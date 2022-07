La Germania sta portando avanti i piani per creare il primo mercato nazionale europeo della cannabis a scopo ricreativo, ma i dettagli sulle regole che governeranno l’industria rimangono scarsi. Una volta lanciato, il mercato tedesco della cannabis ricreativa, che vale un miliardo di euro, sarà a una sola cifra, a due cifre o a una via di mezzo? Questo dipende, in parte, dalle risposte a queste e altre domande. La Hemp Alliance of Tennessee (HAT) è in missione per capire se la canapa può essere utilizzata in modo efficiente nell’industria automobilistica. In particolare, la HAT sta conducendo uno studio con l’Università del Tennessee per valutare la fattibilità dell’uso della fibra di canapa per la produzione di automobili e se può sostenere l’economia dello Stato. Le carni alternative sono ovunque e la gente le ama. Secondo Market Watch, questo settore dell’industria alimentare potrebbe valere 140 miliardi di dollari (pari al 10% del mercato della carne) entro la fine del 2020. La popolarità prevista è confermata dalla crisi climatica. na revisione completa dell’industria legale dei cannabinoidi nel Regno Unito include alcune interessanti intuizioni ottenute da un sondaggio. Nel febbraio di quest’anno, il Centre of Medicinal Cannabis e l’Association for the Cannabinoid Industry hanno incaricato il professor Christopher Hodges dell’Università di Oxford di supervisionare una revisione completa dell’industria dei cannabinoidi del Paese. Una legge firmata praticamente all’ultimo momento ha assicurato che l’industria della canapa della Carolina del Nord possa continuare. La canapa è stata riconosciuta come coltura agricola legale a livello federale negli Stati Uniti dalla firma del Farm Bill del 2018.

Germania

In Germania, le grandi domande sulla legalizzazione della cannabis ricreativa sono ancora senza risposta

La Germania sta portando avanti i piani per creare il primo mercato nazionale europeo della cannabis a scopo ricreativo, ma i dettagli sulle regole che governeranno l’industria rimangono scarsi.

Questo ha reso più difficile per i dirigenti dell’industria della cannabis valutare le potenziali opportunità di vendita in Germania.

Una volta lanciato, il mercato tedesco della cannabis ricreativa, che vale un miliardo di euro, sarà a una sola cifra, a due cifre o a una via di mezzo?

Questo dipende, in parte, dalle risposte a queste e altre domande:

Quando saranno permessi gli edibles e i vapes? Tra qualche anno, subito o mai?

Dove sarà venduta la cannabis, come sarà tassata e quanti punti vendita saranno aperti nei primi anni?

Quanto le restrizioni normative, come la limitazione del THC, comprometteranno il mercato legale?

Se le vendite inizieranno solo nelle farmacie, che impatto avrà sulle vendite l’esperienza di vendita al dettaglio per i consumatori?

La marijuana sarà prodotta in Germania? Finora nessun Paese consente l’importazione/esportazione di cannabis a scopo ricreativo. La Germania sarà la prima?

Il Ministero della Salute tedesco sta conducendo delle audizioni per affrontare alcune di queste questioni.

Una bozza di legge dovrebbe essere pubblicata quest’anno.

Al di là di questo, molto è sconosciuto.

Constantin von der Groeben, amministratore delegato dell’azienda berlinese di cannabis Demecan, ha detto che le dimensioni di un eventuale mercato legale della marijuana nella più grande economia europea saranno difficili da valutare finché non saranno definiti i dettagli normativi.

«Ciò che è chiaro, tuttavia, è che c’è un mercato che esiste già e che ha dimensioni significative, come sappiamo dai rapporti anti-droga”, ha detto a proposito del mercato tedesco della cannabis medica.

Alcuni amministratori delegati stanno adottando un approccio prudente prima di incorporare le vendite potenziali nelle proiezioni dei ricavi».

«La mia speranza è che il governo si prenda il tempo necessario per fare le cose per bene, perché l’emanazione di una normativa sbagliata è un rischio enorme per la salute pubblica e per la reputazione della Germania come paese all’avanguardia in Europa per quanto riguarda l’uso per adulti», ha detto a MJBizDaily Oliver Zugel, fondatore e amministratore delegato della FoliuMed Holdings, con sede a Bogotà, in Colombia.

