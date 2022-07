L’invasione russa dell’Ucraina ha generato un acceso dibattito in Giappone sulle implicazioni per la sicurezza del Paese, e più in generale per la sicurezza dell’Asia. La crisi ucraina è solo l’ultimo tassello di un quadro di sicurezza già complesso, dove il Giappone si sente minacciato dalla Corea del Nord e dalla Cina, ma anche dalla Russia (tre potenze nucleari). A ciò si aggiunga il fatto che la presidenza USA di Donald Trump, a causa di svariate dichiarazioni del Presidente stesso, ha fatto dubitare Tokyo dell’alleanza americana, e, malgrado Joe Biden abbia spento l’incendio, il Giappone rimane profondamente preoccupato per l’affidabilità degli Stati Uniti come partner dell’alleanza, soprattutto alla luce del rischio che Trump, o un’altra figura trumpiana, possa vincere le prossime elezioni presidenziali statunitensi.

Questa nuova realtà sta producendo nuove deliberazioni sulla strategia di sicurezza nazionale del Giappone (che sono stati al centro della discussione nel corso della campagna elettorale del 2021) e altri documenti strategici in arrivo entro la fine dell’anno, tutti volti fondamentalmente al rafforzamento dell’alleanza USA-Giappone e alla partnership con la NATO. Non per nulla il Giappone, per la prima volta nella storia, il 29 giugno ha partecipato alla riunione NATO di Madrid.

Ma c’è di più. La crescente preoccupazione del Giappone per la sicurezza potrebbe a breve sfociare nella modifica della Costituzione pacifista del Paese, ovvero dell’articolo 9, che prevede rinuncia alla guerra e vieta il mantenimento di un esercito permanente, sebbene il Giappone abbia da tempo un esercito de facto: le Jieitai (Japan Self-Defense Forces – JSDF), Forze di Autodifesa del Giappone.

Pochi giorni dopo quello, per certi versi, ‘storico’ 29 giugno, alla vigilia delle elezioni per il rinnovo della Camera Alta, l’8 luglio, è stato ucciso Shinzo Abe, durante un evento elettorale.

Abe è stato Primo Ministro per due mandati, per un totale di circa nove anni, più a lungo di qualsiasi altro leader giapponese del secondo dopoguerra. Nel corso di questi 9 anni ha supervisionato i grandi cambiamenti dell’architettura di difesa tecnicamente pacifista del Giappone.

Nel corso del suo secondo mandato, Abe ha aumentato la spesa per la difesa del Giappone, ha ampliato l’alleanza del suo Paese con gli Stati Uniti e ha attuato importanti riforme istituzionali nell’establishment della sicurezza. Nel 2014, il governo di Abe ha reinterpretato la Costituzione pacifista del Giappone in un modo che teoricamente consente alle truppe giapponesi di venire in aiuto di un alleato sotto attacco.

Nel 2018, Abe ha creato un Consiglio di sicurezza nazionale, che ha rafforzato il ruolo del Primo Ministro negli affari di sicurezza. Gli esperti l’hanno definita «la più ambiziosa riorganizzazione dell’apparato di politica estera e di sicurezza del Giappone dalla fine della seconda guerra mondiale».

Pochi giorni dopo l’uccisione di Abe, il 10 luglio, il suo Partito Liberal Democratico (LDP) ha ottenuto una vittoria schiacciante alle elezioni della Camera alta del Giappone, assicurandosi la maggioranza necessaria per rivedere la Costituzione pacifista, un progetto che Abe ha nutrito per tutta la sua lunga carriera politica, l’obiettivo finale delle tappe intermedie del 2014 e del 2018.

Abe, da quando ha lasciato il governo per motivi di salute, nel settembre 2020, era alla guida della più grande fazione dell’LDP e la sua reputazione di leader di stato globale gli hanno conferito un potere straordinario di influenzare la direzione del governo giapponese. Abe ha usato la sua influenza politica per incoraggiare una revisione costituzionale. Il Primo Ministro in carica, Fumio Kishida, a poche ore dalla morte di Abe, ha promesso che la riforma sarà portata in porto. Se ciò accadrà, è improbabile che gli Stati Uniti si oppongano, «avere un Giappone militarmente sfrenato per contrastare la Cina», e in prospettiva le altre criticità dell’area, a partire dalla Corea del Nord, sarà per USA e NATO una grande, utile, conquista. Oggi quell’imposizione pacifista non ha più alcun senso, anzi, potrebbe rivelarsi di grande danno, ritengono i sostenitori della svolta costituzionale.

