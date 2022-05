Giornata Mondiale della Libertà di stampa, oggi martedì 3 maggio. In questo 2022 del materialissimo oggetto immateriale in questione non è che ce ne sia spreco. In realtà, poi, lo dicono la parola e il ragionamento stesso, il termine in sé è già obsoleto, novecentesco ma ancor di più ottocentesco. Ché piuttosto si deve, ovviamente, parlare di ‘libertà di informazione‘. Comunque va bene, usiamo pure la sineddoche, la parte per definire il tutto. Però una modifica ed adeguamento ai tempi, generale e locale, non guasterebbe.

Per quanto ci riguarda la nostra Costituzione italiana del 1948 (1947 come stesura) la tutela con l’articolo 21. Già che ci siamo, ricordiamolo integralmente.

«Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’Autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, sporgere denuncia all’Autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni».

A proposito proprio di articolo 21. Articolo 21 è il nome della meritoria Associazione che ha come fine di tutelarla. Non sola, certo, almeno teoricamente. Suo fondatore e nume propulsore è Giuseppe ‘Beppe’ Giulietti, attualmente Presidente della FNSI, il sindacato dei giornalisti, e prima tante altre cose, giornalista anzitutto, che non è affatto scontato per chi dirige organismi di giornalisti. Anzi. Assieme a lui, all’origine, Sergio Lepri, Federico Orlando, David Sassoli che non ci sono più, ma ci sono, e altri che ci sono ancora e non sempre ci sono. Incidentalmente: Giulietti, e con lui i vertici della Federazione Nazionale Stampa Italiana, è tra i pochi, forse pochissimi, che si ricorda ed opera per Julian Assange. Per la ‘libertà di informazione’ nella sua forma più pura. Ed esemplare. Esemplare anche per conseguenze.

La Giornata Mondiale della Libertà di Stampa venne proclamata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel dicembre 1993, su raccomandazione della Conferenza Generale dell’Unesco. Si festeggia il 3 maggio in quanto anniversario della Dichiarazione di Windhoek che contiene importanti principi sul pluralismo e la libertà di espressione. Intende ricordare in primo luogo ai Governi, ma a tutti, in particolar modo ai giornalisti, la necessità di rispettare il teorico impegno per la libertà di stampa. È anche una giornata di riflessione tra i ‘professionisti’ dei media sui temi della libertà di stampa e dell’etica professionale, appunto. Quanto alla conseguente operatività reale…

Ogni anno viene anche assegnato il Premio Unesco per la libertà di stampa, intitolato a Guillermo Cano Isaza che ricorda il giornalista colombiano assassinato il 17 dicembre 1986 a Bogotà, davanti agli uffici del suo giornale, El Espectador. Premia i contributi peculiari alla difesa o alla promozione della libertà di stampa, in particolare di fronte al pericolo. Quest’anno va all’Associazione dei giornalisti della Bielorussia (AJB). Fondata nel 1995 come associazione non governativa di lavoratori dei media, con l’obiettivo di promuovere la libertà di espressione ed il giornalismo indipendente in Bielorussia, riunisce oltre 1300 giornalisti ed è membro della Federazione internazionale dei giornalisti (IFJ) e della Federazione europea dei giornalisti (EFJ). Nell’agosto scorso, 2021, dopo una perquisizione della polizia nei suoi uffici, la Corte Suprema della Bielorussia ne ha ordinato lo scioglimento su richiesta del Ministero della Giustizia.

«Per venticinque anni, il Premio Unesco Guillermo Cano ha attirato l’attenzione del mondo sul coraggio dei giornalisti che hanno mostrato sacrificio di sé nella loro ricerca di verità e trasparenza. Ancora una volta, il loro esempio ci ispira e ricorda l’importanza di garantire che i giornalisti, ovunque si trovino, possano lavorare liberamente e in sicurezza» dice Audrey Azoulay, Direttore Generale dell’Unesco. Il premio viene consegnato nel corso di una cerimonia a Punta Del Este, Uruguay, nel corso della attuale Conferenza Mondiale della Libertà di Stampa.

Certo, non è dato parlare di libertà di stampa in astratto, ma solo se correlata, funzione e propulsione, a tutte le altre forme di libertà. Ed anche a quel ‘Diritto alla conoscenza‘ ultimo lascito, ideale teorico pratico, di Marco Pannella. Oltre che, in primo luogo, alla libertà di vita.

LIBERTÀ DI STAMPA (ED ALTRE LIBERTÀ) /X (continua)