Poco meno di due settimane fa, il Primo Ministro giapponese Yoshihide Suga ha annunciato che non cercherà il mese prossimo la rielezione come leader del Partito Liberal Democratico (LDP) al potere, mettendo di fatto fine al suo mandato durato circa un anno.

Stando ai retroscena, il giorno prima dell’annuncio Suga si sarebbe incontrato con la leadership del LDP per annunciare la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato come leader. Va detto che Suga non è mai stato un leader carismatico e, per la verità, il suo mandato non è stato altro che una prosecuzione di quello del suo predecessore, Shinzo Abe. Il che non gli ha consentito di presentare una propria visione.

La sua scarsa empatia, il montare della quinta ondata di COVID-19, la campagna vaccinale in affanno hanno iniziato a minare il consenso del Premier sia nella propria forza politica che a livello nazionale (poco più del 30%). E questo non poteva mettere in allarme l’LDP, ad un mese dalla tornata elettorale (la data delle elezioni generali deve ancora essere annunciata, ma per legge deve tenersi entro il 14 novembre), nonostante all’inizio del mandato fosse molto stimato dall’opinione pubblica.

Suga, sulla base di queste ricostruzioni, si è dimesso perché ha messo al primo posto il suo partito dandogli la possibilità di mantenere il potere. L’LDP ha dominato la politica giapponese: sin dalla sua fondazione nel 1955, il partito ha mantenuto il potere fino al 2009 con solo una breve parentesi di opposizione tra il 1993-94. Dopo il 2009, il DPJ ha governato solo per tre anni, durante i quali un terremoto e il conseguente tsunami causarono la fusione nucleare di Fukushima nel marzo 2011, portando a un crollo del sostegno popolare. L’LDP è, quindi, tornato al potere nel 2012 sotto la guida di Shinzo Abe, diventato il più longevo Primo Ministro giapponese.

All’interno dell’LDP molto dipenderà proprio dalle azioni di Abe e di un altro ex primo ministro, Taro Aso (2008-2009), che controllano ancora grandi fazioni e sono quindi coloro che daranno le carte nelle elezioni per la leadership. E Suga, privo di una sua corrente, ne era ben consapevole.

Ci sono già due candidati dichiarati apertamente in corsa. Il primo è Fumio Kishida, un ex Ministro degli Esteri che è arrivato secondo a Suga nel ballottaggio della leadership dello scorso anno. Moderato, guida la sua fazione LDP di 46 membri. Come programma, ha proposto ampi aumenti del sostegno del governo alle imprese e ai lavoratori irregolari colpiti dalla pandemia e altre misure come i passaporti digitali per i vaccini. Occorre ricordare che Kishida ha una grande esperienza a livello internazionale avendo guidato la diplomazia giapponese il tempo più lungo durante il ritorno al governo dell’ex Primo Ministro Shinzo Abe dal 2012 al 2017. Tuttavia, come capo della filiale di Hiroshima dell’LDP, è stato contaminato dalla sua associazione con un recente scandalo di compravendita di voti, in cui una squadra politica di marito e moglie con sede a Hiroshima è stata condannata per aver corrotto i politici locali per garantire la loro preselezione.

Un secondo candidato annunciato è Sanae Takaichi, conservatrice, ex Ministro degli affari Interni e delle comunicazioni che, in caso di vittoria, diventerebbe la prima donna Primo Ministro. Pur non appartenendo o guidando alcuna fazione, ha già ricevuto l’appoggio di Abe. Se Abe convince la sua fazione Hosoda – la più grande del LDP con 96 membri – a sostenere Takaichi, questo le darà un grande vantaggio. Takaichi è un membro dell’organizzazione ultranazionalista Nippon Kaigi, che, tra le altre cose, mira a riportare l’imperatore allo status divino, ricostruire le forze armate giapponesi, mantenere le donne a casa. È anche una convinta sostenitrice del controverso santuario Yasukuni, dove vengono divinizzati i criminali di guerra. In passato, negli anni ’90, ha persino approvato un libro che elogiava la strategia politica di Adolf Hitler.