‘Union of Catholic Asian News‘, agenzia stampa dei cattolici dell’Asia, ricorda che il Giappone è stato in prima linea negli sforzi per raggiungere l’obiettivo di un mondo libero dalle armi nucleari e ha svolto un ruolo cruciale nell’Iniziativa di non proliferazione e disarmo, che mira all’abolizione delle armi nucleari.

Nel 1967, la Nazione adottò tre non principi che vietavano la produzione, il possesso e l’hosting di armi nucleari.

La Confederazione giapponese delle organizzazioni che soffrono di bombe A e H (Nihon Hidankyo), che comprende i sopravvissuti alla bomba atomica di Hiroshima e Nagasaki, nella riunione del 9 giugno, ha adottato una risoluzione speciale scettica sulla mossa del Giappone di possedere armi nucleari all’indomani dell’invasione russa dell’Ucraina.

Il sindaco di Hiroshima Kazumi Matsui ha esortato, il 21 giugno, alla prima riunione delle parti del trattato di divieto delle armi nucleari delle Nazioni Unite a Vienna a schierarsi con il Giappone “nel perseguimento dell’abolizione delle armi nucleari e di una pace mondiale duratura”.

Il Giappone è stata la quarta Nazione al mondo a firmare il Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, che vieta tutte le esplosioni di test nucleari. Il Paese ha messo da parte 10 strutture per il Sistema di monitoraggio internazionale per tenere sotto controllo le esplosioni nucleari, compreso il monitoraggio sismologico, idroacustico e infrasuoni.

La posizione dei cattolici giapponesi dunque appare chiara: no al nucleare, ma probabilmente anche alla revisione costituzionale.

Ultimamente, Shinzo Abe stava lavorando anche per far raddoppiare il budget della difesa del Giappone.

L’aggressione della Russia contro l’Ucraina, ha causato percezioni insolitamente elevate di minaccia e insicurezza in Giappone. Dopo il successo delle elezioni della Camera alta, il Primo Ministro Kishida Fumio probabilmente esaudirà questo suo ultimo desiderio, aumentando il budget della difesa del Giappone dall’1% del PIL al 2% nel corso di cinque anni. «Un tale raddoppio trasformerebbe il Giappone nel terzo più grande investitore di difesa al mondo», commenta Ulv Hanssen, professore associato presso la Facoltà di Giurisprudenza della Soka University. E aggiunge: «Kishida ha definito il 2% un livello ‘appropriato’ per la preparazione alla difesa del Giappone, ma non ha chiarito perché il 2% sarebbe più appropriato, diciamo, dell’1, 3 o 4%. L’obiettivo del 2% sembra essere completamente arbitrario, con poche o nessuna base nelle valutazioni delle minacce esterne o nelle effettive esigenze militari. Come ha scritto di recente l’ex Ministro della Difesa Iwaya Takeshi: “Per cosa verrà speso [l’aumento del budget per la difesa]? Senza spiegarlo chiaramente, non è opportuno decidere prima un obiettivo numerico”».

La sostanza del rilievo è che non ha senso militare legare la spesa per la difesa alla crescita del PIL senza considerare il livello e la qualità delle minacce esterne.

Non aveva senso militare, ma politico e diplomaticosì, e anche molto. «Il tetto dell’1% non aveva lo scopo di rafforzare le capacità di difesa del Giappone, ma piuttosto il contrario. Aveva lo scopo di rassicurare il mondo sull’intenzione del Giappone di non diventare mai una grande potenza militare. A causa della miracolosa crescita economica del Giappone negli anni ’60, molti dei vicini del Giappone, e in effetti molti giapponesi stessi, erano diventati sempre più preoccupati che tutta questa ricchezza sarebbe stata trasformata in forza militare», spiega Hanssen.

