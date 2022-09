Sarà necessario dare segnali concreti di attenzione di supporto alle imprese sociali non profit e volontariato per evitare che il settore sia dimenticato dalle politiche di sostegno come è successo in questi ultimi tempi

‘La musica è finita’ per il centro sinistra e le elezioni, con il 44% circa a Meloni & co (centro destra) hanno sancito un approccio che potrebbe essere anche un cambiamento di riferimento culturale condizionato dal rispondere all’emergenza economica e socio culturale.Il 26 % ha votato Fratelli d’Italia e quindi mi sono chiesto: ma Giorgia Meloni cosa potrà dire alle 380.000 imprese sociali non profit/ETS ed ai 5 milioni di volontari nonché ai 900.000 dipendenti del settore? Ovviamente non potrà fare a meno del terzo settore e del volontariato anche per realizzare il programma del suo partito con il quale è riuscita a diventare il prima forza politica in Italia ed ha sviluppato una leadership di garanzia e di affidabilità nel fare. Se così non fosse il rischio di entrare in un loop negativo è alto e quindi il rapporto con il Terzo Settore e con il volontariato deve essere mantenuto, costruito o ricostruito.

In quest’ottica rileggo il programma elettorale di Fratelli d’Italia in cui campeggia, in prima pagina, Giorgia Meloni con il claim ‘Pronti a risollevare l’Italia’. Nel programma ci sono 25 priorità sulle quali intervenire e quindi può essere utile rapportare questi punti con il ruolo imprescindibile del Terzo settore e del volontariato che certamente ha avuto una tradizione sociale e solidale di tipo socialista e cattolica, ma che ormai, considerando il suo valore (5% del PIL), gioca con il contesto in cui deve gestire i suoi 80 miliardi euro di valore economico.

E’ difficile pensare che la destra sociale di Casa Pound, Forza Nuova, Fronte Nazionale, Movimento Idea Sociale, Movimento Sociale Fiamma tricolore nonché Azione studentesca e qualche altra realtà possano essere riferimento significativo di politiche sussidiarie e sociali sui target dei giovani, dei neet, degli anziani, dei diasabili e delle fasce deboli in generale. Per non citare il target femminile.

La frase a pagina 4 “Per noi chi fa impresa e crea ricchezza è una risorsa da valorizzare” non può emarginare le Imprese Sociali e gli ETS della società civile che sono parte costituente del sistema.

Il tentativo è di leggere il programma in modo correlato; dove il Terzo settore ed il Volontariato saranno indispensabili e quindi destinatari di attenzione politica e finanziaria?

Quacuno parla di voto liquido che si incanala dove ci sono alvei aperti: oggi centro destra, fra pochi mesi altri schieramenti. Si vedrà.

Da subito, nella Premessa del Programma, si sottolinea che “il tasso di povertà ha raggiunto livelli inaccettabili” e quindi il player Terzo settore ed Volontariato è una via affidabile per combattere questa piaga reale.

Per “Proteggere il potere d’acquisto di lavoratori e famiglie: detassazione degli straordinari e delle “mance” del settore turistico e della somministrazione; …………. potenziamento del welfare aziendale…..(nel testo è citato 2 volte)”: ormai molte delle opportunità di welfare aziendale sono costituite dal non profit che offre doposcuola per i figli dei dipendenti dell’azienda oppure offre servizi di volontariato per genitori o parenti ammalati .

“Sostenere il sistema imprenditoriale italiano” è certamente una affermazione un po’ generale, ma sarà necessario dare segnali concreti di attenzione di supporto alle imprese sociali non profit e volontariato per evitare che il settore sia dimenticato dalle politiche di sostegno come è successo in questi ultimi tempi sul “caro bollette” e nel Decreto Aiuti.

“Supportare la riconversione di attività in difficoltà in settori che valorizzino il “Marchio Italia”, quale punto di forza della nostra economia”: si ricorda la possibile creazione di imprese sociali (D.Lgs.112/17) che possono giocare un ruolo di “rescue company” per imprese in difficoltà attivando il “management buy out” ed il “workers buy out”con alcuni vantaggi fiscali e di gestione. Con questa impostazione si agevola anche il reshoring per “disincentivare le delocalizzazioni” e “ favorire la partecipazione dei lavoratori agli utili e alla governance d’impresa”. E’ una opportunità per coniugare l’ ESG delle imprese (environment, Social, Governance).

“ Istituzione del “diritto allo sport, all’arte e alla cultura”…….. e ……… “Creare strutture dove praticare agevolmente musica, arte, teatro, danza. La scuola deve diventare il centro nevralgico del territorio e della sua comunità, anello di congiunzione tra famiglie e istituzioni, con aperture pomeridiane e sinergia con gli enti del Terzo settore per ampliare l’offerta culturale e sportiva”:infatti circa 60.000 imprese sociali non profit ed Enti del Terzo Settore (ETS) con i volontari operativi coprono le attività sportive e culturali italiane. Senza di esse non ci sarebbe sport e cultura.

“Sportelli di ascolto e tutorato alla pari per gli studenti con disabilità”: oggi questa funzione è gestita da realtà non profit di advocacy che si sviluppano sul territorio e sono terminali di ascolto e di servizi a favore anche delle fasce deboli e dei disabili.

