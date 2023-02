Giappone: maggiore budget della difesa per una deterrenza efficace

“Dobbiamo prepararci a possibilità realistiche per proteggere il nostro popolo”, ha consigliato il Primo Ministro giapponese Fumio Kishida durante un dibattito politico nell’ottobre 2021. Per fare ciò, ha sostenuto che il Giappone non deve solo rafforzare le sue forze di autodifesa (SDF), come vengono chiamate le sue forze armate, ma danno anche alle SDF la capacità di colpire strutture militari sul suolo dei suoi potenziali avversari come un modo per scoraggiarli, una strategia controversa per il paese di tendenza pacifista. Poco più di un anno dopo, nel dicembre 2022, il gabinetto di Kishida ha compiuto un passo importante per trasformare quel concetto in realtà quando ha approvato un enorme aumento del 26,3% su base annua del budget per la difesa del Giappone nel 2023.

Il nuovo budget ha chiarito che Kishida intendeva mantenere il suo precedente impegno di raddoppiare il budget per la difesa del Giappone da circa l’uno percento del prodotto interno lordo del Giappone, un livello che ha mantenuto negli ultimi sei decenni, al due percento entro l’anno fiscale 2027. Ma nonostante il budget per la difesa del Giappone sostanzialmente più grande del 2023, che ammonterà a circa 6,8 trilioni di yen (o 51,4 miliardi di dollari), la sua attenzione quasi esclusiva sui nuovi sistemi d’arma potrebbe non rivelarsi del tutto efficace nel creare l’effetto deterrente che Kishida cerca. Piuttosto, per produrre tale effetto, il Giappone potrebbe fare meglio a costruire un esercito non solo meglio equipaggiato, ma anche meglio equipaggiato.

Un quartiere pericoloso

Senza dubbio, Tokyo è stata spinta ad aumentare il suo budget per la difesa dalle sue preoccupazioni per i potenziali pericoli rappresentati da Cina, Corea del Nord e Russia. Questo era chiaro dall’ultima strategia di sicurezza nazionale del Giappone , pubblicata una settimana prima dell’approvazione del nuovo budget per la difesa. Le ripetute incursioni della Cina negli spazi aerei e marittimi intorno alle isole Senkaku rivendicate dai giapponesi (chiamate Diaoyu dalla Cina), l’istituzione di una zona di identificazione della difesa aerea cinese su gran parte del Mar Cinese Orientale e la frequente presenza di forze militari cinesi vicino al Giappone aveva chiaramente messo Tokyo al limite. Quindi l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022 ha suscitato preoccupazioni sul fatto che la Cina potesse essere incoraggiata ad attaccare Taiwan e forse a trascinare il Giappone nel conflitto. Sicuramente, funzionari giapponesi osservava nervosamente la Cina mentre lanciava diversi missili balistici nelle acque vicino a Taiwan (cinque dei quali cadevano nella zona economica esclusiva del Giappone) nell’agosto 2022.

Nel frattempo, la Corea del Nord e la Russia hanno ricordato a Tokyo che anche loro hanno garantito una continua vigilanza giapponese. Nel 2022, la Corea del Nord ha lanciato trentasette missili balistici nelle acque vicino al Giappone, più che in qualsiasi altro anno. E, come per annunciare l’anno successivo, la Corea del Nord ne ha lanciata un’altra nelle prime ore del primo dell’anno. Allo stesso tempo, la maggiore cooperazione della Russia con la Cina e l’invasione dell’Ucraina hanno ravvivato la preoccupazione giapponese per il suo confine settentrionale, in particolare per le quattro isole tra l’isola giapponese di Hokkaidō e le Isole Curili della Russia che sono state contese tra Tokyo e Mosca dalla fine del mondo Seconda Guerra.

Di fronte a sfide di sicurezza simultanee da sud (Cina), ovest (Corea del Nord) e nord (Russia), Tokyo non poteva più concentrare le proprie risorse su una sfida alla volta. Doveva fare i conti con tutti loro. Di conseguenza, la politica di difesa è diventata una questione chiave durante le elezioni della Camera bassa della Dieta giapponese nel 2021. In effetti, oggi un numero record di giapponesi sente il bisogno di rafforzare le capacità di difesa del proprio paese, a lungo stagnanti, la cui composizione di base è rimasta pressoché invariata dagli anni ’80.

Nuove capacità di combattimento

L’aspetto di gran lunga più discusso del budget per la difesa di Kishida era la fornitura di missili di attacco terrestre a lungo raggio per stabilire la “capacità di contrattacco” del Giappone. Tokyo ha recentemente rivelato che avrebbe ricoperto quel ruolo con i missili da crociera americani RGM-109 Tomahawk. La sua selezione era stata in qualche modo prevista, dato che, secondo quanto riferito, Tokyo era in trattative in fase avanzata con il produttore del Tomahawk nell’ottobre 2022. Ciò che è stato più sorprendente è stato il numero di missili che il Giappone potrebbe acquistare. Considerando che il budget della difesa del Giappone per il 2023 ha stanziato 1,6 miliardi di dollari per l’acquisto dei missili e che il costo di ciascun missile è di circa 2 milioni di dollari, Tokyo potrebbe acquistare fino a 800 missili.

A seconda delle varianti del Tomahawk che il Giappone acquista, le SDF saranno in grado di lanciare i missili da batterie costiere, navi da guerra di superficie, sottomarini o aerei. E, con una portata compresa tra 550 e 2.500 km, sempre a seconda delle varianti, i missili consentirebbero al Giappone di colpire strutture militari nel nord della Cina, nella Corea del Nord e nell’estremo oriente russo. Tuttavia, poiché i missili viaggiano a velocità subsoniche, potrebbero essere vulnerabili alle moderne difese missilistiche. Pertanto, un motivo per cui il Giappone potrebbe aver scelto di acquistare così tanti missili è garantire che anche se una buona percentuale di essi venisse abbattuta, ne avrebbe comunque abbastanza per fornire un efficace “contrattacco” e, quindi, garantire un certo grado di deterrenza .

