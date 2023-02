Giorgia Meloni, ‘hai voluto Palazzo Chigi? E ora governa!’

Hai voluto Palazzo Chigi? E ora governa. Si può mutuare il famoso proverbio della bicicletta e dell’imperativo, una volta avutala, di pedalare, e chiederne conto a Giorgia Meloni: dalle comode e redditizie sponde dell’opposizione è approdata, trionfante e acclamata, alla famosa stanza dei bottoni. Ha chiesto la legittimità popolare, perché, obiettava, una quantità di governi precedenti erano il frutto di accordi di oligarchie senza il supporto di un voto; questo voto e questo sostegno l’ha avuto. Ha avuto la possibilità di emergere nell’ambito della coalizione di destra-centro, e sono annichiliti sia la Lega di Matteo Salvini che la Forza Italia di Silvio Berlusconi. Il primo, mal digerito ormai anche nel suo partito, per guadagnarsi una briciola di visibilità deve inventarsi polemiche avvilenti come quella con un rapper come Fedez, che per quanti follower possa avere, insomma, non è certo un interlocutore di un vice-ministro, ministro e segretario di partito che sia degno di questo nome. Il secondo dovrebbe ricordarsi che non si trova al bar dello Sport dove ha bevuto un quartino di rosso, ma all’uscita di un seggio elettorale, ed esprimersi come ha fatto su Ucraina e Zelensky è qualcosa di imbarazzante e penoso.

Meloni insomma, sulla carta ha tutti i numeri per imporsi e per imporre la sua ‘visione’. Già: ma qual è la sua ‘visione’? Inutile compulsare quel suo ‘Io sono Giorgia’. Il libro ci ricorda da dove viene; non ci dice nulla sul dove vuole andare e condurci. Anche i suoi percorsi politici quando era all’opposizione: meglio dimenticare le frequentazioni a Washington, in Spagna, in Francia, nel Regno Unito e altrove. Donald Trump, Marine Le Pen (con cui peraltro non ha mai avuto un buon feeling), Santiago Abascal, Nigel Farage, per non dire di un Viktor Orban o di un Mateusz Morawiecki…compagnie che è meglio perdere che ri/trovare. Quanto alla ‘squadra’ che si assicurava già pronta da tempo, e che niente altro che chiedeva di essere messa alla prova, beh, forse è meglio stendere un velo pietoso: spesso silenzi imbarazzati, ancor più spesso interventi imbarazzanti. Si preconizzava chissà quale sfracello istituzionale da parte del Presidente della Camera, il leghista Lorenzo Fontana, che al momento non è sfiorato neppure da uno spiffero di maldicenza. Al contrario del presidente del Senato, quell’Ignazio La Russa che di occasioni per innescar polemiche non ne perde una. Insomma, Meloni prende atto ogni giorno di come governare sia qualcosa che richiede pazienza, capacità, freddezza, determinazione, fantasia, cultura, conoscenza dei delicati meccanismi dei vari poteri che non sono solo quelli ufficiali e istituzionali.

Da questo punto di vista, la cosiddetta ‘luna di miele’ è finita. Meloni può dire quanto crede che ha raccolto una pesante eredità e che non le si possono chiedere miracoli. Ha ragione. Ma dispone di una maggioranza più che solida, di una opposizione più che confusa e divisa; se ha della tela è nelle condizioni di filare. Si prenda il caso del superbonus edilizio: Meloni si è comportata in modo goffo e fastidiosamente autoritario come già aveva fatto per le accise della benzina. Sono cose che un elettore non dimentica. L’elettore si ricorda ancora quando (giustamente, peraltro), Giuliano Amato, di notte, mise mano nei conti correnti dei cittadini. Figuriamoci benzina e superbonus se verranno dimenticati. Le pillole tocca ingoiarle. Un politico accorto le addolcisce con un velo di zucchero.

