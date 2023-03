Giustizia: il Ministro Nordio batta un colpo!

Della serie: emergenze ignorate. Neppure un trafiletto in fondo alla pagina di un giornale, quanto ai telegiornali neppure parlarne. Eppure la denuncia del segretario generale della UIL Polizia Penitenziaria Gennarino De Fazio è accorata, e mette il dito su una piaga che continua a sanguinare: “La spirale di morte che investe le carceri italiane non accenna a placarsi. Dopo gli 84 suicidi fra i detenuti e i 5 fra gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria dell’anno scorso, un poliziotto in servizio al carcere napoletano di Secondigliano e originario di Aversa, quarantatreenne, dopo aver espletato il turno notturno, si è tolto la vita sparandosi con l’arma d’ordinanza. Ammontano già a 11, invece, i detenuti che hanno volontariamente messo fine alla propria esistenza nel corso del 2023”.

Quello dei suicidi nelle forze dell’ordine, in particolare nel Corpo di polizia penitenziaria, la cui incidenza è notevolmente superiore che nella restante popolazione, è un fenomeno che, aggiunge De Fazio “necessita di essere investigato compiutamente e affrontato concretamente. Peraltro, non riteniamo affatto sufficienti le iniziative e i supporti, anche di natura psicologica, finalizzati a intercettare a valle il disagio, ma reputiamo necessari e non più rinviabili interventi a monte che lo prevengano. Ciò si può realizzare, in primis, ‘umanizzando’ le condizioni di lavoro anche attraverso il rispetto dei diritti e delle prerogative contrattuali, che rappresentano una vera e propria chimera per la gran parte degli appartenenti alla Polizia penitenziaria”.

Imperscrutabili, le ragioni che possono spingere una persona a togliersi la vita; di sicuro a un gesto estremo come il suicidio possono concorrere una serie di concause. Nel caso specifico non è azzardato e neppure strumentale, sostenere che il servizio espletato nelle modalità in cui viene eseguito e la ‘violenza’ delle esperienze spesso vissute e subite, siano fra esse.

Per inciso: che fine ha fatto, e che tipo di lavoro ha effettuato, l’Osservatorio permanente interforze sui suicidi tra gli appartenenti alle forze di polizia costituito dall’allora Capo della Polizia Gabrielli nel febbraio 2019?

Altra drammatica storia: è in carcere da pochi giorni; deve rispondere insieme ad altri due di aggressione e sottrazione di un telefonino ai danni di una donna. Si chiamava Aymen Dahech, 24 anni; dopo l’interrogatorio di garanzia. Fenomeno in crescita quello dei suicidi in carcere, dove spesso finisce chi si è reso colpevole di reati minori oppure chi non ha ancora affrontato il processo ed è in preventiva carcerazione.

Più in generale, la situazione è ben descritta nell’interrogazione alla Commissione Europea presentata dalla vice-presidente del Parlamento Europeo Pina Picierno: “La situazione delle carceri in Italia è allarmante e richiede interventi urgenti e strutturali. Per questo ho depositato un’interrogazione alla Commissione Europea per chiedere se è conoscenza della situazione in Italia e se prevede di adottare delle misure per farvi fronte. Il sovraffollamento e la costante violazione dei diritti più elementari rappresentano una vera e propria emergenza come ha evidenziato l’organo anti-tortura del Consiglio d’Europa. Il Governo però sembra del tutto indifferente e, anzi, abbraccia un giustizialismo disumano, che aggrava e inasprisce i problemi già esistenti”.

Nelle ispezioni dell’organo antitortura del Consiglio d’Europa, l’avvilente fotografia della situazione: pestaggi, aggressioni, risse con armi rudimentali, nel caos di strutture fatiscenti, sovraffollate all’inverosimile. Per l’ennesima volta Strasburgo mette l’Italia sotto accusa. Il rapporto di Strasburgo si basa su quanto emerge in seguito ad alcune visite nelle carceri di Monza, di San Vittore a Milano, Lorusso e Cutugno di Torino, Regina Coeli di Roma.

Inoltre il mai risolto problema del sovraffollamento. Un anno fa la popolazione carceraria ammontava al 114% della capacità ufficiale di 50.863 posti. Iave: in carceri come quelle di Monza e Roma il tasso d’occupazione era del 152%. Una situazione che il ministro della Giustizia Carlo Nordio ben conosce visto che assicura che il governo ha “ampi progetti per ridurre questa criticità”: chiusura delle vecchie carceri e uso di edifici compatibili con le strutture di detenzione, a cominciare dalle caserme dismesse. Peccato che siano progetti che richiedano una riforma globale del sistema penitenziario, di cui al momento non c’è traccia.

