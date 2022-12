Giappone: la nuova strategia di sicurezza nazionale è un cambio di paradigma?

Con il rilascio della nuova Strategia di Sicurezza Nazionale (NSS) del Giappone, abbiamo visto un coro di commentatori discutere la nuova strategia dal punto di vista dell’allontanamento dalla costituzione pacifista del Giappone. L’ Hindustan Times lo definisce un punto di svolta, mentre il China Daily ha definito la nuova strategia ” sconcertante “. In una dichiarazione sul Global Times di un portavoce dell’ambasciata cinese a Tokyo, rispondendo specificamente al linguaggio che descriveva la Cina come la “più grande sfida strategica di sempre”, il funzionario ha protestato con forza: “dire queste cose all’interno dei documenti distorce gravemente i fatti, viola i principi e lo spirito dei quattro documenti politici Cina-Giappone, pubblicizza arbitrariamente la ‘minaccia cinese’ e provoca tensioni e scontri regionali”.

Gli alleati del Giappone, inclusi Stati Uniti, Canada e Australia, hanno accolto con favore un NSS più proattivo e del 21 ° secolo. Chris Johnstone, presidente del Centro per gli studi strategici e internazionali (CSIS) in Giappone, lo definisce trasformativo “infrangendo le norme politiche in vigore per gran parte del periodo dalla seconda guerra mondiale”. Al contrario, Mirna Galic, Senior Policy Analyst dello United States Institute of Peace, sottolinea che “il nome è nuovo, ma il documento è in realtà l’ultimo aggiornamento delle linee guida del programma di difesa nazionale rilasciate a intermittenza, che sono state aggiornate l’ultima volta nel 2018 . Allo stesso modo, il nuovo piano di potenziamento della difesa è una versione aggiornata del programma di difesa a medio termine del 2018 ”.

In realtà, il nuovo documento NSS è sia trasformativo nel concentrarsi sulle capacità di contrattacco e nell’aumentare la spesa per la difesa, sia coerente con il fatto che il Giappone continui ad essere profondamente legato al suo impegno di lunga data di essere una nazione amante della pace. L’NSS sottolinea che il Giappone ha un record decennale di risultati nel mantenere una politica di base orientata esclusivamente alla difesa nazionale. Ciò include il non diventare una potenza militare che rappresenta una minaccia per altri paesi. È importante sottolineare che il Giappone rimane impegnato a rispettare i tre principi non nucleari di non produrre, possedere o consentire il transito di armi nucleari attraverso il Giappone.

Questa posizione è stata ribadita al dialogo di Shangri La nel giugno 2022 dal primo ministro Kishida Fumio in cui ha lanciato la sua Kishida Vision for Peace . Anche in questo caso, ha sottolineato che il Giappone non acquisirà mai armi nucleari e manterrà i suoi principi non nucleari.

Visto accanto all’aumento del 10% su base annua della spesa militare tra il 2000 e il 2010 e l’ultimo aumento del 7,1% per l’anno fiscale 2022 in Cina, che ha raggiunto circa 229 miliardi di USD nel 2022, il modesto aumento del Giappone al 2% del PIL su cinque anni sembra inadeguato per affrontare le crescenti sfide associate alla rapida militarizzazione della Cina. Infatti, secondo lo Stockholm International Peace Research Institute [SIPRI] nell’aprile 2021, “la spesa militare della Cina sminuisce sempre più quella dei suoi vicini. Ad esempio, la Cina ora spende di più per le sue forze armate rispetto a Giappone, Corea del Sud, Filippine e India messi insieme”.

Considerando il fallimento dell’articolo 9 della costituzione pacifista giapponese nell’arrestare o influenzare positivamente i successivi aumenti del budget militare da parte delle controparti cinesi, l’invasione russa dell’Ucraina e il processo decennale di costruzione di armi di distruzione di massa da parte della Corea del Nord, la nuova NSS è un approccio realistico per mitigare le sempre più gravi sfide alla sicurezza all’interno della regione. Questa conclusione diventa ancora più evidente quando riflettiamo sui test nordcoreani di una pletora di diversi sistemi missilistici e veicoli di lancio nel Mar del Giappone e sopra il Giappone, nonché sulla minaccia militare nei confronti di Taiwan.

I critici sosterranno che il Partito liberaldemocratico con questo nuovo NSS è stato in grado di trovare una scappatoia nella legislazione giapponese per superare i limiti associati all’articolo 9 della costituzione giapponese. Altri suggeriscono che “è un momento difficile per essere un pacifista in Giappone al giorno d’oggi” indicando che il pacificismo sta scomparendo in Giappone mentre barcolla a destra del centro.

