Giappone e USA confermano unità

La visita del Primo Pinistro giapponese Kishida negli Stati Uniti – nella giornata meno propizia di venerdì 13 – è stata un trionfo per il Primo Ministro, i cui indici di favore erano crollati a causa dei legami finanziari di molti dei suoi ministri con un gruppo religioso. Anche il centrosinistra Asahi , il secondo quotidiano giapponese per diffusione e perenne critico del Partito liberaldemocratico di Kishida e dello stesso primo ministro, ha descritto il presidente Joe Biden come “espansivo nel lodare la decisione di Tokyo di rafforzare drasticamente la sua posizione difensiva pur impegnandosi continuo e incrollabile sostegno alla difesa del Giappone”.

Biden ha approvato con entusiasmo le revisioni alla politica di difesa del Giappone, e ha ribadito per l’ennesima volta l’incrollabile impegno degli Stati Uniti alla difesa del Giappone, comprese le contese isole Senkaku, ai sensi dell’articolo 5 del Trattato di sicurezza Giappone-USA, utilizzando l’intera gamma delle sue capacità, aggiungendo che ciò includeva, se necessario, armi nucleari. I due leader hanno discusso della cooperazione in materia di tecnologia sensibile, sviluppo spaziale ed energia pulita, compresa l’energia nucleare. Biden e Kishida hanno anche concordato di lavorare insieme per muoversi verso un mondo senza armi nucleari, un argomento sempre delicato in Giappone in quanto unico paese ad aver mai subito un attacco nucleare e acquisendo una maggiore sensibilità dopo la minaccia del presidente russo Vladimir Putin di utilizzare armi nucleari in Ucraina . Parlando ai giornalisti dopo l’incontro, ha espresso Kishida soddisfazione, dicendo di aver “approfondito ulteriormente il [suo] rapporto personale di fiducia con il presidente Biden e [si sentiva] fiducioso che l’incontro servirà come un passo importante verso un ulteriore rafforzamento dell’alleanza Giappone-USA”.

Le riforme della difesa del Giappone

La visita di Kishida è stata il culmine di tre settimane ricche di eventi, iniziate con la pubblicazione e l’approvazione delle revisioni dei tre principali documenti che guidano la sicurezza nazionale del paese. Sebbene il processo sia iniziato solo alla fine di settembre, il rapporto doveva essere completato entro dicembre per adattarsi al ciclo di bilancio annuale del Giappone. Le relazioni del Giappone con la Cina erano state scarse per più di un decennio, con regolari intrusioni di navi e aerei cinesi in e sopra acque che il Giappone considera incluse nella sua zona economica esclusiva, e non c’era dubbio che l’obiettivo principale della nuova strategia di difesa è la Cina, con la Corea del Nord e la Russia che svolgono ruoli secondari. Il fatto che il primo incontro del panel sia avvenuto nell’anniversario della normalizzazione delle relazioni sino-giapponesi potrebbe essere stato inteso come un simbolo di insoddisfazione per lo stato attuale delle relazioni. Kishida, che ha presieduto il primo incontro, ha incaricato il gruppo di dieci esperti, guidato da un ex ambasciatore negli Stati Uniti, che nessuna opzione doveva essere esclusa.

I dieci in realtà si sono incontrati relativamente poche volte prima di presentare ciò che Asahi ha lamentato come un ” affare fatto “. In sostanza, le conclusioni erano davvero scontate, con i principali componenti che apparivano frammentari nelle settimane di stampa prima del rilascio. Il diritto del Giappone di condurre contrattacchi è stato sancito, anche se a condizione di una minaccia imminente e di una rete di cinquanta satelliti compatti doveva essere schierata in un’orbita terrestre bassa per tracciare missili ipersonici di nuova generazione in grado di eludere gli attuali sistemi di difesa. I satelliti lavorerebbero insieme per dare al Giappone la possibilità di valutare se le unità militari nemiche si stavano preparando a organizzare un’azione ostile. Il Giappone stesso avrebbe missili ipersonici entro il 2030, previsto come terza e ultima fase di un processo che ha preceduto dapprima l’acquisizione di Tomahawk e altri missili da crociera testati in battaglia dagli Stati Uniti, e in secondo luogo, l’estensione della gittata dei missili terra-nave Tipo 12 indigeni dagli attuali 200 km a oltre 1.000 km. Una brigata di artiglieria statunitense di stanza a Okinawa sarebbe stata riconfigurata come un’unità mobile in grado di aprirsi rapidamente a ventaglio per difendere le isole Nansei, con esercitazioni congiunte USA-Giappone tenute per riconquistare le isole da un avversario senza nome. La difesa informatica doveva essere una componente importante della strategia di difesa, con concomitanti aumenti del personale specializzato e di una struttura creata per l’utilizzo dello spazio che includeva una maggiore partecipazione delle Forze di autodifesa (SDF), come viene eufemisticamente chiamato l’esercito giapponese. Ci doveva essere una maggiore cooperazione tra le SDF, la guardia costiera e organizzazioni come la Japan Aerospace Exploration Agency. Un tema ricorrente è stata la necessità di migliorare la cooperazione interservizi. Questi e altri miglioramenti aumenterebbero il bilancio della difesa del Giappone dal 2% al 2% del PIL entro il 2027, allineandolo così agli standard della NATO, anche se non tutti i paesi della NATO soddisfano tale standard. Il Giappone, sebbene non si adatti geograficamente all’Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico, si è coordinato con la NATO negli ultimi anni, soprattutto dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Sebbene sia stato portato dalla pianificazione all’approvazione in un breve periodo di tempo, attorno al processo sono sorte notevoli controversie, in gran parte provenienti dal partner di coalizione minore del Partito Liberal Democratico al governo, il Komeito di tendenza pacifista con i suoi legami con l’influente setta buddista Soka Gakkai. Quest’ultimo è attivo in Cina ed è stato finora tollerato dalle autorità cinesi nonostante le crescenti restrizioni imposte alle altre religioni. Komeito si è opposto con forza all’acquisizione di capacità di contrattacco e si è anche opposto a riferirsi alla Cina come a una minaccia. Alla fine, il partito è stato in grado di trasformare il dibattito sulla politica di difesa in un modo più accomodante direzione, accettando di contrattaccare le capacità a condizioni limitate, cambiando la “seria minaccia alla sicurezza” in una “sfida strategica senza precedenti” e bloccando il desiderio del Partito Liberal Democratico di eliminare una disposizione legale che afferma che la guardia costiera non funzionerà come un’organizzazione “militare”. I documenti di sicurezza rivisti arrivano solo a dire che la guardia costiera dovrebbe “coordinarsi e cooperare costantemente” con le SDF. Indebolire la lingua, tuttavia, indebolirà inevitabilmente la capacità del governo di usarla in un momento di crisi, o addirittura di fungere da deterrente per un attacco cinese.

