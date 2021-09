È abbastanza insolito che i due maggiori partiti in un dato paese formino una coalizione. Nel Regno Unito, ci volle la seconda guerra mondiale per creare una così grande coalizione.

Le grandi coalizioni promettono un’estrema stabilità, dato che forniscono una stragrande maggioranza. In parlamento è facile ignorare le voci marginali all’interno dei partiti di governo, poiché i loro voti non sono necessari per approvare la legislazione.

Ma non è una buona idea per una democrazia se il governo è chiamato a rispondere da un’opposizione pateticamente piccola. Eppure la grande coalizione di centro sinistra e centro destra è diventata la norma nella Germania del 21° secolo. La Germania è stata governata da una grande coalizione tra il 2005 e il 2009 e un’altra è salita al potere nel 2013, governando da allora.

È una configurazione che dovrebbe preoccupare i tedeschi più di quanto sembri. I grandi partiti – il Partito socialdemocratico (SPD) e il conservatore CDU/CSU – hanno avuto un’emorragia di voti per diversi decenni e la grande domanda per le elezioni del 2021 sarà se questa aberrazione possa essere almeno messa in attesa.

Un viaggiatore del tempo dei primi anni 2000 si stupirebbe all’idea che la SPD sia soddisfatta del suo 25% previsto nei sondaggi elettorali del 2021 e riderebbe del fatto che questo li metta davanti alla CDU. Per il viaggiatore del tempo, il 25% sembrerebbe tremendamente basso. I socialdemocratici e i conservatori sono in caduta libera, ma per ora cadono un po’ più lentamente di quanto farà l’altra parte.

Per comprendere questa dinamica a lungo termine, dobbiamo guardare molto più indietro a come la repubblica federale è stata progettata per evitare una frammentazione in stile Weimar. Una nuova classe di politici tedeschi – così come gli alleati occidentali – che gestivano lo ‘spettacolo’ aveva influenzato l’esito di questo progetto ma, ironia della sorte, non c’era un chiaro vincitore. Il risultato è stato un compromesso tra due scuole di pensiero in competizione: maggioritario (il vincitore prende tutto) v proporzionale (percentuale di partecipazione ai voti). Quindi, i cittadini hanno due voti: uno per il rappresentante locale (il vincitore prende tutto) e l’altro per un partito (rappresentanza proporzionale a vantaggio dei partiti più piccoli). È stata introdotta una soglia del 5% per impedire al secondo voto di introdurre troppi piccoli partiti.

Nelle prime elezioni federali del 1949, la soglia fu introdotta solo a livello statale, il che significa che se un partito avesse ottenuto il 5% dei voti in qualsiasi stato, sarebbe entrato nel Bundestag. Ciò consentì ancora un primo Bundestag (1949-53) molto diversificato con undici partiti, incluso il separatista Bayernpartei. Ma i conservatori al potere hanno espresso preoccupazione per il fatto che la frammentazione di Weimar si stesse diffondendo nella repubblica federale. Per le elezioni del 1953 fu fissata una soglia nazionale del 5%.

Non sorprende che il Bundestag abbia smesso di essere disordinato e confuso. Tra il 1957 e il 1983, in parlamento operò un sistema tripartitico ordinato, con il centro-destra CDU/CSU, il centro-sinistra SPD e il Partito Democratico Libero (FDP) completamente centrista.

Queste tre parti fornirebbero un dramma sufficiente. Il piccolo FDP era l’unico partner di coalizione disponibile per entrambi i giganti. L’FDP potrebbe minacciare di unire le forze con l’altra parte se non gli viene conferito abbastanza potere in un governo di coalizione. Era quindi importante per i due grandi partiti tenere l’FDP fuori dal governo almeno una volta per metterlo al suo posto. Il risultato fu una grande coalizione di breve durata alla fine degli anni ’60, che si rivelò un disastro. A parte questo cameo di tre anni, il XX secolo ha visto governi di coalizione stabili tra un grande partito (di solito conservatore) e un piccolo partito (quasi sempre l’FDP).

Anni ’80: l’ascesa dei partiti più piccoli

Il sistema tripartito è stato rotto quando i Verdi sono entrati in parlamento negli anni ’80. Con sorpresa di molti, si sono affermati come un appuntamento fisso, il che ha segnato l’inizio di una diversità sempre crescente nel Bundestag.

Ben presto, la sinistra fu ulteriormente divisa con l’introduzione del Partito del socialismo democratico (il predecessore di Die Linke) nel Bundestag.

Nel frattempo, all’estrema destra, il nascente partito Alternativa per la Germania (AfD) si è affermato ancora più velocemente. Soglia del cinque per cento? Nessun problema. Aveva già beneficiato del restringimento dei due partiti del tendone. La loro incapacità di prendere sul serio il movimento ambientalista e la velocità fulminea della riforma neoliberista nella Germania dell’Est avevano messo a dura prova. Una semplice coalizione a due partiti divenne sempre più difficile da realizzare. L’era della grande coalizione era iniziata.

La Merkel è al potere da quattro mandati, tre dei quali in una grande coalizione. Brillava nel bagliore di un’economia in piena espansione contro ogni previsione mentre l’SPD annaspava. L’economia stabile e un ambiente mediatico favorevole alla Merkel hanno aiutato l’abile cancelliere ad avere successo in ogni singola elezione federale. La Merkel è vista come una mano ferma al volante nonostante le inversioni a U irregolari. Ha sperimentato in modo più famoso con un messaggio intransigente in risposta alla crisi dei rifugiati prima di cambiare bruscamente rotta dopo che la tragica immagine di un bambino annegato su una spiaggia ha fatto infuriare i gruppi cristiani. Poi ha cambiato di nuovo rotta, pagando miliardi di euro alla Turchia per affrontare il problema all’interno dei propri confini.

Per la destra radicale, è diventato molto più facile criticare la presunta cancelliera di sinistra poiché è a capo di una grande coalizione con l’acerrimo nemico del suo partito, l’SPD. L’AfD può affermare che i partiti tradizionali sono tutti uguali, che la politica è solo un grande spettacolo e che un’alternativa è disperatamente necessaria.

La quota di voti un tempo alta dei partiti che hanno mancato di poco la soglia del 5% utilizzata per aumentare il numero di parlamentari tra i partiti stabiliti. Ma con un numero sempre crescente di partiti che superano la soglia del 5% un tempo impegnativa, sta diventando sempre più difficile evitare una grande coalizione o una complicata coalizione a tre partiti come soglia del 5%. Un sistema originariamente progettato per portare stabilità è diventato una camicia di forza.