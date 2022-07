L’ultima opera all’84° Maggio Musicale fiorentino è anche la prima dedicata ad un musicista e grande compositore che ha segnato una tappa fondamentale nella storia della musica, Giovanni Battista Lulli, o Lully (Firenze 1632-Parigi 1687) come lui stesso si firmò, oggi quasi completamente dimenticato, anche dalla città che gli ha dato i natali: Firenze. Ci volevano due musicisti che lo hanno studiato ed amato come il Maestro Federico Maria Sardelli ed il suo discepolo Samuele Lastrucci, a ripescare dall’oblio colui che segnò una tappa fondamentale nella nascita dell’opera lirica, ed a proporre al Maggio Musicale la sua ultima opera – ‘Acis et Galatée’ – insieme ad un programma di celebrazionì che si protrarranno nel tempo ( giornate di studio, concerti e opere) e vedranno la costituzione di un Istituto a suo nome. Partner del progetto il Centre de Musique Baroque de Versailles, comune e città metropolitana di Firenze, l’orchestra barocca Modo Antiquo e l’ensemble I Musici del Gran Principe. Intanto, in attesa che questo progetto si realizzi, il pubblico del Maggio fiorentino, ha potuto apprezzare la prima ieri sera, 4 luglio, di quest’opera ispirata alla leggenda di Aci e Galatea descritta nel Libro XIII delle Metamorfosi di Ovidio. L’opera, una pastorale-heroique – che inaugurava un genere nuovo nell’ambito della musica barocca, applaudita sin dall’esordio ( 1686)a Parigi ha riscosso, anche alla “prima” fiorentina, il successo del pubblico del Maggio. Nuove repliche il 6 il 9 e l’11 luglio. Il Maestro Sardelli, che ha diretto l’ultimo capolavoro di Lully, si dichiara felice di questo progetto musicale e culturale: “ Lulli, insieme a Vivaldi, è uno dei miei musicisti più amati, che è giusto conoscere ed apprezzare, essendo stato uno dei più importanti compositori della storia, creatore di un nuovo linguaggio, di un nuovo modo di suonare ( sua à la paternità dell’orchestra in senso moderno) “ di nuovi generi musicali. La sua influenza in Europa è stata forte e ininterrotta fino alla Rivoluzione Francese. Fu al centro di una querelle musicale nel secolo successivo. Segno che ha fatto parlare a lungo di sé.”

Anche la sua vicenda personale merita attenzione. Figlio di un mugnaio fiorentino, di Borgo Ognissanti, fin da piccolo manifesta il proprio talento sia nell’uso del violino che nella danza. All’età di 14 anni, apprezzato e condotto a Parigi da Roger de Lorraine, Duca di Guisa, entra a servizio come paggio di una delle nobildonne d’alto rango, Anne-Marie Louise d’Orleans, Duchessa Montpensier, conosciuta come la Grande Mademoiselle, cugina di Luigi XIV. Il giovane paggio intrattiene la conversazione in italiano e, intanto, apprende il mestiere di “buffon “ e si perfeziona così bene nel violino, tanto che nel 1652 è ingaggiato dalla casa reale, dove è assai apprezzato dal giovane Luigi XIV. Qui si afferma rapidamente tanto da ottenere il titolo di Surintendant de la musique du roi, sbaragliando il campo dei concorrenti. Collabora con Moliere e compone tredici comédie-ballets e commedie pastorali, il genere più in voga, che coinvolgono anche il Re Sole. Della cui glorificazione e dell’affermazione di un’arte nazionale, Lulli è protagonista. Tant’è che dal ‘1671 smette di scrivere in italiano . da allora si chiamerà Lully. E’ del ’73 la prima tragédie en musique, scritta con il fedele librettista Philippe Quinault ( Cadmus et Hermione, cui seguono Alceste,Atys, Isis, ésyché, Bellérophon, Proserpine, Persée, Phaeton, Amadis,Roland, Armid e Acis et Galatées, veri pilastri dell’opera tragica francese, ispirata alla mitologia classica (protagoniste le divinità in conflitto tra loro e con gli umani), in cui la separazione tra genere comico e serio, è netta.

