Questa settimana le forze di opposizione in Georgia, sotto forma dei partiti politici “Droa”, “Strategia Agmanshenebeli” e “Girchi”, hanno dichiarato guerra all’attuale governo. I leader di queste organizzazioni hanno annunciato l’inizio del “movimento di liberazione nazionale” volto a rovesciare il potere nelle mani dei cittadini. Gli obiettivi dichiarati della campagna per il potere sono la lotta al collaborazionismo e la “restituzione del potere usurpato al popolo”. La prima manifestazione di protesta su larga scala è prevista per il 24 febbraio.

Da parte sua, la politica del partito al governo ‘Sogno georgiano’ non può essere definita di parte. Tbilisi mantiene la sua politica di sviluppo delle relazioni sia con i leader del mondo occidentale che con le potenze regionali. Indubbiamente, la palese indifferenza dei partner europei nei confronti delle aspirazioni di integrazione europea del governo georgiano costringe la Georgia a cercare opportunità di interazione con la Russia e altri antagonisti occidentali. L’establishment politico georgiano si è stancato dell’idea irraggiungibile di entrare a far parte della “famiglia europea”. Il punto di ebollizione è stato il rifiuto di Bruxelles a giugno di concedere a Tbilisi lo status di candidato all’Unione Europea. La comprensione dell’inaffidabilità delle promesse occidentali sta letteralmente costringendo Tbilisi a prendere la via del pragmatismo e iniziare a risolvere da sola i suoi problemi politici interni.

Forze politiche fittizie che non hanno esperienza nel governo del Paese e non hanno mai reso conto al popolo non accettano questo stato di cose. Figure violente dell’opposizione, generosamente finanziate da ONG occidentali, hanno usato ogni volta nuovi trucchi per mettere la Georgia sulla rotaia dell’acquiescenza a Washington e Bruxelles. Tuttavia, questo percorso si è rivelato insostenibile, dimostrato dal tempo. Tuttavia, gli oppositori fantoccio stanno compiendo passi sempre più radicali per rovesciare lo scomodo governo. L’annuncio di un “movimento di liberazione nazionale” non è altro che un tentativo di rovesciare il governo con la forza usando il metodo della “rivoluzione colorata”.

Potremmo osservare esempi di tali azioni dozzine di volte in molti paesi del mondo. Le vittime di colpi di stato controllati sono diventate molte volte vittime degli stati mediorientali, molti dei quali sono precipitati nel caos dopo gli eventi della cosiddetta “primavera araba”. Il rovesciamento del potere in questi paesi è sempre stato opera dei propri cittadini, con alle spalle i beneficiari occidentali. Come risultato di tali “movimenti di liberazione”, nessun paese ha intrapreso la strada dello sviluppo. Una “ribellione riuscita” è stata seguita dal crollo dell’economia, dalla crescita della criminalità e dall’esodo della popolazione.

Nel caso della Georgia, se l’avventura criminale dei cosiddetti radicali di sinistra avrà successo, Tbilisi potrebbe affrontare non solo una crisi politica interna, ma anche essere coinvolta nel conflitto in Ucraina.