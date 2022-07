Trascorrere un weekend nella natura dopo una settimana di lavoro e di fatiche è il sogno di molti. Il nostro Paese, per fortuna, mette a disposizione una tale varietà di possibili destinazioni che si ha solo l’imbarazzo della scelta nel dover decidere quale meta raggiungere. Si pensi, per esempio, all’Emilia Romagna, dove il relax è davvero di casa: la location perfetta per chi ha voglia di gustare del buon cibo o di sorseggiare un bicchiere di vino di qualità. Dove andare? Le alternative non mancano: il Parco del Delta del Po offre scenari incantati e incontaminati, mentre le Valli di Comacchio meritano di essere scoperte da adulti e bambini. Per chi non vuole rinunciare a lunghe camminate, i parchi naturali degli Appennini rappresentano la scelta perfetta. Da non dimenticare, infine, lo splendido lago di Ridracoli.

In Umbria, poi, le bellezze naturali si coniugano con la possibilità di immergersi nella quiete più profonda. Si tratta forse di una destinazione molto sottovalutata, ma a ben vedere questo è proprio uno dei motivi per cui vale la pena di andarci, visto che non ci si deve preoccupare del turismo di massa o di un eccessivo affollamento. Il lago Trasimeno offre scorci da sogno, come quelli delle Cascate delle Marmore. Insomma, il mare non c’è ma questo non vuol dire che non si abbia l’opportunità di ammirare panorami da cartolina. L’ideale sarebbe prenotare una stanza in un agriturismo, per mangiare bene e regalarsi due o tre giorni di vera pace.

Ciò è vero anche nell’ipotesi in cui si scelga come destinazione il Lazio, con i suoi tanti ambienti naturali memorabili. Il lago di Bolsena e il lago di Bracciano, per esempio, sono due specchi d’acqua davvero speciali, e non ci si può dimenticare dei parchi regionali, fra i quali spicca quello dei Castelli Romani. Per un po’ di trekking, infine, non c’è meta migliore dei Monti della Meta.