“Per un vero Stato sociale che non dimentichi nessuno. Uno Stato giusto garantisce una rete di protezione sociale a sostegno dei più fragili e delle persone in difficoltà, anche grazie al vasto mondo del Terzo settore e dei corpi intermedi”: certamente è necessario censire tutte le risposte organizzate di volontari che hanno esperienza di tutela e delle fasce deboli. “Bisogna riscoprire la reale solidarietà nazionale, combattendo ogni stortura.”

“Potenziamento delle misure di diritto allo studio delle persone con disabilità e disturbi specifici dell’apprendimento, anche con un adeguato incremento del numero di “insegnanti di sostegno””: spesso l’intervento di non profit contro la dislessia, la discalculia è cifra critica ed indispensabile dei territori e delle comunità.

“….. gli anziani rappresentano la nostra storia: un patrimonio di esperienze, competenze, talenti che ha contribuito a far nascere e crescere la nostra Nazione. Gli anziani sono il vero collante delle famiglie italiane e, nel periodo di crisi che stiamo attraversando, si sono anche rivelati una preziosa sicurezza economica”: le politiche della terza età, gli interventi sul Long Term Care (LTC) è patrimonio di imprese sociali non profit come l’offerta di residenzialità delle RSA e le opzioni dei servizi a domicilio per gli anziani.

Il focus sugli anziani è ribadito dal concetto: “È nostro dovere assicurare a ognuno il diritto a una vecchiaia serena.”che però rischia di essere una vuota esortazione se non trova delle strutture veicolo come le non profit e le organizzazioni di Volontariato (Odv).” Rinnovo della misura “Opzione donna”: è un must di molte realtà di volontarie che assistono le donne che hanno subito violenza nonché le pari opportunità al femminile.in seguito si riprende il tema con la raccomandazione: ”Aggiornamento della normativa in materia di violenza domestica e violenza di genere (Codice Rosso).”ed anche” Superamento del “tetto di cristallo”, barriera invisibile che ostacola l’affermazione delle donne nel mondo del lavoro. Contrasto al divario retributivo tra uomini e donne e alla pink tax, l’odiosa pratica di applicare prezzi più elevati ai prodotti destinati alle donne. Contrasto ad ogni forma di discriminazione, promozione e sostegno di percorsi di emancipazione dagli stereotipi culturali che vedono la donna in condizione di subalternità.”

“Abbattimento delle barriere architettoniche per una concreta trasformazione del territorio e degli ambienti urbani, pubblici e privati, volta a garantire piena accessibilità e mobilità ai cittadini con disabilità.”:oltre a recepimento normativo ad hoc ci sono molte associazioni (per esempio Fiaba” senza le quali non si sarebbe mai evidenziato non solo il problema,ma anche l’esigenza di strutturare un quadro normativo tutelante).

“Completamento della regolamentazione del “caregiver familiare” assicurando agli aventi diritto concrete misure di sostegno economico. Sostegno agli enti del Terzo settore, in particolare quelli impegnati nell’assistenza a persone in difficoltà economica e abitativa:si pensi che i caregivers familiari sono circa 8 milioni e il totale di badanti è di 1.1 milioni che devono essere professionalizzate.

“Una sanità al servizio della persona Secondo l’Oms, la salute è “uno stato di totale benessere fisico, mentale e sociale” e non semplicemente“l’assenza di malattie o infermità”. È tempo che la sanità pubblica torni ad occuparsi del benessere del cittadino nella sua totalità, offrendo soluzioni di prossimità, in tempi ragionevoli, e di qualità”: lo Stato comunque non è in grado di intervenire operativamente ed in tempi brevi. Il ruolo del non profit e del volontariato in logica di sussidiarietà orizzontale è indispensabile e già attivo.

“Sussidiarietà e nuovo rapporto pubblico-privato soprattutto per permettere l’apertura dei beni culturali oggi chiusi al pubblico”: è sufficiente notare quante sono le associazioni culturali e Agenzie locali del turismo (più di 8.000 in Italia) che popolano l’offerta culturale e di turismo.

“Riforma del Fondo unico per lo spettacolo (Fus)………….. “Reintroduzione del 2 per mille per gli enti del Terzo settore che si occupano di cultura”: come promessa da attuare a breve e senza la quale il settore diventa asfittico.

Ambiente e clima trovano riferimento nelle proposte operative del ”Piantare alberi per realizzare vere e proprie “cinture verdi” nelle città e promuovere la creazione, o il rifacimento, di giardini, orti urbani, parchi, boschi e riserve naturali da dare in gestione alle associazioni e in adozione alle scuole.”.

“Creazione di una filiera produttiva italiana ed europea per le rinnovabili, le reti e gli accumuli ……… tramite anche la “Promozione di comportamenti virtuosi che sappiano coniugare educazione ambientale, risparmio energetico ed economico.”: la tutela dell’ambiente è un presidio di molti giovani che si aggregano in associazioni e svolgono volontariato per esmpio per raccogliere rifiuti sulle spiaggie o in situazioni emergenziali di inquinamento e alluvioni.

“Al contempo, mettere subito in atto misure di contrasto all’usura, fenomeno che riguarda fasce sempre più estese della popolazione.” E che annovera associazioni come Libera ed altre che sono nate contro le mafie e gli usurai.

Da questa lettura gli impegni sono tanti ed il coinvolgimento indispensabile, sussidiario e di co-progettazione e co-programmazione. La prova del fare ci dirà. Nota a margine: nel programma Terzo Settore è citato 4 volte e volontariato “mai”.