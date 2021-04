“Il Giappone potrebbe rinunciare alle Olimpiadi di Tokyo se l’aumento dei casi di coronavirus nel Paese rendesse l’evento impossibile” ha detto Toshihiro Nikai, segretario generale del Partito Liberal Democratico all’interno del governo giapponese, rispondendo sullo svolgimento dei Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo 2020 già posticipate di un anno a seguito della pandemia di Covid-19. “Se la situazione sarà impossibile dobbiamo prendere una decisione senza esitazione. Quale sarebbe il significato delle Olimpiadi se diffondiamo questa malattia infettiva a molte persone durante le Olimpiadi?”.

Il Presidente della Japan Medical Association Toshio Nakagawa ha esortato, nel corso di una conferenza stampa, il governo guidato dal primo ministro Yoshihide Suga a dichiarare al più presto un nuovo stato di emergenza nazionale per frenare quella che lo stesso Nakagawa ha definito “quarta ondata di contagi”. “È necessaria una dichiarazione di emergenza senza attendere oltre, anche in vista della settimana festiva della Golden Week che portera’ le persone a viaggiare in tutto il Paese diffondendo ulteriormente il virus”, ha dichiarato il medico. Il Giappone è alle prese con un aumento di infezioni da COVID-19 e ad Osaka ieri ha registrato un record di 1.130 nuovi casi. Gli esperti parlano di una quarta ondata di con dati ufficiali che mostrano piu’ di 36.000 casi attivi e ceppi varianti che fanno enormi pressioni sul sistema sanitario.

Stanno aumentando anche le ansie per il lento lancio del vaccino nel Paese, che è molto indietro rispetto a molti altri Paesi, tra cui Singapore, Corea del Sud e Indonesia. I sondaggi di opinione mostrano che fino al 70% dei giapponesi ritiene che la distribuzione del vaccino sia stato troppo lenta.

Taro Kono, il Ministro incaricato del lancio, ha detto che entro giugno dovrebbero essere accumulati 100 milioni di dosi per coprire la popolazione anziana del Paese (36 milioni di persone), gli operatori sanitari e le persone con condizioni preesistenti. Ciò significa, tuttavia, che meno della metà della popolazione sarà probabilmente vaccinata quando le Olimpiadi inizieranno il 23 luglio.

La causa principale della lenta implementazione deriva, afferma Craig Mark, Docente della Kyoritsu Women’s University, dalla decisione iniziale del governo di passare attraverso un processo di approvazione ritardato per il vaccino Pfizer-BioNTech.

Anche se gli studi di Fase 3 si sono conclusi lo scorso novembre e il vaccino è stato approvato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità il 31 dicembre, la Japanese Pharmaceuticals and Medical Devices Agency (PMDA) ha impiegato altre sei settimane per concludere le proprie prove prima di concedere l’approvazione. Il lancio è stato ulteriormente ostacolato dalle tensioni sulla capacità di produzione di Pfizer e dai controlli sulle esportazioni imposti dall’Unione Europea.

Almeno quattro aziende farmaceutiche giapponesi hanno condotto le proprie sperimentazioni sui vaccini, ma queste sono state ostacolate dalla mancanza di investimenti e dalla lentezza dell’approvazione burocratica da parte della PMDA.

Il Giappone, afferma Craig Mark, ha anche ordini per 120 milioni di dosi del vaccino AstraZeneca e 50 milioni di dosi del vaccino di Moderna, con la speranza che vengano approvate per la distribuzione e la produzione interna entro maggio. Sono iniziate anche le sperimentazioni locali per il vaccino Novavax, con la speranza di poterlo produrre a livello nazionale entro la fine del 2021.

Sebbene la consegna sia dolorosamente lenta, questo significa che il Giappone si è assicurato i diritti per 564 milioni di dosi, più che sufficienti per la sua popolazione di 120 milioni di persone.

Ma la fornitura di vaccini non è l’unico problema che il Paese deve affrontare. Ci sono, secondo Craig Mark, anche preoccupazioni per il tasso relativamente alto di rifiuto dei vaccini tra il pubblico giapponese. Meno del 25% è pienamente d’accordo che i vaccini sono efficaci, importanti e sicuri, secondo un sondaggio di The Lancet.

Questa è l’eredità delle paure per la sicurezza dei vaccini negli ultimi decenni. Un piccolo numero di neonati è morto per vaccinazioni contro la pertosse negli anni ’70, seguite da alcune reazioni avverse a un vaccino combinato contro morbillo, parotite e rosolia (MMR) negli anni ’80.

