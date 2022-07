Da domani, mercoledì 27 luglio, il flusso di gas attraverso il gasdotto Nord Stream 1, che collega la Russia alla Germania, scenderà a circa il 20% della capacità, secondo quanto annunciato ieri da Gazprom.

Ciò significa che da domani in Germania arriveranno 33 milioni di metri cubi al giorno di gas dalla Russia, circa la metà degli attuali, che rappresentano solo il 40 per cento circa della normale capacità del gasdotto. Secondo Gazprom, la riduzione, che fa seguito a quella delle scorse settimane, è motivata da interventi tecnici ritardati dal ritardato ritorno di una turbina a gas Siemens dal Canada. La «turbina è ora in Germania», secondo ‘Politico‘, che parla di ‘grande gioco di incolpare le turbine‘. Per la UE si tratta di pretesti dietro i quali si nasconderebbe la volontà di Vladimir Putin di chiudere i rubinetti del gas all’Europa.

La Germania trema, e trema l’Unione nel suo insieme. Il rischio per l’economia è gravissimo.

Proprio oggi, i ministri dell’Energia dei 27 «hanno raggiunto un accordo politico sulla riduzione della domanda di gas in vista del prossimo inverno», annuncia, in un tweet, la presidenza ceca del semestre Ue mentre è ancora in corso il Consiglio Affari Energia.

«In deroga il taglio ai consumi di gas può scendere da -15% fino a -7%. E’ quanto prevede il nuovo testo sul piano d’emergenza sul gas approvato in Consiglio Affari Energia questa mattina. La riduzione obbligatoria della domanda di 8 punti scatta “condizione che gli Stati dimostrino che la loro interconnessione con altri Stati membri in capacità tecnica di esportazione rispetto al loro consumo annuale di gas nel 2021 è inferiore al 50% e che la capacità sugli interconnettori verso altri Stati membri è stata effettivamente utilizzata per il trasporto di gas a un livello di almeno il 90% fino al mese prima”, si legge nel testo», recita una nota ‘ANSA‘.

L’accordo non risolverà il problema gas né per la Germania né per gli altri Paesi UE, ma è un primo passo nel tentativo di far fronte ad una situazione che potenzialmente potrebbe mettere sul lastrico l’economia europea.

In questa estate vissuta pericolosamente dall’Unione, e della Germania in primo luogo, quale motore economico europeo, al problema gas si aggiunge quello dell’acqua. L’eccezionale siccità che ha colpito il vecchio continente, e proprio perchè in contemporanea con la crisi del gas, ha attirato l’attenzione il Reno. Il Reno è a secco.

Si potrebbe dire lo stesso o quasi di molti altri fiumi in giro per l’Europa e non soltanto, è una delle molteplici facce del cambiamento climatico, di quella emergenza climatica che se non fosse arrivata la guerra in Ucraina, avrebbe dovuto essere al centro delle politiche di Bruxelles e di Washington. La guerra è arrivata, Bruxelles e Washington sono impegnate su priorità che vanno dal gas alle armi, e però la crisi climatica prosegue, con le sue devastanti conseguenze, insensibile alle altre priorità sul tavolo delle cancellerie di mezzo mondo.

I livelli dell’acqua del Reno sono ora così bassi«che le catene di approvvigionamento globali sono in pericolo», afferma Elisabeth Braw, ricercatrice presso l’American Enterprise Institute, dove studia la difesa contro le sfide emergenti alla sicurezza nazionale, come le minacce ibride e delle zone grigie.

«Questa settimana, il livello dell’acqua del Reno, vicino alla pittoresca città di Kaub, che tutte le navi che viaggiano verso il sud-ovest della Germania pesantemente industriale, devono attraversare, ha raggiunto i soli 0,7 metri» annota Elisabeth Braw. Questo livello «è molto al di sotto degli 1,2 metririchiesti dalla maggior parte delle navi fluviali come minimo indispensabile e ancora al di sotto della soglia di 0,78 metri al di sotto del quale un fiume è classificato come di acque basse».