«La verità è che, a parte le considerazioni elettorali e le pressioni sbagliate dell’industria, non c’è una vera ragione per affrettare i tempi. Ed è meglio fare piccoli passi che possono essere corretti in seguito, piuttosto che cercare di risolvere l’intero puzzle in una sola volta».

Con tante cose ancora in sospeso, MJBizDaily ha chiesto ai dirigenti di parlare del mercato tedesco della marijuana.

Molti Paesi hanno parlato di legalizzare la cannabis in qualche forma, ma quasi mai ciò avviene “in tempo” o nei tempi previsti. Quali sono le sue aspettative per la Germania?

– von der Groeben di Demecan: «Inizialmente avevamo previsto una bozza di legge solo nel 2023. Ma nelle ultime settimane sembra che il governo voglia utilizzare la pausa estiva e la seconda metà del 2022 per realizzare almeno una prima bozza. L’ideale sarebbe vedere l’approvazione della nuova legge nel 2023».

– Niklas Kouparanis, CEO e co-fondatore del Bloomwell Groupdi Francoforte: «Il ministro tedesco della salute, Karl Lauterbach, ha annunciato che la bozza della legge sulla cannabis legale per uso adulto del paese sarà completata quest’anno, e il commissario per le droghe, Burkhard Blienert, ha in programma di consultare esperti dell’industria per contribuire alla stesura della legge».

«Questo è un chiaro segnale al mercato e agli investitori che il governo è seriamente intenzionato a legalizzare la cannabis per adulti in Germania. Tuttavia, in termini di tempistica, presumo che avremo un mercato legale per uso adulto non prima del quarto trimestre del 2023 o dell’inizio del 2024. Ma la cosa più importante in questo processo è l’attenzione ai dettagli».

«La precisione, piuttosto che la velocità, aiuterà a garantire un mercato di successo e sostenibile che includa anche misure di controllo della qualità e regolamenti per assicurare la protezione dei minori».

Quando la Germania legalizzerà la cannabis, come pensa che si orienterà rispetto alla Convenzione Unica sugli Stupefacenti delle Nazioni Unite (1961) e agli altri obblighi dei trattati internazionali?

von der Groeben di Demecan: «Questa è una delle domande più importanti a cui rispondere. Attualmente, credo che la Germania dovrà violare la Convenzione almeno per qualche tempo. Ciò significherà probabilmente che tutta la cannabis ricreativa dovrà provenire dalla Germania, poiché le importazioni saranno limitate».

Kouparanis di Bloomwell: «La Germania è nota per il suo impegno nei confronti dei regolamenti e dei processi burocratici, quindi potremmo uscire e poi rientrare nella Convenzione unica delle Nazioni Unite durante il nostro processo di legalizzazione della cannabis per uso adulto».

In alternativa, potrei anche immaginare di seguire la “via canadese”, ignorando la proibizione della cannabis prevista dalla Convenzione unica».

Come vorreste che la Germania regolasse le vendite: nei negozi privati, nei negozi e nei grossisti di proprietà del governo o nelle farmacie?

David Henn, CEO di Cannamedical, con sede a Colonia: «Riteniamo che il percorso più efficiente per una legalizzazione di successo sia un modello di “farmacia plus”, che ha un’esperienza consolidata nella gestione, nello stoccaggio e nella distribuzione dei prodotti».

Kouparanis di Bloomwell: «L’obiettivo generale del governo è quello di garantire la protezione dei minori, la sicurezza del prodotto e l’educazione, respingendo il mercato illegale. Pertanto, abbiamo bisogno di un’infrastruttura di vendita a livello nazionale. Questo non sarà possibile se ci limiteremo a scegliere le farmacie già esistenti; avremo sicuramente bisogno di dispensari di proprietà privata.

«Inoltre, dovremmo consentire il commercio elettronico e la distribuzione online, poiché tutti i processi rilevanti per la protezione dei minori e l’educazione dei consumatori possono essere gestiti online. Se non permettiamo le vendite online, spingeremo il mercato illegale verso la periferia. Un’altra importante lezione appresa dal Canada: Non dovremmo limitare il numero di dispensari.

