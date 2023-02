Gianni Agnelli: prima il ‘business’, poi il ‘social’

Il ricordo di Gianni Agnelli è stato giustamente celebrato con intensità mediatica e rilievo. Molti giornali hanno fatto articoli sull’Avvocato per il ventesimo anniversario della sua morte. E’ il ricordo di una persona abbastanza lineare nella sua vita seppur variegata: due momenti precisi cioè una giovinezza prolungata, ludica e da gossip esplicito fino al momento dell’imprenditorialità nota, famosa e di successo e con l’ultima parte della sua vita colpito da una crisi aziendale significativa e lutti famigliari molto incidenti. E’ diventato un grande imprenditore accompagnato da gossip ben gestiti; comunque la parola gossip devo dire che ricorre spesso nella vita di Gianni Agnelli. Ebbe un riferimento costante nel ricordo del nonno Giovanni Agnelli che fu “un eroe del capitalismo moderno il più audace e tenace dei capitani di industria italiani”. Così lo definiva Gramsci il fondatore del partito comunista.

Gianni Agnelli, l’avvocato che mai esercitò, trovò in Vittorio Valletta l’uomo che gli ha permesso di continuare, per un certo periodo di tempo, una storia di vita divertente piena di feste, di automobili che sfrecciavano lungo la Costa Azzurra e altre occasioni di divertimento.Tutti sanno anche ‘di letto’: il che certo è lecito e naturale.

Comunque Gianni Agnelli era avviato verso il profitto sempre con stile, ma con determinazione un po’ ossessiva. Come il nonno Giovanni che era ossessionato dall’’innovazione’. Questo dice il nipote.

L’Avvocato amava il concetto di sociale in modo relativo:lo adottò fortemente come ‘ammortizzatore sociale’ o ‘cassa integrazione guadagni’ che gli ha permesso avere profitti ingenti per la FIAT. Approfittò molto di questo ‘sociale’.

Era consciamente o inconsciamente un seguace del premio Nobel Milton Friedman la cui teoria affermava che “esiste una e una sola responsabilità sociale dell’impresa: usare le sue risorse e impegnarsi in attività finalizzate ad aumentare i suoi profitti il più possibile a patto di rispettare le regole del gioco, cioè operando in libera e aperta concorrenza senza inganno né frode”. L’Avvocato, in verità, su questi temi non si è mai esposto o comunque non li ha mai sottolineati. Così ‘googlerando’, pur con la determinazione di avere qualche aggancio nobilitante su questo versante, è difficile trovare evidenze di dominio pubblico. Forse in privato fu molto nobilmente un imprenditore altruista, ma non si è mai saputo in modo palese. Un approccio cattolico tale per cui ‘si fa del bene’ senza farlo sapere. Può essere.

In Italia non si trovano notizie di donazioni significative per cause di interesse pubblico, sociale, sanitario e di comunità (vedi Torino); se si volesse fare dello spirito, alcuni giornali ricordano che fece donazioni alle sue favorite che furono molte e riconoscenti. Comunque sempre con stile ed eleganza. Si ricorda invece il suo aiuto economico per l’American Italian Cancer Foundation di New York, città che amava moltissimo. Sempre in America aiutò il lancio del Friends of FAI.

Gianni Agnelli fu un grande industriale e, prescindendo dal periodo di transizione fra il ludico e l’industriale in cui il suo stare nella FIAT si limitava alle informazioni che Valletta gli dava su quelli che erano i risultati positivi della gestione, in seguito si buttò nella FIAT e nella rappresentanza dell’industria capitalistica ‘sic et simpliciter’.

A Torino, Gianni Agnelli non è mai stato visto come una persona rmolto ricca che abbia gestito una certa dose di filantropia e di mecenatismo o comunque, se questo è stato fatto, si è tradotto nell’ambito dell’arte e della cultura.

Il suo sociale era ‘fare profitto’ per cui si sviluppano delle condizioni perché le persone possano vivere. Aggettivazioni ‘quali vivere bene’, ‘vivere al meglio’ non rientravano nel suo pensiero e nella sua cultura.

Non è sembrato molto preoccupato di andare oltre, cioè di creare condizioni perchè i suoi dipendenti ed i cittadini di Torino lo riconoscessero come padrone illuminato tranne che nel ‘business’. Efficiente sì, ma sociale no.

Sapeva che dava ai torinesi, autoctoni o acquisiti, i fondamentali per poter avere una vita condizionata, ma vivibile; condizionata da un lavoro sempre più intenso, sempre più efficiente e con una responsabilità che però si limitava a una visione ontologica o comunque di livello molto realistico senza buttare mai il cuore oltre l’ostacolo in logica solidale.

