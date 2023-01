Gettare le basi per una soluzione in Ucraina

Dall’invasione russa dell’Ucraina lo scorso febbraio, gli Stati Uniti si sono battuti per due obiettivi primari: impedire a Putin di soggiogare nuovamente il Paese e mettere il governo ucraino in una posizione forte per negoziare un accordo che garantisca la sua indipendenza e sovranità.

Dopo più di dieci mesi di questa guerra in corso, abbiamo raggiunto entrambi questi obiettivi fondamentali.

I successi dell’Ucraina sul campo di battaglia le hanno fornito una leva sostanziale per plasmare i termini di qualsiasi accordo. Al contrario, la ritirata della Russia da Kherson significa che le sue aspirazioni di conquistare la costa meridionale dell’Ucraina non sono più realistiche. Senza Kherson come area di sosta, le prospettive di Putin di trasformare l’Ucraina in uno stato senza sbocco sul mare sono quasi svanite.

Di conseguenza, la questione se Putin possa reincorporare l’Ucraina nell’impero di Mosca ha avuto una risposta. Finché l’Occidente manterrà il suo sostegno in tempo di guerra a Kiev, il controllo della maggior parte dell’Ucraina rimarrà fuori dalla sua portata.

Questa storia di successo non significa che né la Russia né l’Ucraina siano ancora pronte per seri negoziati. Ma offre agli Stati Uniti una finestra di opportunità per preparare il terreno diplomatico per un’eventuale soluzione del conflitto, una finestra che potrebbe ridursi nel tempo se non agiamo ora. L’obiettivo di questa preparazione dovrebbe essere quello di mettere la Russia sulla strada dell’accettazione di una sconfitta limitata che protegga le nostre principali preoccupazioni di sicurezza e quelle dell’Ucraina.

Una parte di questo sforzo richiederà di convincere l’Ucraina che la sua unica strada percorribile verso un futuro sicuro e prospero è attraverso un accordo negoziato con la Russia. Molti ucraini, in particolare i nazionalisti intransigenti, credono che l’Ucraina possa e debba riconquistare tutto il territorio ucraino occupato, compresa la penisola di Crimea, che la Russia ha annesso nel 2014. non essere realizzabile. Il tentativo di riconquistare la Crimea aumenterebbe significativamente le possibilità di un’escalation russa e dirigerebbe uno scontro militare USA-Russia.

Inoltre, la ricostruzione economica dell’Ucraina non può avere successo senza un armistizio duraturo. Riparare i danni causati dalla guerra richiederà anni e centinaia di miliardi di dollari di assistenza. Ma nessuno investirà pesantemente nella ricostruzione finché rimarrà attiva la minaccia di nuovi attacchi russi. Anche se l’esercito russo si è dimostrato incapace di occupare la maggior parte dell’Ucraina, rimane perfettamente in grado di distruggere parti significative dell’Ucraina da lontano e di garantire che non sia in condizione di ricostruirsi e unirsi all’Occidente. In assenza di un accordo concordato, l’Ucraina potrebbe essere diretta verso una spartizione de facto in cui la Russia controlla parti significative del Donbass e ha reso vaste aree del territorio ucraino che si trovano a ovest una virtuale terra di nessuno.

I funzionari statunitensi dovrebbero fare in modo che gli sforzi per convincere gli ucraini di queste realtà non sfocino in una disputa pubblica, in quanto ciò minerebbe uno dei segnali primari che devono essere inviati alla Russia se vogliamo portare Putin al tavolo dei negoziati: che siamo impegnato a sostenere lo sforzo di autodifesa dell’Ucraina per tutto il tempo necessario.

Putin ei suoi generali riconoscono ormai di non poter vincere una guerra di manovra in Ucraina; la combinazione del coraggio e dell’abilità di combattimento dell’Ucraina con l’intelligence e le armi americane avanzate lo rende quasi impossibile. Ma Putin conserva la speranza di poter vincere una guerra di logoramento, e sta chiaramente tenendo d’occhio la possibilità che la determinazione occidentale vacilli, cercando segnali che la Russia possa invertire le sue sorti sul campo di battaglia semplicemente perché l’Ucraina esaurirà il sostegno . Non dovremmo dargli motivo di tale speranza.

