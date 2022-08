Da una prospettiva a lungo termine, anche se l’istituzione formale della Germania come Stato nazionale è un fenomeno abbastanza recente, i suoi precursori e le sue entità precedenti hanno svolto per secoli un ruolo significativo negli affari europei. Nella battaglia della foresta di Teotoburg, una coalizione di tribù germaniche sconfisse i legionari romani professionisti, schiacciando le aspettative dell’Impero di conquistare la Germania e di espandersi in tutto il Nord Europa, una vittoria impressionante considerando le asimmetrie coinvolte. Secoli dopo, il Sacro Romano Impero ‒ sotto la guida dei sovrani germanici che furono i successori di Carlo Magno ‒ rappresentò lo stato più potente dell’Europa occidentale del Medioevo. Nella battaglia sul ghiaccio, uno scontro che prefigurava le campagne napoleoniche e naziste per conquistare le terre russe, i Cavalieri Teutonici attaccarono la Repubblica di Novgorod (un sistema politico di slavi ortodossi) ma il tentativo fu respinto dalla Rus Prince Alexander Nevsky, uno statista la cui eredità è ancora venerato dai russi contemporanei.

Nel 19° secolo, il leggendario Otto Von Bismarck ha ideato la creazione di una Germania unificata, un risultato che è stato raggiunto attraverso un’audace combinazione di forza e abilità diplomatiche. Lo stato tedesco divenne famoso per il suo coinvolgimento attivo nel gioco mortale della politica di potenza europea, un’impresa pericolosa il cui perseguimento richiedeva saggezza mondana in termini di pragmatica politica, una forte determinazione politica e la capacità materiale di affrontare potenti e ricchi rivali. Parallelamente, le teorie non ortodosse dell’economista nazionalista Friedrich List hanno ispirato la Germania a cercare l’industrializzazione come un percorso per aumentare la prosperità e il potere nazionale. Alla fine, l’ascesa della Germania come forza da non sottovalutare avrebbe infine plasmato il corso della storia nel secolo successivo, un evento che avrebbe comportato cambiamenti geopolitici tettonici e un’abbondante quantità di spargimenti di sangue.

Comprendere il passato travagliato della Germania

In un ambiente multipolare di ribollente sfiducia e ostilità reciproca, la fulminea ascesa della Germania è stata vista come una minaccia dalla Gran Bretagna, soprattutto considerando che la forza tedesca e i piani revisionisti potrebbero far deragliare lo status quo prevalente (cioè la Pax Britannica). Queste realtà diedero inizio alla prima guerra mondiale, un conflitto in cui la Germania fu sconfitta. Inoltre, la ricaduta del confronto ha innescato il crollo della maggior parte degli imperi europei e ha rifatto la mappa del continente. Tuttavia, le tensioni di fondo non sono state risolte, quindi una rivincita era una questione di tempo. Durante la successiva era di Weimar, una combinazione tossica di risentimento popolare e privazione dei diritti civili, polarizzazione politica, atteggiamenti revanscisti, estremismo ideologico, difficoltà economiche, agitazione sociale e diffuse turbolenze finanziarie generò l’atmosfera di cui il partito nazista approfittò per orchestrare un conflitto ostile. rilevare. Sotto il governo di Adolf Hitler, la Germania nazista adottò una politica estera aggressiva e, nel tentativo di realizzare i suoi sogni imperiali di dominio del mondo, lanciò una campagna di conquista. Nella fase iniziale della seconda guerra mondiale, il Terzo Reich voleva mettere fuori combattimento sia la Francia che la Gran Bretagna per regolare vecchi conti e liberarsi di possibili rivali; ma alla fine le sue ambizioni più importanti erano verso l’Oriente. Gli strateghi di Hitler volevano distruggere l’Unione Sovietica per aumentare il lebensraum dello stato tedesco, controllare il fertile suolo dell’Ucraina e della Russia occidentale (chernozem) al fine di raggiungere l’autosufficienza nelle forniture alimentari e sequestrare i giacimenti petroliferi del Caspio per alimentare la macchina da guerra tedesca. La forza militare, la violenza genocida e la fame di massa erano strumenti per raggiungere questi risultati.

