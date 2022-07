Dopo 17 mesi di relativa stabilità, la politica italiana è tornata ad essere una corsa sulle montagne russe e un Paese che ha avuto 18 governi in 34 anni ne avrà presto un altro. Con il crollo della coalizione di Mario Draghi, si terranno nuove elezioni a settembre.

Chi guiderà quel governo? È troppo presto per dirlo, data la natura in rapida evoluzione della politica italiana, ma ora è un buon momento per dare un’altra occhiata da vicino alla carismatica Giorgia Meloni, la leader del partito più popolare in Italia oggi. Quattro anni fa, Matteo Salvini, il tifoso populista, era ampiamente considerato il primo ministro italiano in attesa, fino a quando una serie di passi falsi politici lo ha lasciato all’opposizione. Poi l’arrivo del COVID nel 2020 ha devastato l’Italia e la sua economia, smussando la forza del messaggio anti-UE di Salvini lasciando il Paese dipendente dall’aiuto esterno. Draghi, ex presidente della Banca centrale europea e formidabile tecnocrate, è diventato l’uomo del momento e nel febbraio 2021 ha formato un governo di unità nazionale. Di fronte alla necessità di collaborare con l’Ue sugli sgravi finanziari per il suo Paese, Draghi ha teso una mano sia a destra che a sinistra. Il Partito Democratico di centrosinistra e il Partito Cinque Stelle anti-establishment hanno accettato di unirsi alla sua coalizione. Fondamentale anche la Lega, il partito di Salvini.

Fu allora che Salvini e Lega cominciarono a calare nei sondaggi. Alcuni elettori a cui è piaciuto il suo pugno contro gli immigrati e gli attacchi ai leader dell’UE hanno deciso che Salvini si era esaurito unendosi al governo di Draghi, che ha accettato le richieste di riforma dell’UE in cambio di fondi di salvataggio per la pandemia. Alla ricerca di un’alternativa più autentica di estrema destra, molti di quegli elettori si sono rivolti ai Fratelli d’Italia, il più grande partito in parlamento rimasto fuori dalla coalizione di Draghi. La leader di quel partito, Giorgia Meloni, ha iniziato a salire alle urne.

Chi è lei? A soli 45 anni, Meloni ha più di due decenni di esperienza nella politica italiana a mani nude. Da adolescente, entra a far parte del gruppo giovanile del Movimento Sociale Italiano (Movimento Sociale Italiano), un partito fascista appena ricostruito ispirato a Benito Mussolini. Trasferitasi nell’Alleanza Nazionale di destra, nel 2008 è diventata ministro della gioventù in uno dei tanti governi guidati dall’ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi. Nel 2014 ha contribuito a fondare Fratelli d’Italia. Sull’immigrazione, il partito ha preso una linea ancora più dura della Lega. I Fratelli hanno chiesto blocchi per impedire ai migranti di raggiungere i porti italiani. Meloni vuole aumentare il tasso di natalità in Italia per alleviare la necessità di manodopera migrante. Ha chiesto la difesa di “Dio, patria e famiglia”, uno slogan fascista della vecchia scuola. Meloni non ha mai favorito un’uscita italiana dall’UE, ma ha detto che l’Italia dovrebbe “ridiscutere” i trattati UE esistenti e la moneta unica. Ha chiesto di modificare la costituzione italiana per dare priorità al diritto italiano rispetto a quello europeo.

Arrivare al compromesso. Se Meloni, o chiunque altro nel suo partito, diventa primo ministro, il suo atteggiamento nei confronti dell’UE e delle sue istituzioni dovrà affrontare un attento controllo, sia in Italia che in tutta Europa. Questo è ancora un momento in cui la ripresa per l’economia post-pandemia dell’Italia significa cooperazione con l’UE per ottenere l’accesso ai “fondi di esborso” degli aiuti COVID. E questo dipende dalla continua riforma della gestione economica dell’Italia. Meloni ha preso una posizione forte a favore degli sforzi dell’Ucraina e dell’UE per aiutare quel paese a respingere l’invasione russa. Ciò dimostra che il suo pragmatismo politico vincerà il nazionalismo quando necessario per aumentare la credibilità del suo partito come leader al governo. Ma dovrà certamente dimostrare agli scettici che il suo tradizionale euroscetticismo impedirebbe all’Italia di ottenere l’aiuto dell’UE di cui ha bisogno per riportare in salute la sua economia. E andare da qui a lì potrebbe rivelarsi un processo punitivo per l’economia italiana ancora fragile.