Acis et Galatèe, è l’ ultimo suo capolavoro su testo di Jean de Campistron. Narra la storia d’amore tra il pastore Aci e la ninfa Galatea, con il pastore ucciso da Polifemo (innamorato della ninfa), la quale invocherà Nettuno per trasformare il corpo dell’amato in un fiume nel quale lei potrà tuffarsi. Composta per celebrare il compleanno del Delfino e rappresentata al castello di Anet, senza gli effetti scenici macchine e scenografie mobili delle precedenti opere, l’opera contiene novità rilevanti dal punto di vista drammaturgico e musicale: solo tre atti, riduzione della quantità dei recitativi e dei monologhi a favore del canto e della melodia (prima era la parola a dominare la scena), con accentuazione del carattere comico, del divertissement. L’8 gennaio del 1687, durante le prove per un Te Deum in onore di Luigi XIV Lully si ferisce il piede con il bastone con dirigeva una grande orchestra composta da 150 musicisti, e per il propagarsi di un’infezione, muore due mesi dopo. Lasciando un catalogo delle sue opere, tale da influenzare vari compositori. Assieme a Monteverdi, è il musicista più importante e influente del Seicento. Insomma, l’ex figlio del panettiere di Firenze si era trovato ad aver il monopolio dell’opera in Francia. E’ giusto approfondirne la conoscenza con varie iniziative. Il maestro Federico Maria Sardelli, che al Maggio ha debuttato alla direzione nel dicembre 2002 in occasione di un concerto sinfonico, è uno dei più autorevoli interpreti del repertorio barocco, ha inoltre fondato nel 1984 l’orchestra barocca Modo Antiquo con cui svolge attività concertistica in tutta Europa sia in veste di solista che di direttore nei maggiori festival di musica antica. Direttore principale ospite dell’Orchestra Filarmonica di Torino, il maestro Sardelli ha diretto in alcuni dei principali teatri d’Europa come il Concertgebouw di Amsterdam, il Théâtre des Champs-Elysées di Parigi, il Gewandhaus di Lipsia, la Staatskapelle Halle, la Kammerakademie Potsdam, la Real Filarmonia de Galicia e l’orchestra della Fondazione Arena di Verona. Ha inciso numerosi dischi per etichette come Naïve e Deutsche Grammophon. Ha al suo attivo più di quaranta pubblicazioni discografiche, sempre in veste direttore e di solista, nel Febbraio del 1997 ha ricevuto a New York, per il suo disco “Vivaldi, Concerti per molti Stromenti”, la nomination ai Grammy Awards, il massimo riconoscimento per l’attività discografica; nel 2000 una seconda nomination è giunta a premiare la sua ricostruzione dei Concerti Grossi di Corelli. Il maestro Sardelli ha detto: “Gian Battista Lulli lo chiamo col nome italiano e non per un fatto di campanilismo o nazionalismo, ma perché Lulli ha vissuto i primi 14 anni della sua vita a Firenze e Firenze, e l’Italia in generale, si è dimenticata di questo suo figlio. Oggi, con questa produzione, torna in patria in maniera piuttosto sontuosa, una maniera finalmente degna di tutto quello che ci ha lasciato. In Francia viene eseguito stabilmente, il Paese dove del resto ha trovato la sua fortuna e ha creato la musica francese barocca; la Francia, almeno fino alla rivoluzione è stata impregnata dalla sua impronta fortissima, quindi è giusto che i francesi lo considerino un loro figlio e che lo celebrino. Ma anche noi italiani dobbiamo ricordarci di questo gigante. Altrimenti abbiamo un buco. Noi abbiamo Monteverdi nella prima metà del 600 e nella seconda metà c’è questo portento che è stato Gian Battista Lulli. Per fortuna il Maggio Musicale Fiorentino e il sovrintende Pereira hanno voluto fare questo sforzo produttivo, che consiste non soltanto nel programmare un titolo così difficile, così particolare, ma di dotare per la prima volta nella sua storia l’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino di strumenti originali, strumenti d’epoca, e questo è un passo storico. Consente di cominciare a riguadagnare tutto il repertorio primo Settecentesco e Seicentesco e poterlo anche eseguire con questa compagine. Quindi Lulli torna a Firenze, torna in Italia, torna in Patria. Il Maestro Sardelli così conclude: “Per me è un grande onore poter essere parte di questa produzione a Firenze, proprio la città di Lulli. Io credo che quest’opera, l’ultima scritta dal compositore, sia un vero e proprio capolavoro: è splendido constatare come si passi, all’interno di Acis et Galatée, da momenti tragici a momenti comici e più distensivi. Insieme a essi, pur essendo l’opera breve nel suo complesso, troviamo anche momenti toccanti e sentimentali, che rendono questa pastorale heroique un vero e proprio manifesto di emozioni umane in musica. Grazie anche alla collaborazione con Adeline Caron, la scenografa, abbiamo quasi “creato” una mitologia, come se fosse sospesa fra il nostro tempo e l’epoca dell’opera. Anche i cantanti e le loro movenze saranno legate a questo concetto: abbiamo “unito” il gesto e i movimenti moderni al modo di recitare, anche e soprattutto fisico, del 17° e 18º secolo, creando così un ponte fra questi due mondi. Per me questa è la prima produzione assoluta a Firenze, e sono rimasto assolutamente ammirato dal lavoro che abbiamo svolto insieme a tutto il nostro team, davvero fantastico. Anche il lavoro fatto in scena, con i dipinti appositamente realizzati per quest’opera è stato davvero formidabile.”

Il cast di “Acis et Galatée” vede sul podio il maestro Federico Maria Sardelli alla guida del Coro e dell’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino, la regia è di Benjamin Lazar.

Sul palcoscenico numerosi i debutti: da Jean François Lombard nel ruolo di Acis, Elena Harsányi nel ruolo di Galatée, Luigi De Donato come Polyphème, Sebastien Monti come Apollon, Télème, Le Prêtre de Junon, Guido Loconsolo è Neptune, Mark van Arsdale come Comus, Tircis, Valeria La Grotta nel ruolo di Diane, Deuxième Naïade, Scylla, Francesca Lombardi Mazzulli come L’Abondance, Aminte, Première Naïade, Francesca Longari è Une Dryade e Davide Piva è Un Sylvain. L’Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino suona su strumenti originali.

Il maestro del Coro è Lorenzo Fratini. L’opera, questa edizione del Maggio viene rappresentata in due parti con un intervallo.