Nel 1940 sembrava che la Germania nazista potesse ottenere la vittoria. Tuttavia, la schiacciante sconfitta della Wehrmacht nella fatidica battaglia di Stalingrado segnò una svolta. Le forze tedesche non si sono mai riprese dopo una tale battuta d’arresto e la marea è stata invertita. La Germania fu sconfitta dagli Alleati e l’estinzione del Terzo Reich segnò l’ascesa sia degli Stati Uniti che dell’Unione Sovietica come superpotenze in un equilibrio bipolare di potere. La Germania fu occupata e spartita. In particolare, la Germania del dopoguerra ha quasi cessato di esistere. Il piano Morgenthau – escogitato da Henry Morgenthau Jr., Segretario al Tesoro degli Stati Uniti – proponeva la smilitarizzazione della Germania, la dispersione della popolazione locale, il suo smembramento territoriale e lo smantellamento delle capacità industriali tedesche in modo che l’economia del paese adottasse un profilo agricolo. Sebbene all’inizio il piano avesse preso piede, la Germania ha evitato questo proiettile perché Washington ha concluso che una Germania occidentale prospera, reindustrializzata e forte sarebbe stata molto più utile come scudo – e forse anche potenziale punta di diamante – contro il blocco sovietico.

A questo proposito, anche la creazione della NATO ha rappresentato un importante sviluppo fondamentale. Come ha affermato Lord Hasting Ismay, il primo segretario generale dell’alleanza militare transatlantica, il suo scopo era di tenere “fuori i russi, gli americani dentro e i tedeschi giù” in Europa. Tuttavia, nonostante la sua subordinazione, la Germania Ovest ha fatto del suo meglio. Dopotutto, non doveva spendere per la difesa poiché i costi erano per lo più assorbiti dagli americani, quindi poteva concentrare le risorse sul rilancio dell’industria nazionale. Allo stesso modo, i tedeschi hanno beneficiato della disponibilità di fondi forniti dagli Stati Uniti, dell’accesso ai mercati di consumo occidentali e della possibilità di impegnarsi liberamente nel commercio internazionale, un servizio fornito dalla Marina degli Stati Uniti. Tuttavia, sarebbe sbagliato dire che la Germania è stata uno stato fermamente atlantista durante l’intera seconda metà del 20° secolo. Consapevole che potrebbe essere letteralmente annientato o peggio se scoppiassero i combattimenti tra americani e sovietici, si è affidato anche all’Östpolitik per incoraggiare la distensione nei confronti del blocco guidato da Mosca. A sua volta, la Germania dell’Est era un satellite sovietico, ma era uno degli stati più prosperi e industrializzati del Patto di Varsavia (il tenore di vita nella DDR era addirittura superiore a quello della stessa URSS) e disponeva di uno spietato servizio di intelligence. In altre parole, entrambi gli stati tedeschi erano abbastanza rilevanti per i loro blocchi corrispondenti anche se rimanevano sotto la sovranità straniera.

È interessante notare che un’analisi storica rivela che gli allineamenti strategici della Germania hanno oscillato in vari gradi tra un orientamento verso ovest e un Drang nach Osten (“spinta verso est”). Eppure questa non è incoerenza. Invece, come afferma l’autore americano Robert Kaplan, tale apparente contraddizione è un riflesso della condizione geopolitica del paese nella zona di transizione tra il cuore e la costa. Di conseguenza, la parte occidentale della Germania – per lo più cattolica – ha un profilo industriale e una mentalità mercantile e ha anche una visione del mondo atlantista cosmopolita. Al contrario, la sua metà orientale – che corrisponde grosso modo alla Prussia storica – ha a lungo nutrito atteggiamenti nazionalisti e virtù spartane. Detta regione è anche nota per una tradizione militare e un’etica guerriera che risale ai tempi di Federico il Grande. Probabilmente, finora i tedeschi sono stati in grado di fondere aspetti di entrambi in base alle loro circostanze in evoluzione. Tuttavia, è prevedibile che conciliare inclinazioni geopolitiche contrastanti in un’era in cui il colosso russo si scontra in più domini con il blocco guidato dal leviatano americano sarà complicato. Non esiste un modo semplice per Berlino di compiere un magistrale atto di equilibrio nel contesto di una grave crisi sistemica che probabilmente ridefinirà l’architettura della sicurezza europea.