La reazione della Cina

Pechino ha reagito come previsto, ritraendo alternativamente il Giappone come da un lato una pedina impotente nella lotta tra una Repubblica popolare cinese amante della pace: un cartone animato mostrava un minuscolo peluche Hello Kitty (che non ha bocca) che indossava una maglietta con il sole nascente seduto sulle ginocchia di uno zio Sam dal sorriso malvagio e dall’altro come l’autore proattivo di un piano per far rivivere la sua mentalità ipermilitarista prima della seconda guerra mondiale. In quest’ultimo scenario, un samurai in armatura completa marcia accanto a un soldato dalla barba ispida in abiti mimetici. In nessun momento i media statali hanno riconosciuto che le politiche espansionistiche della Repubblica popolare cinese nei mari della Cina orientale e meridionale avrebbero potuto influenzare la svolta del Giappone verso una posizione di difesa più assertiva.

Un altro elemento di cui la Cina, tra gli altri, ha preso atto è che la rotta di Kishida verso gli Stati Uniti era insolita, deviando dalla normale e più diretta rotta est-ovest da Tokyo a Washington. Questo viaggio era iniziato nella direzione opposta, con tappe a Roma, Parigi, Londra e Ottawa , suscitando la speculazione che il governo intendesse segnalare che gli Stati Uniti non erano il suo unico partner. La spiegazione ufficiale era che Kishida intendeva visitare tutti i paesi del G7 in preparazione per ospitare il vertice del G7 a Hiroshima a maggio. Tuttavia, non spiega perché Berlino non sia stata inclusa nell’itinerario. Anche se Kishida e i suoi ministri degli esteri e della difesa dovrebbero incontrare le loro controparti tedesche a marzo e gli aerei e le navi tedesche hanno recentemente esercitata con le SDF, l’omissione è ancora singolare. A parte l’esclusione di Berlino dall’itinerario di Kishida, è stata anche molto sottolineata l’importanza della rotta abituale per Washington. Una spiegazione era che Tokyo voleva passare dall’essere un raggio nell’architettura di sicurezza che ha Washington come hub a diventare parte dell’hub; un altro era che il Giappone stava passando dal suo ruolo tradizionale di scudo alla lancia americana per diventare esso stesso una lancia. Entrambi si inseriscono nella narrativa di Pechino di un Giappone sempre più minaccioso. La Cina si è particolarmente offesa per l’accordo di accesso reciproco tra Londra e Tokyo che conferisce a ciascuna il diritto di stazionare truppe sul suolo dell’altra, con Sunak che afferma “sappiamo che la nostra sicurezza è condivisa ed è indivisibile”. Pechino, già preoccupata per l’accordo AUKUS per il Regno Unito e gli Stati Uniti per la costruzione di sottomarini nucleari per l’Australia, aveva precedentemente messo in guardia Tokyo dal partecipare a un JAUKUS.

Il Global Times ha descritto la Gran Bretagna e il Giappone come “potenze in rovina”: una un ex impero su cui il sole era tramontato da tempo e il “sole nascente” dell’altro che ha difficoltà a risorgere. “Hanno ambizioni ma non hanno la forza per sostenerle… Si aspettano sinergie dal loro gruppo, il che è quasi impossibile per due paesi in pieno declino e non hanno assolutamente futuro nell’Asia-Pacifico”. Sunak ha ulteriormente irritato Pechino rifiutandosi di escludere l’invio di armi a Taiwan, affermando che la Cina rappresenta una “sfida sistemica per i valori e gli interessi britannici e rappresenta la più grande minaccia statale alla nostra sicurezza economica”.