Tra i candidati in lizza, anche Taro Kono, il Ministro che guida la campagna di vaccinazione contro il COVID in Giappone. Kono è già in testa ai sondaggi d’opinione come leader preferito dal pubblico (con l’ex ministro della Difesa Shigeru Ishiba secondo e Kishida terzo). Questo anche grazie alla forte presenza sui social media e alla sua padronanza della lingua inglese, e nonostante i primi ritardi (poi superati) della campagna di vaccinazione. Kono è sostenuto dal uscente Suga e dalla fazione del vice Primo Ministro Taro Aso, il secondo più grande dell’LDP con 53 membri.

A contendere la leadership del LDP, anche Shigeru lshiba, a capo di una fazione di 20 membri ed è relativamente popolare tra la base del LDP. Si è classificato terzo nel voto della leadership dell’anno scorso per succedere ad Abe in partenza e ha detto la scorsa settimana che è ancora disposto a servire come primo ministro. Il geniale Ishiba è generalmente favorito dal pubblico (anche se ora lo è meno di Kono), ma farà fatica a ottenere molto sostegno tra i membri della Dieta al di fuori della sua stessa fazione.

Il leader dell’opposizione Yukio Edano non ha perso tempo per lanciarsi sulla decisione di Suga di farsi da parte, definendola una mossa “irresponsabile” mentre il Giappone continua a combattere una quarta ondata di infezioni da COVID-19. Secondi molti osservatori, la decisione di Suga sarebbe un tentativo per evitare l’instabilità interna e consentire una successione ordinata. Per centrare l’obiettivo, l’unità è necessaria.

Si riuscirà ad evitare un ritorno al modello di primi ministri con incarichi di un anno, che ha caratterizzato la politica giapponese prima del 2012? Il passo indietro di Suga sarà sufficiente per fermare l’emorragia di voti? Lo abbiamo chiesto a Ross Darrell Feingold, esperto di geopolitica asiatica.

Il premier Giappone, Suga Yoshihide, ha annunciato, a sorpresa, il ritiro della propria candidatura alle presidenziali del Partito Liberal Democratico (LDP) del Giappone. Secondo alcuni analisti, Suga si è dimesso per aumentare le possibilità del LDP di mantenere il potere: seguendo questa interpretazione – affermano gli osservatori – se Suga fosse rimasto, l’LDP sarebbe probabilmente rimasto al potere ma avrebbe perso seggi alle elezioni. Ciò avrebbe reso più difficile il governo e aumentato l’instabilità politica. Condividi? E tu cosa pensi della decisione di Suga?

Suga ha assunto la carica di primo ministro nel settembre 2020 con grande popolarità, ma successivamente la sua popolarità ha continuato a diminuire rapidamente. Il suo stile personale, che era molto più pacato del più energico Abe Shinzo, ha danneggiato enormemente Suga, insieme alla percezione all’inizio del 2021 che fosse stata una decisione sbagliata ospitare le Olimpiadi e il peggioramento della situazione COVID-19 durante l’estate del 2021. Alla fine non era chiaro agli elettori se Suga avesse delle convinzioni fondamentali o fosse semplicemente il “prossimo uomo” nella linea di successione nell’LDP e un segnaposto per chiunque gli fosse succeduto. Pertanto, la decisione di Suga di dimettersi da presidente del partito (e di non cercare un altro mandato come primo ministro) non è stata una sorpresa.

Quest’anno, l’LDP ha subito diverse sconfitte alle elezioni regionali, ma nessuna ha colpito più della sconfitta locale del 22 agosto della corsa a sindaco a Yokohama, la città natale adottata da Suga: qui, ha perso infatti Hachiro Okongi, mentre è uscito vincitore il candidato del Partito costituzionale democratico, Takeharu Yamanaka, sostenuto anche dal Partito Comunista del Giappone. È stato questo evento, insieme ai consensi in calo nei sondaggi (solo il 34% dei giapponesi sostengono la gestione Suga), ad evidenziare la crescente debolezza di Suga?