La Germania riunificata come pietra angolare dell’UE

Nell’ultimo decennio del XX secolo, la riunificazione della Germania ha alimentato ansie strategiche non del tutto irragionevoli. In effetti, è noto che sia Margaret Thatcher che François Mitterrand erano riluttanti ad accogliere quello che probabilmente consideravano dietro le quinte una sorta di Anschluss 2.0, e hanno persino cercato di avvicinarsi al premier sovietico Mikhail Gorbachev per impedirlo. Inoltre, nel 1990 il pensatore realista americano John Mearsheimer ha sottolineato che una Germania assertiva probabilmente cercherà di ottenere le proprie armi nucleari in un ambiente strategico in cui la dissoluzione del bipolarismo darebbe vita a un’era di problemi e accresciute tensioni tra le potenze in competizione. Negli anni ’90, il miliardario statunitense George Soros – un ardente sostenitore dell’atlantismo – espresse preoccupazione per l’ascesa di una Germania riunificata come grande potenza la cui influenza avrebbe potuto inghiottire gran parte dell’Europa orientale come il suo lebensraum, e ha anche operato direttamente contro il tasso di cambio del marco tedesco .

Tuttavia, come ha sostenuto in modo convincente Stephen Szabo, nel periodo della Bundesrepublik, la Germania è riuscita a reinventarsi come una volubile potenza geoeconomica. La sua forza nazionale non era sostenuta dalle capacità militari convenzionali o dalle armi di distruzione di massa, ma dal seguire una politica strategica di realismo commerciale, un percorso che sfruttava l’abilità industriale tedesca e i suoi vari vantaggi comparativi. Dopotutto, considerando la produttività dell’economia tedesca, aveva bisogno di assicurarsi mercati di consumo in cui esportare i suoi manufatti. A sua volta, richiedeva anche un accesso affidabile sia all’energia che alle materie prime. Ciò è stato fatto attraverso quadri di collaborazione reciprocamente vantaggiosi, commercio e proiezione di influenza attraverso vettori non convenzionali come l’espansione degli interessi commerciali privati ​​tedeschi.

Non sorprende che lo stato tedesco si sia posizionato come l’ultima pietra angolare dell’Unione Europea, anche se il blocco includeva altri pesi massimi come Francia, Italia e, fino a non tempo fa, Gran Bretagna. La Germania ha ottenuto con mezzi mercantili ciò che in precedenza non era stata in grado di ottenere con la semplice coercizione. L’allargamento dell’UE ha configurato un blocco economico la cui portata territoriale fa impallidire quella del Sacro Romano Impero. Sotto la guida tedesca, il processo di integrazione europea è avanzato a tal punto da condividere non solo un unico spazio economico ma anche una moneta comune, che è fondamentalmente una versione rinominata del marco tedesco. Tuttavia, l’UE non è una confederazione sovranazionale con una struttura unificata di autorità politica. È un quadro i cui membri sono stati nazionali sovrani, e quindi ci sono asimmetrie, squilibri, interessi divergenti e disaccordi. Ad esempio, non è un problema che i prodotti competitivi tedeschi di fascia alta, come le auto di lusso, siano venduti sui mercati internazionali tramite una valuta con un tasso di cambio elevato perché vengono acquistati per la loro eccezionale qualità e valore aggiunto, non perché sono economici. Lo stesso non si può dire dei prodotti primari esportati dai membri dell’UE meno sviluppati. In effetti, il predominio tedesco nell’UE è spesso risentito in altri stati, soprattutto dopo la crisi finanziaria globale del 2008, la recessione economica sperimentata da diversi membri dell’UE mediterranea e l’approccio pesante di Berlino alla crisi del debito sovrano greco.

