Dal 2000, ogni anno il 20 giugno il mondo si riunisce per onorare la Giornata mondiale del rifugiato. È una giornata internazionale designata dalle Nazioni Unite per onorare i rifugiati in tutto il mondo. Originariamente era conosciuto come Africa Refugee Day, prima che l’Assemblea generale delle Nazioni Unite lo designasse ufficialmente come giornata internazionale nel dicembre 2000. Il primo giorno del rifugiato è stato celebrato il 20 giugno 2001 per commemorare il 50° anniversario della Convenzione del 1951 relativa allo status dei rifugiati . Da allora, la giornata è stata onorata come un’occasione per creare empatia e comprensione per la difficile situazione dei rifugiati e per riconoscere la loro capacità di recupero nel ricostruire le loro vite.

Purtroppo guerre, violenze, persecuzioni e altre emergenze hanno costretto allo sfollamento più di 100 milioni di persone in tutto il mondo. Tra loro ci sono rifugiati, richiedenti asilo e persone sfollate all’interno dei propri Paesi. Fortunatamente, con un numero così elevato di sfollati, c’è stata anche un’enorme effusione di sostegno e solidarietà per bambini, donne e uomini in cerca di sicurezza. Negli ultimi anni, la crisi mondiale dei rifugiati è stata al centro della scena. Questo è il motivo per cui è diventato più importante che mai non solo evidenziare la necessità di supporto, ma anche apprezzare gli sforzi dei paesi – in particolare i paesi del terzo mondo come il Pakistan – nell’affrontare lo scoraggiante compito di ospitare i rifugiati.

Pakistan e Afghanistan sono vicini immediati. Afflitto da decenni di violenti conflitti e disastri naturali, l’Afghanistan ha creato una delle più grandi popolazioni di rifugiati al mondo dopo i rifugiati siriani e gli sfollati venezuelani. Negli ultimi quattro decenni, il Pakistan ha ospitato diverse ondate di profughi afgani in fuga dalle guerre. La prima ondata di rifugiati afgani è iniziata con l’invasione sovietica dell’Afghanistan nel 1979, mentre la seconda ondata è iniziata negli anni ’90 con il crollo del governo afghano e la successiva formazione del governo talebano nel 1996. Il Pakistan ha assistito alla terza ondata di rifugiati afgani come risultato dell’invasione dell’Afghanistan da parte delle forze guidate dagli Stati Uniti nel 2001, mentre la caduta del governo di Ashraf Ghani il 15 agosto 2021 ha causato la quarta ondata. Nonostante le consistenti sfide socioeconomiche e di sicurezza, il Pakistan continua ad ospitare la seconda popolazione di rifugiati più grande di quasi tre milioni di afgani.

Secondo gli ultimi dati delle Nazioni Unite, 1,3 milioni di afgani risiedono in Pakistan mentre oltre 300.000 sono entrati in Pakistan dalla caduta di Kabul. Ci sono oltre 50 campi profughi afgani operativi in ​​Pakistan. Di cui 43 campi si trovano nella provincia di KP e ospitano quasi 1 milione di rifugiati. Circa il 68% di questi rifugiati afgani in Pakistan vive nelle aree urbane, mentre solo il 32% vive nei campi. I rifugiati afgani registrati non solo hanno la libertà di muoversi liberamente ovunque nel paese, ma hanno anche accesso alla salute, all’istruzione nelle istituzioni pubbliche e private, opportunità di lavoro e possibilità di aprire conti bancari in qualsiasi banca. Il Pakistan attraverso il Refugee Affected and Hosting Areas Program (RAHA), gestisce programmi speciali per migliorare le capacità dei rifugiati in vari mestieri al fine di consentire loro di guadagnare migliori mezzi di sussistenza per se stessi e le loro famiglie. Inoltre, è stata recentemente istituita un’Unità di sostegno ai rifugiati urbani per fornire assistenza e facilitazione ai rifugiati che vivono nelle aree urbane e semiurbane in KP in termini di salute, istruzione, occupazione, protezione e rimpatrio volontario.

Come conseguenza della solidarietà e della compassione del Pakistan per l’accoglienza dei rifugiati afgani, un gran numero di rifugiati afgani insediati ora vede il Pakistan come la loro prima casa. Il Pakistan come destinazione d’elezione per milioni di afghani in fuga dalla loro patria lacerata dai conflitti negli ultimi quattro decenni la dice lunga sulla sua empatia e compassione per la popolazione sfollata.

È sconvolgente notare che l’86% della popolazione mondiale di rifugiati è ospitata da paesi come il Pakistan o l’Uganda che hanno una capacità molto inferiore e meno risorse. Al contrario, nazioni ricche come l’Europa e gli Stati Uniti, nonostante le capacità e le risorse, non riescono a condividere in modo significativo la responsabilità di proteggere le persone che sono fuggite dalle loro case in cerca di sicurezza. Dall’agosto 2021, le politiche internazionali hanno contribuito immensamente a una catastrofica emergenza umanitaria che ha lasciato un quarto della popolazione di fronte al rischio di carestia e livelli estremi di fame, spingendo le famiglie afghane a misure di sopravvivenza sempre più disperate.

In questa giornata mondiale del rifugiato, apprezziamo il Pakistan e gli altri paesi poveri per il loro generoso contributo nell’aiutare a creare un mondo più pacifico, sollecitando al contempo una vera cooperazione internazionale oltre a una condivisione significativa ed equa delle responsabilità.