Il tempismo delle elezioni del sindaco di Yokohoma (dopo le Olimpiadi e in mezzo a un peggioramento della situazione COVID-19) è stato terribile per Suga. L’opzione di Takeharu Yamanaka di costruire un casinò a Yokohoma sembra aver aiutato con gli elettori, mentre l’LDP supporta i casinò. Il fallimento elettorale a Yokohoma è stato certamente un evento finale che ha convinto Suga di non avere futuro come leader del partito o primo ministro.

Nel caso del LDP, ricambiare un leader a pochi giorni dal voto può aiutare alle elezioni?



Dato da quanto tempo l’LDP ha governato il Giappone (dal 2012), una perdita di seggi alla Camera dei Rappresentanti non sarà una sorpresa, indipendentemente da chi guida l’LDP alle elezioni. Qualunque siano le perdite, il nuovo leader non riceverà troppe colpe, perché la mancanza di popolarità di Suga sarà la causa principale del calo del sostegno all’LDP.

A quanto pare, le principali due fazioni del LDP, capeggiate dall’ex premier Shinzo Abe e dal suo sodale Asō Tarō, hanno fatto pressioni su Suga perché abbandonasse il timone del partito per far posto a volti nuovi capaci di un maggior richiamo elettorale. Si può dire che Suga paga il prezzo di non appartenere ad una corrente politica del LDP, dove le correnti, invece, restano fondamentali se si vuole conquistare potere?

Uno dei problemi principali di Suga è il dubbio su quali siano le sue attuali opinioni politiche, di quali questioni sia entusiasta e quale sia effettivamente la sua visione per il Giappone. Questo era un problema per Suga non solo con il pubblico, ma anche all’interno dell’LDP. Ironia della sorte, le qualità che lo hanno reso un capo segretario di gabinetto di successo e un prezioso aiutante di Abe Shinzo, erano l’opposto delle qualità necessarie per avere successo come primo ministro.

La frattura principale sembra essere tra gli ‘aspiranti’, il potente segretario generale del LDP Toshihiro Nikai e la triade Abe-Aso-Amari di due ex primi ministri (Shinzo Abe e Taro Aso) e un ex ministro per la rivitalizzazione economica (Akira Amari). Ci puoi illustrare meglio queste fazioni nel LDP?

Storicamente le problematiche del LDP riguardano tanto le relazioni personali e il patrocinio quanto le effettive differenze politiche. Qualunque siano le differenze politiche esistenti, più spesso riguardano il grado di azione da intraprendere (come la tassazione e i livelli di spesa), o fino a che punto una fazione enfatizza il nazionalismo. Nelle prossime elezioni per la leadership, le fazioni (così come i media locali e internazionali) si concentreranno anche sulle opinioni dei candidati sulla Cina. La quantità di attenzione che riceverà questo problema è nuova per un’elezione di leadership. La realtà è che tutte le fazioni (o individui che sono importanti nelle fazioni) includono persone che hanno precedenti “misti” per quanto riguarda la Cina, alcune erano più intransigenti di altre in passato e alcune erano più accomodanti di altre in passato . Ma le realtà del commercio passato e di altre iniziative del governo giapponese rendono difficile trovare potenziali primi ministri nell’LDP che possano rivendicare un consistente record di “duro con la Cina”.

Suga, con le sue dimissioni, ha voluto inviare il segnale che l’LDP prenderà sul serio la risposta alla crisi attraverso il rinnovo al vertice, assicurandosi che il partito non si divida ulteriormente sul suo governo. Ci sono i margini perché l’LDP ritrovi unità e compattezza?