Ma portare la Russia al tavolo dei negoziati richiederà anche di abbinare quella dimostrazione di determinazione con un messaggio più sottile per il Cremlino: che riconosciamo che gli Stati Uniti e la Russia hanno entrambi validi interessi di sicurezza in gioco e che siamo aperti a discutere su come affrontarli .

Uno di questi interessi è condiviso: prevenire un’escalation in una guerra tra le nostre due nazioni che potrebbe portare alla distruzione reciproca. A questo proposito, dovremmo cercare attivamente di approfondire le discussioni con i russi volte a ridurre al minimo le possibilità che percezioni errate e comunicazioni errate producano uno scontro militare diretto che nessuna delle due parti vuole.

Tuttavia, un’altra serie di interessi statunitensi e russi è chiaramente in conflitto. La Russia vuole garanzie che l’Ucraina non diventi un alleato degli Stati Uniti o della NATO. Abbiamo bisogno di garanzie che l’Ucraina rimarrà indipendente dalla Russia e protetta dagli attacchi, e non vogliamo chiudere la politica della porta aperta di lunga data della NATO.

Al momento, i russi sono convinti che gli Stati Uniti non si muoveranno su questa questione. Non vedono alcuna prospettiva che impegnarsi con noi – o con l’Ucraina – dia frutti. Dobbiamo quindi unire i nostri sforzi per dimostrare a Putin che non può vincere sul campo di battaglia con passi diplomatici che suggeriscano che valga la pena impegnarsi.

Concessioni unilaterali per portare la Russia al tavolo sarebbe un errore. Ma gli Stati Uniti possono nondimeno segnalare il loro riconoscimento che alla fine sarà necessario un compromesso, sottolineando il loro sostegno al principio di lunga data dell’OSCE dell'”indivisibilità della sicurezza” – in altre parole, che la sicurezza di una parte non può essere ottenuta senza garantire una qualche misura di sicurezza per l’altro.

In questo contesto, possiamo anche ipotizzare che misure di controllo degli armamenti e di rafforzamento della fiducia verificabili e legalmente vincolanti possano limitare la capacità dell’Ucraina di ospitare basi militari americane o armi strategiche che i russi percepiscono come minacciose, assicurando allo stesso tempo noi e l’Ucraina che la Russia lo farà non essere in grado di ripetere la sua invasione senza essere individuato con largo anticipo dai nostri servizi di intelligence. E dovremmo implicare che il progresso verso un tale accordo sarà possibile solo con il disimpegno tra le forze russe e ucraine.

Al di là di questi sforzi con i governi russo e ucraino, l’amministrazione Biden deve persuadere l’opinione pubblica in Ucraina, negli Stati Uniti e in Europa della necessità e fattibilità di un tale accordo e dei compromessi necessari per raggiungerlo. Il primo passo verso questo è sottolineare l’estrema improbabilità della totale sconfitta russa e della resa incondizionata che alcuni falchi hanno chiesto.

L’Ucraina ha già raggiunto l’obiettivo più importante della guerra: negare alla Russia la possibilità di cancellare l’indipendenza ucraina. La guerra ha messo a dura prova la forza militare russa e l’intelligence statunitense si è dimostrata abile nel rilevare e mettere in guardia sulle mosse della Russia – entrambe le cose servirebbero come assicurazione post-insediamento che la Russia non riprenderà la sua invasione.

Ma una guerra prolungata manterrebbe l’Ucraina in caduta libera economica, assicurerebbe che la Russia continui a degradare le infrastrutture del paese e renderebbe praticamente impossibile la ricostruzione. Solo con la pace l’Ucraina può sfruttare i suoi successi nel respingere l’invasione della Russia. Anche se un accordo potrebbe non essere possibile per qualche tempo, i funzionari statunitensi possono iniziare a gettarne le fondamenta oggi stesso.