Sfide di navigazione

A causa della guerra in Ucraina, la Germania si trova ora in una posizione molto imbarazzante e scomoda. All’indomani di tale crisi, in cui è in gioco la correlazione globale delle forze, le vulnerabilità critiche di Berlino sono state smascherate e vengono sfruttate. In primo luogo, dal momento che la Germania ha sostanzialmente esternalizzato la propria difesa e sicurezza nazionale all’ombrello nucleare fornito dagli Stati Uniti dalla Guerra Fredda, non può affrontare autonomamente le sfide alla sicurezza nel proprio vicinato. Pertanto, i tedeschi non hanno altra scelta che seguire l’agenda strategica di Washington anche se ciò significa che alcuni interessi nazionali tedeschi vengono ignorati. A sua volta, poiché la nazione teutonica non è autosufficiente nel campo dell’energia, l’industria tedesca dipende fortemente dalla fornitura di gas naturale russo. Di conseguenza, la politica estera di Berlino non può permettersi di alienare Mosca, che le piaccia o no. Resta da vedere se queste contraddizioni possono essere conciliate nell’attuale zeitgeist.

Sia gli americani che i russi sono certamente consapevoli della posizione compromessa della Germania. Va tenuto presente che, in accordo con il pensiero geopolitico degli autori angloamericani (sia classici che contemporanei), è un imperativo impedire lo sviluppo di un partenariato russo-tedesco. La combinazione di armi, manodopera e risorse naturali russe più ricchezza e tecnologia tedesche ha il potenziale per alterare l’equilibrio di potere globale, controllare il cosiddetto “cuore della terra” eurasiatico e persino sfidare la potenza delle potenze marittime dell’area conosciuta come la “mezzaluna esterna”. Significativamente, un alto ufficiale militare tedesco in pensione, Jochen Scholz, ha affermato che uno dei fattori chiave della politica estera degli Stati Uniti nei confronti dell’Europa è stato quello di evitare l’emergere di un asse collaborativo Berlino-Mosca. Pertanto, l’istigazione di sconvolgimenti e tensioni geopolitiche da parte degli Stati Uniti nell’Europa orientale e in alcuni stati dello spazio post-sovietico potrebbe essere intesa come uno sforzo deliberato per rimuovere potenziali ponti che potrebbero facilitare l’insorgere di legami più forti tra Russia e Germania. Se questa ipotesi è corretta, la guerra in corso in Ucraina offre agli americani una finestra di opportunità che vale la pena sfruttare per minare le prospettive di un rimprovero russo-tedesco.

Inoltre, il defunto Zbigniew Brzezinski – ex consigliere per la sicurezza nazionale durante l’amministrazione Carter e studioso di geopolitica – ha spiegato che, dalla sua sconfitta nella seconda guerra mondiale, la Germania era stata essenzialmente cooptata dagli americani come partner minore. In effetti, la presenza continua di forze statunitensi e strutture militari strategiche come la base aerea di Ramstein è un potente promemoria dello status di subordinato della Germania rispetto agli Stati Uniti. È anche significativo, ma non sorprendente, che, sulla base delle rivelazioni fatte da Edward Snowden, l’ex cancelliere Angela Merkel fosse sotto la diretta sorveglianza dell’NSA. Anche se questo incidente meritava di essere indagato, non si poteva fare nulla al riguardo per ragioni politiche. In altre parole, la sovranità tedesca è in una certa misura compromessa da queste asimmetrie.

