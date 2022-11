Gas e non solo: l’Algeria può essere un’alternativa alla Russia?

Le tensioni geostrategiche tra Russia e Stati europei dopo l”operazione militare speciale’ in Ucraina, lanciata dal Presidente russo Vladimir Putin il 24 febbraio 2022, hanno messo l’Europa nella condizione di prendere decisioni difficili e delicate in merito all’approvvigionamento di prodotti energetici, come il petrolio e gas naturale. La questione è diventata importante dopo che i Paesi occidentali hanno introdotto sanzioni contro il settore energetico russo. L’Europa è intrappolata tra le limitate risorse energetiche interne e la sua dipendenza dalle importazioni. A seguito dell’imposizione di sanzioni al settore energetico russo, i Paesi dell’UE stanno lottando contro il tempo per trovare fonti di energia alternative al fine di ridurre la dipendenza energetica dalla Russia.

L’interdipendenza della Russia e degli Stati europei nell’area dell’approvvigionamento elettrico deriva dal fatto che prima della crisi ucraina, l’UE era uno dei principali partner economici e commerciali della Federazione Russa. Vale a dire, copriva circa il 50% del commercio estero russo e l’alimentazione elettrica è l’asse principale e più importante delle relazioni tra le due parti. L’UE importa il 90% del proprio consumo di gas naturale, con la Russia chefornisce oltre il 40% del consumo complessivo di gas naturale nell’UE. La Russia rappresenta anche il 27% delle importazioni di petrolio e il 46% delle importazioni di carbone. Inoltre, circa 168.300 chilometri di rete di gasdotti nel continente europeo dipendono dal gas russo.

D’altra parte, la Russia dipendeva dal mercato energetico europeo, poiché oltre l’80% della produzione russa di petrolio e gas naturale era diretta al mercato europeo. Inoltre, la Russia ha importato dall’UE più della metà dei beni tecnologici necessari per la sua industria petrolifera e del gas naturale.

Nel contesto dell’impegno dell’UE in materia di diversificazione dell’approvvigionamento energetico e dei tentativi di ‘liberazione’ dai prodotti energetici russi, ha reindirizzato la sua attenzione al Qatar, sperando di trovare soluzioni rapide per il mercato europeo, dopo che il Paese ha annunciato un aumento della produzione di gas naturale liquefatto da 77 milioni di tonnellate all’anno a 126 milioni di tonnellate entro il 2026.

Il gas del Qatar non può essere un’alternativa al gas russo per una serie di importanti ragioni, tra cui la mancanza di una rete di gasdotti dagli impianti di produzione del Qatar alle reti europee di gasdotti (Turchia). Il Qatar ha notificato all’UE di essere vincolato da contratti a lungo termine, in vigore negli ultimi tre decenni con gli Stati asiatici, e che teoricamente potrebbe esportare solo il 10-20% della sua produzione in Europa. Tali soluzionisono a breve termine e non possono essere sostenibili tenendo conto dei costi relativamente elevati del trasporto di gas naturale liquefatto da parte di navi.

Dopo il fallimento dei tentativi di sostituire il gas russo utilizzando produttori alternativi come Qatar, USA e Azerbaigian, l’UE si è rivolta all’Algeria come uno dei maggiori esportatori di gas naturale al mondo, oltre che per la sua vicinanza geografica all’Europa.

L’Algeria potrebbe essere una delle soluzioni a lungo termine, in quanto di fatto non potrà sostituire la fornitura di gas russo all’Europa a causa dell’enorme differenza di produzione dei due Paesi e della capacità dei gasdotti algerini verso l’Europa, che ammonta a circa 32 miliardi di m3, rispetto a 300 miliardi di m3, che è quanto la Russia forniva all’Europa ogni anno prima dell’introduzione delle sanzioni.

Prima dello scoppio della guerra in Ucraina, l’Algeria forniva all’UE circa il 13% del gas naturale necessario, mentre la Russia forniva circa il 47%. Nel contesto degli sforzi dell’UE per ‘allontanarsi’ dal gas naturale russo, l’Algeria emerge come un ‘salvatore’ del continente europeo, poiché si colloca all’11° posto nell’elenco globale dei Paesi per riserve accertate di gas naturale e al terzo nell’elenco dei Paesi per riserve di gas di scisto, subito dopo Cina e Argentina.

L’Algeria può rappresentare un’alternativa al gas russo in quanto fornisce gas all’Europa attraverso il gasdotto transmediterraneo (TransMed) e tramite navi cisterna per il gas naturale liquefatto. Attualmente, l’Algeria è il secondo fornitore di gas all’Italia, subito dopo la Russia. L’Algeria esporta gas anche in Spagna attraverso due gasdotti. In particolare, il Maghreb–Europe Gas Pipeline (MEG), che attraversa il Marocco, e il gasdotto Medgaz, che è un gasdotto sottomarino tra Algeria e Spagna. Francia e Portogallo sono riforniti di gas algerino attraverso la Spagna.