«Nel 1974, violente rivolte anti-giapponesi scoppiarono nel sud-est asiatico dove le persone erano sconvolte dalle pratiche commerciali di sfruttamento del Giappone e preoccupate per la prospettiva di una rimilitarizzazione giapponese. Il tetto dell’1% alla spesa per la difesa è stato implementato per dissipare tali timori di rimilitarizzazione ed è diventato il simbolo del pacifismo giapponese a livello statale.

Per pacifismo a livello statale non si intende il pacifismo in senso assoluto, ma piuttosto un impegno a frenare i militari più di altri Stati e una tendenza a trasformare questa debolezza militare in una fonte di orgoglio nazionale. Insomma, per dimostrare che il Giappone non diventerà una potenza militare è un modo politicamente efficace per dimostrare concretamente l’ideale di essere uno Stato amante della pace, come ebbe a dire il politologoIgarashi Takeshi».

E questa modalità di Tokyo di presentarsi sullo scenario interazionale ha avuto un sorprendente successo nell’alleviare i timori regionali su un ritorno giapponese al militarismo, le relazioni del Giappone con le sue ex colonie sono migliorate drasticamente. Nessuno dei due massimali ha una logica militare, entrambi hanno una logica diplomatica. «Mentre la logica diplomatica per il tetto dell’1% nel 1976 era di rassicurare i nervosi vicini dell’Asia orientale che il Giappone si sarebbe attenuto al pacifismo, la logica diplomatica per il tetto del 2% è di rassicurare i Paesi della NATO che il pacifismo giapponese è un ricordo del passato», afferma Ulv Hanssen.

Il raddoppio della spesa militare «non sorprende dopo quasi mezzo secolo di smantellamento delle restrizioni di sicurezza pacifiste. Il pacifismo a livello statale giapponese è morto». E i pacifisti di base giapponesi tradizionalmente attivi sembrano non abbiano nulla da dire. «Dopo innumerevoli battute d’arresto, il vecchio movimento pacifista giapponese si è concentrato quasi esclusivamente sulla protezione del più sacro dei simboli pacifisti del Giappone: l’articolo 9 che inserisce la rinuncia alla guerra nella Costituzione. Sfortunatamente, questo li ha resi in qualche modo ciechi di fronte ai cambiamenti di sicurezza che sono meno evidenti della riforma costituzionale ma forse più significativi. Il tetto del 2 per cento alla spesa per la difesa è uno di questi cambiamenti pianificati, che sembra volare sotto il radar pacifista. Poiché l’articolo 9 è già stato virtualmente svuotato di significato attraverso una serie apparentemente infinita di rivisitazioni, un raddoppio del bilancio della difesa è probabilmente un passo molto più significativo verso la rimilitarizzazione rispetto a un effettivo emendamento dell’articolo 9», molto più importante lo sfondamento del tetto dell’1% rispetto all’articolo 9 della Costituzione che oramai, secondo Ulv Hanssen, è solo più un ‘guscio vuoto’.

In questo dibattito si inserisce il tema del nazionalismo giapponese e del revisionismo storico del quale era massima espressione Abe. «Il Giappone sta abbracciando un nuovo nazionalismo muscoloso per affrontare le sfide dei nuovi pericolosi tempi. Il problema è che il nazionalismo è invischiato con una storia eccezionalmente brutta, che ha segnato non solo i nemici del Giappone, ma anche i suoi alleati», afferma Praveen Swami, giornalista indiano specializzato in questioni strategiche e di sicurezza internazionali.

E questa ‘brutta storia‘ ha visto tra i suoi massimi rappresentati proprio Shinzo Abe.

