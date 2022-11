G20: visioni di guerra (Cina, USA) e clima (Asia)

Si è concluso ieri a Bali, in Indonesia, il vertice dei G20 edizione 2022. Un vertice difficile, sia politicamente che economicamente, il cui unico risultato rilevante è venuto più ancora che dal vertice stesso, dall’incontro bilaterale, di lunedì 14 ottobre, tra il Presidente USA, Joe Biden, e il Presidente della Cina, Xi Jinping.

La loro dichiarazione di respingimento netto e forte del rischio di guerra nucleare, ha marcato i lavori del vertice e ha condotto gli altri membri del Gruppo di 20 Nazioni, a denunciare qualsiasi minaccia di utilizzo di armi nucleari. «L’uso o la minaccia di uso di armi nucleari è inammissibile. La risoluzione pacifica dei conflitti gli sforzi per affrontare le crisi, così come la diplomazia e ildialogo, sono vitali. L’era di oggi non deve essere di guerra», si legge nel comunicato finale del vertice.

E, venendo al cuore del problema, circa la guerra in Ucraina: «La maggior parte» dei Paesi del G20 «ha condannato fermamente la guerra in Ucraina che sta causando immense sofferenze umane e sta aggravando le fragilità esistenti nell’economia globale». Ciò detto, nel documento vengono ribadite «le posizioni nazionali espresse in altri fori inclusa la risoluzione dell’Onu di ottobre adottata con 141 voti, 5 voti contrari, 35 astensioni che deplora l’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia e chiede il suo ritiro completo e incondizionato dall’Ucraina». Il testo prende esplicitamente atto che c’erano «altri punti di vista e diverse valutazioni» della situazione.

E’ stato sottolineato come questo non è un risultato scontato e non è un risultato da poco. Anzi, è quanto la gran parte degli analisti auspicava. Tra questi Crisis Group, l’organizzazione no-profit, transnazionale, volta alla prevenzione e risoluzione dei conflitti. Dichiarazione auspicabile e non scontata considerando, come sottolinea la stessa organizzazione, «le posizioni dei membri del G20 sulla guerra differiscono nettamente. Gli Stati Uniti e la maggior parte dei loro alleati nel Gruppo hanno imposto sanzioni a Mosca e hanno votato per condannare l’invasione all’Assemblea generale delle Nazioni Unite. La maggior parte degli altri membri ha almeno condannato l’aggressione della Russia e gli sforzi illegali per annettere il territorio ucraino all’ONU, ma non ha fatto ricorso a sanzioni. Tre importanti membri non occidentali del G20 – Cina, India e Sudafrica – non solo hanno rifiutato di imporre sanzioni alla Russia, ma si sono anche astenuti nei voti delle Nazioni Unite sulla guerra».

Un vertice dunque quasi monopolizzato dalla guerra e dalle sue conseguenze, in atto e potenziali.

Un vertice dove la politica è stata la protagonista, si sottolinea da parte degli osservatori, anche perchè è stata l’occasione -per molta parte determinata proprio dalla guerra in Europa- per la proiezione delle due opposte visioni del mondo. Da una parte l’ordine internazionale secondo gli Stati Uniti di Biden e di gran parte del resto dell’Occidente, e dall’altra parte, l’ordine internazionale come nella visione di Xi.

Non solo. In ballo c’è anche la contesa dell’Asia.

Joe Biden e Xi Jinping «stanno gareggiando per l’influenza in Asia e oltre, offrendo posizioni contrastanti su come affrontare la povertà e la guerra in Ucraina», afferma il ‘New York Times‘.

Xi ha avanzato una iniziativa di sicurezza globale, «volta a offrire le soluzioni della Cina ai conflitti e alle minacce internazionali».

Xi, poi, ha descritto la Cina come un fedele partner della regione, «rifiutando quella che ha descritto come la ‘mentalità da guerra fredda‘ degli Stati Uniti di formare alleanze di sicurezza». Il Presidente cinese ha descritto le ‘iniziative globali‘ della Cina per combattere la povertà e il conflitto, «pur rimanendo pubblicamente vago sull’invasione russa dell’Ucraina», sottolinea il quotidiano. «Tracciare linee ideologiche o promuovere la politica di gruppo e il confronto di blocco non farà che dividere il mondo e ostacolare lo sviluppo globale e il progresso umano», ha detto Xi alla sessione di apertura della riunione del G20.

