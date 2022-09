Il tema e’ stato abbondantemente ignorato un po’ da tutte le forze politiche che si sono presentatealle elezioni che ci si e’ lasciati alle spalle. La Giustizia, lo stato semi-comatoso in cui versa da decenni, le riforme possibili, la situazione delle carceri, continuano a essere una sorta di Cenerentola. Quando poi se ne parla e discute, molto spesso e’ in toni perentoriamente forcaioli e liberticide, il famoso “sbatteteli in galera e buttatevia la chiave”.

Preoccupati da questo atteggiamento di stolta indifferenza, alcune organizzazioni da sempre in prima fila nella difesa dei diritti civili e umani(“Sbarre di zucchero”, “Nessuno Tocchi Caino”, “Voci di dentro”, “Diritti umani dei detenuticalpestati da uno stato assente”, “ConferenzaNazionale Volontariato Giustizia”, “RistrettiOrizzonti”), hanno elaborato un documento, significativamente ignorato dai grandi network e mezzi di informazione e comunicazione.

Si rileva con preoccupazione che dall’inizio dell’anno, in questi quasi nove mesi, ben 65 persone si sono uccise nelle loro celle: 16 avevanotra i 20 e i 37 anni, 8 avevano oltre cinquant’anni, tra loro quattro donne. Una persona ogni 4 giorniha infilato la testa attorno a un cappio o ha inalatoil gas del fornellino. Nel solo mese di agosto unapersona si è suicidata ogni due giorni. Morti di solitudine, paura, disperazione, angoscia. Perchésenza speranza. Morti di galera. “Persone”, si leggenel documento, “diventate vittime di un sistemacarcere mantenuto in piedi, nonostante i suoirisultati spesso fallimentari, da chi non vuolevedere e da chi non sa gestire il disagio con i giustistrumenti di una società civile, che dovrebberoessere innanzitutto medici, educatori, insegnanti. E poi con politiche per l’inclusione e per l’inserimentosociale e lavorativo. Morti di galera. Morti in unagalera dove con la morte e la sofferenza si convive giorno dopo giorno”.

Per questo motivo si chiede “che la societa’ non sivolti dall’altra parte (non tutta ma tanta parte lo fa) e che si renda conto che, suicidio dopo suicidio, si sta reintroducendo di fatto la pena di mortecancellata con l’entrata in vigore della Costituzioneitaliana il 1 gennaio 1948. Allo stesso tempo chiediamo che sia finalmente applicato l’articolo 27 della Costituzione al secondo e al terzo comma dove si afferma che “l’imputato non è consideratocolpevole sino alla condanna definitiva e che le pene non possono consistere in trattamenticontrari al senso di umanità e devono tendere allarieducazione del condannato”.

In particolare, undici le richieste che si avanzano: che si combatta in tutti i modi l’isolamento del sistema carcere, favorendo sempre di più l’ingressonegli istituti della società civile; che le donne in carcere siano rispettate e non schiacciate in un sistema e una organizzazione prettamentemaschili; che diventi realtà l’affermazione chenessuna mamma con bambino deve più stare in cella; lo si è detto troppe volte, è ora di tradurlo in pratica; che sia agevolata l’organizzazione di corsie laboratori gestiti dalle associazioni di volontariato, e la vita delle carceri non finisca alle tre del pomeriggio, come succede ancora in moltissimi istituti; che il sistema sanitario prendain carico davvero le persone e le curi come meritano tutti gli esseri umani, e che ci si ricordisempre che chi è malato gravemente non devestare in carcere; che vengano aumentate le ore di colloqui settimanali e liberalizzate le telefonatecome accade in molti paesi d’Europa, con telefoninipersonali per ciascun detenuto abilitati a chiamareparenti e avvocati: non si tratta di un lusso, ma di un po’ di umanità e di rispetto della sofferenza, anche quella delle famiglie; che vengano assunti in misura adeguata operatori, come psicologi ed educatori, che oggi sono del tutto insufficienti; chevenga depenalizzato il consumo di sostanzestupefacenti, perché la legge attuale sulle drogheporta spesso in carcere persone che non ci dovrebbero stare; che venga posto un limite all’usodella custodia cautelare – un vero e proprio abusovisto che l’Italia è il quinto Paese dell’UnioneEuropea con il più alto tasso di detenuti in custodia cautelare, il 31%, ovvero un detenuto ogni tre; chevenga rispettato lo stesso Ordinamento penitenziario, che a più di quarant’anni dalla suaemanazione è ancora in parte inapplicato, come ad esempio là dove parla di Consigli di aiuto sociale, che dovrebbero occuparsi del reinserimento dellepersone detenute nella società e non sono maistati istituiti; che vengano sviluppati e rafforzatiprogrammi per il reinserimento delle persone cheescono dal carcere con le misure di comunità, chepoi sono l’unico modo vero per porre un freno allarecidiva.

Chissa’ se l’esecutivo prossimo, guidato da Giorgia Meloni, prestera’ almeno ascolto a queste richieste. I promotori ricordano che “alla base di tutto restano però dei principi di civiltà: la sicurezza si raggiunge facendo prevenzione, la prevenzione si fa migliorando la qualità di vita nellecarceri”.

Un problema di non poco conto e’ costituito dale scares risorse; per cui nelle carceri rischia di cronnare l’essenziale sistema costituito dal volontariato.

Negli ultimi due anni si è assistito a crolloverticale del volontariato in carcere che ha fattocrescere il rapporto tra volontari e detenuti, da 1 a 3,1 del 2019 a 1 a 5,4 nel 2020. Le flessionimaggiori per quell oche riguarda le attivitàreligiose (- 61,3%), le attività di formazione e lavoro (- 60,5%), le attività sportive, ricreative e culturali (- 56,5%).

Sono dati che si ricavano dalla ricerca “Al di là deimuri”, curate dalle Acli. Il presidente Emiliano Manfredonia, nella nota introduttiva segnala cheil senso di questo primo report “consisteessenzialmente nel documentare quello che le organizzazioni di quel mondo composito chechiama Terzo settore stanno già operando all’interno della realtà penitenziaria e di come essetendano ad accompagnare i detenuti in un percorso che è indubbiamente afflittivo, ma chedeve essere finalizzato alla prospettiva dellarisocializzazione una volta espiata la pena”.

Attualmente il Dipartimento dell’amministrazionepenitenziaria spende il 97% dei fondi ad essoassegnati per mantenere gli oltre 200 istituti di pena del territorio, quasi 3 miliardi ogni anno. “Un investimento a perdere se si calcola l’altissimotasso di recidiva, che porta gli stessi soggetti adaffollare nuovamente le stesse strutture dalle qualidovevano uscire invece rieducati e reinseriti nelcontesto sociale”, si sottolinea nel rapporto.

Il Dipartimento per l’amministrazione penitenziaria, per il 2020, disponeva di un budget di oltre 3 miliardi di euro (un terzo del bilanciocomplessivo del ministero della Giustizia). Denaro per il 77,98% destinato ai costi del personale; per la voce “Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti” stati stanziati 279 milioni di euro (il 9,28% del budget del Dap). A fronte di investimenti così limitati, il ruolo del volontariatodiventa cruciale: le organizzazioni del Terzo Settoreforniscono una pluralita’ di servizi, coinvolgendomigliaia di persone. Vanno poi considerati gli interventi realizzati con fonti di finanziamento esterne: enti locali, fondazioni, aziende, chesostengono le attivita’ delle organizzazioni del Terzo Settore nella realizzazione di progettiall’interno delle carceri, in particolare nel settoredel lavoro e della cultura.