Rampollo di una famiglia politica illustre ma controversa, Abe non è mai stato interessato al potere fine a se stesso, afferma Howard W. French, editorialista di ‘Foreign Policy‘, professore alla Columbia University Graduate School of Journalism e corrispondente estero di lunga data. «Entrato in politica negli anni ’90, ha ereditato una missione dal nonno ed ex Primo Ministro giapponese Nobusuke Kishi: rimuovere i vincoli imposti dagli Stati Uniti -con l’aiuto, in parte, della classe politica giapponese- alla capacità del Giappone di esercitare il potere su la scena mondiale, in particolare la sua Costituzione del dopoguerra e la clausola di ‘pace‘ che limita la potenza militare del Giappone». «Ciò significava non abbandonare mai la speranza che lui e i futuri leader giapponesi potessero pregare nel Santuario Yasukuni di Tokyo, la dimora shintoista per gli spiriti dei caduti in guerra per il Paese, includendo esplicitamente quelli condannati come criminali per il loro ruolo nelle guerre imperiali del Giappone del 20° secolo».

Nobusuke Kishi, secondo S. Nathan Park, avvocato di Washington e membro del Sejong Instituteun, è stato «architetto chiave dello Stato fantoccio del Giappone imperiale in Manciuria e un sospetto criminale di guerra di classe ‘A‘, e, in seguito, uno dei più importanti primi ministri del Giappone del dopoguerra. Abe ha ricordato di essere ‘emotivamente attaccato’ al conservatorismo perché sentiva che suo nonno non meritava di essere considerato un criminale».

Abe, prosegue Howard W. French,«si è aggrappato alla sua convinzione nelle nobili intenzioni dietro e persino nella legittimità della conquista giapponese, e quindi, l’illegittimità dei processi del dopoguerra e, di conseguenza, l’occupazione degli Stati Uniti e la Costituzione giapponese (scritta dagli americani durante l’occupazione del Giappone del dopoguerra), che vieta per sempre al Giappone di possedere un esercito in grado di perseguire obiettivi bellici offensivi».

«I resoconti più rigorosi della vita di Abe chiariscono che la sua ragion d’essere politica era la restaurazione del Giappone al suo antico splendore; tutto il resto non era che un mezzo per questo fine» secondo Nathan Park. Il quale ritiene che «il revisionismo storico di Abe ha minato la risposta del Giappone all’ascesa della Cina illiberale. Il Giappone avrebbe potuto onestamente confrontarsi con l’oscura eredità del Giappone imperiale per stringere un legame più forte con le altre democrazie nella sua regione, proprio come ha fatto la Germania riconoscendo il suo passato nazista per fondare infine l’Unione Europea insieme ai suoi ex avversari della seconda guerra mondiale. Invece, le azioni di Abe hanno mostrato ripetutamente le sue priorità; di fronte a una scelta tra revisionismo ed economia giapponese, o opporsi alla Cina, o ai diritti delle donne, o a una qualsiasi delle sue presunte virtù, ha sempre scelto il revisionismo, creando dei cunei tra il Giappone e le altre democrazie dell’area, come la Corea del Sud».

Park va oltre, e nella sua durissima critica al silenzio dell’Occidente, in particolare degli Stati Uniti, di raccontare e confrontarsi con questa eredità buia di Abe, legge un motivo di preoccupazione: «Nella Guerra Fredda contro l’Unione Sovietica, una delle politiche statunitensi più vergognose è stata il suo incessante sostegno ai regimi autoritari di destradi tutto il mondo, scegliendo l’opportunità di difendere i ‘nostri bastardi’ piuttosto che una politica estera veramente basata sui valori, che apprezzasse libertà, democrazia e diritti umani. La tentazione di distogliere lo sguardo dalle motivazioni di Abe deriva in parte dalla stessa preoccupante scelta dell’opportunità rispetto ai valori. Può essere vero che il mondo libero ha bisogno di un Giappone forte per contrastare la Cina. Ma imbiancare il Giappone imperiale serve solo a minare quell’obiettivo».

