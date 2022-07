‘Notizie’ ed ‘emergenze’ di cui i notiziari televisivi, i cosiddetti programmi di approfondimento, i grandi giornali trascurano. Evidentemente non le ritengono “notizie” notiziabili. Sulla giustizia e il suo epifenomeno le carceri, c’è il silenzio di sempre. Eppure la situazione è a dir poco drammatica.

La gravità della situazione è data da un numero: 35 suicidi ufficiali in carcere dall’inizio dell’anno. L’ultimo a Sollicciano, carcere fiorentino: un detenuto di 47 anni, ex poliziotto. Le ragioni di un suicidio, osserva Mauro Palma, garante nazionale dei detenuti, sono sempre imperscrutabili e bisogna avvicinarsi al tema col dovuto rispetto e senza alcuna volontà di attribuire responsabilità o colpe. Ma l’osservazione degli ultimi dodici casi da parte dell’Ufficio del Garante porta ad alcune evidenze ricorrenti. Molte delle persone che hanno deciso di togliersi la vita erano giovani, quattro di loro avevano meno di trent’anni e solo due più di sessanta. Circa la metà era in custodia cautelare in attesa di giudizio e tra le cinque persone condannate con sentenza definitiva, quattro dovevano scontare pene brevi. Il carattere ricorrente dei casi non è, come si potrebbe pensare, la non sopportazione di lungo periodo detentivo, quanto la percezione di sé stessi come detenuti, la propria auto-rappresentazione di non appartenenza alla collettività in senso largo per il fatto di trovarsi ora al di là di quei muri. Chi si trova dentro ha una percezione di irreversibilità; su di lui e sul suo destino si allunga fin da subito un cono di ombra scura a cui, in molti, non reggono.

“La situazione è disumana”, si sfoga don Vincenzo Russo, il cappellano di Sollicciano. Si riferisce alla relazione del garante toscano dei detenuti, Giuseppe Fanfani: emerge che in un anno ci sono stati oltre mille episodi di autolesionismo. “Non possiamo più tacere, bisogna denunciare la condizioni del carcere. Basta discorsi, sono vent’anni che sento di discorsi e di progetti e sono vent’anni che vedo persone che si tolgono la vita. Il progetto è oggi, bisogna uscire dal mondo delle chiacchiere e dare vero sostegno”. Gli educatori sono pochi, quattro per 500, 600 persone. “Intercettare il disagio è difficile. Ma Sollicciano è un inferno e lì dentro le cose si amplificano. E crolla tutto addosso”.

In generale: nelle carceri le patologie più frequenti sono disturbi psichici, malattie infettive e gastroenteriche; e ancora: problemi al sistema circolatorio e neoplasie. Problematiche che spesso si sommano alla dipendenza a sostanze stupefacenti. Una “popolazione” molto particolare, quella delle carceri. Se ne è parlato al 39° Congresso nazionale della Società dei farmacisti ospedalieri e dei servizi farmaceutici delle aziende sanitarie. “Il contesto carcerario è molto particolare”, dice Domenica Costantino di SIFO. “Innanzitutto perché si tratta di persone private della libertà personale; in secondo luogo perché per il tipo di patologie diffuse è molto particolare e la gestione clinica del farmaco (che significa anche vigilanza sugli effetti collaterali dei farmaci) inevitabilmente ne è influenzata e ne risente”.

Uno studio condotto su un campione di 16.000 detenuti, rivela una condizione patologica per il 67,5per cento; i detenuti sono in maggioranza affetti da disturbi psichici; seguono malattie dell’apparato digerente e malattie infettive. Su un totale di 16.000, i detenuti che assumono almeno un farmaco sono 8.296, con una media di 2,8 farmaci per persona. Tra i più diffusi, ansiolitici, antipsicotici e antiepilettici.

Giustizialisti di nessuna giustizia, come il direttore de “Il Fatto” Marco Travaglio, certi leghisti e grillini, sono molto scandalizzati per banali scambi di parole tra una delegazione di “Nessuno tocchi Caino” e alcuni detenuti sottoposti al regime del 41 bis durante una visita ispettiva autorizzata dal Dipartimento per l’Amministrazione Penitenziaria.

E’ altro che dovrebbe indignare e scandalizzare. Il luogo è Torino. Corre l’anno 2006: una maxi-banda composta da slavi e italiani, è sospettata di rapinare TIR e di riciclare grandi somme di denaro. Una lunga e complessa inchiesta della polizia stradale porta a svariati arresti. La Procura chiede la condanna anche per associazione a delinquere, accusa che “cade” in quanto già prescritta. Restano in piedi le ipotesi di furti aggravati, e solo per chi ha la recidiva. Le udienze dei processi hanno luogo con esasperante lentezza; alcuni imputati escono di scena: uno muore in un incidente stradale; un altro è travolto da un treno; un terzo lo porta via il Covid, un anno fa… L’altra mattina, in aula, al momento l’appello degli imputati registra ben quattro volte la risposta: “Deceduto”. Perché è morto anche uno dei legali, nel maggio del 2021. Ciliegina finale: il Pubblico Ministero che ha coordinato le indagini, è andato in pensione…

Questa la situazione, questi i fatti.