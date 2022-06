Per decenni, la Germania ha perseguito stretti legami economici e politici con la Russia. Lo ha fatto perché i leader politici e strategici tedeschi pensavano che un impegno coerente avrebbe portato alla stabilità geopolitica per l’Europa. Pensavano anche che avrebbe portato all’eventuale trasformazione della stessa Russia, seguendo il paradigma di ‘Wandel durch Handel’ (‘cambiamento attraverso il commercio’).

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel febbraio 2022, l’approccio di Berlino è in rovina.

In risposta alla nuova situazione della sicurezza europea, il cancelliere Olaf Scholz ha promesso uno “Zeitenwende” (in tedesco “punto di svolta”). Dopo aver resistito per anni alle richieste di aumentare la spesa per la difesa del paese, Scholz ha finalmente deciso di stanziare fondi sufficienti per soddisfare i requisiti operativi minimi per le forze armate tedesche. All’inizio di giugno, il parlamento tedesco ha approvato l’equivalente di due budget annuali per la difesa – una somma totale di 100 miliardi di euro (circa 105 miliardi di dollari) – per ricostruire e modernizzare l’esercito tedesco. L’approvazione ha soddisfatto l’impegno di Scholz di affrontare l’esercito atrofizzato della Germania, come parte di un più ampio cambiamento politico per tenere conto dell’aggressione russa in Europa.

Tuttavia, dato il sottoinvestimento della Germania nelle sue forze armate negli ultimi anni, i 100 miliardi di euro sono solo il minimo necessario per equipaggiare le forze armate tedesche. Di conseguenza, questa assegnazione non sosterrà l’indispensabile espansione delle forze armate, ma potrebbe invece affrontare solo un numero limitato di problemi di lunga durata che hanno avuto un impatto negativo sulle forze armate.

La fine di un’era

Dopo l’invasione russa dell’Ucraina a febbraio, Scholz ha accantonato il progetto del gasdotto Nordstream 2. La Germania si è anche impegnata a sostenere i partner della NATO nell’est, molti dei quali avevano perso fiducia nella sua volontà di venire in loro difesa. Inoltre, il cancelliere si è impegnato a spendere almeno il 2% del prodotto interno lordo tedesco per il bilancio della difesa all’anno. Ciò rispetterebbe l’impegno sugli obblighi di spesa concordato al vertice della NATO nel Galles nel 2014.

A prima vista, questi cambiamenti nella politica tedesca sembrano profondi. Per anni, gli alleati della NATO (soprattutto Polonia e paesi baltici) hanno criticato la posizione della Germania sull’oleodotto con la Russia. Dal loro punto di vista, ha minato la sicurezza reciproca creando un rapporto diretto di fornitura di energia tra Russia e Germania, aggirando i partner orientali di Berlino. Allo stesso modo, l’impegno a una maggiore spesa per la difesa potrebbe riaffermare il sostegno tedesco alla NATO e servire a rafforzare la deterrenza militare contro la Russia nell’Europa orientale.

Tuttavia, a un esame più attento, molte domande rimangono senza risposta. Per cosa pagherà la nuova spesa per la difesa? Quanto durerà il finanziamento? L’appropriazione è davvero indicativa di un cambiamento duraturo nell’atteggiamento militare tedesco?

Cosa comprerà la Germania?

La cifra di 100 miliardi di euro riflette i dibattiti politici di lunga data che imperversano nella Bundeswehr (l’esercito tedesco) e nei ministeri delle finanze e della difesa. Per anni, la Bundeswehr ha dovuto affrontare sfide di bilancio e problemi di appalti e nell’ottobre 2021 ha rivelato che erano necessari 102 miliardi di euro per affrontare solo la più importante di queste carenze sistemiche. La cifra per affrontare l’intera scala della modernizzazione necessaria sarebbe probabilmente ben più del doppio di tale importo. Ciò è stato confermato quando a maggio è emerso l’elenco dei programmi da finanziare tramite il bilancio speciale e poi ulteriormente chiarito punto per punto nella proposta di bilancio di giugno.

