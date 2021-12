Il nuovo Governo tedesco vuole legalizzare la marijuana. Questa è la notizia più recente relativa ai processi di legalizzazione della produzione, commercializzazione della cannabis all’interno del Vecchio Continente e -nello specifico- nell’ambito della Unione Europea.

Oltre alla politica climatica, alla digitalizzazione e a un salario minimo più elevato, la coalizione ha concordato una questione -precedentemente ritenuta marginale– che il partito della cancelliera Angela Merkel ha bloccato per anni.

La futura coalizione tedesca dei socialdemocratici (SPD), del partito dei Verdi e dei Liberi Democratici (FDP), ha segnalato che stanno seriamente considerando di legalizzare il possesso di cannabis.

I rappresentanti dei partiti hanno detto giovedì scorso al gruppo mediatico Funke con sede a Essen che stavano lavorando su suggerimenti per «introdurre la distribuzione controllata di cannabis agli adulti per scopi ricreativi nei negozi autorizzati».

Il partito dei Verdi e l’FDP, incentrato sul business hanno, hanno entrambi chiesto per anni la legalizzazione controllata della cannabis, poiché la polizia e i servizi di giustizia penale si trovano sepolti sotto una valanga di casi in definitiva insignificanti.

Senza dimenticare i pericoli del mercato nero e i prodotti incontrollati che vi si vendono. I funzionari del partito hanno sottolineato, tuttavia, che una regolamentazione rigorosa e la protezione dei bambini sono fondamentali per andare avanti.

Secondo la loro relazione sull’argomento, la nuova legge richiederebbe un’importante valutazione quattro anni dopo per valutarne l’attuazione e gli effetti.

Quali altri Paesi dell’UE hanno legalizzato la cannabis per uso ricreativo? Sebbene la vendita e il consumo di cannabis per scopi ricreativi sia stata a lungo tollerata nei Paesi Bassi in condizioni controllate, altri Paesi europei hanno tardato a seguire l’esempio.

Il mese scorso, il Lussemburgo è diventato solo il secondo Paese dell’UE a legalizzare l’uso ricreativo della cannabis. È stato anche il primo a legalizzare la coltivazione della pianta per scopi non medici che rimane illegale nei Paesi Bassi.

I partiti della coalizione non hanno commentato se anche la coltivazione della cannabis in Germania sarà legale.

«La legalizzazione della cannabis, a lungo bloccata dall’Unione, ci consente di avere un dispensario regolamentato e tassato, una qualità controllabile e un’efficace protezione dei giovani attraverso l’istruzione», ha scritto su Twitter Lars F. Lindemann, un quadro regionale dei Liberi Democratici.

I partiti della nuova coalizione hanno concordato di legalizzare la vendita di cannabis, purché venga venduta in stabilimenti autorizzati che possano tassarla adeguatamente e garantire sia il controllo di qualità sia che venga venduta solo agli adulti. Dopo quattro anni, i partiti e tutti gli attori coinvolti si impegnano a rivalutare la legge e i suoi effetti sulla società.

Se la Germania legalizzerà la marijuana ricreativa, diventerà il primo grande Paese europeo a farlo, dopo il Canada e alcuni Stati degli Stati Uniti, aprendo un mercato significativo per i coltivatori e i commercianti legali di cannabis. (Altri Paesi europei come i Paesi Bassi hanno depenalizzato il farmaco, ma la produzione, l’acquisto e la vendita rimangono legali solo in contesti medici.)