“Inoltre, dovremmo uniformare le normative in tutto il Paese e non avere regole diverse nei 16 Stati tedeschi (come avviene nelle 13 giurisdizioni canadesi) ».

Stati Uniti

Le auto in fibra di canapa potrebbero essere il futuro dell’industria automobilistica

La Hemp Alliance of Tennessee (HAT) è in missione per capire se la canapa può essere utilizzata in modo efficiente nell’industria automobilistica. In particolare, la HAT sta conducendo uno studio con l’Università del Tennessee per valutare la fattibilità dell’uso della fibra di canapa per la produzione di automobili e se può sostenere l’economia dello Stato, secondo un comunicato stampa.

«Siamo orgogliosi di collaborare con la TDA e con il team di ricerca dell’Università del Tennessee per esplorare il potenziale che la canapa ha a beneficio dell’economia del nostro Stato», ha dichiarato Frederick Cawthon, presidente della Hemp Alliance of Tennessee. «La nostra organizzazione e i suoi membri investono nella realizzazione del potenziale di questa pianta e la nostra speranza è che questo studio spinga l’industria a investire in modo significativo nella canapa del Tennessee e nelle sue diverse applicazioni».

L’obiettivo dello studio è determinare se un’industria della fibra di canapa con sede in Tennessee sia realistica. L’analisi comporterà lo sviluppo di un budget per gli agricoltori per la coltivazione della canapa e l’esame dei costi complessivi, delle entrate e dei profitti della lavorazione della fibra di canapa nello Stato. Si approfondiranno anche i dettagli e i dati finanziari della catena di approvvigionamento e della logistica dei trasporti. HAT afferma che la ricerca sarà completata entro la fine del 2022.

«Siamo uno Stato agricolo e siamo orgogliosi di essere uno Stato produttore di canapa», ha dichiarato Charlie Hatcher, D.V.M., commissario per l’agricoltura del Tennessee. «Questa pianta ha numerose applicazioni e crediamo che la fibra abbia il potenziale per far crescere l’economia industriale del Tennessee. Sosteniamo questo lavoro condotto dalla Hemp Alliance of Tennessee e siamo ansiosi di esaminare la ricerca condotta dall’Università del Tennessee per valutare la potenziale portata di questa crescita».

Il Tennessee è stato tra i primi Stati a creare un programma pilota per la coltivazione della canapa nell’ambito del Farm Bill del 2014, prima che la canapa diventasse legale a livello federale per il resto degli Stati Uniti nel 2018. Al 2020, c’erano solo 10 impianti di lavorazione della canapa nel Paese. Le catene di approvvigionamento sono ancora poco sviluppate e questo ha causato un collo di bottiglia a livello industriale che ha ridotto al minimo il ROI degli agricoltori.

Il mercato della canapa industriale stenta a decollare negli Stati Uniti. Pertanto, lo studio ci darà probabilmente il polso di quanto il mercato sia (o non sia) pronto a fornire fibre di canapa industriale a industrie già affermate.

L’uso della canapa nell’industria automobilistica ha ricevuto una discreta quantità di stampa nell’ultimo mese. L’ex stella dell’NBA Isiah Thomas ha fatto notizia per la sua azienda One World Products, che sta sviluppando plastiche di canapa e rifornendo i produttori di automobili.

«Lavoriamo a stretto contatto con l’industria automobilistica per ridurre l’impronta di carbonio sostituendo alcune delle loro plastiche con la canapa, e lavoriamo anche nel settore delle costruzioni“, ha dichiarato Thomas a Forbes. «Quando guardiamo alla plastica, qualsiasi cosa sarà fatta di canapa e vogliamo essere il più grande fornitore di questo. Non solo si può usare la canapa per costruire le auto, ma anche per il carburante, il cibo e la plastica».

Thomas è attualmente l’amministratore delegato di One World Products, un’azienda colombiana di proprietà nera che produce canapa ed erba. One World Products fornisce materie plastiche a base di canapa ad alcune delle più grandi aziende automobilistiche, tra cui Stellantis, che possiede Jeep, Dodge, Chrysler e Citroën.

Stati Uniti

La canapa sta conquistando il mercato della carne alternativa, ma i fake hamburger sono davvero salutari?