In Germania, il trasporto fluviale rappresenta il 6% del volume totale dei trasporti, «ma svolge un ruolo smisurato nelle materie prime legate all’industria dei trasporti. Circa il 30% del carbone, del petrolio greggio e del gas naturale e circa il 20% delle cokerie e dei prodotti petroliferi vengono spediti nei fiumi, hanno osservato gli economisti Martin Ademmer, Nils Jannsen e Saskia Mösle del Kiel Institute for the World Economy in un rapporto del 2020. Il Reno trasporta la stragrande maggioranza di questo carico, insieme, tra le altre cose, all’11% dei prodotti chimici utilizzati dall’industria tedesca».

La criticità è già di oggi: «la produzione tedesca ora deve far fronte alla carenza di questi beni critici. Paradossalmente, il carbone, che sta vivendo un’improvvisa rinascita mentre la Germania cerca di trovare alternative all’energia russa, ora non può arrivare dove è necessario in tempo».

Non basta. «A causa del basso livello dell’acqua, “attualmente siamo autorizzati a trasportare solo il 50 percento dei volumi che siamo in grado di trasportare”, ha detto all’agenzia di stampa tedesca Roberto Spranzi, capo dell’associazione tedesca dei trasporti fluviali. A pieno carico, le navi vanno più in profondità nell’acqua. Anche se l’acqua non scende al di sotto del livello attuale, ciò significa che la metà di tutte le consegne di carico pianificate non avranno luogo». Così, beni critici non potranno raggiungere le loro destinazioni, mettendo in crisi consumatori e imprese nel cuore dell’Europa i cui mezzi di sussistenza dipendono dal trasporto fluviale.

L’industria tedesca è in difficoltà, ma insieme anche altri nodi molto importanti per l’Unione europea e non solo. Braw evidenzia come sia «grazie al Reno che il porto di Rotterdam nel Mare del Nord è diventato il porto più grande d’Europa e l’unico porto europeo nell’elenco dei primi 10 porti più grandi del mondo, una classifica altrimenti dominata dagli hub cinesi. In effetti, la potenza industriale tedesca, francese, svizzera, belga e olandese negli ultimi due secoli è stata resa possibile dal trasporto fluviale a basso costo sul Reno, che ha contribuito a ridurre i costi delle materie prime importate. Oggi, un quinto delle industrie chimiche mondiali dispone di impianti di produzione lungo il fiume. Ogni anno, milioni di tonnellate di merci arrivano a Rotterdam e viaggiano verso le fabbriche e i consumatori europei lungo il fiume, e ogni anno altre merci e componenti fanno lo stesso viaggio verso nord per trasporti verso clienti globali».

La situazione attuale del Reno potrebbe peggiorare. Se «il livello dell’acqua del Reno scende di altri 0,3 metri circa, nemmeno le chiatte saranno in grado di percorrere il fiume. Proprio come la strategia cinese zero-COVID ha causato il caos logistico, così faranno i bassi livelli dell’acqua nel Reno», afferma Braw.

«L’importanza vitale dei livelli delle acque del Reno per la prosperità europea non è una novità. Per generazioni, mercanti e industriali, per non parlare dei caricatori, hanno monitorato i segni vitali del fiume. E due anni fa, i ricercatori dell’Istituto di Kiel hanno quantificato l’importanza del Reno per l’economia tedesca. “Il basso livello dell’acqua porta a interruzioni del trasporto che causano una diminuzione significativa ed economicamente importante dell’attività economica”, hanno osservato, spiegando che in un mese con 30 giorni di bassi livelli dell’acqua sul Reno, la produzione industriale tedesca si ridurrà dell’1%».

Molto più difficili da stimare sono le conseguenze sull’economia tedesca di un blocco del gas russo. La Germania è il terzo importatore netto al mondo di gas.

Ben Cahill, ricercatore senior nell’Energy Security and Climate Change Program presso il Center for Strategic and International Studies, e Isabelle Huber, visiting fellow presso lo stesso programma CSIS, in un report affermano: «Una chiusura del gas naturale russo danneggerebbe la più grande economia dell’UE, ma l’entità del danno è incerta. Vari studi stimano una contrazione economica dallo 0,2 al 5% del PIL nel 2022, con impatti più profondi nel 2023 e impatti minori negli anni successivi. Ciò si confronta con una contrazione economica del 5% del PIL a causa della pandemia nel 2020».