L’Algeria può sfruttare le circostanze appena emerse per fornire gas all’Europa e acquisire enormi entrate aggiuntive per il bilancio statale, che aveva un deficit nel periodo precedente. In Algeria, il settore energetico è al centro di un ampio spettro di interessi ufficiali e accademici volti alla creazione di una forte industria energetica, che faciliterebbe gli investimenti nel settore.

All’inizio di aprile 2022, il Presidente algerino, Abdelmadjid Tebboune, ha firmato un decreto presidenziale sull’istituzione dell’High Energy Council, incaricato dello sviluppo del settore energetico, delle finanze, della transizione energetica, delle energie rinnovabili e della ricerca scientifica. Il Consiglio è presieduto dal Presidente algerino. I membri del Consiglio includono il Primo Ministro, il Ministro dell’Energia, il Ministro degli Affari Esteri, il Ministro degli Affari Interni, il Ministro delle Finanze, il Ministro della Transizione Energetica e delle Energie Rinnovabili e il Ministro della Ricerca Scientifica.

L’annuncio dell’istituzione dell’High Energy Council giunge in un momento di specifiche circostanze geopolitiche a livello globale, ovvero in un periodo delicato tenendo presenti le sfide che il settore energetico algerino sta affrontando,in particolare perché le infrastrutture e le capacità produttive sono ancora ben lontano dalle ambizioni e dalle capacità.

Nell’ultimo periodo un gran numero di leader e funzionari europei ha visitato l’Algeria.

Il 25 agosto 2022 il Presidente francese Emmanuel Macron è arrivato in Algeria per una visita ufficiale di tre giorni. La visita ha avuto luogo dopo una grave crisi nelle relazioni tra i due Paesi, che è stata descritta come senza precedenti in termini di dimensioni.

Dopo la visita, i media francesi hanno riferito che l’Algeria intende aumentare le consegne di gas naturale alla Francia, ma non hanno rivelato dettagli su quantità aggiuntive. Durante la visita, il Presidente Macron ha accolto con favore l’accordo mediato tra Algeria e Italia per la fornitura di ulteriori quantitativi di gas naturale.

La visita è culminata nella ‘Dichiarazione algerina per un partenariato rinnovato’, che riflette la volontà dei due Paesi di «aprire una nuova era nelle relazioni» e adottare «un approccio concreto e costruttivo incentrato sul progetto futuro e sui giovani». È importante ricordare che le relazioni tra Francia e Algeria si erano deteriorate in precedenza, in particolare dopo la dichiarazione del Presidente francese Emmanuel Macron, dell’ottobre 2021, in cui chiedeva «C’era una Nazione algerina prima della colonizzazione francese?». Tuttavia, le relazioni con l’Algeria sono diventate importanti per la Francia dall’oggi al domani, perché «l’operazione militare speciale russa» in Ucraina ha portato ad un aumento della domanda europea di gas naturale nordafricano, nonché a causa della maggiore migrazione attraverso il Mar Mediterraneo.

Il 5 settembre 2022 il Presidente del Consiglio europeo Charles Michel ha visitato improvvisamente l’Algeria e ha incontrato il Presidente Tebboune e un certo numero di funzionari.

Dopo l’incontro con il Presidente Tebboune, Michel ha dichiarato: «Date le circostanze internazionali di cui siamo tutti consapevoli, la cooperazione energetica è ovviamente essenziale e vediamo l’Algeria come un partner affidabile, leale e impegnato nel campo della cooperazione energetica».

Michel ha aggiunto che il suo incontro con il Presidente algerino «è stato estremamente fruttuoso e lungimirante … entrambe le parti condividono la stessa ambizione, dare nuovo slancio alla qualità delle relazioni tra Algeria e Unione Europea».

Il funzionario europeo ha anche fatto riferimento all’obbligo di rivedere l’accordo di associazione firmato con l’Algeria (entrato in vigore nel 2005), in modo che sia al servizio degli interessi comuni di entrambe le parti.

In questo contesto, vale la pena ricordare il discorso controverso e razzista di Josep Borrell ai futuri diplomatici in occasione dell’inaugurazione dell’Accademia diplomatica europea a Bruges, dall’ottobre 2022, in cui ha affermato: «Sì, l’Europa è un giardino. Abbiamo costruito un giardino… La maggior parte del resto del mondo è una giungla e la giungla potrebbe invadere il giardino». Disse anche che invece di costruire muri, i diplomatici dovrebbero «andare nella giungla».

Già da anni funzionari ed esperti algerini chiedono la rinegoziazione dell’accordo sul partenariato con l’UE che aveva causato enormi perdite all’economia dell’Algeria, che non è in grado di competere con i suoi partner europei.