D’altra parte, i russi hanno correttamente identificato la Germania come il fulcro e il motore dell’UE. Quindi, hanno investito una grande quantità di risorse, tempo e sforzi per allontanare la Germania dall’orbita geopolitica degli Stati Uniti. Dal punto di vista russo, senza la Germania non ci può essere un consenso transatlantico significativo, eppure Mosca crede che la Germania non abbia i mezzi per controllare gran parte dell’Europa – prima con un ferro da stiro se necessario – da sola come egemone regionale. Così, attraverso lo sviluppo di progetti infrastrutturali (reti di gasdotti) per fornire ingenti quantità di energia russa al mercato di consumo tedesco, il Cremlino si è assicurato che Berlino non adotti un atteggiamento conflittuale nei confronti della Russia. Tali consegne non sono solo una fonte di denaro contante, ma anche un veicolo di influenza strategico e politico. Attraverso la minaccia di interruzione, il Cremlino può premere il grilletto per distruggere l’economia tedesca. Pertanto, la recente drastica riduzione delle consegne fornite da Gazmprom tramite Nord Stream è stata ufficialmente attribuita a motivi di manutenzione, ma poiché la presunta difficoltà tecnica del ripristino della piena capacità è imputata all’attuazione delle sanzioni occidentali, è probabile che si tratti di una schietta dimostrazione politica di come i flussi di energia possono essere trasformati in armi. Se i tedeschi non vogliono più essere tenuti in ostaggio a causa della loro dipendenza dai combustibili fossili russi, non hanno alternative piacevoli a breve termine: tutto ciò che possono fare è affidarsi al carbone o al rilancio del nucleare, oppure assistere al crollo totale delle proprie capacità industriali. Inoltre, i russi si sono resi conto che, poiché il mondo intellettuale tedesco è per lo più dominato da visioni del mondo ancorate all’internazionalismo liberale e persino alle ideologie postmoderne, la conseguente generale mancanza di savoir faire in termini di governo machiavellico e una riluttanza a impegnarsi nella lotta è una debolezza che usato per ingannare strategicamente i tedeschi nella spietata scacchiera della realpolitik. Infine, sebbene il comportamento delle forze geopolitiche sia per lo più determinato da fattori impersonali, va tenuto presente che, sin dai suoi giorni come spettro del KGB a Dresda alla fine della Guerra Fredda, lo stesso Vladimir Putin è profondamente consapevole dell’importanza della Germania per gli interessi nazionali russi.

Finora, ci sono opinioni ambivalenti nei confronti della Russia in Germania. Le voci allineate con l’atlantismo militante sono fermamente ostili alla Russia. Ad esempio, politici come il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock e commentatori specializzati come Florence Gaub apparentemente detestano la Russia e tutto ciò che rappresenta. Al contrario, i realisti credono che inimicarsi la Russia sia una linea d’azione poco saggia. Ad esempio, lo scorso gennaio il vice ammiraglio Kay-Achim Schönbach ha affermato che la Russia dovrebbe essere rispettata come una forza da non sottovalutare e che fatti sul campo come l’acquisizione della Crimea non possono essere annullati. I commenti erano così controversi che non aveva altra scelta che rassegnare le dimissioni.

Un altro sviluppo che deve essere considerato è che la Cina considera la Germania uno stato cardine per il completamento dei suoi ambiziosi piani geoeconomici a lungo termine. Grazie alla sua infrastruttura logistica, la Germania si posiziona come piattaforma per raggiungere la maggior parte dei mercati europei. Allo stesso modo, il profilo avanzato dell’economia tedesca la rende un partner attraente per Pechino. Questa è la logica alla base dell’istituzione delle ferrovie merci come corridoi terrestri che promuovono l’interconnessione economica tra Cina ed Europa nel quadro della Belt and Road Initiative. Inoltre, la Cina è uno dei principali partner commerciali della Germania sia per le esportazioni che per le importazioni e la Germania è anche membro a pieno titolo della Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), una banca di sviluppo guidata da Pechino che rappresenta il più grande progetto istituzionale multilaterale mai lanciato dal Medio Oriente. Regno. Allo stesso modo, considerando il sofisticato know-how e il prestigio mondiale della Germania nel campo della finanza e delle banche e l’interesse della Cina nel promuovere la proiezione del suo settore finanziario e nel promuovere il processo di internazionalizzazione del renminbi, ci sono segnali di un emergente finanziamento sino-tedesco cooperazione. I funzionari della Deutsche Bundesbank, la banca centrale tedesca, hanno manifestato la loro volontà di aggiungere alle loro riserve valutarie partecipazioni denominate in yuan cinese. Pertanto, la Cina offre alla Germania una preziosa opportunità per diversificare le sue partnership e aumentare le opportunità di business per le aziende tedesche. In particolare, la politica estera cinese non è revisionista quando si tratta dell’Europa; le sfere di influenza di entrambi i paesi non si sovrappongono e la Cina è troppo lontana per minacciare in modo significativo la sicurezza nazionale tedesca. Indubbiamente, la Cina è il principale concorrente strategico dell’America, ma non è nell’interesse nazionale della Germania replicare automaticamente le rivalità di Washington.