È probabile che li abbiate incrociati nella corsia dei surgelati del supermercato. Le carni alternative sono ovunque e la gente le ama. Secondo Market Watch, questo settore dell’industria alimentare potrebbe valere 140 miliardi di dollari (pari al 10% del mercato della carne) entro la fine del 2020. La popolarità prevista è confermata dalla crisi climatica. Si sostiene che la carne artificiale sia migliore per l’ambiente perché non rientra nel paradigma dell’allevamento in fabbrica, che è responsabile del 60% di tutti i gas serra. Ma le carni artificiali sono davvero salutari? La risposta dipende da chi lo chiede e da cosa si pensa della canapa nel cibo.

Applied Food and Sciences è tra le aziende più recenti a lanciare un ingrediente che verrà utilizzato per produrre analoghi della carne. Questo nuovo composto alimentare si chiama PurHP-75, un ingrediente proteico dei semi di canapa. L’azienda di Austin, in Texas, utilizza cuori di canapa, o «parti bianche interne decorticate del seme di canapa», e contiene il 75% di proteine, compresi i nove aminoacidi essenziali.

«Volevamo creare qualcosa che fosse orientato al cibo, quindi il gusto era fondamentale“, spiega Brian Happel, direttore del settore nutrizione di Applied Food and Sciences, in un comunicato stampa. “Per le proteine dei semi di canapa, ciò significa rimuovere l’involucro esterno e un’ampia selezione dei colori per presentare un ingrediente pulito, bianco anziché verde e privo del sapore amaro tipicamente associato alle proteine della canapa».

L’obiettivo di Applied Food Sciences è creare un prodotto che non sappia di canapa. Mentre gli ingredienti tradizionali della canapa hanno spesso un sapore amaro e una consistenza grintosa, Applied Food Sciences afferma di aver ottenuto la gloria insapore rimuovendo l’involucro esterno del seme di canapa per arrivare alla parte interna del chicco, dove si trova il cuore. La proteina risultante ha un sapore neutro e una consistenza morbida.

Gli ingredienti del restante 15% di PurHP-75 non sono chiari e, anche se ammettiamo di non aver mai usato il prodotto, è oggettivamente giusto essere scettici sugli ingredienti – avete visto le etichette su ogni confezione di cibo in America? Secondo un rapporto di Eat This Not That, le aziende produttrici di proteine in polvere non sono tenute per legge a rivelare il livello di tossine e sostanze chimiche presenti nei loro prodotti. Per essere chiari, la storia di Eat This Not That non riguarda Applied Food Sciences, ma mette in evidenza alcune pratiche commerciali – e la mancanza di regolamentazione – di alcuni dei marchi di proteine in polvere più popolari. Anche quelle certificate come biologiche dall’USDA.

Vale la pena notare che nel 2014 Applied Food Sciences è stata multata dalla Federal Trade Commission per aver utilizzato i «risultati di uno studio imperfetto per fare affermazioni infondate sulla perdita di peso di un estratto di caffè verde ai rivenditori, che hanno ripetuto tali affermazioni» nella commercializzazione del prodotto ai consumatori. Applied Food Sciences ha pagato 3,5 milioni di dollari per le violazioni.

Plant Based Foods è un’altra azienda che utilizza i semi di canapa nella sua nuovissima linea di finti hamburger, polpette e crumble. La canapa è l’ingrediente principale della sua “carne”. L’amministratore delegato Braelyn Davis afferma che la produzione di carne di canapa non solo distingue il marchio dalla concorrenza, ma convalida anche la canapa come superfood.

«Abbiamo visto Impossible [Foods] fare le sue cose, abbiamo visto Beyond [Meat] fare le sue cose e abbiamo visto aprirsi uno spazio bianco», ha detto Davis durante un’intervista al Winter Fancy Food Show, la convention della Specialty Food Associationa Las Vegas. «I consumatori stanno diventando più consapevoli del fatto che solo perché [qualcosa è]vegetariano o vegano non significa necessariamente che sia ottimo per voi… La canapa non è così. È densa di sostanze nutritive e la nostra è di provenienza sostenibile».