L’LDP ha molto da fare prima di poter affermare che c’è un rinnovamento o un’unità della leadership. Per la maggior parte, rimane una partita dall’alto verso il basso di uomini più anziani. Le dimissioni di Suga così vicine alle elezioni della Camera dei Rappresentanti non saranno vantaggiose per la leadership o il processo di rinnovo dei candidati prima delle elezioni, perché per la maggior parte le stesse vecchie facce saranno nella leadership del partito. Se Suga voleva davvero incoraggiare il rinnovamento della leadership nell’LDP, non avrebbe dovuto cercare la leadership dopo le dimissioni di Abe Shinzo. Col senno di poi, la sua decisione di diventare primo ministro sembra essere stata un atto di egoismo politico.

Quali sono gli obiettivi degli ex Primi Ministri Shinzo Abe e Taro Aso? Shinzo Abe aspira a tornare alla guida del governo?

I medici di Abe Shinzo non vogliono certo che torni alla guida del partito o del governo. Per ora sostiene Takaichi Sanae nelle elezioni per la leadership del LDP. Takaichi ha servito nei gabinetti di Abe e condivide le sue opinioni sulla difesa, comprese le revisioni all’articolo 9 della Costituzione che consentirebbero al Giappone una maggiore flessibilità per schierare le sue forze armate nei conflitti al di fuori del Giappone.

Dalla campagna di incentivi al turismo interno ‘Go To Travel’ bloccata con troppo ritardo al via libera alle Olimpiadi estive, senza dimenticare l’incapacità giapponese di sviluppare i propri vaccini e anche di distribuire i vaccini importati, molti cittadini non hanno apprezzato la gestione fallimentare della pandemia. Il flop della gestione della pandemia hanno influito sulla decisione di Suga? E Suga avrebbe potuto fare meglio?

Gli sviluppi del COVID-19 hanno sicuramente danneggiato la popolarità di Suga per tutto il 2021, anche se potrebbe essere un po’ ingiusto dare la colpa a Suga o dire che avrebbe dovuto fare meglio nella gestione della pandemia. Oltre a Taiwan, località vicine come Hong Kong, Corea del Sud e Filippine hanno lottato nel 2021 per contenere il COVID-19 e hanno avuto la quarantena “on again, off again” o altre restrizioni simili che interessano un gran numero di persone e aziende. Il principale difetto di Suga per quanto riguarda il COVID-19 è l’incapacità per tutto il 2021 di proiettare fiducia nelle decisioni del governo.

L’incapacità di comunicazione di Suga con il popolo lo hanno penalizzato?

L’incapacità di Suga di comunicare con la gente non solo lo ha penalizzato, ma è stata una delle cause principali del crollo del pubblico e del sostegno dell’LDP alla sua leadership. Sfortunatamente per Suga, la sua personalità manca di carisma e questa situazione era inevitabile in un periodo di grande incertezza, sia per il COVID-19, le relazioni con la Cina, sia per altre questioni.

Suga ha impresso una svolta decisiva in favore delle PMI, della digitalizzazione e, in misura minore, della transizione energetica. Sono questi i maggiori successi in politica interna? Sono elementi apprezzati dal partito Pld? E dai cittadini giapponesi?

Suga ha parlato di politiche in materia di PMI, digitalizzazione e transizione energetica, ma per la maggior parte il suo mandato di un anno è stato travolto dal COVID-19, dalle Olimpiadi e, in misura minore, dalla Cina. Non ci sarà molto successo nelle PMI, nella digitalizzazione e nella transizione energetica che ricorderà dal breve periodo di Suga come primo ministro. Anche se il prossimo primo ministro perseguirà politiche simili, è improbabile che Suga riceva alcun credito per le sue politiche in queste aree.

L’insofferenza della lobby industriale circa le misure restrittive contro il Covid-19 ha contribuito alla svolta del LDP?

