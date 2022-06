In un contesto di turbolenze senza precedenti – la prima grande guerra in Europa in tre decenni, i tassi di inflazione più alti degli ultimi decenni e una crisi alimentare globale in rapido peggioramento – i leader occidentali si sono incontrati per due importanti vertici. Il G7 si è riunito in Germania ei leader della Nato si sono riuniti a Madrid. I risultati di entrambi gli eventi indicano i limiti della governance globale dominata dall’Occidente e la crescente polarizzazione.

Entrambi i vertici sono stati dominati dalla guerra in Ucraina ed entrambi hanno promesso di continuare a sostenere l’Ucraina ‘per tutto il tempo necessario’. Ma gli effetti diretti di tali dichiarazioni sono nel migliore dei casi simbolici.

Il 27 giugno, mentre i leader del G7 si incontravano in un castello in Baviera, un attacco russo ha distrutto un centro commerciale a Kremenchuk, nell’Ucraina centrale, uccidendo diverse persone. E poiché la Nato ha definito la Russia “la minaccia più significativa e diretta alla sicurezza degli alleati e alla pace e alla stabilità nell’area euro-atlantica” nel suo nuovo concetto strategico, le forze russe hanno intensificato ulteriormente la loro offensiva nell’Ucraina orientale e ampliato la loro campagna di distruzione aree popolate in tutta l’Ucraina.

Non sarebbe realistico aspettarsi che le dichiarazioni e gli impegni del vertice si traducano in soluzioni immediate e durature alle profonde crisi che il mondo sta attualmente affrontando. Ma il problema che espongono sia gli incontri del G7 che della Nato è più profondo.

Un ‘mondo equo’

La presidenza tedesca del G7 ha adottato il “progresso verso un mondo equo” come obiettivo nel gennaio 2022. Questo avveniva prima dell’invasione russa dell’Ucraina, che rendeva quasi impossibile compiere progressi significativi verso il raggiungimento di un obiettivo così ambizioso. Anche non indietreggiare sugli obiettivi del cambiamento climatico o mitigare, per non parlare di invertire, il peggio della crisi alimentare globale sembra al di là della portata dei leader delle democrazie più ricche del mondo.

Ciò nonostante l’annuncio di ulteriori 4,5 miliardi di dollari (3,7 miliardi di sterline) di finanziamento per garantire la sicurezza alimentare globale, portando gli impegni del G7 finora quest’anno a oltre 14 miliardi di dollari.

Anche su sfide più immediate, come la crisi del costo della vita, i leader del G7 hanno poche risposte efficaci da offrire. Ciò è in parte, se non prevalentemente, perché i fattori chiave della crisi economica globale sono semplicemente fuori dal controllo di un club di stati occidentale.

Non possono fare molto per la guerra di Putin in Ucraina, il suo blocco delle esportazioni alimentari ucraine e la sua riduzione dei flussi di gas verso l’UE. Gli effetti negativi di questi strumenti di guerra non militari aumenteranno solo nel tempo, in particolare quando arriverà l’inverno.

Di fronte alla Cina

Né i leader del G7 hanno alcuna influenza sulla politica cinese zero-COVID. Ciò rappresenta una sfida importante per le catene di approvvigionamento globali interrompendo la produzione di componenti elettronici e informatici e una gamma di altri beni destinati ai mercati globali.

La continua assenza della Cina – la seconda economia più grande del mondo – dal G7 potrebbe non sorprendere dato che, politicamente, le democrazie del G7 e un paese governato da un partito comunista hanno poco in comune. Ma c’erano pochi segni di un approccio genuinamente più cooperativo con la Cina, piuttosto un elenco di critiche e richieste rivolte alla Cina nel comunicato dei leader del G7. Questo non fa ben sperare per il futuro.

E l’annuncio di una partnership da 600 miliardi di dollari per le infrastrutture e gli investimenti globali per competere con la Belt and Road Initiative cinese nei paesi in via di sviluppo sa di disperazione piuttosto che di un’alternativa credibile. La partnership è significativamente meno ambiziosa del suo predecessore fallito, il Build Back Better World Partnership, annunciato al vertice del G7 dello scorso anno.

Forse la cosa più significativa dei limiti del G7 nel modellare la governance globale a propria immagine è stato il mancato raggiungimento di un accordo con altri paesi invitati al vertice sulla direzione futura dell’ordine internazionale. Se c’era qualche speranza che il G7 e l’UE convincessero i leader di Argentina, India, Indonesia, Senegal e Sud Africa a prendere una posizione chiara contro i tentativi russi e cinesi di distruggere l’attuale ordine internazionale, il vacuo ’Resilient Democracies Statement’ ne ha fatto poca attenzione. Non ha menzionato nemmeno una volta la guerra in Ucraina.

Mondo diviso

Questo divario crescente tra un piccolo gruppo di ricche democrazie liberali e il resto del mondo è stato evidente anche al vertice della Nato a Madrid, sebbene in modo diverso. Già nella sua dichiarazione di apertura, il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, ha chiarito che questo vertice “prenderà decisioni importanti per rafforzare la Nato in un mondo più pericoloso e competitivo in cui regimi autoritari come Russia e Cina stanno apertamente sfidando l’ordine internazionale basato sulle regole”. ”.

Questi hanno incluso l’adozione di un nuovo concetto strategico, l’aumento delle truppe ad alta prontezza dagli attuali 40.000 a 300.000 entro il prossimo anno e un invito a Finlandia e Svezia ad aderire all’alleanza.

Stoltenberg potrebbe aver negato in una conferenza stampa che ci fossero discussioni sulla creazione di un equivalente Nato nell’Asia-Pacifico. Ma l’ambizione verso un atteggiamento di difesa e deterrenza più globale dei membri della NATO è chiara dall’elenco dei paesi partner invitati, che includeva Australia, Giappone, Corea e Nuova Zelanda. Secondo la Dichiarazione del Vertice di Madrid, la loro partecipazione “ha dimostrato il valore della nostra cooperazione nell’affrontare le sfide della sicurezza condivisa”.

Nel complesso, la capacità in declino del G7 di affrontare questioni economiche critiche a livello globale e il ridimensionamento dei membri della Nato in un atteggiamento di difesa e deterrenza simile a una guerra fredda segnalano un cambiamento fondamentale nell’ordine internazionale. L’illusione post-guerra fredda dell’unipolarità guidata dagli Stati Uniti potrebbe essere scomparsa da tempo, ma non sarà nemmeno sostituita da un mondo multipolare.

Mentre l’ultimo disperato tentativo della Russia di realizzare il futuro tripolare si sta bloccando sui campi di battaglia dell’Ucraina, tutti i segnali indicano che i Paesi di tutto il mondo dovranno decidere se schierarsi con la Cina o gli Stati Uniti in un nuovo futuro bipolare. I vertici G7 e Nato potrebbero essere i primi segnali che solo una minoranza opterà per quest’ultima.