Sebbene manchino ancora studi che consolidino il posto della canapa nel regno dei superalimenti, esistono dati sufficienti per suggerire che si tratta di qualcosa di più di una semplice “erba”. Un superfood è definito da Merriam Webster come “un alimento ricco di composti (come antiossidanti, fibre o acidi grassi) considerati benefici per la salute di una persona”. I semi di canapa, o cuori di canapa, sono composti per il 30% da grassi e sono ricchi di due acidi grassi essenziali: Acido linoleico (omega-6) e acido alfa-linolenico (omega-3). Superfood spuntato.

A parte i presunti benefici della canapa per la salute, le carni alternative sono migliori di quelle animali? Per l’ambiente, sì. Il loro basso impatto ambientale si colloca in cima alla lista dei “pro” quando si valutano i benefici e le insidie di questo alimento di tendenza. Le carni alternative non necessitano di grandi superfici o di nutrire e macellare il bestiame per essere prodotte, riducendo così al minimo la produzione di gas serra. Inoltre, la coltivazione della canapa – anche a scopo alimentare – può contribuire a sequestrare il carbonio e a risanare il suolo se coltivata correttamente. Ma le carni alternative, anche quelle delle marche più popolari, sono altamente lavorate, contengono all’incirca la stessa quantità di grassi saturi e sodio della carne tradizionale (secondo Bon Appetit) e sono molto lontane dai cibi che mangiavano i nostri antenati.

Un altro ingrediente fondamentale della nuova linea di carni di canapa di Plant Based Foods è la proteina di pisello. All’apparenza sembra una buona idea, del tutto salutare! Ma la proteina di pisello è prodotta estraendo chimicamente le proteine dai piselli gialli di campo. Sebbene “estrazione chimica” sia una parola d’ordine, il processo da solo non rende necessariamente qualcosa non salutare. Tuttavia, isolando la proteina, il pisello viene essenzialmente privato del suo potere: tutto il magnesio, i folati, il potassio e le fibre. È come il CBD o il THC isolati rispetto alla cannabis a pieno spettro: L’effetto entourage rivela la profondità della capacità di guarigione della pianta. Gli hamburger di canapa contengono anche un emulsionante e un addensante noto come metilcellulosa, che non è un elemento presente in natura (se non fosse chiaro). Plant Based Foods non è l’unico marchio di carne alternativa che utilizza ingredienti trasformati. È la norma per la maggior parte delle carni vegetali.

Tutto questo per dire che: Il mercato delle carni alternative ha ancora spazio per crescere. Certo, possono offrire una fonte “eccellente” di fibre (attualmente il 95% degli americani non consuma la dose giornaliera raccomandata di fibre), ma è dagli alimenti trasformati che si vuole attingere i nutrienti? È possibile che alcuni alimenti confezionati e surgelati siano migliori di altri, ma niente è meglio del consumo di alimenti naturali e integrali. È innegabile che gli esseri umani debbano consumare meno carne, in particolare quella bovina, ma è importante non farsi trascinare dal marketing della canapa come ultimo superfood rispettoso del clima di cui il nostro corpo non sapeva di aver bisogno.

Gran Bretagna

Atteggiamento nei confronti della cannabis medica nel Regno Unito: risultati del sondaggio

Una revisione completa dell’industria legale dei cannabinoidi nel Regno Unito include alcune interessanti intuizioni ottenute da un sondaggio allegato.

Nel febbraio di quest’anno, il Centre of Medicinal Cannabis e l’Association for the Cannabinoid Industry hanno incaricato il professor Christopher Hodges dell’Università di Oxford di supervisionare una revisione completa dell’industria dei cannabinoidi del Paese.

Il rapporto finale di quella che è stata chiamata “The Hodges Review” è stato pubblicato ieri. Contiene 20 raccomandazioni chiave che, secondo la CMC, «metteranno il Regno Unito sulla strada per diventare il leader mondiale nell’innovazione dei cannabinoidi».

La Hodges Review si basa in parte sui risultati dei sondaggi condotti da Stack Data Strategy questo mese. Stack Data Strategyha intervistato un campione rappresentativo di 1.500 persone in tutto il Regno Unito tra il 9 e il 13 giugno 2022.

Tra i risultati:

Il 16% degli inglesi ha usato in precedenza prodotti a base di cannabidiolo per motivi di salute.

Il 24% di coloro che appartengono alla fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni ha usato il CBD e il 25% ha usato la cannabis per motivi medici.

