La notizia vecchia è che il terzo provvedimento del cosiddetto ‘Pacchetto giustizia’ voluto dalla Guardasigilli Marta Cartabia (già approvati quelli su Processo civile e Processo penale) è stato approvato dalla Camera dei Deputati. La Riforma del Consiglio Superiore della Magistratura e dell’Ordinamento giudiziario ha avuto il via libera con 328 favorevoli, 41 contrari. I 25 astenuti sono sostanzialmente i renziani di Italia Viva, benché membri della maggioranza. Contrari sia Fratelli d’Italia che gli esponenti ex Cinquestelle di Alternativa. Adesso lo attende il sigillo definitivo del Senato, con ogni probabilità senza troppi problemi ed ulteriore ‘navetta’ con Montecitorio. Delle tre leggi è anche quella che ha avuto la gestazione più lunga: il Testo base adottato dalla Commissione era stato presentato dall’allora Ministro Alfonso Bonafede (M5S) addirittura nel settembre 2020, oltre un anno e mezzo fa. La notizia ‘nuova’ è che la battuta di ‘caccia al Magistrato’ perseguita globalmente, e specie attraverso i Referendum prossimi venturi del 12 giugno 2022, almeno momentaneamente si placa.

Dunque, come ampiamente previsto, la Camera dei Deputati ha approvato martedì 26 aprile (2022) il testo licenziato dalla Commissione Giustizia lo scorso 14 aprile. La Ministra della Giustizia aveva invitato le forze di maggioranza a concentrare a Montecitorio il dibattito: contrarie Lega e Italia Viva. Possibile e forsanche probabile che sul testo verrà posta la Fiducia che il Premier Mario Draghi ha voluto evitare alla Camera.

L’’Associazione Nazionale Magistrati è pronta al primo sciopero dai tempi dei Governi Berlusconi. Il Comitato direttivo centrale del sindacato delle toghe ha affidato all’Assemblea degli iscritti, convocata sabato 30 aprile, la decisione 《 di deliberare su ogni efficace forma di protesta, ivi compresa la proclamazione di una giornata di astensione dall’attività giudiziaria》. Si farà. Per quanto riguarda l’iter del provvedimento gli emendamenti del Governo Draghi al Testo Bonafede, lungo il confronto interno, sono arrivati a febbraio 2022, poi ulteriormente limati sino alla vigilia del voto in Aula. La necessità del provvedimento è stata invocata più volte dal capo dello Stato Sergio Mattarella, che le ha dedicato un lungo passaggio del proprio discorso alle Camere durante la cerimonia di reinsediamento del 3 febbraio 2022.

Questi in sintesi i contenuti del Testo approvato.

1. Legge elettorale Csm

Il numero dei membri dell’organo sale dagli attuali 27 a 33. Venti saranno i togati (eletti dalla magistratura al proprio interno), dieci i laici ( eletti dal Parlamento in seduta comune), tre i membri di diritto (Presidente della Repubblica, Primo Presidente e Procuratore Generale della Cassazione). Quindici dei venti togati verranno eletti da sette collegi binominali maggioritari: uno per i Magistrati di Cassazione, due per i Pm (ripescaggio del miglior terzo), quattro per i giudici di merito. Gli altri cinque giudici di merito usciranno da un Collegio unico nazionale, pensato per recuperare una quota proporzionale in un sistema che altrimenti avrebbe favorito le maggiori correnti.

2. ‘Porte girevoli’ e eleggibilità

La sovrapposizione tra mandato politico e funzione giudiziaria non sarà più possibile. L’aspettativa è obbligatoria per l’intero periodo di svolgimento del mandato o dell’incarico di governo nazionale, regionale, locale e comporta il collocamento fuori ruolo del magistrato prescrive l’articolo 17. I magistrati (art. 15) non saranno eleggibili nè potranno assumere incarichi di governo nazionale o locale 《se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti (…) nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale》. Per essere eletti Sindaco o Consigliere comunale o assumere l’incarico di assessore comunale, invece, non bisognerà aver lavorato nei tre anni precedenti 《nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe》. In ogni caso, già all’atto dell’accettazione della candidatura sarà bbligatorio collocarsi in aspettativa senza assegni.

3. ‘Porte girevoli’ e ricollocamento

In caso di mancata elezione non si potrà rientrare in ruolo nella stessa circorscizione in cui ci si è candidati, né nel distretto in cui si esercitavano le funzioni all’atto della candidatura. E in ogni caso il ricollocamento 《è disposto con divieto di esercizio delle funzioni di giudice per le indagini preliminari e dell’udienza preliminare o di pubblico ministero e con divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi》 (art. 18). Se invece si viene eletti (art. 19) il rientro nelle aule giudiziarie è precluso per sempre: i magistrati saranno collocati in appositi ruoli presso il ministero della Giustizia, la Presidenza del Consiglio o l’Avvocatura di Stato. Le stesse regole valgono per il rientro da un incarico di governo non elettivo (componente dell’esecutivo o delle giunte regionali o comunali) se il mandato ha durata superiore a un anno. Chi invece rientra da incarichi apicali ‘tecnici’ presso i Ministeri (Capo e Vicecapo di Gabinetto, Segretario generale, Capo e Vicecapo di Dipartimento) dovrà osservare un anno di ‘raffreddamento’ fuori ruolo, poi per altri tre anni non potrà assumere incarichi direttivi o semidirettivi.

4. Separazione delle funzioni

Limite drastico ai passaggi di funzioni tra magistratura giudicante e requirente. Sarà possibile esercitare questa facoltà una sola volta (al momento è possibile farlo quattro volte). Il passaggio dovrà avvenire nei primi dieci anni di carriera, a meno che non si tratti di passaggio da Pm a Giudice civile e viceversa.

Quest’ultima norma introduce una sorta di separazione delle carriere ‘di fatto’, ed è per ciò criticata dall’Anm, secondo cui in questo modo 《si allontana il Pubblico Ministero dalla cultura della giurisdizione, ravvisando nel cambio di funzioni una esperienza patologica, da isolare e presto rimuovere, nella carriera del magistrato》. Secondo la Minostra Cartabia invece nel suo complesso questa legge 《è la migliore possibile nella situazione data》. Figuriamoci la peggiore.

