Il Presidente francese Emmanuel Macron ha compiuto la scorsa settimana la sua prima visita di Stato in Rwanda. Un viaggio che ha promesso di essere diverso poiché di tutti i discorsi pronunciati dai presidenti francesi per 27 anni, quello di Macron è stato il più vicino a esprimere scuse per il coinvolgimento della Francia durante il genocidio del 1994 contro i tutsi.

Al Kigali Genocide Memorial, sostiene Jonathan Beloff, della SOAS University of London, Macron ha chiesto perdono per il coinvolgimento della Francia nel genocidio. Ha anche espresso la sua volontà di combattere l’ideologia e la negazione del genocidio al fine di promuovere relazioni più forti con il Rwanda.

Quale sarà l’effetto di questo viaggio e di questo discorso? Secondo Beloff, la risposta a questa domanda dipende da come Parigi applica questo impegno. La Francia può fornire un aiuto concreto al Rwanda attraverso gli aiuti allo sviluppo e un contributo alla campagna di vaccinazione contro il Covid-19. Ma, affinché la Francia ottenga la fiducia dei ruandesi, il Paese deve agire per combattere l’ideologia e la negazione del genocidio. Un buon inizio sarebbe l’arresto e l’estradizione dei ruandesi che hanno partecipato al genocidio del 1994 contro i tutsi.

Prima del genocidio, la Francia era il più stretto alleato europeo del Rwanda, un Paese che non ha mai colonizzato. Il Rwanda fu colonizzato dalla Germania (1884-1919), poi trasferito al Belgio. Fu durante il periodo coloniale belga (1919-1962) che le divisioni socio-economiche tra hutu, tutsi e twa divennero inamovibili divisioni etniche. Per giustificare le atrocità coloniali del Belgio, il governo coloniale ha promosso alcune élite tutsi a posizioni di potere in un modo che ha dato l’apparenza di potere che sarebbe stato esercitato dalla gente del posto.

Nel 1973, dice Beloff, un colpo di stato portò Juvénal Habyarimana alla presidenza. Ha sviluppato una stretta relazione personale con il presidente francese François Mitterrand (1981-1995).

La Francia di Mitterrand fornì al regime di Habyarimana un notevole sostegno finanziario e militare. Il sostegno di Mitterrand ha contribuito a consolidare la legittimità della sua controparte ruandese. Questo ha poi favorito le politiche di divisionismo etnico, odio e segregazione che culminarono nel genocidio del 1994.

Da allora, secondo Beloff, le relazioni franco-ruandesi sono state nella migliore delle ipotesi pessime. Molti membri del governo ruandese, guidato dal Fronte patriottico ruandese, trovarono inaccettabile la vicinanza della Francia ad Habyarimana. Il Rwanda ha anche chiesto il riconoscimento del coinvolgimento della Francia nel genocidio del 1994. Sfortunatamente, questo non è avvenuto sotto il successore di François Mitterrand, Jacques Chirac.

Successivamente, il Presidente Sarkozy ha cercato di rafforzare le relazioni di Parigi con il Rwanda. È andato vicino ad ammettere il ruolo della Francia durante il genocidio, ma alla fine ha ammesso solo che il suo Paese aveva commesso ‘errori politici’. Le relazioni si deteriorarono nuovamente sotto la presidenza di François Hollande, che minimizzò il coinvolgimento della Francia prima e durante il genocidio.

Attraverso il suo discorso a Kigali, Macron è andato oltre i timidi progressi registrate sotto Sarkozy.

Con il declino della Guerra Fredda all’inizio degli anni ’90, la Francia iniziò a fare pressioni sui suoi alleati africani – come Habyarimana – per democratizzare i rispettivi regimi. In Rwanda, invece, il passaggio dalla dittatura alla competizione politica aperta non è andato bene. Piuttosto che una mobilitazione pacifica, l’apertura ha aiutato gli estremisti ideologici hutu fedeli ad Habyarimana a propagare l’ideologia del genocidio contro i tutsi.