La luna di miele con il ministro della Giustizia sembra finita. Sono ormai trascorsi sei mesi da quando Nordio si è insediato. A fronte delle tante promesse e assicurazioni, poco o nulla si è visto di concreto. Eppure Nordio è al ministero per esplicita volontà del Partito maggioritario nella coalizione di destra-centro, Fratelli d’Italia; e la attuale coalizione non ha problemi di maggioranza né alla Camera né al Senato. Dunque, chi o cosa lo frena? E perché? E quello che in sostanza chiede l’Unione delle Camere Penali. Durissima la nota diffusa poche ore fa: “Le riforme urgenti richieste dalla avvocatura sono ignorate, i diktat della magistratura prontamente eseguiti”. Si annunciano tre giorni di sciopero: 19, 20, 21 aprile; inoltre una manifestazione nazionale per chiedere il rispetto degli impegni elettorali sulla giustizia.

Nella delibera approvata dall’UCPI si denuncia il “rallentamento della riforma costituzionale della separazione delle carriere, congelamento delle riforme dell’ordinamento giudiziario sgradite alle toghe. E poi, carcere, carcere, carcere, ogni qual volta la cronaca e la ricerca del consenso ispirano e sollecitano il peggiore populismo penale...Senza esito i ripetuti impegni pubblici del Ministro Nordioad avviare – sin dalla metà di gennaio – un tavolo (Camere Penali, Anm, Accademia) per individuare gli interventi più necessari ed urgenti di modifica dei decreti attuativi Cartabia… La preannunciata stagione delle riforme liberali della giustizia è già abortita?”.

Per gli avvocati “sono evidentissimi e convergenti i segnali di una politica della giustizia di nuovo prona ai diktat ed ai desiderata della magistratura. Si fermano o si tenta di manomettere le riforme dell’ordinamento giudiziario appena varate e sgradite alla magistratura (porte girevoli, distacchi ministeriali, fascicolo per le valutazioni professionali); si fa abortire sul nascere la riforma costituzionale per la separazione delle carriere in magistratura, pur annunciata in campagna elettorale come il punto centrale della riforma della giustizia italiana (da attuarsi -come tutti ricordiamo ‘nei primi sei mesi’)”.

Il paradosso, e la contraddizione, è costituita dal fatto che proprio il partito che ha eletto Nordio, Fratelli d’Italia, sia l’unica forza di maggioranza (e la principale) a non aver presentato né la proposta di legge di iniziativa popolare delle Camere penali, facendola propria al pari di Lega e Forza Italia (oltre che di Azione-Italia Viva), né alcuna altra proposta. Al contrario, si legge sempre nella delibera, “la politica della giustizia in questi primi mesi si è puntualmente connotata, con prontezza e rapidità di azione degna di miglior causa, per la spasmodica sua attenzione alle parole d’ordine del peggiore giustizialismo populista. Carcere, intercettazioni e addirittura codice antimafia contro il grottesco spauracchio dei rave-party; ulteriore aggravamento del regime penitenziario del 41 bis e del regime dell’ostatività; illusorie e propagandistiche moltiplicazioni iperboliche delle pene nei confronti di imprendibili trafficanti di esseri umani protetti e garantiti nelle loro patrie, e nei confronti di scafisti indebitamente spacciati per trafficanti; indiscriminati accanimenti nei confronti di poche decine di detenute madri o in gravidanza, per colpire quella parte di esse balzate agli onori delle cronache social”.

Tutto ciò comporta un clamoroso quanto paradossale contrasto tra le idee ed i programmi di riforma liberale della giustizia penale che il Ministro Nordio ha formalmente e solennemente annuncia in Parlamento, che continua a ribadire e rivendicare in ogni occasione pubblica e di interlocuzione con l’avvocatura, e la quotidiana realtà di una politica giudiziaria, governativa e parlamentare, ispirata al più vieto populismo giustizialista e pronta, ancora più che nei precedenti governi. Insomma: tra il dire, il promettere e l’auspicare di Nordio, e il fare (o non fare) dell’esecutivo c’è di mezzo un Oceano. Sempre più agitato e ribollente.