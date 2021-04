Per celebrare la prima Giornata della Terra il 22 aprile 1970, l’allora Presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, piantò un albero sul prato della Casa Bianca. Più di cinquant’anni dopo, un compito molto più grande spetta all’attuale occupante dello Studio Ovale.

Joe Biden ha invitato 40 leader mondiali a prendere parte a un raduno virtuale di due giorni che inizierà oggi, il 22 aprile. Poco più di sei mesi prima che i Paesi si incontrino a Glasgow per il vertice annuale delle Nazioni Unite sul clima, Biden spera di prendere impegni più radicali per la riduzione delle emissioni dei suoi ospiti e per dare una svolta ai negoziati internazionali.

La posta in gioco, come sempre, è alta. Nonostante una breve tregua durante i blocchi nel 2020, le emissioni globali di carbonio dovrebbero tornare a crescere nel 2021, avvicinandosi al loro picco pre-pandemico.

Cosa può venire dal vertice della Giornata della Terra? E come faremo a sapere se è stato un successo?

Qual è lo scopo di un vertice prima della COP26?

Dopo quattro anni in cui gli Stati Uniti sono stati effettivamente assenti dai negoziati sul clima, il vertice di Biden sta aprendo il terreno affinché i Paesi raggiungano obiettivi più importanti alla Conferenza delle Parti delle Nazioni Unite nel novembre 2021, nota anche come COP26. Il vertice ha lo scopo di inviare un messaggio che gli Stati Uniti non solo sono tornati nell’accordo di Parigi, ma desiderano tornare al timone per guidare gli sforzi internazionali.

Un accordo tra l’allora Presidente degli Stati Uniti Barack Obama e il Presidente cinese Xi Jinping alla fine del 2014 ha rotto lo stallo politico tra paesi sviluppati e in via di sviluppo a seguito del fallimento diplomatico della COP15 a Copenaghen. Il loro accordo bilaterale ha posto le basi per il consenso globale nel 2015, alla COP21 di Parigi, quando tutti i paesi hanno concordato contributi determinati a livello nazionale per ridurre le emissioni di gas serra in linea con la limitazione dell’aumento della temperatura globale a 2 ° C (aggiornato a 1,5 ° C nel 2018) .

Nella sua recente visita in Cina, l’inviato speciale presidenziale per il clima, John Kerry, ha parlato con il capo negoziatore cinese sul clima, Xie Zhenhua. Incontrando Zhenhua prima del rinnovo dell’accordo di Parigi, Kerry e l’amministrazione Biden stanno dimostrando al mondo che una svolta simile è possibile alla COP26, attraverso la cooperazione tra i suoi due maggiori emettitori di gas serra.

Nonostante il loro profondo antagonismo su questioni come il commercio e i diritti umani, la cooperazione tra Stati Uniti e Cina è intesa a dare un forte esempio ad altri Paesi in vista della COP26, in particolare i prossimi maggiori emettitori che devono ancora fissare obiettivi più ambiziosi per ridurre le emissioni.

Come potrebbe essere un buon risultato del vertice?

Il primo buon risultato è arrivato presto. A seguito delle pressioni di scienziati e gruppi ambientalisti, Biden ha impegnato gli Stati Uniti a un obiettivo per il 2030 di ridurre le proprie emissioni di gas serra del 50% rispetto ai livelli del 2005 alla vigilia del vertice, più del doppio dell’obiettivo di Obama del 20% nel 2014.

Seguendo i termini del recente accordo tra Kerry e Zhenhua, gli Stati Uniti potrebbero convincere Jinping a confermare pubblicamente la sua promessa di settembre 2020 che la Cina raggiungerà la neutralità del carbonio “prima del 2060” e raggiungerà “il picco delle emissioni di carbonio entro il 2030”.

Un altro buon esito del vertice sarebbe che la leadership statunitense e cinese cooperassero sulle misure per raggiungere i loro obiettivi aggiornati nei prossimi anni. I prossimi maggiori emettitori, India e Russia, potrebbero scegliere di seguire l’esempio e presentare obiettivi aggiornati per il prossimo decennio.

Infine, i paesi con le emissioni più basse che sono stati invitati al vertice, tra cui il Bangladesh e una serie di piccoli stati insulari, potrebbero avere un’idea più concreta delle risorse che i maggiori emettitori sono disposti a impegnare per aiutarli ad adattarsi ai cambiamenti climatici. I quattro risultati, insieme, aiuterebbero sicuramente a spianare la strada alla COP26 per raggiungere la sua ambizione climatica in autunno.

Quali sono gli ostacoli?

Dare l’esempio può ritorcersi contro. Molte cose sono successe nella politica internazionale e interna dal 2014. Molti paesi saranno diffidenti nei confronti delle mosse diplomatiche degli Stati Uniti a breve termine. Dopo tutto, cosa succede a queste promesse dopo le elezioni del Congresso del 2022, quando i repubblicani potrebbero riconquistare il Congresso? Diversi paesi del sud del mondo avranno molte ragioni per sospettare degli Stati Uniti in un ruolo di leadership globale.

La resistenza del passato alle ambizioni degli Stati Uniti (come alla COP15) potrebbe riemergere nonostante la crescente minaccia di catastrofi climatiche, invertendo il circolo virtuoso della rivalità diplomatica tra gli Stati. Questo vertice costituisce un atto di fede da parte del suo ospite e una scommessa ambivalente da parte dei suoi ospiti. Il vertice deciderà la direzione di quella scommessa.

Quali sono i Paesi da tenere d’occhio e perché?

Ci sono quattro serie di Paesi da tenere d’occhio durante il vertice. In primo luogo, gli Stati Uniti e la Cina: si spera che la loro ambizione stimoli i prossimi maggiori emettitori, l’UE, l’India e la Russia. La risposta degli ultimi due sarà particolarmente interessante: accetteranno di salire sul carro dei vincitori? In terzo luogo, paesi come Australia, Canada, Giappone e Corea del Sud, che hanno tutti un interesse nella leadership climatica degli Stati Uniti a causa della natura delle loro relazioni con la Cina, ma non hanno ancora aggiornato i loro obiettivi.

Infine, quei Paesi più vulnerabili agli effetti a breve termine del cambiamento climatico, come Bangladesh, Giamaica e Kenya. Sottoscriveranno qualcuno dei presunti risultati del vertice?

Cosa possono dirci i primi tre mesi di Biden sul suo piano climatico?

L’approccio dell’amministrazione Biden – le sue nomine di gabinetto in generale, i pacchetti di stimolo, le consultazioni interdipartimentali – è serio, completo e integrato. Gli impegni internazionali del presidente degli Stati Uniti nei confronti del clima sono fondamentali per il successo della sua transizione interna. Questo è un altro dei motivi principali per tenere questo Vertice adesso.

Traduzione dell’articolo ‘Q+A: Joe Biden’s Earth Day summit – what could it achieve for action on climate change?’ da ‘The Conversation’