Allo stesso tempo, gli esuli ruandesi, principalmente tutsi, formarono il Fronte patriottico ruandese. Dal 1990 al 1994, una guerra civile mise il governo contro questi ribelli ben organizzati.

La Francia, sottolinea Beloff, sostenne il regime di Habyarimana respingendo la prima invasione del Fronte patriottico ruandese (1990-1991). Dopo questa campagna, il governo francese ha fornito aiuti militari al Rwanda per aiutarlo a ricostruire il suo esercito contro lo stesso partito. I francesi hanno anche segretamente sostenuto una milizia sostenuta dal governo, gli Interahamwe (‘Coloro che combattono insieme’).

Il genocidio iniziò poche ore dopo l’assassinio di Habyarimana. Il suo aereo presidenziale è stato abbattuto da ignoti.

La Francia, afferma Beloff, si è messa risolutamente dietro al nuovo governo, che ha compiuto il genocidio. Senza fornire alcun materiale militare o truppe, ha fatto pressioni per il ritiro della forza di pace delle Nazioni Unite dal Rwanda. Ha anche spostato la cerchia ristretta del potere del governo ruandese fuori dal Rwanda nei primi giorni del genocidio.

La Francia ha successivamente inviato truppe come parte dell’Operazione Turchese, autorizzata dall’ONU. Il governo francese ha dichiarato pubblicamente che il suo contributo sostanziale di quasi 2.500 soldati avrebbe aiutato a porre fine al genocidio, ma gli autori sono stati in grado di continuare i massacri e fuggire nel vicino Zaire.

Le ricadute politiche del genocidio del 1994 rimarranno al centro delle relazioni tra Rwanda e Francia per qualche tempo a venire. Ma i segnali sono promettenti. Un primo importante passo è stato compiuto nel 2019 con la creazione della Commissione Duclert per indagare sul ruolo della Francia nel genocidio.

Il rapporto della commissione, sottolinea Beloff, esprime ragionevoli dubbi sul fatto che il governo francese fosse pienamente consapevole di come il suo rapporto con il regime di Habyarimana e la formazione delle forze Interahamwe avrebbero portato al genocidio. Riconosce tuttavia il coinvolgimento della Francia negli eventi che hanno portato ai massacri.

Il governo ruandese ha accettato i risultati del rapporto e ha sottolineato l’importanza del rapporto nel contribuire a ripristinare la fiducia tra le due nazioni.

Macron e l’attuale Presidente ruandese Paul Kagame si sono incontrati di recente in Francia. Macron ha dichiarato pubblicamente la sua disponibilità ad avere relazioni amichevoli con la sua controparte ruandese.

Durante la visita di Stato del Presidente francese in Rwanda, sono stati raggiunti importanti accordi tra i due Paesi – ad esempio un accordo di cooperazione bilaterale firmato tra i ministri degli esteri delle due nazioni, nonché il sostegno finanziario allo sviluppo e alla lotta contro il Covid-19.

Ma per i ruandesi, sostiene Beloff, uno dei momenti chiave è stata la visita di Macron al Kigali Genocide Memorial. Anche se questo potrebbe non sembrare un vantaggio in politica estera, questa mossa ha un’influenza significativa sulla percezione della Francia da parte dei ruandesi, una percezione che oscilla tra esitazione, scetticismo e odio aperto nei confronti della Francia.

Per molti ruandesi, la Francia è associata a un periodo della storia del loro Paese segnato dall’odio etnico, dall’instabilità e dalla dittatura di Habyarimana. Molti ritengono ancora la Francia responsabile di aver aiutato l’ideologia del genocidio.

Ci vorrà del tempo perché i ruandesi, specialmente quelli che hanno sofferto o hanno assistito al genocidio, si fidino di nuovo della Francia. Emmanuel Macron dovrebbe essere consapevole di queste sfide e del fatto che le relazioni franco-ruandesi richiederanno tempo, gesti di buona volontà e azioni concrete volte a porre rimedio al passato.