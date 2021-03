A un affollato evento della campagna elettorale all’inizio della corsa alle elezioni negli Stati Uniti del 2020, a Joe Biden è stato chiesto “una parola veloce per la BBC”. Mezzo incredulo, Biden si guardò alle spalle, rispondendo: “La BBC? Sono irlandese “, prima di sorridere e scomparire in una stanza adiacente.

Il video ha ottenuto una notevole attenzione dopo la vittoria di Biden lo scorso novembre. Apparentemente ha preannunciato un cambiamento minaccioso nelle relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito da un figlio di un immigrato britannico che amava la regina (‘Una grande, grande donna’, diceva Donald Trump dopo un banchetto di stato nel 2019) a un uomo che non voleva nemmeno parlare alla BBC sulla base dei suoi antenati irlandesi.

Come afferma Richard Johnson della Queen Mary University of London, Biden è l’irlandese-americano più identificato alla Casa Bianca dai tempi di John F. Kennedy, l’unico altro Presidente cattolico. In qualità di vice Presidente, Biden ha scherzato sul divieto del colore arancione da casa sua (il colore del sindacalismo nordirlandese) e, mentre preparava la sua corsa alla presidenza, ha incontrato l’ex leader del Sinn Féin, Gerry Adams, per discutere, come ha detto Adams. , ‘UI’ (un’Irlanda unita).

Tuttavia, fare affidamento sul semplice fatto degli antenati di Biden per prevedere le relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito sotto la sua presidenza è fuorviante. I sentimenti nazionalisti irlandesi sono alti negli Stati Uniti, specialmente nella loro vasta diaspora. I Presidenti degli Stati Uniti si abbandonano spesso a queste opinioni, almeno simbolicamente. Ma, dice Johnson, in termini pratici, hanno avuto scarso impatto sulle relazioni tra Stati Uniti e Regno Unito. La compartimentalizzazione, non il settarismo, è stato l’approccio di politica estera degli Stati Uniti. In altre parole, gli Stati Uniti non vedono il loro rapporto con il Regno Unito attraverso il prisma della questione irlandese, e sembra probabile che rimanga tale sotto Biden.

Più di 30 milioni di persone negli Stati Uniti – circa un americano su dieci – si identificano come ‘irlandesi’. La popolazione dell’Irlanda è inferiore a 5 milioni, il che significa che negli Stati Uniti ci sono oltre sei volte più persone che affermano di essere irlandesi negli Stati Uniti rispetto a quelle che vivono nella stessa Repubblica d’Irlanda.

Durante i Troubles, questo gruppo era ancora più numeroso, sia in termini assoluti che percentuali. Nel censimento del 1980, 40 milioni di americani identificati come irlandesi, costituendo circa un quinto della popolazione degli Stati Uniti (una percentuale più alta rispetto agli afroamericani o agli ispanici dell’epoca).

Secondo Johnson, il repubblicanesimo ha trovato un forte sostegno nella diaspora irlandese negli Stati Uniti. Al momento dell’accordo del Venerdì Santo nel 1998, un sondaggio Gallup ha rilevato che la maggioranza degli americani sosteneva un’Irlanda unita e solo il 17% pensava che l’Irlanda del Nord dovesse rimanere parte del Regno Unito.

Durante i Troubles, la diaspora irlandese negli Stati Uniti creò una serie di gruppi di interesse filo-nazionalisti. Il gruppo più ’militantemente repubblicano’ della lobby irlandese era Irish Northern Aid (Noraid). Una sentenza del tribunale federale del 1981 ha rivelato i legami del gruppo con l’Esercito repubblicano irlandese provvisorio (IRA). Tali gruppi furono condannati da leader nazionalisti moderati.

Altri elementi della lobby irlandese si sono concentrati sul cambiamento attraverso la legislazione e l’azione esecutiva. Hanno avuto un certo successo, ma in gran parte limitati a gesti simbolici. Nel 1994, Bill Clinton accettò con riluttanza di concedere al leader dello Sinn Féin Gerry Adams un visto di 48 ore per visitare New York e parlare a una conferenza a New York, nonostante le proteste del governo britannico.

La cosiddetta lobby irlandese ha guadagnato una rinnovata attenzione negli ultimi anni. Per Johnson, prima che il Regno Unito si assicurasse un accordo di libero scambio con l’UE nel dicembre 2020, i membri del congresso degli Stati Uniti hanno minacciato di bloccare un accordo commerciale USA-Regno Unito a meno che l’accordo Regno Unito-UE non mantenga un confine aperto tra il nord e il sud dell’isola d’Irlanda.

La commissione della Camera su modi e mezzi, che avrebbe esaminato un accordo commerciale tra Stati Uniti e Regno Unito, era presieduta dal membro del Congresso Richard Neal (un democratico del Massachusetts). Neal è co-Presidente del Friends of Ireland Caucus, fondato nel 1981 all’epoca degli scioperi della fame dei prigionieri dell’IRA.

Nonostante ciò, conferma Johnson, le amministrazioni presidenziali statunitensi hanno cercato un approccio più equilibrato. Gli Stati Uniti considerano il Regno Unito uno dei suoi partner più preziosi e importanti. I Presidenti degli Stati Uniti lavorano a stretto contatto con i governi britannici, offrendo anche un’affermazione simbolica per l’Irlanda.

Ciò porta i Presidenti degli Stati Uniti a indulgere in un po ‘di doppia parola. Forse l’esempio più drammatico di questo è stato mostrato da Jimmy Carter, che – nel giorno di San Patrizio del 1976 – ha marciato lungo la Fifth Avenue a New York indossando un distintivo decorato con lo slogan ‘Inghilterra, vattene dall’Irlanda’.

Tuttavia, l’anno successivo, sostiene Johnson, Carter scelse di fare dell’Inghilterra la destinazione della sua prima visita internazionale come Presidente. Carter si è rivolto a una folla di 20.000 persone a Newcastle con il tradizionale ‘Howay the lads’, che è stato ricambiato con estatici applausi. Carter si è dichiarato ‘di essere un Geordie ora’. Secondo quanto riferito, i rapporti tra Carter e il Primo Ministro laburista Jim Callaghan erano buoni.

I riferimenti di Biden ai suoi antenati irlandesi non lo distinguono dagli altri Presidenti degli Stati Uniti. Con l’eccezione di Donald Trump, quasi tutti i Presidenti dell’ultimo mezzo secolo si sono identificati come “irlandesi”, anche quando l’evidenza di un tale collegamento è stata debole. Bill Clinton, ad esempio, ha affermato di avere radici irlandesi, ma ci sono pochi dati che lo colleghino agli antenati irlandesi.

Se misurato da quando il loro ultimo antenato ha lasciato l’Irlanda, afferma Johnson, Joe Biden non è più irlandese di Barack Obama. In effetti, gli antenati irlandesi di Kennedy, Obama e Biden hanno lasciato l’Irlanda entro un decennio l’uno dall’altro, durante o subito dopo la carestia irlandese di patate (1845-1852). L’ultimo antenato di Joe Biden a nascere in Irlanda è stato il suo bis-bisnonno, nato nel 1832, un anno dopo il più vicino antenato irlandese di Barack Obama.

Quasi tutti i Presidenti degli Stati Uniti amano dire: ‘Sono irlandese’, ma tradizionalmente questo non significa essere anti-britannici. Sebbene le affinità personali di Biden siano chiare, dovremmo aspettarci che segua i suoi predecessori nel porre gli interessi di sicurezza degli Stati Uniti prima degli affetti nazionalisti irlandesi.