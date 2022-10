Giustizia: Ercole Incalza, ‘il fatto non sussiste’ per 17 volte

Come canta l’intramontabile Vasco Rossi, “c’è qualcosa che non va / in questo cielo / c’è qualcuno / che non sa /più che ore sono…”. Ercole Incalza e’ un manager di lunga, sperimentata esperienza, tra l’altro alto ex dirigente del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; incappato in disavventure giudiziarie, per ben diciassette volte e’ assolto. Ermes Antonucci de “Il Foglio” raccoglie la sua desolata e amarariflessione: “Questa giustizia scoraggia chi gestisce la pubblica amministrazione a rimanerci”.

Ne ha ben motivo: si conclude con una quantità di assoluzioni (venti imputati suventisette) il processo su presunte tangentirelative al cantiere del Terzo Valico. Condannati sette imputati, pena a un anno e tre mesi (per non deluderecompletamente chi ha costruito il castello accusatorio?).

Le assoluzioni stabiliscono che “il fatto non sussiste”. Significa che non c’e’, non esiste; non e’ mai esistito. Incalza, per quattordicianni dirigente del ministero delleInfrastrutture e dei Trasporti, confermto da sette governi diversi e cinque ministri di ogni schieramento, e’ arrivato a collezionare ben 17 assoluzioni; ma forse qualcuno si e’ persa per strada, perche’ ammette di aver smesso ormai di contarle.Apparentemente la prende con filosofia, ma si indovina amarezza: “E’ facile cheprendano corpo delle denunce, molte volte anche degli attacchi da parte di schieramenti politici, e che quindi si diventi involontariamente martiri. Fortunatamente poi arriva la giustizia, anche se il tempo costituisce un fattore importante. Ci sonocasi in cui un processo dura non uno o due anni, ma anche dieci anni. E poi, a dispettodi quanto si dica, cioè che si è innocenti fino a sentenza definitiva, la verità è che in Italia è sufficiente un rinvio a giudizio per essere immediatamente allontanati dal sistema”.

C’e’ qualcosa che non va. Il Tribunale della Libertà di Catanzaro revoca la misuracautelare per il sindaco – sospeso – del comune di Rende Marcello Manna. Era stato arrestato nell’ambito dell’inchiesta“Reset” della Direzione distrettualeantimafia di Catanzaro. In pratica, cade ogni e torna in libertà. L’ordinanza di scarcerazione, essendo caduta ogni accusa, è stata già depositata.Manna era accusatodi aver avuto rapporti con esponenti della‘ndrangheta, nell’ambito delle elezionicomunali del 2019. Un’inchiesta che ha portato all’arresto di 202 persone a Cosenza, Manna indagato per scambioelettorale politico-mafioso. Il Tribunale del Riesame accoglie il ricorso presentato daidifensori Nicola Carratelli e Gian Domenico Caiazza, e annulla l’ordinanzadi custodia cautelare a suo carico.Determinante, ai fini della decisione deigiudici, la produzione documentale prodottaper dimostrare l’infondatezza dellecontestazioni mosse dalla DDA di Catanzaro.

C’e’ qualcosa che non va. Ancora “il fattonon sussiste” (cioe’ non e’ esistito, non esiste, non e’ accaduto). Francesco Bellomo, ex giudice del Consiglio di Stato (è sospeso) finisce neiguai per violenza privata e per stalking neiconfronti di quattro sue ex allieve. La procura aveva chiesto il rinvio a giudizio. I fatti contestati dalla procura sarebbero staticommessi a cavallo tra il 2014 e il 2018 neiconfronti di quattro borsiste chefrequentavano la scuola di formazione e la preparazione al concorso in magistratura“Diritto e scienza“; sempre secondo l’ipotesiaccusatorial Bellomo avrebbe imposto dress code, arrivando a controllare i profilifacebook. Prosciolto anche l’altro imputato, l’ex pubblico ministero di Rovigo Davide Nalin, ritenuto corresponsabile dei presuntireati.