L’LDP è vicino alla comunità imprenditoriale giapponese e, al contrario, il Partito Democratico Costituzionale del Giappone, all’opposizione, non è considerato amico delle grandi imprese. Certamente c’è pressione da parte degli imprenditori sul governo e sui membri del parlamento (la Dieta) per ridurre le misure restrittive e consentire una più rapida “apertura”. Sebbene altri importanti paesi in tutto il mondo stiano lottando con COVID-19 e, più recentemente, con la variante delta, molti hanno riaperto le loro economie e ridotto le restrizioni. Il tasso di vaccinazione del Giappone, ora del 50%, è ancora in ritardo rispetto alle altre principali economie industrializzate, ma sta migliorando, quindi, sfortunatamente per Suga, il suo successore beneficerà dei tassi di vaccinazione più elevati e dell’allentamento delle restrizioni.

Suga ha proseguito la politica inaugurata dal predecessore tanto da delegare la sua politica estera e di sicurezza ai dicasteri degli Esteri e della Difesa, avallando la promozione di burocratici considerati vicini ad Abe all’interno del Consiglio per la sicurezza nazionale. Secondo alcuni osservatori, i maggiori successi di Suga in politica estera sono stati il rafforzamento dell’alleanza QUAD e nel presentare con forza le preoccupazioni giapponesi su Taiwan. Sei d’accordo?

Per quanto riguarda il Quad, Suga ha continuato l’entusiasmo di Abe per questo gruppo di incontrarsi a livello di capo del governo e per perseguire una maggiore cooperazione militare, comprese le esercitazioni militari. Per quanto riguarda Taiwan, i funzionari del governo giapponese sono recentemente diventati più espliciti nel collegare la sicurezza di Taiwan alla sicurezza del Giappone. Che si tratti o meno di dichiarazioni personali o della politica del governo di Suga è ancora in dubbio ed è ora irrilevante. È importante osservare come il successore di Sugas seguirà le questioni relative a Taiwan e avrà ovviamente un serio impatto sulle relazioni del Giappone con la Cina e gli Stati Uniti.

Quali sono i più importanti problemi irrisolti che Suga lascia in eredità al suo predecessore in politica interna?

L’elenco dei problemi interni sono gli stessi problemi che i predecessori di Suga non sono riusciti a risolvere. Ciò include l’invecchiamento della popolazione e il calo della natalità, la crescita economica lenta, il debito pubblico e la sostituzione dell’energia nucleare.

Cina, Taiwan, Corea del Nord. Quali sono i più importanti problemi irrisolti che Suga lascia in eredità al suo predecessore in politica estera?

Gli importanti problemi di politica estera che il successore di Suga deve gestire includono la questione numero uno della Cina (comprese le questioni commerciali e di sicurezza), seguita dalla minaccia in corso dalla Corea del Nord. Anche le relazioni del Giappone con la Corea del Sud rimangono scarse. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, nonostante sia stato il primo leader straniero a visitare il presidente Biden alla Casa Bianca, Biden e Suga erano sostanzialmente estranei l’uno all’altro. Chiaramente la loro relazione mancava della forza della relazione Abe-Trump, o prima, della relazione Abe-Obama. Il prossimo primo ministro deve investire più tempo nelle relazioni con gli Stati Uniti, tanto più che Biden (nonostante il suo dichiarato desiderio di concentrarsi maggiormente sull’Asia) deve concentrarsi su un numero così elevato di questioni di politica interna ed estera, e il rapporto con il Giappone è solo uno dei questi tanti problemi.

Gli esponenti più giovani del LDP hanno espresso, da anni, il malcontento per la mancanza di ricambiogenerazionale all’interno del partito. Questo è un altro elemento che ha spinto Suga – e poco prima il segretario generale Nikai Toshihiro – alle dimissioni? E, in vista delle imminenti elezioni, ci sarà veramente un ricambio generazionale?

