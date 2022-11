Georgia: giovani, suburbani, non bianchi salveranno i democratici

Sono giovani, suburbani, non bianchi (per lo più asiatici, neri, ispanici) votano, e sembra consegneranno il seggio della Georgia al Senato (l’ultimo in palio) al partito Democratico quando, il prossimo martedì 6 dicembre, si terrà l’elezione che vede il democratico Raphael Warnock sfidare il candidato repubblicano Herschel Walker.

Nello Stato si è già iniziato a votare -per via del meccanismo del voto anticipato di persona- e gli osservatori iniziano mettere insieme i primi dati, le prime evidenze, e, oltre ai pronostici, fanno analisi che provano raccontare cosa sta succedendo nello Stato. Insieme compaiono ricerche e relativi dati condotte nei mesi scorsi, che vanno a completare la prima fotografia politico-sociale della situazione georgiana.

La Georgia, uno degli Stati più grandi degli USA, è stata prima fermamente repubblicana, poi, a lungo, uno Stato in bilico, infine, alle elezioni di Midterm 2022, secondo gli esperti di processi elettorali, lo Stato si è confermato essere uno Stato democratico.

Se le analisi degli esperti trovassero conferma, il voto del 6 dicembre potrebbe essere la conferma dello spostamento dello Stato in campo democratico.

Le motivazioni di questo passaggio da destra a sinistra, e la fotografia dell’americano della Georgia, appaiono abbastanza chiare e indicative per guardare anche a molti altri Stati americani, anche in vista delle presidenziali 2024.

Da quando i georgiani hanno iniziato votare nel voto anticipato i giovani, ci raccontano le cronache, si stanno presentando in gran numero. «A metà giornata di lunedì, gli elettori di età compresa tra i 18 e i 24 anni costituivano quasi un decimo dei primi elettori, più dei millennial o della parte più giovane degli elettori della Gen X», rileva ‘U.S.News‘.

Nei sobborghi «sempre più blu di Atlanta, gli elettori della generazione Z hanno costituito finora il segmento più ampio di elettori». «Il voto del gruppo di elettori più giovane è stato particolarmente forte nella contea di Fulton, dove si trova Atlanta, e nella contea di Atene, ricca di studenti».

John Della Volpe, uno specialista in sondaggi giovanili, ha stimato che «la Gen Z (persone nate nel 1997 e successive) sta raddoppiando l’affluenza dei millennial (ora di età compresa tra 26 e 41 anni)».

Durante le elezioni di medio termine, la Gen Z«ha fornito un sostegno fondamentale ai candidati democratici», ora è probabile che si affermi «come un gruppo di elettori ignorato a rischio e pericolo dei candidati».

I media «continuano a far girare questa storia che i giovani non si presenteranno» per votare, invece «continuano a presentarsi», ha dichiarato a ‘U.S.News‘ Keron Blair, organizzatore del New Georgia Project, un gruppo che mira a potenziare la ‘Nuova Georgia’ di neri, ispanici, asiatici americani, LGBTQ e giovani.

Il quotidiano sottolinea la grande partecipazione dei giovani studenti al voto, la parte del leone sarebbe la loro. «I numeri dell’affluenza alle urne non indicano quale candidato favoriscano i giovani elettori. Ma gli exit poll di metà mandato indicano che la Gen Z ha preferito i candidati democratici con un margine di 28 punti rispetto ai repubblicani».

«Negli ultimi dieci anni, gli americani che vivono nelle zone rurali, un gruppo che già tendeva verso i repubblicani, sono diventati ancora più conservatori. Le aree urbane sono sempre più democratiche», in Georgia, ma non solo. La «grazia salvifica per i Democratici nelle elezioni del 2018, 2020 e 2022 sono stati gli elettori nelle aree suburbane», sono loro che hanno sostenuto il partito, afferma ‘Washington Post‘.

