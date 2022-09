Il successo della coalizione di centro-destra nel voto del 25 settembre e, in particolare, il successo di Fratelli d’Italia e della sua leader, Giorgia Meloni, aprono una serie di interrogativi importanti sulla futura collocazione internazionale dell’Italia. Anche se, nelle settimane della campagna elettorale, Meloni si è impegnata molto per trasmettere un’immagine rassicurante del suo partito e per confermare che una sua vittoria non avrebbe influito sull’allineamento filooccidentale del paese, da più parti sono state sollevate riserve. In passato, sia Fratelli d’Italia, sia i suoi alleati di coalizione hanno criticato pesantemente la politica estera dei vari governi che si sono susseguiti a Palazzo Chigi, per la loro presunta sudditanza sia alle direttive dell’Unione Europea, sia ai dettami statunitensi. In passato, sia Fratelli d’Italia, sia i suoi alleati hanno inoltre espresso più di una simpatia per la Russia ‘neo-imperiale’ di Vladimir Putin; un atteggiamento che, dopo l’invasione dell’Ucraina, ha spinto alcuni osservatori a guardare al centro-destra italiano come forse al principale alleato del Cremlino all’interno del blocco occidentale.

In questa prospettiva è comprensibile che quella che si profila come la nuova coalizione di governo rappresenti una sorta di ‘sorvegliato speciale’ per gli alleati. Di fonte all’escalation vissuta dal conflitto in Ucraina, un indebolimento della posizione italiana potrebbe avere ricadute difficilmente prevedibili sulla tenuta della coalizione pro-Kiev, soprattutto se si tiene conto di come anche altri grandi paesi occidentali (Francia e Germania in primis) stiano attraversando una fase delicata per i loro equilibri interni. Allo stesso modo, in ambito UE, le correnti di simpatia che esistono fra i partiti della coalizione di centro-destra in Italia e le forze euroscettiche attive in altre parti del continente possono tradursi in convergenze potenzialmente pericolose sia per il funzionamento delle istituzioni comuni, sia per i loro equilibri politici, anche alla luce del voto previsto nel 2024 per il rinnovo del Parlamento europeo. Sia Washington, sia Bruxelles, nelle scorse settimane hanno espresso in più occasione i loro timori, contribuendo ad alimentare le polemiche intorno alla loro presunta volontà di interferire con l’esito del voto.

Dopo la chiusura delle urne, le tensioni sembrano essersi, in parte, stemperate. Se, da una parte, rimangono riserve riguardo alle posizioni delle forze di centro-destra su una lunga serie di questioni, dall’altra l’auspicio di tutti i principali governi è di instaurare, con la nuova coalizione, fattivi rapporti di collaborazione. L’amministrazione statunitense ha espresso questa posizione attraverso il Segretario di Stato Blinken, che ha manifestato il desiderio della Casa Bianca di lavorare con il governo italiano per “il sostegno a un Ucraina libera e indipendente, il rispetto dei diritti umani e la costruzione di un futuro economicamente sostenibile”. È una posizione ampiamente prevedibile; tuttavia, pur sottolineando i temi più delicati dell’attuale rapporto transatlantico, essa lascia trasparire una sostanziale disponibilità nei confronti del nuovo governo. La questione riguarda, piuttosto, se e quanto le dichiarazioni di atlantismo fatte da Meloni in campagna elettorale si tradurranno in scelte concrete e se e quanto il prevedibile raffreddamento dei rapporti con la UE poterà a un parallelo raffreddamento di quelli con Washington.

La risposta a queste domande dipenderà in parte dagli equilibri che si instaureranno dentro la nuova compagine di governo. Pur mantenendo l’enfasi sul tema della difesa della sovranità nazionale, la leader di Fratelli d’Italia ha rimarcato in più occasioni la distanza che separa il suo partito dalle posizioni degli altri membri della coalizione, prime fra tutte quella della Lega salviana, uno dei ‘grandi sconfitti’ dalle urne. Nel ‘totoministri’ che si è aperto dopo il voto, Fratelli d’Italia sembra inoltre puntare ai dicasteri-chiave di Esteri e Difesa; un fatto, questo, che potrebbe rassicurare soprattutto Washington sulla ‘fedeltà atlantica’ del nuovo governo. Ovviamente, si tratta di una situazione ancora in divenire. Tuttavia, anche all’interno del nuovo quadro politico, i margini d’azione del Paese continuano a essere limitati dai paletti ‘strutturali’ che definiscono l’azione internazionale di Roma e che continuano a fare degli Stati Uniti e delle loro posizioni un punto di riferimento obbligato. Ciò a maggior ragione se il nuovo governo intendesse davvero ridiscutere i termini dello ‘stare in Europa’ dell’Italia e adottare posizioni che potrebbero allentare i vincoli sinora esistenti con i partner del Vecchio continente.