La prima decisione presa dopo l’annuncio di Scholz a febbraio riguardava la cosiddetta “Vollausstattung” delle truppe della Bundeswehr con abbigliamento e equipaggiamento protettivo entro il 2025, per un valore di 2,4 miliardi di euro. Questo acquisto suggerisce che diverse amministrazioni tedesche non erano riuscite a fornire adeguatamente ai soldati l’equipaggiamento di base. La Bundeswehr ha dovuto raccogliere attrezzature da tutta la forza per equipaggiare adeguatamente le unità inviate alla Task Force congiunta ad altissima prontezza della NATO.

Anche la tedesca Marineflieger (aviazione navale) ha dovuto affrontare gravi tagli al budget negli ultimi decenni. Di conseguenza, ha dovuto ridurre l’addestramento anti-sottomarino e le capacità degli aerei da pattugliamento marittimo P-3C tedeschi si sono deteriorate. La decisione del governo precedente di acquistare cinque P-8A soddisfaceva la capacità minima assoluta definita dall’aviazione navale tedesca di adempiere alle responsabilità di pattugliamento marittimo e guerra anti-sottomarino. Tuttavia, cinque velivoli non sono sufficienti per soddisfare la crescente domanda di entrambi in diversi teatri in cui la NATO e l’Unione Europea avevano crescenti aspettative sulla capacità tedesca. Lo stanziamento di 100 miliardi di euro finanzierà l’espansione dei velivoli P-8A dai cinque ai dodici. Questa espansione, sebbene drammatica, sta semplicemente aumentando il numero di aeromobili per soddisfare i requisiti per la capacità antisommergibile e per aiutare a soddisfare gli impegni della NATO e dell’UE, come illustrato dagli schieramenti di pattugliamento marittimo nel Mediterraneo vicino alla Libia o dalle esercitazioni antisommergibile nel Nord Atlantico e Mare Baltico.

L’assegnazione del budget potrebbe anche affrontare un problema di vecchia data per le truppe della Bundeswehr: la mancanza di apparecchiature di comunicazione sicure. Questo problema si è inasprito per decenni, con i politici addirittura arrivati ​​​​al punto di attuare una bizzarra decisione nel settembre 2021 di assegnare contratti ai produttori per ricostruire le radio da zero, ricreando nel frattempo parti vintage. Questa decisione era necessaria affinché la Bundeswehr potesse continuare a utilizzare le apparecchiature secondo la legacy degli anni ’80. Le ramificazioni operative di queste scelte sono state gravi. La Bundeswehr non poteva comunicare con gli alleati della NATO che utilizzavano comunicazioni crittografate più moderne e gli alleati si rifiutavano di trasmettere via radio le truppe tedesche su canali aperti e non protetti. Ciò ha portato a situazioni bizzarre sia nella regione baltica che in Mali, dove le truppe hanno dovuto letteralmente accostarsi fianco a fianco gridando ordini dai loro veicoli o pattuglie per comunicare durante le operazioni di combattimento e le esercitazioni. Il finanziamento speciale stanzia non meno di 20 miliardi di euro per il comando e il controllo delle apparecchiature, tra cui apparecchiature radio, capacità di comunicazione satellitare e hardware di rete per garantire che le truppe della Bundeswehr siano finalmente in linea con quelli che sono considerati standard di equipaggiamento altrove già da molti anni.

La Germania utilizzerà anche il nuovo fondo da 100 miliardi di euro per acquistare aerei da combattimento F-35 per sostituire una quota dei vecchi caccia d’attacco Tornado della Luftwaffe, in particolare quelli incaricati del ruolo di condivisione nucleare in base a un accordo con gli Stati Uniti. Scholz ha menzionato specificamente il caccia stealth americano nel suo discorso di febbraio e il governo ha successivamente annunciato la selezione dell’F-35 come parte dei futuri acquisti. Questo apparentemente segnò una svolta di 180 gradi per il Partito socialdemocratico (SPD), che per anni si era opposto apertamente a tale acquisizione e alla condivisione nucleare in generale. Eppure già lo scorso autunno, quando la nuova coalizione di governo è entrata in carica, i vertici dell’SPD hanno inviato segnali che una rapida decisione sul Tornado e l’impegno per la condivisione del nucleare sarebbero ora una priorità. A gennaio, Scholz, in una discussione con il nuovo ministro della Difesa Christine Lambrecht (anche SPD) ha rivelato che l’F-35 era di nuovo in considerazione. Ciò contraddiceva la decisione del precedente governo, poi appoggiata dall’SPD, di allontanare il combattente statunitense dalla cerchia dei candidati. Di conseguenza, Scholz a febbraio aveva semplicemente completato un lungo e bizzarro processo decisionale che molto probabilmente si sarebbe verificato con o senza l’aggressione russa in Ucraina. Ancora una volta, ciò riflette maggiormente la pressante necessità di sostituire gli asset scaduti della Bundeswehr con la soluzione più rapida disponibile e solo di mantenere gli impegni di lunga data.

