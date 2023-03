Gas algerino o ideologia di destra: l’Italia di Giorgia Meloni cambierà idea su Gerusalemme?

Quando il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha lasciato Tel Aviv per Roma il 9 marzo, è stato trasportato in elicottero all’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv perché i manifestanti antigovernativi hanno bloccato tutte le strade intorno.

Anche in Italia la visita di Netanyahu non è stata accolta con molto entusiasmo. Un sit-in è stato organizzato da attivisti pro-palestinesi nel centro di Roma con lo slogan ‘Non sei il benvenuto’. Anche una traduttrice italiana, Olga Dalia Padoa, si è rifiutata di tradurre il suo discorso in una sinagoga di Roma, previsto per il 9 marzo.

Anche Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle comunità ebraiche italiane, pur ribadendo non a caso il suo amore e il suo sostegno a Israele, ha espresso la sua preoccupazione per le istituzioni statali israeliane.

Di ritorno a Tel Aviv, il viaggio di Netanyahu in Italia è stato criticato dal leader dell’opposizione israeliana Yair Lapid come “un fine settimana inutile e dispendioso a spese del paese”. Ma il viaggio di Netanyahu in Italia aveva altri obiettivi, oltre a trascorrere un fine settimana a Roma o distrarsi dalle proteste in corso in Israele.

In un’intervista al quotidiano italiano La Repubblica, pubblicata il 9 marzo, il primo ministro israeliano ha spiegato gli alti obiettivi del suo viaggio in Italia. “Vorrei vedere una maggiore cooperazione economica”, ha detto. “Abbiamo il gas naturale: ne abbiamo in abbondanza e vorrei parlare di come portarlo in Italia per sostenerne la crescita economica”.

Nelle ultime settimane, il primo ministro italiano Giorgia Meloni ha fatto la spola tra diversi paesi alla ricerca di lucrosi contratti di gas. La Meloni non solo vuole garantire il fabbisogno energetico del suo Paese dopo la crisi russo-ucraina, ma vuole che Roma diventi un importante hub europeo per l’import e l’export di gas. Israele lo sa ed è particolarmente cauto sul fatto che i grandi accordi sul gas dell’Italia in Algeria il 23 gennaio possano minare la posizione economica e politica di Israele in Italia, poiché l’Algeria continua a fungere da baluardo della solidarietà palestinese in tutto il Medio Oriente e l’Africa.

Netanyahu aveva altri problemi per la testa, a parte il gas. “Sul fronte strategico, discuteremo dell’Iran. Dobbiamo impedire che diventi nucleare perché i suoi missili potrebbero raggiungere molti paesi, compresa l’Europa, e nessuno vuole essere preso in ostaggio da un regime fondamentalista con un’arma nucleare”, ha detto Netanyahu con il solito linguaggio allarmistico e stereotipato relativo al suo nemici in Medio Oriente.

Netanyahu ha due richieste principali dall’Italia: di non votare contro Israele alle Nazioni Unite e, soprattutto, di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele. Sebbene Gerusalemme Est sia riconosciuta dalla comunità internazionale come una città palestinese occupata, Netanyahu vuole che Roma cambi la sua posizione, che è coerente con il diritto internazionale, basata sulla fragile logica della “forte e antica tradizione tra Roma e Gerusalemme”.

Usando la stessa logica, quella delle risorse naturali e delle esportazioni di armi in cambio della fedeltà politica a Israele all’ONU, Netanyahu ha ottenuto molto successo nel normalizzare i legami tra il suo Paese e molte nazioni africane. Ora applica lo stesso modus operandi all’Italia, potenza europea e nona economia mondiale.

Se questa strategia sia il risultato della crescente sottomissione dell’Europa a Washington e Tel Aviv, o l’incapacità di Netanyahu di apprezzare le mutevoli dinamiche geopolitiche in tutto il mondo, è una questione diversa. Ma ciò che è chiaro è che Netanyahu ha percepito l’Italia come un paese che ha un disperato bisogno dell’aiuto israeliano. Durante l’incontro con la Meloni, Netanyahu ha promesso di fare dell’Italia un hub del gas per l’Europa e aiutare Roma a risolvere i suoi problemi idrici, mentre la Meloni, da parte sua, ha ribadito che “Israele è un partner fondamentale in Medio Oriente e a livello globale”.

La risposta più entusiasta alla visita di Netanyahu, però, è arrivata dal ministro delle Infrastrutture italiano di estrema destra, Matteo Salvini, che ha sostenuto con forza l’appello israeliano a riconoscere Gerusalemme come sua capitale “in nome della pace, della storia e della verità”. Questa risposta, sebbene incoerente con la politica estera italiana, non fu certo una sorpresa. Il leader del partito della Lega è stato spesso criticato in passato per il suo linguaggio razzista. Salvini, invece, è stato ‘riformato’ negli ultimi anni, soprattutto dopo una visita in Israele nel 2018, dove ha dichiarato il suo amore per Israele e la critica ai palestinesi. Fu allora che Salvini iniziò a salire nel mainstream, al contrario della politica italiana regionale.

