sono ottimi. Se la recidiva per i detenuti non lavoratori, infatti, si aggira intorno al 70 per cento, per coloro che invece in carcere hanno appreso un lavoro, imparando ad avere fiducia in sé stessi, la recidiva scende drasticamente intorno al 2per cento”.