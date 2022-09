L'euroscetticismo rimane una caratteristica perenne della politica dell'UE, ma non deve essere visto come una cosa negativa, piuttosto come una riaffermazione di valori a livello statale al fine di perseguire il continuo sviluppo dell'UE a livello sovranazionale

La vittoria di Giorgia Meloni e del partito di destra Fratelli d’Italia alle elezioni politiche italiane segna un punto di svolta nelle relazioni di Roma con Bruxelles e nelle dinamiche in evoluzione dell’euroscetticismo in tutto il continente. Meloni ha fatto di tutto per assicurare a Bruxelles di essere pro-UE e pro-NATO in un momento di accresciute tensioni con la Russia per la sua guerra in Ucraina. Tuttavia, l’ex Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, uno dei probabili partner della coalizione di Meloni, è apertamente favorevole a Putin, avendo detto che Putin è stato ‘spinto’ nel conflitto per sostituire il governo Zelensky con ‘persone decenti’ e poi lasciare l’Ucraina. Berlusconi è stato storicamente favorevole a mantenere stretti legami con la Russia, tuttavia, il suo sostegno arriva in un momento in cui alcuni dei più fedeli sostenitori di Mosca in Europa, come la Serbia, stanno iniziando a perdere forza. Mentre la nuova coalizione prende forma, è probabile che Meloni lavori all’interno del sistema dell’UE, non rimuovendo l’Italia da essa. Nonostante tale impegno, data la natura litigiosa e a breve termine della politica italiana, è improbabile che il suo punto di vista sia quello dominante emanato da Roma a lungo.

Il partito Fratelli d’Italia guidato da Meloni affonda le sue radici nell’era fascista di Mussolini degli anni ’30. Tuttavia, come la maggior parte dei partiti di estrema destra in Europa, ha cercato di ammorbidire la propria immagine e adottare posizioni di centrodestra per presentare agli elettori una visione più appetibile. Meloni gli ha fatto eco in una recente intervista dicendo che il suo partito “non ha un’ala antieuropea” ma “una linea che è quella dei conservatori europei” per affrontare le sfide condivise, tra cui “meno centralismo, più sussidiarietà, meno burocrazia e più politica”. Tutte queste sono proposte ragionevoli di centrodestra che sicuramente aiuteranno alcuni elettori che in passato sono stati riluttanti a sostenere il suo partito a iniziare a vedere lei più favorevolmente. In contrasto con l’ostilità aperta del leader ungherese Viktor Orban nei confronti di Bruxelles, Meloni probabilmente spingerà un euroscetticismo più morbido che si concentra su ciò che l’Europa può realisticamente ottenere concedendo più poteri ai governi nazionali. Sovranità è la parola d’ordine del giorno dall’Ucraina all’Italia e difendere i diritti dei propri cittadini e dei loro bisogni prima di quelli europei non significa necessariamente che Meloni sia ‘anti-Europa’.

Anche se potrebbe non esserci opposizione da parte di Roma sull’applicazione delle sanzioni contro la Russia, altre questioni come l’immigrazione e le questioni sociali potrebbero causare più di una spaccatura. Meloni abbraccia ancora il vecchio slogan adottato per la prima volta dai fascisti in Italia di ‘Dio, patria e famiglia’ ed è contraria a quella che percepisce essere una ‘lobby LGBT’ attiva in Italia. Sull’immigrazione, si è espressa a favore di un blocco navale della Libia per aiutare a arginare la migrazione, che è stata una questione popolare per leader populisti come Matteo Salvini della Lega, un altro probabile partner della coalizione. Al potere, Meloni sarà probabilmente strettamente alleato con partiti conservatori e nazionalisti sociali nell’Europa centrale come Fidesz in Ungheria e Diritto e giustizia in Polonia. Questi partiti hanno opinioni intransigenti sull’immigrazione e sostengono i valori e le strutture familiari tradizionali contro la presunta invasione liberale in materia di politica sociale. È probabile che i diritti delle minoranze e di altri gruppi vulnerabili vengano messi in discussione dalla nuova coalizione, aprendo un’altra area di contesa tra Roma e Bruxelles.

L’Europa potrebbe aver mostrato una straordinaria unità nel corso di quest’anno quando si è trattato di imporre sanzioni alla Russia e sostenere l’Ucraina, ma molte delle crepe preesistenti del blocco sono ancora sotto la superficie. Il crollo dei principali partiti di centrosinistra e centrodestra a favore di alternative populiste, di estrema sinistra e di estrema destra rimane una tendenza notevole, soprattutto perché questi partiti adottano molte delle posizioni politiche del centro. L’euroscetticismo rimane una caratteristica perenne della politica dell’UE, ma non deve essere visto come una cosa negativa, piuttosto come una riaffermazione di valori a livello statale al fine di perseguire il continuo sviluppo dell’UE a livello sovranazionale. Laddove l’euroscetticismo corre il suo rischio maggiore è quello di favorire l’antagonismo rispetto al compromesso e la sovranità restrittiva sull’azione collettiva. I leader dell’UE a Bruxelles hanno imparato a lavorare con molti governi nazionalisti euroscettici negli Stati membri negli ultimi anni e probabilmente apprezzano la sfida di resistere a coloro che sono considerati una sfida all’Europa.

Il primo governo di estrema destra italiano dalla caduta di Benito Mussolini durante la seconda guerra mondiale è un evento significativo e una forza galvanizzante per i partiti che hanno le loro radici nelle sgradevoli eredità del fascismo, del nazismo e di altre pericolose ideologie. Allo stesso modo, la riuscita controffensiva dell’Ucraina e la vittoria della democrazia sull’autocrazia in Ucraina è anche un momento galvanizzante per l’UE e la diffusione dei suoi valori sia agli Stati membri esistenti che a quelli sulla via dell’adesione. L’Europa dà il meglio di sé quando combina elementi della burocrazia e del centralismo di Bruxelles che Meloni disdegna, con la sussidiarietà, il regionalismo e le soluzioni pragmatiche e costruttive dei singoli leader a livello di stato membro. A oltre 65 anni dalla firma del Trattato di Roma per la creazione della Comunità economica europea, il progetto europeo rimane ambizioso e ottimista. Leader come Meloni sono vitali per garantire che lo Stato rimanga rilevante e accessibile alla vita dei cittadini di tutti i giorni che alla fine vogliono più democrazia e meno sbraccio da una capitale che si sente separata dalla loro realtà. Quando è temperata da leader euroscettici come Meloni, che alla fine cercano soluzioni con il consenso di Bruxelles, l’UE può consentire a più cittadini di sentirsi partecipi produttivi di un esperimento continentale ancora alle prime armi.