In ogni caso, i missili Tomahawk sembrano destinati a essere una soluzione provvisoria. Tokyo ha già pianificato di sviluppare nuovi missili superficie-superficie che avranno una portata di oltre 2.000 km e incorporeranno tecnologie ipersoniche. In effetti, gran parte del resto del budget per la difesa di Kishida finanzierà munizioni aggiuntive e una varietà di programmi di modernizzazione militare. L’Air Self-Defense Force giapponese (ASDF) può aspettarsi altri sedici caccia d’attacco congiunti F-35 americani, metà dei quali saranno imbarcati sulle due portaerei leggere convertite della Maritime Self-Defense Force giapponese (MSDF). Le risorse andranno anche alle difese antimissile, alla sicurezza informatica, ai veicoli aerei senza pilota e a una partnership di ricerca e sviluppo con Italia e Regno Unito per creare un jet da combattimento di nuova generazione.

Troppo magra per essere cattiva?

Tuttavia, mancava in modo evidente dal budget per la difesa di Kishida il finanziamento per una struttura di forze più ampia. Dal 1980, la forza autorizzata delle SDF è rimasta stabile a poco meno di 250.000 dipendenti. Oggi è di soli 247.000. Se il Giappone vuole affrontare le sfide simultanee poste dai suoi potenziali avversari e scoraggiarli in modo credibile, avrà bisogno di una SDF più grande. Uno che non è solo più letale, ma anche più resistente, in grado di condurre operazioni di combattimento prolungate e gestire un numero maggiore e una più ampia varietà di scenari. Ciò richiederà più personale.

Le attuali forze armate giapponesi sono magre. Ciò può essere visto nei loro bassi rapporti tra personale militare in servizio attivo e piattaforma di combattimento principale, che riflettono il numero di personale di cui un servizio ha bisogno per mettere in campo la sua potenza di combattimento. I rapporti sono particolarmente utili quando si valutano i servizi incentrati sulla piattaforma di combattimento come le forze aeree e le marine. Al momento, l’ASDF e la MSDF giapponesi hanno un rapporto personale/piattaforma di combattimento inferiore rispetto a quasi tutte le altre forze aeree e marine occidentali che spendono di più per la difesa, con l’eccezione di quelle degli Stati Uniti, la cui aviazione e marina sono progettate per proiettare il potere a livello globale.

Il Giappone potrebbe schierare forze militari più grandi. Stipendi e benefici più alti aiuterebbero le SDF a colmare le attuali carenze di reclutamento. E nonostante la sua popolazione in calo, il personale militare in servizio attivo del Giappone, come percentuale della sua popolazione totale, è inferiore a quella di altri grandi paesi occidentali. Se il Giappone corrispondesse alle percentuali della Germania o del Regno Unito, potrebbe aumentare le SDF di ben 25.000 dipendenti in più. Non solo potevano rafforzare le forze in prima linea delle SDF, ma anche rafforzare le sue capacità di sostegno, riparazione e rigenerazione, rendendole più resistenti.

È necessaria più resilienza

Tuttavia, convincendo i legislatori giapponesi ad aumentare il tetto per il personale militare sarà un ostacolo elevato. Sono già preoccupati di come pagare l’aumento del budget per la difesa recentemente approvato. Quindi, per l’immediato futuro, è più probabile che Tokyo risparmi sul personale militare e gestisca le SDF all’interno della sua struttura di forza esistente. Per rafforzare l’ASDF e l’MSDF, probabilmente i servizi più importanti per una strategia di contrattacco, il Ministero della Difesa giapponese potrebbe spostare il personale dalla sua Forza di autodifesa terrestre per integrarli. Potrebbe anche cercare di economizzare con la tecnologia, come l’acquisizione di navi da guerra con una maggiore automazione che possono essere gestite con equipaggi più piccoli. Ma tale risparmio comporta dei compromessi. Nel caso di equipaggi di navi da guerra più piccoli, il compromesso arriva in termini di sopravvivenza della nave in combattimento.

Dal punto di vista del bilancio, la preferenza del governo giapponese di gestire un esercito così snello può essere ammirevole. Ma da una prospettiva militare, potrebbe anche essere pericoloso. Per essere efficace in combattimento, un militare deve essere resiliente. Le sue forze in prima linea devono avere un supporto logistico sufficiente per mantenersi adeguatamente rifornite e sufficienti capacità di riparazione e rigenerazione per mantenerle in grado di combattere, anche a fronte di perdite. Ciò alla fine richiede più personale, una lezione che potrebbe essere appresa dalla storia giapponese. È pieno di esempi di forze eccessivamente magre inviate in battaglia e che subiscono perdite eccessive o rovesci evitabili come risultato.

Avere un esercito snello avrebbe potuto essere adeguato per un periodo in cui si pensava che le guerre future sarebbero state brevi e limitate. Potrebbe non essere sempre così, come dimostra il conflitto tra Russia e Ucraina. Le guerre possono evolversi inaspettatamente in affari lunghi e intensi. Certamente, una volta che le SDF inizieranno a ricevere i suoi nuovi sistemi d’arma, avranno a disposizione più potenza di combattimento e potranno fornire ai leader giapponesi nuove opzioni diplomatiche e militari. Ma se il Giappone vuole scoraggiare in modo credibile i suoi potenziali avversari, deve convincerli che può affrontarli faccia a faccia. E questo richiede più della semplice potenza di fuoco; richiede resilienza.