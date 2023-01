Gina Lollobrigida, la ‘bersagliera’ esce di scena dopo una vita vissuta intensamente

Per tutti era detta confidenzialmente ‘La Lollo’. Per tanti è stata semplicemente ‘la bersagliera’ come apparve nei film più popolari divertenti e spensierati girati insieme a Vittorio De Sica, il maresciallo, ma da quell’immagine degli anni 50, Luigia Lollobrigida, chiamata Gina, si era distaccata da tempo, diventando una figura leggendaria, una delle più importanti attrici mondiali, il simbolo della bellezza italiana nel mondo, come fu definita dalla grande stampa americana. In realtà, è stata molto di più: anche una grande fotografa e un’artista di valore, essendo diventata la scultura la sua più significativa forma espressiva, tant ‘è che Pietrasanta, la città dei più grandi scultori, da Michelangelo a Moore, le conferì nel 2007 la cittadinanza onoraria. Anche l’Accademia delle arti e del disegno di Firenze, le aveva conferito il titolo di socia onoraria. Ma chi era, chi è stata ‘La Lollo’?

Una donna bella, anzi bellissima, che ha voluto vivere la propria esistenza in piena libertà, una libertà difesa strenuamente e con dolore soprattutto negli ultimi anni, quando la sua relazione con il suo giovane agente che pare abbia rivestito di un affetto materno, così diceva, provocò uno sconquasso nella sua famiglia, un conflitto con il figlio Mirko e il nipote Dimitri, tanto da desiderare, così si espresse in interviste televisive, di morire in pace. Così forse non è stato. Ma per conoscere meglio chi è stata ed ha rappresentato nel mondo Gina Lollobrigida, è bene ripercorrere la sua parabola dagli inizi, evitando che la piega che ha preso la sua vita negli ultimi anni, adombri un percorso che ha avuto momenti artisticamente alti e significativi, segnando almeno tre decenni del ‘900. Gli anni Cinquanta, Sessanta e Settanta.

Nata a Subbiaco nel 1927, figlia di un facoltoso mobiliere che perse il suo patrimonio a causa di un bombardamento americano, trasferitasi con la famiglia a Roma, la giovanissima Gina frequenta l’Istituto di belle arti, e per mantenersi agli studi vende caricature disegnate col carboncino e posa per i fotoromanzi con lo pseudonimo Diana Loris. Consapevole della propria bellezza, partecipa al concorso di Miss Italia dove si piazza al terzo posto dietro Lucia Bosè e Gianna Maria Canale. Il concorso è il trampolino di lancio nel cinema e nel mondo dello spettacolo per molte ragazze. I primi passi li compie nel teatro, poi è la volta del cinema, prima come comparsa poi in ruoli più impegnativi, con registi come Luigi Zampa e Carlo Lizzani, ma è soprattutto con ‘Fanfan La Tulipe’, di Christian Jacque, che la Francia scopre le sue doti. Anche il cinema italiano si accorge di lei, che conquista una certa popolarità con ‘Il processo di Frine’ che segna l’inizio del suo sodalizio con con Vittorio De Sica. Per l’occasione viene coniato il neologismo di ‘maggiorata fisica’. Sono gli anni in cui interpreta il ruolo della Bersagliera, etichetta che si porterà dietro a lungo. Altro successo con ‘Pane amore e fantasia’ di Comencini, Orso d’argento al Festival di Berlino. Il ruolo della bella popolana le si addice, ma lei dice no al terzo film della serie, e viene rimpiazzata da Sofia Loren, astro nascente che diverrà storica rivale. Il pubblico italiano partecipa a questo dualismo e si divide come per Coppi e Bartali.

Ma lei ora affronta ruoli più drammatici in film come ‘La Provinciale’ di Soldati, la ‘Romana’ di Zampa, ‘Mare matto’ di Castellani e ‘Un bellissimo novembre’ di Bolognini. Ormai è un’attrice a tutto tondo, non solo una rara bellezza (celebrata come La più bella del mondo), pronta per il grande cinema americano, che la celebra come star internazionale. Parla perfettamente inglese e francese, gli Anni 50 e 60 la consacrano come una grande diva internazionale: recita con i più importanti registi come John Huston, King Vidor, Melvin Frank, Robert Leonard, e con attori come Humphrey Bogart (era assai divertente e non serioso come appare, dirà di lui), Rock Hudson, Tony Curtis, Anthony Quinn, Burt Lancaster, Errol Flynn, David Niven, Franck Sinatra, Steve Mc Quinn, Yul Brynner, Sean Connery, e tanti altri. Con ‘Torna a settembre‘ di Robert Muilligan vince un Golden Globe come migliore attrice del mondo, sarà madrina alla cerimonia degli Oscar consegnando (1961) la statuetta a Billy Wilder per ‘L’appartamento’. Torna in Italia e ottiene vari riconoscimenti: il suo palmares comprende 7 David Donatello, 3 Nastri d’argento e un Golden Globe. Nel suo periodo americano stringe amicizia con Marilyn Monroe, oltreché con gli attori già citati (di Yul Brynner ha ricordato il bacio più lungo e intenso del cinema) poi, tornata in Italia- siamo negli Anni ’70- rimane a lungo inchiodata nel ruolo della Fata Turchina, nella produzione televisiva di Luigi Comencini, ‘Le avventure di Pinocchio’.

E’ in questo periodo che riduce le sue apparizioni per dedicarsi ad un’altra sua grande passione: la fotografia. Celebri le sue foto a noti personaggi, non solo attori come Paul Newman, ma anche ad artisti (Salvator Dalì) e personaggi della politica (Kissinger), ma soprattutto Fidel Castro, che intervista nel 1973. Gina Lollobrigida non ha mai nascosto le sue idee di sinistra e la sua vicinanza alle forze che ad essa si richiamano, nonché il suo impegno sui grandi temi sociali, nel ’99 fu anche candidata al Parlamento europeo nella lista dei democratici, raccolse 10 mila voti, ma non fu eletta. Tanto segnata dal successo la sua vita pubblica, di attrice tra le più famose al mondo, di icona della bellezza mediterranea, quanto tormentata e contrastata a sua vita privata, segnata da uno stupro (rivelato solo nel 2018) subito all’età di 18 anni, da parte di un noto calciatore della Lazio di cui non ha mai voluto rivelare il nome, né denunciare, dal successivo matrimonio con un medico sloveno Milko Skofic (dal quale nacque Andrea Milko che le darà un nipote, Dimitri), divorziata nel ’71, fece un certo scalpore la notizia riportata dai giornali spagnoli delle nozze, dopo una relazione iniziata venti anni prima quando lui era un ragazzo, con l’imprenditore Javier Rigau ( lei 79 anni, lui 45), nozze misteriose che sarebbero state annullate dalla Sacra Rota. Dell’ultima sofferenza affettiva si è già detto.

Cosa ci resta di lei’? Il ricordo di un’attrice e di un’artista di grande spessore, un’icona del ‘900, una donna bisognosa d’amore, d’affetto, oltre le consuetudini, in assoluta libertà. Ma ad alto prezzo. Se n’è andata all’età di 95 anni, intensamente vissuti fino all’ultimo momento. E ora, via alla rissa per i suoi beni.