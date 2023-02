Giù le mani russe dal granaio-Ucraina

Mentre i Paesi occidentali stanno fornendo al governo ucraino un sostegno militare ed economico di cui ha disperatamente bisogno, le imprese private in Ucraina stanno lottando in gran parte da sole per sopravvivere alla devastazione causata dall’invasione russa in corso del loro Paese. Questa situazione semplicemente non è sostenibile.

La mia azienda, Nibulon, è uno dei maggiori produttori ed esportatori di grano dell’Ucraina. Ci stavamo godendo alcuni degli anni migliori dei nostri 30 anni di storia prima dell’inizio dell’invasione su vasta scala della Russia nel febbraio 2022. Nel giro di poche settimane, siamo passati dall’essere un’azienda sana con un futuro luminoso a una che lotta per la sopravvivenza.

Circa il 20% dei beni di Nibulon è attualmente inaccessibile nelle regioni temporaneamente occupate dell’Ucraina. Altre risorse, tra cui silos per cereali, chiatte, silos e terminal, sono state distrutte. Nel 2022 le nostre esportazioni sono crollate perché non potevamo più accedere alla nostra principale rotta di esportazione attraverso il porto di Mykolaiv. Migliaia di altre società ucraine hanno avuto simili tristi esperienze in tempo di guerra.

La liberazione di Kherson e della regione circostante alla fine del 2022 ha rivelato l’entità dello sforzo che sarà necessario per ripristinare la produzione agricola nelle regioni dell’Ucraina sottoposte all’occupazione russa. Si ritiene che queste regioni siano ora tra le aree più pesantemente minate del mondo. Lo sminamento comporterà costi e ritardi significativi prima che le attività agricole possano riprendere. Gli esperti dicono che un giorno di guerra significa un mese di sminamento. Stiamo già investendo in attrezzature e personale per lo sminamento. Al momento, calcoliamo che con 20-25 persone che lavorano dieci ore al giorno, ci vorranno tre anni per ripulire i nostri campi nelle zone più colpite.

In misura maggiore o minore, questi problemi stanno colpendo l’intero settore agricolo in Ucraina. L’ONU stima che questo settore strategicamente cruciale dell’economia ucraina abbia già subito danni e perdite per oltre 30 miliardi di dollari. Prima dell’invasione russa su vasta scala del febbraio 2022, l’Ucraina aveva costantemente ampliato la sua portata globale come esportatore di cibo ed era ampiamente vista come una superpotenza agricola emergente. Ora c’è un pericolo molto reale che Putin riesca a mandare in bancarotta il granaio ucraino.

Come tante altre aziende ucraine, abbiamo adattato il nostro modello di business alle condizioni del tempo di guerra. Abbiamo reindirizzato con successo le esportazioni via terra e su rotaia e abbiamo costruito un nuovo terminal per cereali sul Danubio vicino al confine rumeno. Tuttavia, dobbiamo investire di più per aumentare le nostre esportazioni e ridurre i costi di trasporto molto più elevati che ora gli agricoltori devono pagare.

Uno dei problemi chiave che deve affrontare l’intero settore privato in Ucraina in tempo di guerra è la mancanza di accesso ai finanziamenti a causa dei tassi di indebitamento proibitivi a livello nazionale e internazionale. Non sorprende che la guerra crei un premio di rischio significativo. Di conseguenza, i mercati dei capitali internazionali sono di fatto chiusi per le società ucraine. Occorrono urgentemente forme alternative di finanziamento.

Le Nazioni Unite e la Turchia sono riuscite a stabilire un corridoio del grano per consentire esportazioni limitate di grano ucraino attraverso il Mar Nero. Ora è il momento di stabilire un ‘corridoio di finanziamento’. Proprio come il corridoio del grano è stato un’ancora di salvezza per il settore agricolo ucraino, l’economia ucraina ha bisogno di un meccanismo per aiutare le imprese private a garantire la sopravvivenza immediata e salvaguardare il proprio futuro investendo per diventare più resilienti e competitive.

Un corridoio di finanziamento aiuterebbe a garantire che le imprese private non siano costrette a chiudere e possano invece continuare a sostenere la ricostruzione e la ripresa dell’Ucraina. I requisiti sono semplici. In primo luogo, gli istituti di credito dovrebbero offrire alle imprese ucraine una sospensione delle loro passività esistenti. Uno stallo fornirà la flessibilità necessaria per affrontare alcune delle sfide immediate per le loro operazioni. In secondo luogo, le istituzioni internazionali dovrebbero fornire nuovi finanziamenti per esigenze urgenti di capitale circolante o investimenti strategici. In terzo luogo, i paesi del G7 e le istituzioni finanziarie internazionali dovrebbero offrire garanzie parziali per consentire ai principali esportatori dell’Ucraina di emettere nuovo debito a livelli di costo accettabili.

Nel settore agricolo, è essenziale un maggiore sostegno finanziario poiché le imprese cercano di riparare o sostituire attrezzature e strutture danneggiate. La Banca Mondiale stima che il settore richiederà 18,7 miliardi di dollari in nuovi investimenti nel prossimo decennio. La prossima stagione della semina agricola è proprio dietro l’angolo. Senza un maggiore accesso al capitale, gli agricoltori non saranno in grado di ottenere le attrezzature e i fertilizzanti di cui hanno bisogno per seminare i loro raccolti come previsto.

Se ciò accade, le conseguenze si faranno sentire non solo in Ucraina, ma anche ben oltre i confini del paese. La riduzione dei raccolti in Ucraina avrà un impatto sulla sicurezza alimentare globale. Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite stima che l’invasione russa dell’Ucraina in corso potrebbe aumentare di 47 milioni il numero di persone a rischio di fame acuta, con il maggiore impatto sull’Africa sub-sahariana.

L’agricoltura è un’attività al rallentatore. Se i produttori non possono investire oggi, gli effetti negativi si faranno sentire negli anni a venire. La sopravvivenza dei principali esportatori di prodotti agricoli del Paese è essenziale per la ricostruzione e la ripresa economica a lungo termine dell’Ucraina. È anche importante per la stabilità globale. Una buona strategia aziendale richiede di guardare ai rischi e alle opportunità che ci attendono. I governi occidentali devono pensare oltre le sfide immediate della guerra di oggi e considerare anche ciò che sarà necessario per garantire il futuro dell’Ucraina.

La versione originale di questo intervento è qui.