«L’anno scorso, nell’anniversario della mattina di dicembre del 1941, di quando le forze imperiali giapponesi hanno colpito, attraverso il Pacifico» nell’attacco di Pearl Harbor, «quasi un centinaio di membri del Parlamento si sono riuniti presso il santuario Yasukuni a Tokyo per onorare i caduti in guerra. I legislatori provenivano dal Partito Liberal Democratico (LDP) conservatore al governo, ma anche dai loro oppositori della destra ideologica, dal Japan Innovation Party e dal National Democratic Party giapponese», racconta Praveen Swami. «Il raduno rappresentava, ciò che lo studioso Naoto Higuchi ha definito ‘la corrente principale dell’estrema destra‘. Per decenni,l’estrema destra giapponese, figure come Mishima, che cercava un rinnovato imperialismo, fascisti legati alla criminalità organizzata e xenofobi ostili agli immigrati coreani, sono esistite ai margini della società». Dopo le sue dimissioni, nel 2020, Abe -che aveva contribuito a portare alcune di queste idee al centro della scena- è andato a Yasukuni, a onorare le anime degli uomini morti, inclusi 1.600 criminali di guerra condannati per genocidio e crimini contro l’umanità. Era la prima volta che lo faceva dal 2013, durante la sua permanenza al governo aveva evitato, per non creare scontri diplomatici con Cina e Corea del Sud.

Il gesto del 2020, infatti, ha suscitato rabbiose proteste in Cina, «dove le forze giapponesi avevano massacrato civili in decine di migliaia in città come Nanchino e condotto esperimenti di guerra biologicache rivaleggiavano con Auschwitz nei loro orrori. C’era rabbia in Corea, dove l’esercito giapponese aveva costretto migliaia di donne alla schiavitù sessuale». Il museo del santuario Yasukuni descrive il massacro del 1937 a Nanchino, dove furono massacrati 2.00.000 civili e violentate 20.000 donne. Il museo stesso è l’affermazione, sostenuta da uomini come Abe, che le guerre del Giappone hanno stimolato i movimenti di liberazione nazionale in tutta l’Asia. «Abe faceva parte di una generazione di politici giapponesi che ha dato a questa lingua una legittimità pubblica». Una legittimità che ha dato i suoi frutti: il nazionalismo peggiore.

«È necessaria poca immaginazione per capire perché molti in Giappone sono arrivati ad abbracciare un nazionalismo che, cinque decenni fa, era visto come poco più di un’affettazione estetica: un kitsch marginale, oscuro, senza significato politico. Il drago che sorge attraverso il Mar Cinese Orientale ha eruttato fuoco, minacciando le isole Senkaku. Il programma missilistico nucleare della Corea del Nord ha ravvivato la paura dell’annientamento che ha affrontato il Giappone nel 1945. C’è ansia culturale, generata da una popolazione che invecchia rapidamente, e bassi tassi di natalità. Per alcuni, il Giappone sembra sull’orlo dell’annientamento nazionale», afferma Praveen Swami, nel cercare di spiegare le ragioni del nazionalismo che ha invaso la società giapponese.

«Il nonno materno di Abe, Nobusuke Kishi, considerato un criminale di guerra nei primi anni dell’occupazione statunitense del dopoguerra, ma graziato insieme a migliaia di altri, fu eletto Primo Ministro nel 1957, a capo di un governo LDP. Ha aiutato a inserire il Giappone più profondamente nella partnership strategica della Guerra Fredda guidata dagli Stati Uniti, firmando un trattato di sicurezza che ha permesso a Washington di creare basi militari nella Nazione insulare.

Ad Abe sembrava che il Giappone avesse ora bisogno di passare da uno stato di sottomissione de facto a una vera uguaglianza con gli Stati Uniti.Il suo obiettivo costituzionale dichiarato era limitato all’articolo 9 della Costituzione che impone che il popolo giapponese debba rinunciare per sempre alla guerra come diritto sovrano della Nazione. Abe ha cercato un emendamento che riconoscesse esplicitamente il diritto del Giappone di mantenere le sue forze armate, le forze di autodifesa.

Un emendamento costituzionale avrebbe richiesto non solo una maggioranza di due terzi in Parlamento, ma anche una maggioranza del 51% in un referendum. In una società profondamente divisa sulla questione, l’emendamento della Costituzione è rimasto fuori dalla portata di Abe. Il Primo Ministro Kishida è più vicino ad avere la forza legislativa necessaria per mantenere la sua promessa di emendare la Costituzione», ma, secondo Swami, «l’opinione pubblica rimane ostile».