Quasi due terzi degli intervistati erano a conoscenza dei prodotti a base di CBD.

Il 19% degli intervistati ha dichiarato di conoscere personalmente qualcuno la cui salute ha tratto beneficio dall’uso di cannabis a scopo terapeutico.

Il 63% degli intervistati ha dichiarato che sosterrebbe la decisione di un familiare di usare la cannabis terapeutica.

Solo l’8% si è detto in qualche modo o molto contrario.

Il 90% di coloro che hanno fatto uso di cannabis a scopo terapeutico ha riscontrato benefici positivi.

Il 59% ritiene che tra dieci anni ci sarà una comprensione e un’accettazione diffusa dei benefici medici della cannabis.

Il 38% degli intervistati che acquistano CBD ha dichiarato di acquistare i prodotti online e il 30% nei negozi di quartiere.

Alla domanda sui fattori importanti nella scelta dei prodotti a base di cannabidiolo, la quantità di CBD è risultata la più alta (43%), seguita dal prezzo (42%), dagli ingredienti naturali (34%), dalla chiara etichettatura degli ingredienti (31%) e dalla provenienza (30%).

«Questo dimostra ancora una volta la richiesta da parte del pubblico di CBD di qualità e a prezzi accessibili, che sia ben etichettato e fornisca al consumatore informazioni chiave, come il Paese di origine“, afferma The Hodges Review. “Attualmente, un gran numero di prodotti a base di CBD non soddisfa queste chiare aspettative».

La Hodges Review offrirà sicuramente ai legislatori e alle altre parti interessate molti spunti di riflessione: con le sue 128 pagine, è un rapporto piuttosto corposo. Una copia della revisione e dei dati di supporto può essere scaricata qui.

Stati Uniti

Sollievo per l’industria della canapa della Carolina del Nord

Una legge firmata praticamente all’ultimo momento ha assicurato che l’industria della canapa della Carolina del Nord possa continuare.

La canapa è stata riconosciuta come coltura agricola legale a livello federale negli Stati Uniti dalla firma del Farm Bill del 2018. Ma in North Carolina ha continuato a essere elencata nella legge sulle sostanze controllate dello Stato. Dal 2017 è in corso un programma pilota sulla canapa, in virtù di un’eccezione legale, che però si è concluso il 30 giugno.

Senza un intervento, la canapa sarebbe stata nuovamente illegale a partire da venerdì scorso.

I legislatori si sono presi del tempo per affrontare la situazione ma il Senato della Carolina del Nord ha votato all’unanimità per approvare una legge di rettifica, la SB762. I passi successivi erano l’approvazione da parte della Camera e poi l’approvazione del Governatore. Ma sembra che la Camera abbia rimosso il linguaggio da quella legge.

Tuttavia, alla fine della scorsa settimana il Senato ha approvato l’SB 455, a cui la Camera aveva già dato il via libera. Anche questa legge rimuove la canapa e i prodotti a base di canapa dalla Legge sulle Sostanze Controllate, oltre a garantire che lo Stato si conformi alle normative federali sul THC. Quindi, sembra che il problema sia stato potenzialmente risolto alcune settimane fa e il motivo di tanto dramma è complicato.

Il senatore Brent Jackson, che ha guidato lo sforzo di mettere le cose in chiaro, ha accolto con favore il voto del Senato.

«Sono grato che i miei colleghi del Senato siano al fianco degli agricoltori e invito il governatore Cooper a firmare immediatamente questa legge».

E così ha fatto.

Commentando la firma, il governatore Roy Cooper ha dichiarato:

«L’agricoltura è la più grande industria della Carolina del Nord e dare agli agricoltori della Carolina del Nord la certezza di poter continuare a partecipare a questo mercato in crescita è la cosa giusta da fare per le comunità rurali e la nostra economia».

La notizia è stata senza dubbio un grande sollievo per i numerosi coltivatori e trasformatori di canapa autorizzati nello Stato. Al 30 luglio scorso, i primi erano 1.500 e i secondi 1.295. Ora tutti possono continuare a lavorare e a far crescere le loro coltivazioni e le loro attività a beneficio di tutti gli abitanti dello Stato, sicuri che la canapa è qui per restare in North Carolina.