Di fatto, la strategia si basa sull’adesione all’Alleanza Giappone-USA come pietra angolare della sicurezza del Giappone nell’Indo-Pacifico. Ciò include la priorità della cooperazione con paesi che la pensano allo stesso modo in linea con un approccio difensivo per affrontare le sfide del Giappone all’interno della regione.

Chiamare la Cina come una sfida strategica nel nuovo NSS è coerente con le conclusioni di molti stati. La strategia Indo -Pacifico pubblicata di recente dal Canada definisce la Cina una “potenza globale dirompente” sempre più. Gli Stati Uniti sono più espliciti nella loro strategia indo-pacifica, suggerendo che “la Cina sta combinando la sua potenza economica, diplomatica, militare e tecnologica mentre persegue una sfera di influenza nell’Indo-Pacifico e cerca di diventare la potenza più influente del mondo”. L’UE e l’ ASEAN sono più ottimisti nelle rispettive strutture indo-pacifiche. L’UE ha sottolineato che “promuoverà un’architettura di sicurezza regionale aperta e basata su regole, comprese linee di comunicazione marittime sicure, lo sviluppo di capacità e una maggiore presenza navale da parte degli Stati membri dell’UE nell’Indo-Pacifico”, mentre l’ASEAN sottolinea il “rafforzamento della centralità dell’ASEAN , apertura, trasparenza, inclusività, quadro basato su regole, buona governance, rispetto della sovranità, non intervento, complementarità con i quadri di cooperazione esistenti, uguaglianza, rispetto reciproco, fiducia reciproca, vantaggio reciproco e rispetto del diritto internazionale, come la Carta delle Nazioni Unite , la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982 e altri 3 trattati e convenzioni delle Nazioni Unite pertinenti.

Il filo conduttore articolato esplicitamente o implicitamente in questi vari documenti è che l’ordine basato sulle regole viene messo in discussione e che ogni paese, unione o associazione deve lavorare per preservare l’ordine del dopoguerra che è stato il fondamento per lo sviluppo stabile e pacifico, e prosperità da cui l’Indo-Pacifico è diventato dipendente.

L’approccio del Giappone post-Seconda Guerra Mondiale nell’affrontare le sfide alla sicurezza all’interno della regione – compreso l’impegno economico, la diplomazia, gli aiuti allo sviluppo all’estero (ODA) e l’investimento di IDE nella regione indo-pacifica – non ha portato gli stessi benefici a tutti gli attori regionali. Nel caso di Cina, Corea del Nord e Russia, ciò che abbiamo visto è che la Cina è passata da una posizione di riforma e apertura negli anni ’70, ’80 e ’90 a un paese in rapida militarizzazione che ha creato isole artificiali e militarizzato quelle isole nel sud Mar Cinese, minacciando le linee di comunicazione marittime non solo per il Giappone, ma anche per i paesi del sud-est asiatico, gli Stati Uniti e altri paesi che utilizzano il Mar Cinese Meridionale per traghettare le loro merci dentro e fuori la regione, nonché le risorse energetiche.

Fino a quest’estate, la Cina si è impegnata in esercitazioni militari dentro e intorno a Taiwan , lanciando cinque missili balistici nelle ZEE del Giappone e continua a inviare navi della guardia costiera pesantemente armate nelle acque intorno alle isole Senkaku. Anche la Corea del Nord continua a costruire le sue armi di distruzione di massa e i veicoli di lancio. Ciò nonostante i numerosi sforzi per impegnarsi in iniziative diplomatiche per trovare una soluzione alle differenze che esistono tra la Corea del Nord e le parti interessate nella regione, tra cui Corea del Sud, Russia, Cina, Stati Uniti e Giappone.

Infine, la Russia con la sua invasione dell’Ucraina ha dimostrato che l’approccio del Giappone alla sicurezza nel secondo dopoguerra necessita di un ripensamento fondamentale. La strategia di sicurezza nazionale è quel ripensamento fondamentale che riconosce l’importanza di lavorare con paesi che la pensano allo stesso modo e che si concentrano sullo stato di diritto, i diritti umani, la democrazia e la stabilità. La sicurezza del Giappone è indissolubilmente legata a un ordine internazionale stabile basato su regole, un ordine che ha portato prosperità, pace e stabilità non solo al Giappone ma anche alla regione dell’Indo Pacifico e oltre.

La nuova NSS investe nell’attuale ordine basato su regole invece di deviarne. Attraverso questa strategia, il Giappone vuole evitare che l’egemonia cinese emerga all’interno della regione.

Ciononostante, il Giappone ha costantemente promosso l’impegno attraverso politiche commerciali che includono la Cina come il Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), ma a volte escludono la Cina come il Comprehensive Progressive Trans-Pacific Partnership (CPTPP). Il Giappone continua a costruire partenariati a più livelli e multilaterali in tutta la regione. Ciò include l’accordo di partenariato economico UE-Giappone e gli accordi commerciali con gli Stati Uniti.