La guerra ucraina, in realtà, ha provocato«profondi cambiamenti nell’orientamento della società giapponese verso il mondo esterno e cambiamenti fondamentali nell’opinione pubblica giapponese che potrebbero influenzare la politica estera del Giappone negli anni a venire», affermaTakako Hikotani, professore al Gakushuin University International Center e Senior Fellow presso l’Asia Society Policy Institute di Tokyo. «In molti giapponesi comuni, la guerra in Ucraina ha portato alla consapevolezza che non possono dare per scontata la propria sicurezza». «Un sondaggio dell’opinione pubblica condotto alla fine di febbraio ha rilevato che il 77% degli intervistati giapponesi era preoccupato che l’aggressione russa in Ucraina potesse avere un ‘effetto di ricaduta‘ sul pensiero cinese sull’opportunità di intraprendere un’azione militare contro Taiwan».

Così, «il momento potrebbe rivelarsi un buon abbinamento per la piattaforma di politica estera di Kishida, che ha descritto nei discorsi come‘diplomazia del realismo per una nuova era‘ e che enfatizza la protezione dei valori universali, l’affrontare le sfide globali e la difesa della pace e della sicurezza». Un buon momento per il coronamento del sogno di Abe, soprattutto se fosse davvero, come sostengono alcuni osservatori, la ‘fine della Pax americana‘, per dirla con Mark Leonard, Direttore dell’European Council on Foreign Relations.

«I dubbi sulla potenza e l’affidabilità americane sono meno articolati in Giappone. Secondo un sondaggio di aprile, quasi due terzi dei giapponesi sostengono il rafforzamento delle capacità di difesa del Giappone e la maggioranza è d’accordo con la proposta del LDP di spendere il due per cento del PIL per la difesa. Ken Jimbo, specialista in sicurezza presso la Keio University, ha spiegato che dopo il tumulto degli anni Trump, molti strateghi giapponesi pensano che il Paese debba investire di più nella propria difesa e ‘diversificare oltre gli Stati Uniti’».

Secondo Praveen Swami, «non è del tutto chiaro cosa cambierà esattamente un emendamento costituzionale a breve termine, anche se Kishida fosse in grado di aumentare i numeri. La Costituzione esistente non ha impedito al Giappone di investire nello sviluppo di missili a lungo raggio o di reagire agli attacchi della Corea del Nord e della Cina. Sebbene la spesa del Paese sia rimasta bassa, come percentuale del suo prodotto interno lordo, ha effettuato investimenti significativi in attrezzature con capacità offensive.

Il dibattito costituzionale chiaramente non riguarda la modernizzazione militare, ma qualcosa di più profondo: che tipo di norme culturali ha bisogno il Giappone per sopravvivere in un periodo di nuove drammatiche sfide?

All’interno dell’esercito giapponese, l’ultranazionalismo di Yukio Mishima ha un certo fascino. Nel 2008, il generale Toshio Tamogami, il principale soldato del Paese, è stato licenziato dopo aver scritto un saggio in cui difendeva il colonialismo giapponese come eticamente giustificato, umano e benefico per l’Asia. In Corea del Sud e in Cina c’è il timore, fondato o meno, che questi semi fioriscano in un nuovo militarismo giapponese. Queste paure potrebbero essere esagerate, ma l’esperienza modella inesorabilmente le percezioni storiche.

Il panorama strategico in Asia, quasi certamente, forzerà scelte fatali al Giappone. Anche se consente lo stazionamento delle truppe statunitensi sul suo suolo, c’è una linea rossa che il Giappone si è dimostrato riluttante ad attraversare. Il Giappone si considera protetto dagli attacchi nucleari dall’ombrello della deterrenza estesa degli Stati Uniti, ma a differenza della Germania, non ha accettato lo stazionamento di armi strategiche sul suo suolo.

Per decenni, tuttavia, la comunità strategica del Giappone ha discusso tranquillamente di cosa dovrebbe fare se dovesse accadere il peggio, e gli Stati Uniti si dimostrassero riluttanti a sacrificare le proprie città per proteggere le isole. Il Giappone ha una scorta di plutonio di nove tonnellate in casa, e altre 35 sono ospitate nel Regno Unito e in Germania, una risorsa che non serve ad altro che in un arsenale di armi nucleari.