Le riforme avranno successo?

Considerando, tra gli altri fattori, la rabbia cinese, il tiepido sostegno di Komeito e l’opposizione di Asahi , resta da vedere quanto della strategia proposta si realizzerà. Molte delle riforme non dovrebbero essere attuate fino al 2025 o successivamente. Mentre i sondaggi di opinione mostrano che la popolazione giapponese sostiene fortemente il rafforzamento della difesa, solo una minoranza sostiene l’uso della forza per sostenerla. In un sondaggio pubblicato a ottobre, il 79% degli intervistati era a favore di un aumento delle spese per la difesa e il 21% contrario, sebbene un sondaggio di novembre ha mostrato che nonostante il 79% dei giapponesi provasse un senso di crisi per la situazione a Taiwan, il 74% era contrario o relativamente contrario all’unione delle SDF con l’esercito statunitense per combattere l’esercito cinese. Solo il 22 per cento ha indicato l’approvazione o relativa approvazione. Non è chiaro se chi si oppone si renda conto di quanto sarebbe difficile per il Giappone rimanere in disparte in uno scontro militare su Taiwan, anche se il governo ha più volte affermato che l’annessione di Taiwan alla Repubblica popolare cinese rappresenterebbe un pericolo per la sicurezza del Giappone .

Inoltre, sebbene vi sia un ampio consenso sull’aumento delle tasse per pagare le riforme e l’aumento al 2 per cento del Pil, la questione spinosa è tassare su chi e in che forma. Il debito nazionale del Giappone supera attualmente 1 quadrilione di yen ($ 10,5 miliardi), con il punto più luminoso della sua economia che è il commercio con la Cina. In passato Pechino si è dimostrata disposta a utilizzare come arma il commercio per raggiungere i suoi obiettivi politici e potrebbe benissimo farlo di nuovo. Ancora un altro fattore che inibisce l’attuazione delle riforme proposte è l’esodo delle aziende indigene dalla produzione di articoli legati alla difesa. Il governo ha riconosciuto la necessità di incentivi, ma non c’è stata alcuna risoluzione su quale dovrebbe essere il livello dei sussidi alle società e quale forma dovrebbe assumere una proposta di partnership tra governo e privati.

Sulla riforma delle SDF, si parla da decenni di migliorare un migliore coordinamento tra i servizi e di integrare la guardia costiera nelle loro operazioni con scarsi progressi fino ad oggi. I livelli di personale per le SDF sono un problema costante poiché le forze non raggiungono le loro quote di reclutamento da anni e la nuova strategia non aumenta le dimensioni delle SDF oltre il tetto di 247.000 fissato dieci anni fa. Secondo ex ufficiali SDF e attualmente in servizio, il piano del Giappone di intraprendere il suo più grande rafforzamento militare dalla seconda guerra mondiale senza aumentare l’organico dei servizi è imperfetto, mettendo in dubbio gli sforzi del paese per scoraggiare la Cina e persino la Corea del Nord, molto più piccola. Una tecnologia migliorata richiederà ancora personale addestrato per il funzionamento e la manutenzione dell’apparecchiatura. Sebbene il passaggio ai droni potrebbe aiutare, farlo richiederebbe anni e richiederebbe personale qualificato aggiuntivo. Infine, i residenti delle isole Nansei sono a disagio per la possibile presenza di personale militare, anche se la brigata sarà di stanza sull’isola principale di Okinawa salvo in caso di estrema emergenza.

Il futuro

La visita di Kishida ha senza dubbio rafforzato l’alleanza USA-Giappone. Come sempre, ci sono molti imponderabili. Alcuni da entrambe le parti nutrono dubbi su quanto sia fermo l’impegno dell’altro, ma per il prossimo futuro sembrerebbero infondati. Il sostegno di Washington è bipartisan e sebbene i conservatori giapponesi nutrissero dubbi sull’impegno sia di Kishida che del suo ministro degli Esteri nei confronti dell’alleanza, finora entrambi sono stati sostenitori coerenti. Sebbene la presa di Kishida sulla carica di primo ministro non sia assicurata, i suoi probabili successori potrebbero essere più impegnati nell’alleanza piuttosto che meno. A dicembre un leader, Koichi Hagiuda, è stato il primo dirigente del Partito Liberal Democratico a visitare Taiwan in diciannove anni, suscitando speculazioni che intende posizionarsi come l’erede dell’ex primo ministro pro-Taiwan e filo-USA Shinzo Abe. Un altro probabile successore di Kishida è Nobuo Kishi, un ex ministro della difesa, rampollo di una dinastia politica e fratello minore di Abe, sebbene abbia recentemente combattuto problemi di salute . In breve, la stabilità continua dell’alleanza USA-Giappone sembra assicurata mentre la probabilità di un’amministrazione giapponese più flessibile nei confronti di Pechino non lo è.