Giappone – USA: Kishida incontra Biden, esaltando la nuova strategia di difesa

Quando il primo ministro giapponese Fumio Kishida incontrerà il presidente Biden a Washington, senza dubbio enfatizzerà i suoi sforzi per rafforzare le capacità di difesa giapponesi e rafforzare l’alleanza USA-Giappone.

Kishida, che oggi incontrerà Biden dopo un vorticoso viaggio attraverso l’Europa e il Canada, riferirà su come si aspetta che il Giappone migliori la mobilità e la resilienza delle sue forze di difesa e su come le sue forze armate acquisiranno capacità di contrattacco per integrare la potenza militare statunitense .

Inoltre, il primo ministro confermerà la sua decisione di aumentare la spesa a circa 43 trilioni di yen (circa 326 miliardi di dollari) nell’ambito del nuovo programma di potenziamento della difesa durante gli anni fiscali 2023-2027, che rappresenta un aumento di oltre il 56% rispetto ai cinque precedenti. triennio 2019-2023.

Il presidente Biden ovviamente accoglierà con favore questi cambiamenti trasformativi nella politica di difesa del Giappone.

Ma Kishida dovrebbe anche utilizzare il prossimo vertice bilaterale per tenere una discussione franca e sostanziale sul ruolo della diplomazia nell’affrontare questioni critiche di sicurezza nella regione Asia-Pacifico. Sebbene la strategia di sicurezza nazionale del Giappone pubblicata a dicembre citi la Cina come “la più grande sfida strategica per garantire la pace e la sicurezza del Giappone e la pace e la stabilità della comunità internazionale”, ciò che manca in questo documento è una strategia diplomatica concreta per affrontare uno dei le maggiori sfide alla sicurezza nella regione: il pericolo di un conflitto militare attraverso lo Stretto di Taiwan.

La nuova strategia di sicurezza nazionale del Giappone afferma solo vagamente che “il Giappone continuerà a compiere vari sforzi in base alla sua posizione secondo cui le questioni attraverso lo stretto dovrebbero essere risolte pacificamente”.

Data la vicinanza geografica del Giappone a Taiwan, l’acquisizione da parte del Giappone di nuove capacità missilistiche di contrattacco a distanza, nonché la maggiore mobilità e resilienza delle sue forze di difesa, complicherà la pianificazione militare cinese e incoraggerà Pechino a essere più riluttante nell’usare forze armate costringere a riunificare Taiwan con la Cina.

Sebbene la deterrenza militare sia essenziale, non è affatto sufficiente a ridurre il rischio di una guerra per Taiwan. A meno che non sia accompagnato da un’efficace strategia diplomatica, il rafforzamento della deterrenza militare potrebbe esacerbare le tensioni nello Stretto provocando ulteriori risposte minacciose da parte della Cina e convincendo la leadership cinese che l’unico modo per risolvere la questione di Taiwan è attraverso la forza militare.

Per evitare una guerra a Taiwan, quindi, bisogna distinguere tra motivazioni e intenzioni cinesi.

Le motivazioni della Cina nell’impedire la separazione permanente di Taiwan dalla Cina e la riunificazione di Taiwan con la Cina sono immutabili. Sono gli interessi fondamentali sia della leadership cinese che del popolo. Ma c’è spazio per la flessibilità riguardo alle intenzioni della Cina quando si tratta della tempistica della riunificazione di Taiwan con la Cina e dell’uso della forza militare.

L’obiettivo della politica statunitense e giapponese dovrebbe essere quello di incoraggiare la pazienza della Cina nei confronti di Taiwan e la sua ricerca di mezzi pacifici per risolvere la questione di Taiwan. Per farlo, Kishida dovrebbe chiedere a Biden di lavorare insieme sui seguenti tre punti. In primo luogo, Tokyo e Washington dovrebbero dare rassicurazioni credibili a Pechino sulle loro politiche di Taiwan, oltre a rafforzare le loro capacità di deterrenza. La strategia di sicurezza nazionale degli Stati Uniti pubblicata in ottobre ha iniziato a muoversi in questa direzione quando ha dichiarato che gli Stati Uniti non sostengono l’indipendenza di Taiwan. Ma la strategia di sicurezza nazionale del Giappone è stata molto meno esplicita osservando solo che “la posizione di base del Giappone riguardo a Taiwan rimane invariata”.