Nel 1970, il Ministero degli Affari Esteri giapponese ha segretamente impegnato il Paese a “mantenere il potenziale economico e tecnico per la produzione di armi nucleari”. Da allora, una serie di voci influenti hanno chiesto al Giappone di considerare se potrebbe arrivare il momento in cui deve fare questa scelta». Questo momento probabilmente sta arrivando.

Gli esperti sottolineano che la revisione non sarà imminente. In Parlamento, dopo il voto del 10 luglio, la proposta di modifica dell’articolo 9 della Costituzione gode della maggioranza dei due terzi in entrambe le Camere. Ma questa è solo la prima condizione. Le forze politiche che sono disposte a modificare la Costituzione, devono raggiungere un accordo su cosa vogliono modificare e come. Il campo pro-revisionista è composto dal Partito Liberal Democratico al governo e dal suo partner di coalizione minore Komeito, dal Partito Democratico per il Popolo (DPP) dal Nippon Ishin no Kai (Japan Innovation Party).

Spiega Sheila A. Smith, ricercatore senior di John E. Merow per gli studi sull’Asia-Pacifico presso il Council on Foreign Relations (CFR), e esperta di politica giapponese «Sotto il Primo Ministro Abe,l’LDP ha lanciato quattro possibili cambiamenti. La prima, e forse più vicina al cuore di Abe, è stata quella di aggiungere, all’articolo 9, alla clausola no war, un emendamento che affermasse chiaramente che l’Autodifesa era riconosciuta dalla Costituzione». Diverse sono le proposte e richieste delle altre tre forze politiche.

Ora «resta da vedere se si possa creare la giusta coalizione per presentare una lista di emendamenti» condivisi da tutti i partiti che vogliono la modifica. «I sondaggi dell’opinione pubblica in Giappone rivelano un appetito per il dibattito su questo problema, ma rimane lo scetticismo su quello che sarebbe il primo emendamento in assoluto del documento così centrale per l’identità giapponese del dopoguerra. Valutare se il pubblico è pronto, plasmerà senza dubbio i calcoli di Kishida su come procedere».

Il secondo problema per il quale i tempi potrebbero essere lunghi è «la complessa agenda politica che attualmente si trova di fronte al governo Kishida», il quale ha espresso pubblicamente l’impegno prioritario sull’economia. «Questo autunno, il governo Kishida completerà anche una revisione strategica iniziata alla fine dell’anno scorso. Sono in fase di elaborazione una nuova strategia di sicurezza nazionale e un piano decennale di difesa e il Primo Ministro ha impegnato il Giappone a un aumento significativo della spesa per la difesa, nonché a un’analisi approfondita delle opzioni per rafforzare la deterrenza, inclusa la considerazione di una strategia convenzionale a lungo raggio».

Non sono previsti impegni elettorali nei prossimi tre anni, per tanto Kishida avrà un po’ di tempo per mantenere la promessa fatta a Shinzo Abe appena morto. «Se Kishida vuole perseguire la revisione, dovrà anche mantenere gli obiettivi del suo partito ben all’interno di ciò che i giapponesi considereranno uno sforzo accettabile per migliorare piuttosto che minare la democrazia giapponese. Difensore molto meno ideologico di Abe, Kishida potrebbe forse avere maggiori possibilità di presiedere all’obiettivo di lunga data del suo partito di modificare la Costituzione del dopoguerra, ma solo se il popolo giapponese vedrà un vantaggio tangibile nel cambiare», avverte Smith.

Una modifica costituzionale per essere approvata richiede una maggioranza di almeno due terzi sia nella Camera bassa che in quella alta, e il campo pro-revisione raggiunge quella soglia in entrambe le camere. Ma poi la riforma costituzionale ha bisogno dell’appoggio di una maggioranza semplice di cittadini in un referendum nazionale. E a quanto pare il punto critico potrebbe ancora risiedere lì.