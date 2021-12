Olaf Scholz presterà presto giuramento come nuovo cancelliere della Germania dopo quasi due mesi di intensi negoziati tra socialdemocratici (SPD), Verdi e liberaldemocratici (FDP).

È una coalizione complessa in quanto i tre alleati avevano priorità diverse, a volte opposte, in vista delle elezioni. Sulla tassazione, ad esempio, i Verdi e l’SPD hanno promesso di aumentare le tasse sui redditi più alti, mentre l’FDP è stato fortemente contrario. Con la SPD che riceve sei ministeri in cima alla cancelleria e Verdi e FDP rispettivamente su cinque e quattro, Scholz deve unirli fornendo la leadership attesa dal cancelliere della più grande economia europea.

Nella conferenza stampa per annunciare l’accordo di coalizione, si è parlato molto di investimenti pubblici, diritti dei lavoratori e, naturalmente, della pandemia di COVID-19. Ma mentre queste questioni sono fondamentali e attirano l’attenzione dei media in Germania, ci sono in definitiva tre questioni che forgeranno il futuro della locomotiva tedesca – e anche l’intera economia dell’UE.

1. Russia e Cina

Il prossimo ministro degli esteri tedesco sarà Annalena Baerbock, co-leader dei Verdi. I Verdi hanno ripetutamente criticato Angela Merkel per aver dato la priorità agli interessi commerciali tedeschi a scapito dei valori occidentali fondamentali, e gran parte di ciò riguardava Cina e Russia.

Ad esempio, la Merkel ha sostenuto il gasdotto Nord Stream 2 tra Russia e Germania, nonostante l’opposizione di lunga data degli Stati Uniti, tra gli altri. Un’obiezione al gasdotto è che rende la Russia meno dipendente per rifornire l’Europa attraverso un altro gasdotto che passa attraverso l’Ucraina, quindi consente a Putin di spremere le entrate dell’Ucraina dalla fornitura di gas per vantaggio politico.

Per quanto riguarda la Cina, la Merkel ha spinto l’accordo globale sugli investimenti UE-Cina oltre il traguardo alla fine del 2020 nonostante le critiche diffuse. L’accordo, che garantisce alle due parti un migliore accesso ai rispettivi mercati, è ora sospeso e deve ancora essere ratificato. Eppure mostra fino a che punto il governo della Merkel fosse in buoni rapporti con la Cina.

La domanda è fino a che punto questo approccio cambierà ora sotto Scholz e Baerbock, che ha affermato che il suo obiettivo è una politica estera “guidata dai diritti e dai valori umani”. Il linguaggio che ha usato – ad esempio quando afferma che le controversie territoriali nel Mar Cinese Meridionale devono essere risolte secondo il diritto marittimo internazionale, o quando critica la soppressione dei diritti civili da parte della Russia – richiede cambiamenti significativi nelle relazioni tra la Germania e le due nazioni.

Ma l’economia tedesca è profondamente interconnessa con entrambi i paesi, in particolare con la Cina. La posizione che assumerà Scholz definirà la sua cancelliera e plasmerà inesorabilmente anche le relazioni dell’UE con questi due paesi.

2. La transizione verde in Germania

L’obiettivo annunciato della nuova coalizione è che le energie rinnovabili rappresenteranno l’80% dell’elettricità tedesca entro il 2030, un aumento sostanziale rispetto al 45% circa registrato nel 2020. Nella recente conferenza stampa della coalizione, Scholz ha ribadito che la coalizione intende eseguire il “il più grande progetto di modernizzazione industriale che la Germania ha intrapreso in più di 100 anni”.

Ma ciò richiede investimenti giganteschi nella protezione del clima e la modernizzazione della burocrazia del paese, la digitalizzazione e altro ancora. I Verdi sono favorevoli a pagare per questo modificando la regola della Germania secondo cui può prendere in prestito solo fino allo 0,35% del suo PIL in un dato anno, ma l’FDP è contrario e quindi il freno all’indebitamento rimarrà.

Quindi, chi pagherà il conto di transizione verde? Su questa domanda cruciale, Scholz e i suoi alleati della coalizione non hanno fornito alcuna risposta. Ed è improbabile che risorse aggiuntive arriveranno da una maggiore crescita.

La Germania continua a essere la più grande economia europea ed è stata il terzo esportatore mondiale dopo Cina e Stati Uniti nel 2020. Ma l’aumento della concorrenza internazionale, la crescente attenzione interna della Cina e il crescente protezionismo potrebbero benissimo frenare il tasso di crescita della Germania nei prossimi anni.

3. Le nazioni più indebitate dell’UE

La creazione del fondo di recupero del coronavirus da 750 miliardi di euro (638 miliardi di sterline) dell’UE all’inizio del 2021 è stata vista come un momento decisivo per il blocco. Significa che i paesi membri hanno per la prima volta deciso di aumentare il loro debito comune per garantire che i più colpiti dalla pandemia siano in grado di alleviare le conseguenze negative e investire in piani di ripresa per consentire una maggiore crescita in tutta la regione.

La Merkel è stata in grado di convincere i suoi alleati politici in patria ad accettare solo questo assicurando loro che si trattava di una misura una tantum. Eppure numerose nazioni dell’UE come Grecia, Italia e Portogallo avevano debiti che stavano già rasentando l’insostenibilità pre-COVID-19 e la pandemia ha ulteriormente esacerbato i loro problemi. Il dibattito sull’opportunità o meno di salvarli dal resto dell’UE è quindi destinato a giungere al culmine prima o poi.

L’attuale leader dell’FDP Christian Lindner è ampiamente visto come un falco fiscale per la sua insistenza nel sostenere che l’Europa (così come la Germania) dovrebbe tornare alle rigide regole sul debito in vigore prima della pandemia, mantenendo così il debito pubblico al di sotto del 60% e disavanzi pubblici inferiori al 3% del PIL. In netto contrasto, i Verdi favoriscono una politica fiscale espansiva in cui l’UE si indebita di più per stimolare la sua economia.

Per il momento, almeno per la Germania, il FDP ha fissato le regole in quanto è stato confermato il freno all’indebitamento. Ma questo approccio verrà spinto anche nel bilancio dell’UE? Lo scopriremo presto. Proprio su questo tema, Scholz imposterà la sua reputazione a Bruxelles e non solo.