Ma questa non è solo la posizione di Salvni. Il governo italiano ha accolto con favore la visita di Netanyahu senza muovere una sola critica alle politiche estremiste del suo governo di estrema destra condotte nella Palestina occupata. Se questa posizione è in linea con la politica estera italiana, non sorprende nemmeno dal punto di vista ideologico.

Sebbene la politica italiana, in passato, abbia mostrato grande solidarietà con la lotta del popolo palestinese per la liberazione e il diritto all’autodeterminazione – grazie alle forze rivoluzionarie che hanno avuto un enorme impatto nel plasmare il discorso politico italiano durante la seconda guerra mondiale e la successiva liberazione del paese dal fascismo – quella posizione è cambiata nel corso degli anni. Mentre la stessa politica italiana si elevava verso destra, la sua agenda di politica estera in Palestina e Israele si spostava completamente verso una posizione filo-israeliana. Quelli che ora sono percepiti come pro-Palestina nel governo italiano sono pochi e sono spesso bollati come politici radicali.

Tuttavia, nonostante il discorso ufficiale filo-israeliano in Italia, le cose per Netanyahu non sono così facili come potrebbero sembrare, soprattutto quando si tratta di riconoscere Gerusalemme come capitale di Israele.

La Meloni, infatti, non ha espresso un vero e proprio impegno nei confronti della richiesta israeliana. Al contrario, in un’intervista alla Reuters dello scorso agosto, ancor prima di diventare presidente del Consiglio, la Meloni è apparsa cauta, limitandosi ad affermare che si tratta di “una questione diplomatica e da valutare insieme alla Farnesina”.

C’è un motivo dietro l’esitazione della Meloni. Il riconoscimento italiano di Gerusalemme come capitale di Israele porrebbe Roma al di fuori del consenso del diritto internazionale. In una lettera aperta alla Meloni, la Special Rapporteur delle Nazioni Unite, Francesca Albanese, ha ricordato al governo italiano che il riconoscimento di Gerusalemme come capitale di Israele costituirebbe una grave violazione del diritto internazionale.

La politica estera italiana risponde anche alle politiche collettive dell’Unione Europea, di cui Roma è parte integrante. L’UE sostiene la posizione dell’ONU secondo cui Gerusalemme est è una città palestinese occupata e l’ annessione della città da parte di Israele nel 1980 è illegale.

Inoltre, il recente accordo storico dell’Italia con la società del gas statale algerina, Sonatrach, a gennaio, rende particolarmente difficile per Roma assumere una posizione estrema a sostegno di Israele. I delicati equilibri geopolitici derivanti dalla crisi del gas, anch’essa conseguenza diretta della guerra Russia-Ucraina, rendono ogni spostamento della politica estera italiana su Palestina e Israele simile a un atto di autolesionismo.

Per l’Italia, almeno per ora, il gas arabo è molto più importante di qualsiasi cosa Netanyahu possa offrire. Il nuovo accordo Roma-Algeri garantirebbe all’Italia 9 miliardi di metri cubi di gas, in aggiunta alla fornitura di gas che già scorre attraverso il gasdotto TransMed, ha riferito ‘BNE Intellinews’ . Questa infrastruttura vitale collega l’Algeria all’Italia attraverso la Sicilia che, a sua volta, scorre attraverso gasdotti sotto il Mar Mediterraneo. “L’espansione di queste rotte vitali è già stata pianificata, con l’obiettivo di aumentare l’attuale capacità di 33,5 miliardi di metri cubi all’anno”, ha aggiunto il sito Web di notizie economiche.

Meloni, sebbene sia un politico di estrema destra senza particolari affinità o rispetto per le norme internazionali stabilite, capisce che gli interessi economici prevalgono sull’ideologia. “Oggi l’Algeria è il nostro primo fornitore di gas”, ha dettoMeloni in conferenza stampa ad Algeri dopo la firma dell’accordo. L’accordo, ha detto, fornirebbe al Paese “un mix energetico che potrebbe proteggere l’Italia dalla crisi energetica in corso”.

Un tale fatto renderebbe impossibile per l’Italia deviare, almeno per ora, dalla sua attuale posizione su Gerusalemme e sull’illegalità dell’occupazione israeliana della Palestina. Mentre Israele farebbe fatica a convincere l’Italia a cambiare posizione, l’Algeria, la Tunisia e altri paesi arabi potrebbero finalmente trovare uno spiraglio per dissuadere l’Italia dal suo cieco sostegno a Israele.