Di certo Meloni, per quanto abbia mutato le sue posizioni da quando è a capo del Governo, continua a essere guardata con diffidenza dalla Casa Bianca e dalle cancellerie d’Europa. Si può accusare Francia e Germania di pensare ai loro interessi, ma questo è nelle regole del gioco. Un fatto non è discutibile: mai come ora occorreva uno spessore e un’autorevolezza simili a quelli di Mario Draghi che a capo di quell’instabile armata Brancaleone che era il suo governo ha comunque fatto miracoli in una situazione caratterizzata da una quantità di imprevedibili emergenze. Oggi non è tutta responsabilità di Meloni: la sciagurata vicenda del super bonus edilizia va tutta imputata a Giuseppe Conte, come la questione del reddito di cittadinanza, navigator e quant’altro. Ma è Meloni che si è incagliata in modo sgangherato nella vicenda Cospito; è Meloni che non sostiene come dovrebbe e potrebbe il ministro della Giustizia Carlo Nordio nel suo sforzo di riformare la Giustizia; è Meloni che non riesce a zittire e mettere in riga alleati e colleghi di ‘fratellanza’; è Meloni che non può credere di poter sistemare la questione del super bonus edilizia con un tratto di penna; è Meloni che non si decide a mettere nero su bianco sotto forma di disegni di legge il suo progetto di riforma istituzionale ed elettorale. E’ infine Meloni che non sa adeguatamente sfruttare la favorevole situazione di una opposizione divisa, confusa, sostanzialmente inesistente.

Una qualche parola ora va pur dedicata al Partito Democratico. E’ pur di qualche significato che il suo segretario uscente Enrico Letta, dopo aver perso in due regioni importanti come Lazio e Lombardia, cerchi consolazione dicendo che l’Azione di Carlo Calenda e Matteo Renzi da una parte, e il M5S di Giuseppe Conte dall’altra, hanno perso più del PD. Il famoso predicato ‘campo largo’ è diventato un ‘camposanto’, il promesso colpo di reni si traduce in estenuanti, noiose, ‘primarie’ che sono più che un voto partecipato una serie di mediocri plebisciti.

Domenica chiunque di noi versando un obolo potrà indicare chi gli garba di più, sia o no iscritto al PD. Basta la dichiarazione verbale di essere un suo elettore. D’accordo aver fiducia, tuttavia…Certo: nessun rimpianto per il gerarchico e burocratico sistema di un tempo, le sezioni, gli attivi, i congressi a vari livelli. Ma almeno in quei ‘luoghi’ trovavi persone animate da un ‘credere’ fondato o infondato che fosse; c’era una ‘scuola’ di fatto che comportava selezioni e non solo ‘cordate’. Anche allora non tutto era rose e fiori, ma c’erano certamente meno persone senza arte e parte che all’improvviso si trovano nella condizione di dover assumere decisioni di cui non comprendono neppure la portata. Ora i dibattiti politici tra politici nulla hanno a che invidiare agli schiamazzi veri o montati di un qualsiasi festival di Sanremo. Magari sta qui la spiegazione del perché metà degli aventi diritto al voto diserta le urne da anni e rifiuta in blocco questa classe politica? Non è che l’elettore non capisce. Forse, al contrario, capisce fin troppo bene.

Non accadrà. Ma si ponga il caso che ai gazebo prevale Elly Schlein; tra gli iscritti al PD però ha già vinto il rivale Stefano Bonaccini. A questo punto che accade? Perché aver rotto le scatole agli iscritti con una votazione preventiva, se poi quella che conta è quella del gazebo? Ed è giusto che chi non è formalmente iscritto pesi allo stesso modo del militante, nella scelta di chi deve dirigere il partito? E’ come se in un condominio, per scegliere l’amministratore, prima si fanno votare i proprietari; poi si interpellano i passanti per strada. Un po’ buffo. Si obietta che è un modo per coinvolgere e per legittimare. Ma si coinvolge e si legittima con una proposta politica, con ipotesi di soluzione dei problemi. Quantomeno si organizzano momenti di reale confronto pubblico tra i vari candidati in ora di punta e trasmessi dalle maggiori reti televisive, come negli Stati Uniti, non i dibattiti addomesticati e farlocchi come si propinano in Italia dove si schiamazza o si fa a gara in salamelecchi. Ne siano consapevoli o meno, fare primarie in questo modo è dare l’ultima, definitiva stilettata allo strumento ‘partito’ e alla funzione intermedia che aveva e assolveva. E’ quello che accade nel PD in queste settimane. Per cui si può ben dire, ed è paradosso solo apparente, che i migliori alleati del governo Meloni, messo in affanno dai suoi alleati e sostenitori, è un’opposizione che non c’è.