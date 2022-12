Giorgia Meloni e la laicità (dimenticata) dello Stato

Adesso, si consolida sempre più, addirittura quotidianamente, l’abitudine o forse la propensione al pianto, al piagnucolio, più precisamente.

I politicanti piangono.

Deve esserci qualche sondaggista che ha spiegato loro che piagnucolare fa incassare consensi. Io non sarei molto d’accordo, ma non sono un politico e nemmeno un politicante, quindi non mi posso pronunciare in merito.

Tolto il pianto dirotto di qualche anno fa della ‘dirigente’ (tra di loro si chiamano così e in certi casi s definiscono anche ‘classe’ dirigente) del PD, Debora Serracchiani, che scoppiò, se mal non ricordo, in lacrime a causa delle critiche dell’opposizione al suo operato in trentino: un operato chiaramente debosciato, visto che da lì è stata rimossa a gran voce, che non c’entra nulla con questo articolo, non capivo allora e non capisco oggi a cosa serva la signora Serracchiani. Quando parla usa parole astruse, concetti (si fa per dire) oscuri, insomma parla in politichese stretto e si fa prendere regolarmente in castagna dall’interlocutore, che la costringe puntualmente a rispondere ai temi posti da lui e nei termini da lui posti. Ma tant’è, di cose inutili a questo mondo ce ne sono tante.

Il piagnucolio al quale mi riferisco è quello della virile ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’ che ha iniziato a farne uso in Iraq. Dove, non si capisce perché, si complimenta con i soldati italiani lì presenti (forze di occupazione, per chiarire) e scoppia a piangere parlando dell’onore dell’Italia da loro garantito eccetera.

Boh.

Che c’è da piangere? Certo, qualche tempo fa, un tale chiamato Nerone, si commuoveva spesso, che so dopo avere ammazzato la madre, dopo avere mandato alla forca qualcuno, dopo avere incendiato Roma o magari solo dopo cena, ma aveva l‘accortezza di fare di quel pianto (magari favorito da qualche scalogno) una auto-celebrazione: lo raccoglieva in appositi lacrimatoi e pi lo offriva al culto della plebe.

Non risulta che la signora ‘Signor Presidente del Consiglio on.le Giorgia Meloni’ disponga di simili attrezzi e, quindi, almeno da quel punto di vista si può stare tranquilli. Ma insomma tant’è: lei va in Iraq e piange.

Ma poi, torna in Italia e va alla ‘Hannukah’, festa ebraica e lì, di nuovo, fiumi di lacrime, quando parla delle leggi razziali. Nemmeno colta dal dubbio che qualcuno possa pensare che piange perché non ci sono più … sai com’è, uno distratto, può anche avere un momento di sbandamento. Ma, figuriamoci, certo non è così: lei ricorda quella bruttura perché è brutta e fin qui va benissimo, ma poi si mette a piangere … dopo ottant’anni e passa.

Qui, però, forse una parola in più ci vuole.

Non per spiegare, come fa sussiegosamente un certo signor Assael, che critica non solo ‘l’interpretazione’ della ricorrenza che risulta dal discorso della Meloni, ma, al solito, comincia a discettare di antisemitismo, che c’entra come i cavoli a merenda.

Ora, pare che quella ricorrenza celebri il fatto che gli ebrei asserragliati non so dove, difendevano la loro identità di fronte a Dio, indipendentemente dal sesso, anche perché, dice quel signore di cui sopra, Adamo era androgino e per di più l’usanza degli ebrei era di aprire il tempio di Gerusalemme anche ad altri culti. Quindi, spiega il predetto, non la ‘difesa’ (e quindi la resistenza, pare abbia detta la Giorgia) di una tradizione, ma l’affermazione di un diritto dell’uomo.

Ma, insomma, sorvoliamo. Mi risulta un po’ problematico conciliare questa felice interpretazione con, che so il regime di ‘apartheid’ vigente in Israele nei confronti dei palestinesi. Cito testualmente da Haaretz, importante quotidiano israeliano (23.12.2022) che titola, poi il contenuto è molto esplicito, «As Crimes of Apartheid Worsen, the West’sExceptionalism Toward Israel Must End» o anche (20.12.2022) «Israel’s Expulsion of a Palestinian Lawyer Is a Warning: Be Obedient», o infine (26.12.2022) «Netanyahu’s Far-right Allies: Doctors Could Refuse Treatment on Religious Grounds, Hotels Can Refuse LGBT Guests», ma poi, sulla discriminazione verso le donne (altro che LGBT!): «In First, ultra-Orthodox News Site Apologizes to Women for Blurring Their Faces» (4.12.2022) o anche infine, il culmine del fariseismo quando si afferma: «As part of the negotiationsto form a government, Religious Zionism and United Torah Judaismhave demanded that a law be passed stipulating that gender separationat public events, businesses and services will not be considered discrimination» si propone una legge (22.11.2022 editoriale) … come dire, facciamo la discriminazione, però con una legge, noi siamo ligi alla legge!

Ma il problema non è lì e nemmeno nel pianto della giovane Meloni e, figuriamoci, nella spocchiosa lezioncina di ortodossia interpretativa. Il punto è ‘perché’.

Voglio dire. Secondo me (e così dovrebbe essere per ogni europeo e italiano, poi gli israeliani facciano ciò che vogliono) tutte, ma proprio tutte, le religioni meritano rispetto, pieno e totale rispetto. Incidentalmente lo dice la nostra Costituzione.

Ma se è così, un Governo degno di questo nome o almeno un governante degno di questo nome, non può andare a commuoversi alle lacrime alla ricorrenza (o festa?) ebraica e ignorare, che so, il Ramadan, o la festa di Kalì.

È una question di eguaglianza, di rispetto della eguaglianza e quindi della eguaglianza, di fronte alla legge, qui sì, di tutte le religioni. Altrimenti si determina, pianto inutile a parte, una discriminazione pesantissima ‘a favore’ di una religione, che, da un altro punto di vista, diventa ‘a sfavore’ delle altre, ciascuna delle altre!

Visto che la signora Meloni si chiama Giorgia, è una femmina e non so che altro, potrebbe cogliere l’occasione, sia per dire che le autorità laiche non vanno alle feste religiose, a nessuna festa religiosa, o che vanno a tutte.

Non ho particolare stima per la signora Meloni e quindi non mi aspetto certo che lo faccia, ma sarebbe una bella prova di maturità e di civiltà, che costerebbe molto poco e, al di là del contenuto, ci eviterebbe di vedere il Capo del nostro Governo (eh sì, è anche il mio di Governo) sottoposto a lezioncine sussiegose e, francamente, superflue!