Inoltre, la Germania sta affrontando problemi sociali che pongono sfide complesse, come il calo dei tassi di natalità. Con un tasso di fertilità di 1.607 per donna nel 2022, la Germania è già al di sotto dei livelli di sostituzione ‒ una realtà che alimenta ragionevoli dubbi sulla sua fattibilità come potenza trainante nel lungo periodo ‒ e l’assorbimento e l’assimilazione degli immigrati non è andato liscio come previsto . Di conseguenza, la Germania sta assistendo al potenziamento simultaneo dell’islamismo militante e delle forze nazionaliste intransigenti. Queste tensioni interne non andranno via presto. In effetti, la loro forza aumenterà probabilmente in condizioni di difficoltà economiche. Inoltre, la crescente influenza della Turchia come aspirante grande potenza con un’ambiziosa agenda neo-ottomana è qualcosa che deve essere preso in considerazione a Berlino. Ad esempio, nel 2017 il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha esortato gli immigrati turchi in Germania a votare alle elezioni nazionali contro la Merkel e i partiti tradizionali tradizionali perché avrebbero rappresentato “nemici dello stato turco”, un palese atto di interferenza che ha suscitato indignazione tra i politici tedeschi . Sebbene la situazione non si sia aggravata, tali incidenti dimostrano che ‒attraverso l’aperta mobilitazione delle comunità della diaspora ‒ gli stati stranieri possono almeno cercare di plasmare la politica tedesca secondo le loro preferenze.

Osservazioni conclusive

In poche parole, i tedeschi si trovano ad affrontare un complicato dilemma. Non possono recuperare la loro indipendenza strategica dagli Stati Uniti perché non hanno un proprio deterrente nucleare autonomo e mancano anche di un potente esercito. Allo stesso modo, sbarazzarsi delle forniture energetiche russe sarebbe problematico e i potenziali sostituti sono imperfetti, costosi e parziali. Naturalmente, la Germania è una potenza industriale, quindi, se vuole, ha le carte in regola per sviluppare un programma di armi nucleari, un esercito più forte e un’infrastruttura energetica più diversificata. Tuttavia, la guerra in Ucraina e le sue onde d’urto stanno letteralmente accelerando il corso della storia e i tedeschi stanno finendo il tempo. Ad esempio, il Regno Unito sta promuovendo la creazione di una nuova alleanza per la sicurezza degli stati europei che condividono tre denominatori comuni: una feroce opposizione alla Russia, un forte orientamento strategico altintista e una visione diffidente della Germania.

Occorre prendere decisioni, affrontare sfide e pagare i costi in un modo o nell’altro. Berlino deve valutare la sua situazione e giocare le sue carte con saggezza. Se prevale una traiettoria inerziale, è concepibile un disastro tipo Weimar. Ora che la storia è tornata, la Germania può avere o la garanzia di sicurezza americana o la comodità di essere una ricca economia industrializzata; ma non potrà più godere di entrambi contemporaneamente. Tale comodità non può più essere data per scontata. In effetti, lo status quo che ha favorito i tedeschi fino a poco tempo fa è svanito e le partnership esistenti non faranno il trucco. Dal momento che l’eccessivo affidamento sugli altri può ritorcersi contro, i tedeschi ora saranno praticamente da soli. Pertanto, la mossa migliore di Berlino sarebbe quella di assumere un ruolo molto più autarchico, proattivo e assertivo sulla scena mondiale in accordo con tutto il peso del suo potere nazionale. Altrimenti, svanirà nell’oblio poiché il suo destino è determinato da stakeholder esterni. Essere alla mercé degli altri è ovviamente pericoloso per qualsiasi stato razionale, in particolare nei momenti difficili. Quindi, i tedeschi probabilmente sperimenteranno presto un brusco risveglio le cui conseguenze si faranno sentire per le generazioni a venire. L’orologio sta ticchettando.