C’e’ qualcosa che non va. Per il ConsiglioSuperiore della Magistratura non c’e’ problema. La vicenda nasce al Tribunale di Asti. Si celebra un delicato processo di violenza sessuale, il padre che avrebbeabusato della figlia, la madre accusata di non averlo impedito. Giunti alla conclusionedella istruttoria dibattimentale, il PubblicoMinistero chiede una pena molto dura; intervengono i difensori della madre, sirinvia ad altra udienza per la discussionedel difensore del padre, imputatoprincipale. Discussione che però non avviene: alla udienza successiva il Tribunalelegge solennemente il dispositivo di condanna degli imputati ad 11 anni di reclusione. Sbalordito lo stesso PubblicoMinistero, oltre che I difensoridell’imputato. Si fa presente la cosa. Il Presidente si dice dispiaciuto dell’incidente, accartoccia il foglio contenente il dispositivoappena pronunciato, dà la parola al difensore, che si rifiuta eccependol’abnormità di quanto accaduto. Il Tribunaledeposita ugualmente la sentenza, cheovviamente non puo’ che essere annullatadalla Corte di Appello. La vicenda vienesegnalata al Csm, che, dopo oltre due anni e mezzo, conclude con la sanzione dellacensura nei riguardi del solo Presidente; prosciolte i due giudici a latere.

C’e’ qualcosa che non va. Un detenuto nelcarcere di Terni, trasferito a Novara, chiedeun dizionario di latino, uno di spagnolo e una guida Microsoft. La casa circondariale eil ministero della giustizia si oppongono, per non meglio precisate esigenze di sicurezzalegate al regime carcerario. Vai a capirequali sono i pericoli di consultare quattro o cinque libri contemporaneamente, el’assurdita’ di arrivare fino ai giudici dellaCorte di Cassazione. Quando, nel maggiodel 2012, si trovava nel carcere di Terni, sottoposto al regime del 41bis, il magistratodi sorveglianza di Spoleto emiseun’ordinanza con la quale disponeva che “a completa garanzia del diritto allo studio di (…) fosse consentito allo stesso dalladirezione della casa circondariale di Terni di tenere presso di sé tutti i libri di cui avessebisogno per l’incombente di studio che volta a volta lo occupasse senza limitazioninumeriche predefinite”. Trasferito in variistituti penitenziari il detenuto ha sempre avuto cura di far pervenire istanze di ottemperanza rispetto a quella pronuncia. Giunto a Novara, con istanza in data 7 maggio 2021 chiede all’istituto penitenziariodi prelevare dal magazzino tre volume a lui necessari: un dizionario latino, un dizionario spagnolo, un manuale Microsoft 2007, necessari ai fini di studio, da tenere in aggiunta, invero, ai quattordici già detenuti. La direzione rigetta la richiesta: il numeromassimo di libri consentiti era fissato inderogabilmente in quindici.

La questione arriva alla Corte di Cassazione; ed ecco la sentenza: “Riguardo al numero di testi che il condannato puòtenere presso di sé” l’ordinanza “non lo fissa ma lo funzionalizza alle esigenze di studio che di volta in volta si appalesino. E precisa che l’interessato potrà conservare i volumi presso la stanza detentiva o anche nell’apposita bilancetta esterna alla suacamera a scelta, con facoltà per l’amministrazione di prevedere dei limitimassimi al numero di libri che l’interessatopuò tenere contemporaneamente nellacamera detentiva, invece che nellabilancetta (e, quindi, non comunquedepositati al magazzino, con le conseguentidifficoltà di scambio) per evitare chedall’ingombro derivi un concreto pericolo di non poter effettuare adeguatamente icontrolli ordinari all’interno della camera”.Puro e semplice buon senso, che pero’ esige e richiede il bollo della sentenza dellaCorte di Cassazione.

Qui si torna a Vasco Rossi: “C’è qualcuno/ che non sa / più cos’è un uomo / c‘èqualcuno / che non ha / Rispetto per nessuno / c‘è chi dice no / c‘è chi dice no / Io non ci sono”.