C’è poca aspettativa per il cambio generazionale nell’LDP prima delle elezioni o nel nuovo gabinetto del prossimo primo ministro. L’LDP rimane un partito di vecchi che definisce il cambio generazionale come il coinvolgimento di un gruppo di uomini tra i 50 ei 60 anni in sostituzione di un gruppo di uomini ancora più anziani.

Secondo alcuni pronostici, a prendere il posto di Suga potrebbe essere Kōno Tarō, discendente di una famiglia di potenti politici giapponesi di estrazione conservatrice moderata, ex ministro degli Esteri e della Difesa sotto Abe nonché a capo del dicastero per le riforme amministrative e normative sotto Suga e alla guida della campagna di vaccinazione, è molto ben visto dalle correnti del Pld. Per questa candidatura sarebbe comunque necessario di un negoziato tra le due principali fazioni del Pld per evitare che Kōno smonti l’agenda politica dell’ex premier. Tu che ne pensi? Perché? Quale il suo programma?

Kono Taro sarebbe una scelta logica come prossimo leader del LDP, data la sua “eredità politica” come discendente di politici e la sua vasta esperienza in politica interna ed estera come membro della Camera dei Rappresentanti e ministro del governo. Se vince la leadership del partito e diventa primo ministro dopo le elezioni, generalmente continuerà la politica interna ed estera di Abe e Suga anche se ci sono alcune lievi differenze. In passato ha generalmente sostenuto migliori relazioni con la Corea del Sud, opinione che non si sente spesso dai leader politici giapponesi.

Come valuti la candidatura della nazionalista e poco popolare Takaichi Sanae, ex Ministro degli affari interni e delle comunicazioni? Non avendo una sua corrente, chi potrebbe sostenerla? Quale il suo programma?

Sebbene Abe Shinzo sostenga il più nazionalista Takaichi Sanae, le sue possibilità di vincere le elezioni per la leadership del partito sembrano essere limitate. Per Abe, è una decisione da non perdere, perché anche dopo l’elezione della leadership manterrà un’enorme influenza nel partito attraverso la sua leadership della fazione più grande, e chiunque vinca le elezioni quindi deve cercare di lavorare con Abe.

E che pensa della candidatura di conservatori moderati come Kishida Fumio e Noda Seiko? Chi e quanti sono i sostenitori delle loro correnti? Si vuole dare continuità all’agenzia del nuovo governo rispetto agli ultimi anni? Quale il loro programma?

Fumio Kishida è considerato uno dei candidati più competitivi soprattutto perché ha proposto idee per limitare l’influenza dei vecchi leader delle fazioni. Come Kono Taro, anche lui ha il “pedigree” politico corretto e ha ricoperto una serie di posizioni in politica interna ed estera (incluso ministro degli esteri per quasi cinque anni) che gli hanno dato esperienza in una vasta gamma di aree politiche. Ha corso contro Suga alle elezioni per la leadership dell’LDP del 2020 ed è ben preparato per le imminenti elezioni per la leadership dell’LDP.

Shigeru Ishiba è a capo di una fazione di 20 membri ed è relativamente popolare tra la base del LDP. Come valuti la sua candidatura? Quale il suo programma?

Ishiba Shigeru è ben noto per il suo interesse per le questioni militari, ma per il resto è una possibilità lunga per vincere le elezioni per la leadership del LDP. Ha cercato la leadership più volte in precedenza e ha perso, rendendolo un “candidato perenne”.

Come sono viste le donne nel LDP? Una leadership femminile sarebbe ben accolta?

Proprio come l’opinione della maggioranza dell’LDP nei confronti della successione della famiglia reale rimane riluttante a consentire a una donna di diventare imperatore, l’opinione della maggioranza nell’LDP rimane riluttante a sostenere una donna come leader del partito o primo ministro. Con Hong Kong, Filippine, Corea del Sud e Taiwan che hanno avuto leader donne di recente, il Giappone è ora indietro su questo tema tra i governi dell’Asia orientale.