Gianni Agnelli ha lasciato ad altri e ad ex dirigenti della FIAT di giocare un ruolo sia nelle fondazioni bancarie museali e artistiche quindi non si è mai posto, se vogliamo, in prima persona.

Certamente ha fatto sentire la centralità della FIAT in tutti i processi di governance che hanno caratterizzato Torino; un uomo particolarmente capace di relazione che trovò per esempio nella convivenza con il sindaco comunista Diego Novelli un ruolo di facilitatore. E anche con i sindacalisti che interpretavano l’auspicio di una egemonia operaia in maniche di camicia (Trentin, Lama ed altri).

Fra i metalmeccanici e gli operai interpretò una torinesità organica tanto che si pensava che solo a Torino fosse possibile la convivenza fra l’Avvocato e il partito comunista.

Fu anche uomo di relazioni ovviamente internazionali assistendo al capolavoro di Vittorio Valletta quando si firmò l’accordo per gli stabilimenti in Russia. Sotto la luce di riflettori a livello internazionale, ma anche un grande insulto al capitalismo ‘duro e puro’. Dimostrò anche una grande spregiudicatezza utile per mantenere la coesione del capitalismo con il comunismo russo.

Il suo rapporto naturale con la Torino dell’alta borghesia del sistema industriale più importante del Paese, con un afflato cosmopolita e con relazioni internazionali che dimostravano una capacità di guardare avanti dal punto di vista economico e dall’altra parte il suo rapporto con un Diego Novelli e la sua città operaia, con la Barriera di Milano (la Bariera ‘d Milan o anche, molto frequentemente, Bariera dl’ Emme in piemontese e borgo proletario e operaio)” e con i pendolari ,con l’organizzazione di una One Company Town, con l’accoglienza moderata e non particolarmente di spessore sociale di immigrati che arrivarono a Torino per il lavoro .

Seppe anche sfruttare positivamente l’ anello di congiunzione della Juventus Football Club che aveva una missione sociale tramite il tifo senza discriminazione di classe.

Una responsabilità per una squadra che, in forma traslata, rappresentava l’inserimento all’interno della società torinese per quelle persone che ‘tenevano alla Juve’ e quindi erano anche accettate da una parte della città di Torino. Gli altri erano ‘torinisti’ cioè del Torino Football Club.

L’avvocato era un fine battutista e fra alcune espressioni ci fu una interessante definizione degli Agnelli: ‘noi siamo meccanici’. Come i dipendenti della sua FIAT.

A Torino fu percepito sempre come persona di fascino ed ergonomico (perché sollevare il polsino per vedere l’ora dell’orologio? era sufficiente metterlo sopra il polsino).

Quindi, un altruismo con un senso del sociale come conseguenza dell’attività economica.

Come ho detto all’inizio, diede ad altri la delega di altruismo culturale e di solidarietà artistica. Questo ruolo fu assunto dalla moglie Marella Caracciolo di Castagneto che orientò la propria generosità verso entità di tipo cattolico. A Torino la Fondazione Giovanni Agnelli ha svolto una funzione di sviluppo culturale molto importante con varie ricerche non solo a livello torinese, anche a livello nazionale e internazionale Ed ora continua nella sua via di sviluppo culturale e artistico.

Per un certo periodo di tempo fu il ‘think tank’ di Torino. Però l’Avvocato non fu molto coivolto; nel testamento non ci fu alcun lascito per la fondazione.

C’è una pinacoteca, espressione di Giovanni e Marella Agnelli, che sorge sul tetto del Lingotto e che custodisce molti oggetti preziosi.

Era un grande estimatore di Renzo Piano e con il quale ha fatto la pinacoteca e in cui sia l’avvocato che Donna Marella hanno concentrato la loro attenzione su Matisse, Belotto, Canaletto, Renoir e tanti altri grandi artisti.

L’idea è nata, poco a poco, dalla passione per il suo senso del mecenatismo che nel tempo si è espresso attraverso il sistema di iniziative anche immobiliari come l’acquisizione di palazzo Grassi attraverso l’acquisto della Snia Viscosa. Con un pezzo di delega a Venezia

Quando a 82 anni, nel 2003, come presidente onorario della FIAT è scomparso, pur in un momento molto critico dal punto di vista economico finanziario dell’azienda torinese (si pensi che nel 2001 i conti erano in ‘profondo rosso’ ed un pool di banche andò in soccorso della FIAT, leader dell’Industria privata italiana), è significativo il fatto che, ai suoi funerali, nella camera ardente allestita sulla pista di prova di collaudo del Lingotto, la famiglia ha ricevuto il cordoglio della città con operai vecchi e giovani, impiegati, intere famiglie che pazientemente hanno fatto la coda per poter dare l’ultimo saluto all’Avvocato Gianni Agnelli.