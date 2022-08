Israele ha lanciato numerosi attacchi aerei su Gaza il 5 agosto, in un’altra esplosione di guerra aperta tra Israele e militanti palestinesi. Gli ultimi attentati arrivano a poco più di un anno dalla morte di centinaia di persone in un intenso periodo di conflittonel territorio.

Israele ha annunciato che i suoi attacchi missilistici stavano prendendo di mira i leader militari delle Brigate al-Quds, l’ala militare dell’organizzazione militante della Jihad islamica a Gaza. Israele ha affermato che le forze della Jihad islamica stavano compiendo ‘movimenti minacciosi’ vicino al confine israeliano.

Gli attacchi di Israele hanno ucciso due leader chiave della Jihad islamica a Gaza e danneggiato gravemente le sue capacità militari.

La Jihad islamica palestinese ha risposto lanciando centinaia di razzi su Israele. Le forze di difesa israeliane hanno riferito che il suo sistema di difesa missilistica Iron Dome stava operando con un tasso di successo del 97% nell’intercettare i razzi lanciati da Gaza. Nessun israeliano è stato ucciso o ferito gravemente.

Invece, gli ultimi tre giorni di intenso conflitto hanno provocato un pesantissimo tributo di civili a Gaza. Il ministero della Salute palestinese riporta almeno 44 morti e oltre 350 civili feriti. Secondo quanto riferito, tra i morti c’erano 15 bambini palestinesi, inclusi cinque ragazzi uccisi da un attacco missilistico mentre visitavano la tomba del nonno.

Ora è iniziato un cessate il fuoco mediato dall’Egitto tra Israele e la Jihad islamica. È troppo presto per dire se il cessate il fuoco reggerà o per quanto tempo.

L’autorità di governo palestinese a Gaza è Hamas, che è stata eletta nel 2006. Hamas non riconosce la legittimità dello Stato israeliano e mira a liberare la Palestina attraverso la resistenza armata. Eppure Hamas non si è impegnato nell’ultimo scoppio di guerra.

La Striscia di Gaza è un territorio di 365 chilometri quadrati che è sotto il controllo israeliano dal 1967, insieme agli altri territori palestinesi della Cisgiordania e di Gerusalemme est. Oltre 2 milioni di palestinesi vivono nel territorio densamente popolato. Quasi l’80% dipende dagli aiuti per sopravvivere.

Gaza è sotto blocco da 15 anni. Israele controlla il suo spazio aereo e le sue acque territoriali, insieme a due dei tre valichi di frontiera (l’Egitto controlla il terzo). Gaza è spesso definita ‘la più grande prigione a cielo aperto del mondo’.

Le organizzazioni umanitarie incolpano il blocco per l’estrema crisi umanitaria a Gaza. Le statistiche raccontano una terribile storia della vita a Gaza oggi:

* Circa due terzi della popolazione palestinese di Gaza sono rifugiati, con oltre 500.000 che vivono in otto campi profughi in tutta la Striscia di Gaza, in alcune delle più alte densità di popolazione del mondo.

* Il 97% dell’acqua di Gaza è imbevibile e l’acqua contaminata avvelena le persone.

* Le persone a Gaza ricevono una media giornaliera di 12 ore di fornitura di elettricità e sono soggette a interruzioni di corrente continua

* I servizi sanitari a Gaza sono in perenne crisi, affamati di energia, attrezzature vitali, personale e medicinali essenziali

* Al 39% dei pazienti che necessitano di cure specialistiche in Cisgiordania o in Israele, quest’anno è stato negato o ritardato, da parte di Israele, il permesso di lasciare Gaza

* Il tasso di disoccupazione è del 46,6%, e oltre il 62% tra i giovani

* Quattro bambini su cinque a Gaza riferiscono di vivere con paura, dolore e depressione, che si manifesta spesso in atti di autolesionismo

* Decine di migliaia sono sfollati all’interno di Gaza a causa dei bombardamenti e della rovina delle loro case.

Quale speranza per una soluzione?

La relatrice speciale delle Nazioni Unite sui diritti umani nei territori palestinesi occupati, Francesca Albanese, ha definito illegali e irresponsabili gli ultimi attacchi israeliani sul territorio.

Il suo predecessore, S. Michael Lynk, ha concluso all’inizio di quest’anno che l’occupazione israeliana della Palestina costituisce un’apartheid. Ha accusato la comunità internazionale di non aver ritenuto Israele responsabile della violazione delle norme internazionali fondamentali durante i suoi 55 anni di occupazione, dicendo:

«Per più di 40 anni, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e l’Assemblea generale hanno dichiarato in centinaia di risoluzioni che l’annessione di Israele dei territori occupati è illegale, la sua costruzione di centinaia di insediamenti ebraici è illegale e la sua negazione dell’autodeterminazione palestinese viola il diritto internazionale.

Il Consiglio e l’Assemblea hanno ripetutamente criticato Israele per aver sfidato le loro risoluzioni. Hanno minacciato conseguenze. Ma nessuna responsabilità è mai seguita. Se la comunità internazionale avesse realmente agito in base alle sue risoluzioni 40 o 30 anni fa, oggi non parleremmo di apartheid».

Il più potente alleato di Israele, gli Stati Uniti, rifiuta tali affermazioni.

In relazione alla guerra più recente, l’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, Tom Nides, ha twittato:

Il Ministro degli Esteri britannico, Liz Truss, ha fatto eco a questa posizione:

Non vi è alcun segno che l’ultimo scoppio di guerra abbia alterato o altererà lo status quo. Nessun processo di pace è operativo per trovare soluzioni durature al conflitto.

Gli ultimi anni non mostrano alcuna tendenza a passare dal conflitto perpetuo e radicamento di posizioni estremiste, verso una soluzione a due Stati per Palestina e Israele.

Per il popolo di Gaza, lo stallo diventa ogni giorno sempre più insostenibile.