Per rassicurare Pechino sul fatto che Tokyo e Washington rimangono impegnate nelle loro politiche One China, Kishida e Biden dovrebbero rilasciare una dichiarazione congiunta secondo cui né il Giappone né gli Stati Uniti sostengono l’indipendenza di Taiwan, oltre a ribadire che accolgono con favore una risoluzione pacifica delle differenze nello Stretto e si oppongono modifiche unilaterali allo status quo da entrambi i lati dello Stretto di Taiwan. E i leader giapponesi e americani dovrebbero ricordare alle loro controparti a Taiwan che il modo migliore per Taipei di proteggere il suo spazio diplomatico ed espandere la sua partecipazione agli organismi internazionali è mitigare le tensioni tra se stessa e la Cina.

In secondo luogo, sia il Giappone che gli Stati Uniti dovrebbero dedicare maggiori energie alla stabilizzazione e al miglioramento delle rispettive relazioni bilaterali con la Cina. Entrambi i paesi dovrebbero cogliere le opportunità di cooperazione con la Cina per affrontare le sfide globali critiche del cambiamento climatico e della salute pubblica, nonché per affrontare gli allarmanti test missilistici e i programmi nucleari della Corea del Nord. Kishida dovrebbe anche esprimere a Biden le sue riserve sulla divisione semplicistica del mondo in due campi opposti di democrazie contro autocrazie.

A lungo termine, un simile approccio manicheo alla politica estera minerà l’espansione internazionale dei valori universali di libertà, democrazia e diritti umani fondamentali.

In terzo luogo, pur continuando a promuovere una regione marittima indo-pacifica libera e aperta, il Giappone e gli Stati Uniti dovrebbero ravvivare la loro visione di una regione asiatica-pacifica aperta e inclusiva. Kishida dovrebbe sottolineare a Biden che i paesi dell’Asia vogliono evitare di dover scegliere tra Stati Uniti e Cina e preferiscono una concorrenza strategica USA-Cina più moderata.

Nello spirito di un regionalismo aperto e prospero, Kishida dovrebbe trasmettere la sua speranza che la Cina e Taiwan soddisfino gli elevati standard di adesione all’accordo globale e progressivo per il partenariato transpacifico. Basandosi sull’eredità del forum APEC (Asia Pacific Economic Cooperation), in base al quale Pechino ha accettato l’adesione di Taiwan all’APEC come regione economica sotto il nome di Cina-Taipei, un tale sviluppo contribuirebbe a migliorare le relazioni attraverso lo stretto.

Data l’abitudine di Tokyo di rimettersi a Washington su importanti questioni di sicurezza a causa della dipendenza del Giappone dall’impegno di difesa degli Stati Uniti, Kishida potrebbe sentirsi a disagio nel sollevare i punti di cui sopra con Biden, soprattutto alla luce del forte sentimento anti-cinese ora prevalente a Washington. Ma deve trovare il coraggio di impegnarsi in un dialogo così schietto con Biden perché la posta in gioco è particolarmente alta per il Giappone.

Una guerra per Taiwan travolgerebbe il Giappone con conseguenze devastanti. Inoltre, Kishida si è guadagnato il diritto di esprimere le sue preoccupazioni sulla politica degli Stati Uniti nei confronti della Cina a causa delle difficili decisioni che ha preso per rafforzare le capacità di difesa del Giappone e il coordinamento dell’alleanza USA-Giappone. Biden potrebbe persino accogliere con favore questo sincero consiglio di un alleato fidato e indispensabile perché potrebbe aumentare la sua influenza per resistere a coloro che negli Stati Uniti spingono per politiche ancora più ostili e davvero più sconsiderate nei confronti della Cina.