Il quotidiano presenta una serie di studi realizzati nelle diverse contee. «Tre fattori stanno guidando questo passaggio suburbano ai Democratici. Innanzitutto, i residenti in questi sobborghi, in particolare intorno ad Atlanta, sono sempre più asiatici, neri e/o ispanici. A Cobb, il 49% dei residenti è asiatico, nero e/o ispanico, rispetto al28% di due decenni fa. A Gwinnett, un’altra contea dell’area di Atlanta che è decisamente passata ai democratici, circa il 66% dei residenti è asiatico, nero e/o ispanico rispetto a circa un terzo nel 2000». I membri di tutti e tre questi gruppi hanno maggiori probabilità di votare democratico rispetto ai bianchi americani.

«In molti casi le persone di colore si spostano dalla città alla periferia della stessa area metropolitana. Ma in particolare nell’area di Atlanta, molte delle nuove persone di colore nei sobborghi vengono qui da altri Stati. In secondo luogo, anche i bianchi più giovani e di tendenza liberale si stanno trasferendo in questi sobborghi, sia dalle città vicine che da altre regioni. Queste aree suburbane stanno assistendo a un’ondata di residenti laureati. Una maggiore istruzione tende ad essere correlata con opinioni più progressiste su questioni di razza e identità e con il voto per i Democratici. Circa il 55% delle persone nella contea di Johnson (un sobborgo di Kansas City) e nella contea di Chester (nell’area di Filadelfia) ha almeno una laurea, rispetto a circa il 40% degli adulti statunitensi in generale. Chester ha votato repubblicano solo alle elezioni presidenziali del 2012, e Johnson lo ha fatto fino al 2016. Ma Biden ha conquistato entrambe le contee nel 2020, e quest’anno i candidati governativi democratici le hanno vinte a doppia cifra» nelle elezioni di Midterm.

E oltre ciò, entra in gioco anche l’effetto Donald Trump. La politica in stile Trump sta facendo cambiare idea ad alcuni in questi sobborghi che altrimenti avrebbero votato repubblicano, si spostano sui democratici. «Ad esempio, il governatore della Georgia Brian Kemp, che ha preso le distanze dall’ex Presidente, ha perso Cobb di soli cinque punti percentuali nelle elezioni di quest’anno, un margine molto inferiore rispetto a Donald Trump che ha perso la contea nel 2020».

Secondo il quotidiano, i candidati al ballottaggio del 6 dicembre sono molto consapevoli dell’importanza delle periferie e della trasformazione demografica che sta interessando vaste aree dello Stato.

Blake Hounshell, giornalista politico del ‘NewYork Times‘ riferisce di uno studio condotto dagli studiosi Nicholas Clark e Rolfe Daus Peterson della Susquehanna University, che in qualche modo è la controprova di quanto rilevato dalle altre ricerche sui dati demografici.

Utilizzando i dati del sondaggio raccolti attraverso il Voter Study Group, un progetto di ricerca apartitico, Clark e Peterson hanno testato due ipotesi alternative: più elettori erano rurali, più era probabile che affermassero che le elezioni del 2020 erano state rubate; più repubblicano era il loro distretto, più era probabile che affermassero che le elezioni del 2020 erano state rubate. Quando i due ricercatori hanno eseguito i numeri, hanno scoperto che entrambe le ipotesi erano vere».

«L’ambiente degli elettori di Trumpier -misurato dalla densità della popolazione o dal margine di vittoria di Trump nel loro distretto- era più probabile che affermassero che Biden aveva rubato la presidenza. Questi elettori vivono in quello che Clark e Peterson descrivono come ‘vuoti ideologici e culturali‘- e per questo motivo, temono i professori, il negazionismo elettorale non scomparirà. In futuro, scrivono, “la fiducia del pubblico nell’integrità delle elezioni non può essere data per scontata dai funzionari eletti”».

Tutti gli osservatori precisano che se è vero che l’afflusso alle urne di questi giorni di voto anticipato tende a favorire i Democratici, è vero anche che l’abitudine dell’elettore repubblicano è quella di preferire votare l’ultimo giorno, dunque il 6 dicembre, per tanto la partita tra Democratici e Repubblicani è completamente aperte. Resta il dato che una popolazione giovane, suburbana, non bianca sta spostando la Georgia in campo democratico. E il caso Georgia sarà da studiare attentamente in vista del 2024 in ottica nazionale.