I timori infondati sulla sicurezza hanno persino portato il governo a ritirare un programma nazionale di vaccinazione per il papillomavirus umano (HPV) nel 2013, con meno dell’1% delle ragazze giapponesi ora vaccinate per l’HPV.

Due recenti sondaggi, tuttavia, mostrano che oltre il 60% dei giapponesi è disposto a ricevere un vaccino COVID. I gruppi con più esitazione includevano donne e giovani generazioni, con poco più della metà che indicava di voler vaccinarsi.

Per oltre un anno, la strategia pandemica del Giappone si è basata in gran parte sulle richieste delle imprese e del pubblico di prendere precauzioni volontarie, come la chiusura di bar e ristoranti entro le 20:00, piuttosto che imporre rigidi blocchi. L’obiettivo del governo era ridurre al minimo l’impatto sull’economia.

Il governo Suga e quello del suo predecessore, Shinzo Abe, tuttavia, sono stati costantemente criticati per quello che molti percepiscono come un approccio reattivo alla crisi. Ci sono stati anche numerosi passi falsi lungo la strada.

Ciò, secondo Craig Mark, ha peggiorato i tassi di approvazione per il partito conservatore liberaldemocratico (LDP) al governo, che dovrà affrontare le elezioni nazionali per la camera bassa della Dieta (il parlamento giapponese) entro ottobre. Numerosi scandali di corruzione che hanno coinvolto membri della Dieta LDP, alti burocrati e persino lo stesso Suga hanno anche minato il sostegno pubblico al governo, che alla fine potrebbe minacciare la leadership di Suga.

Sono peggiorate anche le relazioni tra Suga e i leader dei governi prefettizi del Giappone, in particolare i governatori di Osaka e Tokyo. Hanno insistito sul ripristino di un ‘quasi stato di emergenza’ per almeno un mese, dopo la revoca prematura del precedente stato di emergenza il 21 marzo. Il governatore di Osaka ha anche annullato la staffetta della torcia olimpica per le strade della sua città.

Le stesse Olimpiadi di Tokyo, tuttavia, stanno ancora procedendo come previsto, afferma Craig Mark. I governi di Suga e Tokyo e il Comitato Olimpico Internazionale ritengono che la posta in gioco sia semplicemente troppo in termini di sponsorizzazioni aziendali, diritti di trasmissione e prestigio politico, nonostante la stragrande maggioranza dei giapponesi creda che i giochi debbano essere annullati o rinviati.

Le nuove date di svolgimento dell’evento sono 23 luglio – 8 agosto 2021. Già certa l’assenza di pubblico straniero e nelle prossima settimane sarà valutata se e in quali termini ci sara’ la presenza di spettatori giapponesi. Suga dovrebbe persino invitare il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden alle Olimpiadi durante la sua visita ufficiale negli Stati Uniti questa settimana.

Agli spettatori stranieri è stato ora impedito di partecipare, ma gli organizzatori sperano ancora di avere un pubblico nazionale per le partite, soprattutto da quando in Giappone sono ripresi eventi sportivi socialmente distanti, come il baseball, il calcio e il sumo wrestling.

Tuttavia, finora non è stato richiesto che gli spettatori locali siano vaccinati. E il CIO sta solo incoraggiando – non richiede – che gli atleti siano vaccinati, secondo il vicepresidente del CIO John Coates.

Tutti gli atleti, gli allenatori e lo staff di supporto, così come i media stranieri, dovranno invece mostrare risultati negativi al test COVID-19 prima di entrare in Giappone. Saranno inoltre tenuti a seguire un ‘Playbook’ sicuro per COVID, che controllerà rigorosamente le loro attività durante i giochi e richiederà test ogni quattro giorni.

Il modo in cui il governo gestisce i giochi potrebbe determinare il suo destino nelle elezioni di ottobre. Scandali e pubblicità negativa hanno sconvolto l’evento per mesi, esercitando enormi pressioni sul governo e sugli organizzatori.

La scorsa settimana, un rapporto secondo cui le vaccinazioni prioritarie erano state prese in considerazione per la squadra olimpica giapponese davanti al pubblico ha scatenato un contraccolpo sui social media e ha provocato una smentita da parte del governo.

A meno di 100 giorni dalla cerimonia di apertura, il governo Suga deve adottare un approccio più deciso nei confronti della pandemia e accelerare notevolmente la vaccinazione. Il successo dei giochi e la sopravvivenza del governo di Suga dipendono da questo.