«Una variabile chiave è il modo in cui il gas viene razionato», proseguono Cahill e Huber. «Se le famiglie e il settore energetico fossero completamente protetti e tutti gli altri settori venissero tagliati in egual modo, l’effetto economico sarebbe più grave. Un ulteriore razionamento delle forniture alle industrie ad alta intensità di gas come i minerali non metallici e l’industria chimica potrebbe attenuare l’impatto economico. Tuttavia, il razionamento del gas per le industrie con forti collegamenti a valle come il ferro, l’acciaio o la carta potrebbe essere rischioso: gli effetti negativi su altri settori potrebbero essere superiori a qualsiasi beneficio.

La perdita di PIL può essere ridotta al minimo se le famiglie e il settore energetico condividono parte dell’onere, ma ciò comporterebbe la modifica dello stato attualmente protetto delle famiglie in Germania. Il Ministero federale dell’economia e dell’azione per il clima, che sarebbe responsabile del razionamento del gas, mette in discussione il regolamento UE sottostante. Secondo il Ministro Robert Habeck, il regolamento è concepito per interruzioni di fornitura a breve termine e regionali, non per la situazione attuale. Sebbene le famiglie rimarranno parzialmente protette, il governo potrebbe suggerire che le famiglie abbassino le temperature quest’inverno per ridurre i tagli per l’industria. Nuove misure di risparmio energetico rilasciate il 21 luglio includono il divieto di riscaldare le piscine nelle case private in inverno. Al momento, il Ministero non ha indicato quali settori saranno presi di mira per primi in caso di carenza di gas».

«La Germania è alle prese con costi più elevati per le forniture di gas e per la costruzione di nuove infrastrutture e sta salvando una grande azienda energetica. Il governo ha ora acquisito una partecipazione del 30% in Uniper, il suo più grande importatore di gas, e la banca di sviluppo KfW ha esteso la sua linea di credito da 2 a 9 miliardi di euro. Uniper è stata costretta ad acquistare il gas a prezzi più alti per sostituire le forniture russe senza poter trasferire il costo aggiuntivo sui consumatori. Ma la Germania ora prevede di introdurre un “meccanismo generale per tutti gli importatori di gas per far passare il 90 percento dei costi di sostituzione per il gas russo mancante” a partire dal 1° ottobre. Come il salvataggio della compagnia aerea tedesca Lufthansa durante la pandemia, l’iniezione di capitale in Uniper richiede una modifica legale. Il nuovo articolo della legge tedesca sulla sicurezza energetica consente misure di salvataggio per le compagnie energetiche. La legge sulla sicurezza energetica esiste dal 1974 ed è stata utilizzata dal governo per migliorare il suo kit di strumenti di gestione delle crisi. Il disegno di legge è stato approvato dal gabinetto il 5 luglio, è passato al Parlamento nei giorni successivi ed è entrato in vigore il 12 luglio». E queste sono solo alcune delle misure che l’economia più grande d’Europa sta adottando per la crisi causata dalla necessità di sostituire la totalità della fornitura del gas che fino a pochi mesi fa era in capo alla Russia.

Guidata dal suo piano di emergenza per il gas, la Germania sta adottando misure dal lato della domanda e dell’offerta, con la prima che svolgerà un ruolo più critico nei prossimi mesi. Un’analisi dello scenario del gas dell’Agenzia federale delle reti ha identificato la riduzione della domanda come chiave per salvaguardare la sicurezza dell’approvvigionamento per la Germania e i suoi vicini questo inverno. La Germania è un Paese di transito del gas e diversi paesi, tra cui Repubblica Ceca, Polonia e Svizzera, dipendono dalle sue riesportazioni.