L’Algeria ha firmato un accordo con l’UE sul partenariato commerciale nel 2002 ed è entrato in vigore il 1° settembre 2005. L’accordo prevedeva l’abolizione graduale dei dazi doganali su beni e servizi da entrambe le parti. Tuttavia, le società algerine non sono state in grado di competere con le loro controparti europee, poiché l’economia algerina dipende principalmente dall’esportazione di prodotti energetici.

Secondo dati non ufficiali, dal 2005 l’Algeria ha subito perdite per circa 30 miliardi di dollari, principalmente a causa dell’abolizione dei dazi doganali e della circolazione di beni e servizi in una direzione, in particolare dall’UE all’Algeria.

Nell’ottobre 2021, il Presidente algerino AbdelmadjidTebboune ha incaricato il governo di rivalutare e riconsiderare l’accordo.

Il 9 ottobre 2022, il Primo Ministro francese Élisabeth Borne è arrivato in Algeria per una visita di due giorni. Era accompagnata da 16 ministri. Durante la visita i due governi hanno tenuto la quinta sessione del Comitato intergovernativo di alto livello (CIHN), la prima dal 2017.

Il 10 ottobre 2022, il ministro dell’Energia algerino Mohamed Arkab e il commissario europeo per l’Energia Kadri Simson hanno aperto ad Algeri il quarto dialogo annuale ad alto livello sull’energia tra Algeria e UE, il primo dal 2016. Poi, dall’11 ottobre al 12 ottobre 2022, il è stato organizzato il secondo Forum sulle imprese energetiche dell’Algeria-UE.

Il periodo recente ha visto anche numerose visite di funzionari italiani in Algeria. Le visite sonoculminate nella firma di diversi accordi, il più importante dei quali è un accordo da nove miliardi di dollari per la fornitura all’Italia di quantitativi aggiuntivi di gas naturale.

Il 28 febbraio 2022 il Ministro degli Affari Esteri italiano Luigi Di Maio ha visitato l’Algeria. Quindi, il Primo Ministro italiano Mario Draghi, ha visitato l’Algeria l’11 aprile 2022 e ha concordato la fornitura di quantità aggiuntive di gas naturale.

Mario Draghi è tornato in Algeria per un’altra visita il 18 luglio 2022 per il quarto vertice bilaterale dei due Paesi, sfociato nell’accordo su quantitativi aggiuntivi di gas naturale in cambio di investimenti italiani nell’agricoltura e nell’industria.

Durante la visita ha anche annunciato un importante investimento da parte delle società italiana Eni, francese Total e americana Oxy-Occidental Petroleum Corporation nello sviluppo di giacimenti di petrolio e gas nel sud-est dell’Algeria del valore di quattro miliardi di dollari.

Le relazioni tra Algeria e UE sono rimaste relazioni equilibrate, nonostante le crisi verificatesi in periodi specifici. Non c’è dubbio che la guerra in Ucraina e gli interessi comuni delle due parti abbiano contribuito alla loro rinnovata cooperazione nonostante le divergenze sull’alleanza tra Algeria e Russia e la questione dei diritti umani in Algeria.

L’Algeria come il più grande Paese africano e arabo con un’area totale di 2.381.000 km 2, una popolazione di 44 milioni e 1.622 km di coste del Mediterraneo è importante per la cooperazione euromediterranea a tutti i livelli. Circa due terzi delle esportazioni algerine sono verso l’UE, il che rende l’UE uno dei principali partner commerciali dell’Algeria. Nel 2020 il commercio bilaterale ha raggiunto il livello di 24,9 miliardi di euro.

Nel contesto delle nuove politiche economiche europee, gli analisti ritengono che finora l’economia algerina non abbia beneficiato dell’accordo di associazione con l’UE. L’Algeria dovrebbe avviare il processo di revisione dell’accordo e cercare maggiori benefici per la sua economia e in particolare per i settori produttivi. La crisi energetica mondiale -e in particolare la mancanza di gas naturale- rappresenta un’opportunità storica per l’Algeria.

Tenendo presente l’attuale situazione internazionale, l‘economia algerina può trarre grandi benefici dagli investimenti europei diretti nel settore petrolifero e nelle energie rinnovabili (energia solare). Data la sua posizione geografica, l’Algeria possiede uno dei più grandi giacimenti solari al mondo. Il tempo di insolazione supera quasi le 2.000 ore all’anno e può raggiungere anche le 3.900 ore, in particolare negli altopiani e nel deserto.

Gli analisti ritengono che il governo algerino dovrebbe accelerare le necessarie riforme economiche e modernizzare la propria legislazione per essere pronto all’arrivo degli annunciati investimenti esteri. Tra le riforme urgenti figurano, tra l’altro, il miglioramento del clima imprenditoriale nel Paese e una reale applicazione della legge sugli investimenti, l’eliminazione delle barriere amministrative e il miglioramento dell’efficacia del sistema bancario.