Quanto durerà il finanziamento?

Ci sono già indicazioni che questa rianimazione di bilancio potrebbe non durare. Il bilancio speciale richiedeva un debito aggiuntivo, che può essere approvato solo in circostanze eccezionali. Ulteriori sforzi devono affrontare il cosiddetto ‘Schuldenbremse’ o ‘freno al debito’),

un obbligo costituzionalmente sancito di qualsiasi governo tedesco di limitare la nuova spesa del debito federale allo 0,35% del prodotto interno lordo. Aumenti sostanziali che tengono conto delle maggiori spese per la difesa violerebbero questo impegno a meno che non si trovino risparmi in altre voci del bilancio federale, come la sicurezza sociale o l’assistenza sanitaria. Le proiezioni per il bilancio ordinario della difesa mostrano di conseguenza una spesa fissa in linea con questo impegno.

Solo aggiungendo gli stanziamenti extra dal bilancio speciale si può raggiungere l’obiettivo promesso del 2 per cento del prodotto interno lordo speso per la difesa. Tuttavia, una volta spesi l’intera somma di 100 miliardi di euro, questa ricarica scomparirà. Anche se c’è ancora un certo margine su come viene allocato il budget una tantum, in un modo o nell’altro si esaurirà intorno al 2025. A quel punto, le elezioni federali saranno dovute ancora una volta. Se una futura amministrazione non trova la volontà politica di aumentare drasticamente il budget regolare per la difesa o di approvare un altro fondo speciale, la Bundeswehr tornerà al punto di partenza.

Valutare la Zeitenwende

Zeitenwende non è un cambio di direzione strategico per la Germania. Rappresenta invece il modo in cui un governo tedesco si è finalmente sentito obbligato ad affrontare molteplici deficit militari di lunga data. A dire il vero, migliorerà la Bundeswehr come servizio funzionale sia in termini di mantenimento della competenza delle loro responsabilità principali che di interoperabilità con la NATO e altri partner. Eppure queste misure non garantiscono un cambiamento nell’atteggiamento militare di base. Berlino qui è in contrasto con la Polonia, dove il governo ha già annunciato o firmato molteplici appalti su larga scala che, se realizzati, vedranno una drammatica espansione delle capacità militari.

Pur correggendo diversi deficit di lunga data negli strumenti di difesa di base necessari affinché la Bundeswehr sia una forza militare credibile, il budget speciale minaccia di troncare le vere riforme prima che siano attuate. La natura limitata nel tempo del finanziamento pone grandi punti interrogativi sull’affermazione del cancelliere secondo cui Zeitenwende segna un vero punto di svolta nella politica di difesa tedesca.

Se Berlino fosse determinata a segnalare un cambio di passo, dovrebbe affrontare la spesa per la difesa a medio termine attraverso il budget regolare, ben oltre i 100 miliardi di euro impegnati come integrazione per i prossimi anni. La Bundeswehr dovrebbe ricevere finanziamenti sostenuti per far crescere la sua forza di terra affamata. L’industria tedesca richiederebbe ingenti finanziamenti governativi per consentire la produzione su larga scala, dopo decenni di languire su acquisti limitati da parte della Bundeswehr e fare affidamento sul mercato delle esportazioni solo per mantenere in funzione la sua limitata capacità di assemblaggio.

Il fatto che non abbiamo visto dichiarazioni tangibili al riguardo dovrebbe suonare un campanello d’allarme. Rende vuota l’intenzione di Scholz di fornire una prospettiva davvero a lungo termine agli alleati e ai partner della Germania. Zeitenwende rischia di non essere un punto di svolta per la sicurezza nazionale tedesca, ma solo un fuoco di paglia.