La domanda di gas in Germania è diminuita del 14% nei primi cinque mesi del 2022 rispetto allo scorso anno, a causa delle temperature più elevate nei mesi primaverili e dei prezzi più elevati, ma il Paese sta adottando diverse misure aggiuntive per ridurre la domanda. Nell’industria, la Germania sta introducendo un meccanismo di incentivi per risparmiare gas. I principali consumatori e fornitori possono offrire il loro gas inutilizzato in un’asta, con gli offerenti vincitori che vengono pagati per il carburante che mettono a disposizione del mercato. Nel settore elettrico, la Germania sta riattivando centrali a carbone ad alta intensità di emissioni, con una decisione ‘amara‘ per i Verdi che fanno parte della coalizione di governo. Anche estendendo l’uso delle centrali nucleari ora sembra possibile, a seconda dei risultati di uno stress test in corso per la rete elettrica. In precedenza, in una valutazione di marzo, i ministeri competenti avevano posto il veto all’estensione dell’energia nucleare. Le tre centrali nucleari rimanenti della Germania dovrebbero essere eliminate gradualmente entro la fine del 2022.

A giugno, dopo il taglio dei volumi di Nord Stream, la Germania ha dichiarato un’emergenza di fase due (in linea con le normative UE, il piano di emergenza tedesco per il gas prevede tre fasi). Se i responsabili politici riterranno che le misure basate sul mercato non saranno sufficienti per salvaguardare gli approvvigionamenti questo inverno, il Paese passerà alla terza fase del suo piano di emergenza, che prevede misure sovrane, compreso il razionamento del gas.

Dal lato dell’offerta, la quota delle importazioni russe è diminuita dal 55% nel 2021 al 26% entro giugno 2022, in parte a causa dei tagli all’offerta da parte della Russia. La Germania sta adottando varie misure per aumentare le forniture da altri Paesi. Ad esempio, il governo richiede agli operatori di riempire lo spazio di archiviazione affittato fino al 95% entro il 1 novembre o rischiare di perdere questo spazio a favore del governo. Il governo ha acquistato 1 miliardo di metri cubi di gas a marzo e ha messo a disposizione una linea di credito di 15 miliardi di euro per riempire lo spazio di stoccaggio inutilizzato. Queste misure hanno aumentato le importazioni indirette di gas naturale liquefatto (GNL) attraverso il Belgio e i Paesi Bassi. La Germania non ha al momento capacità di importazione nazionale di GNL, ma ha dei piani per almeno cinque terminali di importazione di GNL galleggianti e due siti permanenti a terra. La sfida, tuttavia, non consiste solo nell’accelerare i terminali, ma nel garantire i volumi in un mercato ristretto. Le società tedesche sono state riluttanti a firmare accordi a lungo termine, in parte a causa del conflitto di obiettivi tra il fabbisogno immediato di gas e i piani a lungo termine per eliminare gradualmente i combustibili fossili. I contratti di fornitura di GNL già firmati sono contratti a breve termine o contratti a lungo termine con termini flessibili che consentono di dirottare o annullare le spedizioni a pagamento. I primi terminali di importazione di GNL galleggianti tedeschi dovrebbero entrare in funzione entro gennaio 2023».

La soluzione al problema del Reno, potrebbe invece essere più complicata, e richiede certamente più tempo.

Come osserva l’Associazione per la navigazione interna e le vie navigabili europee in un rapporto del 2021, i bassi livelli dell’acqua stanno diventando più frequenti in Germania. L’associazione raccomanda misure di adattamento come ilrimodellamento delle navi esistenti e lacostruzione di nuovi modelli e di più dighe e sbarramenti.

Mentre una soluzione tampone per il breve periodo non si intravede, se non quella di trasporto su strada, molto più inquinante, ma, come si è tornati al carbone, probabilmente si tornerà su strada in questa fase. Purché sia chiaro che «se il mondo vuole affrontare il cambiamento climatico, dobbiamo spostare le merci dal traffico stradale inquinante ai fiumi rispettosi del clima», afferma. Elisabeth Braw.

Per tanto, la vera soluzione «che comporta vari benefici tra cui il benessere dei cittadini, l’abitabilità delle città e la salute a lungo termine dei terreni agricoli: è la riduzione delle emissioni di carbonio. Proprio come sono stati salvati dall’inquinamento dilagante che un tempo era la norma in Europa, così i fiumi possono essere salvati dalle devastazioni del cambiamento climatico e con essi un mezzo di trasporto non solo pulito, ma economicamente vitale per la Germania e il mondo».