Secondo Lei, quali manovre si scateneranno nel LDP nei prossimi giorni?

Per l’LDP il problema principale rimane la gestione del COVID-19 in modo da mitigare le perdite significative nelle prossime elezioni della Camera dei Rappresentanti. Sebbene potrebbero esserci importanti sviluppi di politica estera come per quanto riguarda la Cina o Taiwan, il pubblico è concentrato sulla questione COVID-19 e l’LDP deve rispondere a questo.

Il partito rieleggerà il suo leader il 29 settembre. Quali effetti avrà il grande numero di candidati? E chi avrà la meglio secondo te, ottenendo l’accordo delle fazioni?

Sembra che Kono Taro sia il candidato preferito dalle fazioni che si uniscono, e un campo diviso tra molti candidati potrebbe anche favorire Kono. Fumio Kishida è un candidato competitivo, ma se i leader della fazione preferiscono stabilità e continuità, è probabile che sosterranno Kono.

Il leader dell’opposizione Yukio Edano si è rapidamente lanciato sulla decisione di Suga di farsi da parte, definendola una mossa “irresponsabile” mentre il Giappone continua a combattere una quarta ondata di infezioni da COVID. Questo repentino cambio di leadership del LDP favorirà il Partito Democratico Costituzionale (CDP), che detiene attualmente solo 113 seggi nella camera bassa della Dieta?

Non sorprende che il leader del CDP abbia criticato la decisione di Suga di dimettersi, poiché è a suo vantaggio ritrarre l’LDP come caotico e indeciso. Tuttavia, il CDP e l’opposizione di centro-sinistra soffrono ancora della loro recente storia di caos e indecisione, che include la divisione dei partiti politici, la formazione di nuovi partiti politici e altri tipi di disunione e scontri di personalità. Se il CDP vuole ottenere la maggioranza alla Camera dei Rappresentanti, sarà perché l’avversione del pubblico per l’LDP è persino maggiore di quanto mostrano i sondaggi attuali.

Suga sta valutando di convocare le nuove elezioni generali il 17 ottobre, pochi giorni prima della scadenza del mandato, evitando lo scioglimento della Camera. Ci riuscirà? Oppure si arriverà alla scadenza massima del 28 novembre? Cosa cambierebbe?

La data in cui si terranno le elezioni ha ancora alcune variabili, ma a questo punto, indipendentemente da quando sarà la data delle elezioni, è improbabile che ciò influisca molto sulle scelte degli elettori. Chiunque vincerà le elezioni per la leadership dell’LDP sarà già noto agli elettori e farà fatica a dissociarsi dalla percezione che il governo guidato da Suga non abbia gestito bene il COVID-19. La data delle elezioni non sarà un fattore significativo nelle decisioni degli elettori.

Chiunque diventi il prossimo leader del LDP, può essere sicuro di diventare comunque primo ministro a causa della grande maggioranza del partito in parlamento? Ci sono rischi di scissioni nel LDP?

C’è un rischio minimo di una divisione LDP. Le partenze passate dei politici dall’LDP sono di solito individuali, e non un gran numero di persone, e non hanno un effetto significativo sulle maggioranze parlamentari dell’LDP.

Dopo Suga, l’LDP torna al modello di primi ministri ‘brevi’ con incarichi di un anno, che ha caratterizzato la politica giapponese prima del 2012? Il Giappone torna all’instabilità?

Non necessariamente. Se Kono Taro vince l’elezione della leadership del LDP e questa è seguita da un’elezione di successo, e la sua età relativamente giovane (58 anni), è possibile che possa servire come primo ministro per l’intera legislatura del prossimo parlamento e anche più a lungo, quindi forse seguendo il modello di Abe Shinzo e (precedentemente) Koizumi Junichiro, poiché entrambi sono sopravvissuti a brevi “incarichi” e hanno servito periodi molto più lunghi come primo ministro.