E non ha mancato di richiamare la netta contrarietà rispetto all’ordine internazionale di stampo occidentale. Sottolineando che «il vertice è stato convocato in un momento di cambiamenti epocali mai visti in un secolo, cambiamenti conseguenti al mondo, ai nostri tempi e alla storia», con la pandemia che si trascina e l’economia mondiale che sta diventando sempre più fragile, ha affermato «il contesto geopolitico rimane teso. La governance globale è gravemente inadeguata».

Biden, da parte sua, ha dichiarato gli Stati Uniti sono più «preparati di qualsiasi altro Paese al mondo, economicamente e politicamente, ad affrontare le mutevoli circostanze intorno il mondo».

Il Presidente USA poi ha parlato delle nuove iniziative da parte dei ricchi Paesi occidentali che hanno promesso centinaia di miliardi di dollari per costruire infrastrutture nei Paesi poveri,chiaramente in contrasto alla Belt and Road Initiative della Cina.

Secondo il quotidiano newyorkese, Cina e Stati Uniti al vertice, hanno dimostrato come entrambe le potenze stiano «corteggiando le altre Nazioni con priorità e programmi di spesa contrastanti. Quella rivalità a volte può avvantaggiare le medie potenze -come l’Indonesia, il Paese ospitante- generando competizione per fornire aiuto e sostegno, ma può anche lasciarle timorose di essere schiacciate tra i giganti che si combattono». E i Paesi del sud-est asiatico non vogliono scegliere da che parte stare, sottolineano gli esperti dell’area, proprio per il timore di finire schiacciati nel mezzo. I Paesi dell’area per un verso sono soddisfatti del fatto che Cina e Stati Uniti abbiano ricominciato a parlarsi, come sono soddisfatti della rinnovata attenzione americana dei loro confronti (sia l’Amministrazione Obama che l’Amministrazione Trump avevano dimostrato poco interesse), dall’altra vogliono avere mani libere per poter collaborare con la Cina, che sull’area ha investito milioni di dollari in infrastrutture e non solo nell’ottica della Belt and Road Initiative.

L’economia globale scivola verso una recessione che potrebbe essere prolungata, causa l’elevata inflazione, la crisi alimentare, lo shock petrolifero e la crisi finanziaria. Tutti membri del G20 concordano. Così come Stati Uniti e Cina sono allineati nel ritenere che la crisi possa essere affrontata con successo solo fermando la guerra ucraina. Sui processi e le azioni intermedie Pechino e Washington divergono, e si rimproverano vicendevolmente decisioni contrarie all’interesse globale.

Il G20 è principalmente un meccanismo di coordinamento economico, che è stato portato alla ribalta durante la crisi finanziaria globale del 2008. A differenza del G7, che riunisce Paesi occidentali che la pensano allo stesso modo con interessi politici condivisi, il G20 comprende rivali geopolitici -Stati Uniti e Cina primo fra tutti- che non sono propensi ad adottare forti posizioni comuni sugli affari internazionali, come sottolinea Crisis Group. Il che spiega la sostanziale vaghezza degli impegni.

Nella dichiarazione finale, infatti, si afferma la necessità di ritmare con attenzione gli aumenti dei tassi di interesse, evitare la maggiore volatilità nei movimenti delle valute, e circa il capitolo debito, hanno espresso preoccupazione per il‘deterioramento‘ della situazione di alcuni Paesi a medio reddito, sottolineando l’importanza che tutti i creditori condividano l’onere.

Sembra mancare «l’impegno concreto dei Paesi del G20 per aiutare i più poveri a superare le turbolenze economiche», che Crisis Group aveva sottolineato, alla vigilia, come indispensabile.

Sul fronte alimentare, i 20, hanno promesso di intraprendere un’azione coordinata per affrontare le sfide della sicurezza alimentare.

Impegno vago, secondo alcune organizzazioni della società civile. «Il G20 si limita a ripetere i vecchi impegni degli anni precedenti o a prendere atto degli sviluppi altrove, piuttosto che assumere una leadership in prima persona», ha dichiarato Friederike Roder del gruppo Global Citizen. «Cinquanta milioni di persone sono sull’orlo della fame mentre parliamo. Non c’è tempo per il G20 di lanciare appelli all’azione: sono loro che devono agire».

Circa il cambiamento climatico, i leader del G20 hanno concordato di perseguire gli sforzi per limitare l’aumento della temperatura globale a 1,5 gradi Celsius -confermando di attenersi all’obiettivo di temperatura dell’Accordo di Parigi del 2015 sul cambiamento climatico. Cina e Stati Uniti riprenderanno la collaborazione in ambito climatico.

Ci si attendeva qualcosa in più, anche perchè, come sostengono Kevin Rudd, due volte Primo Ministro dell’Australia, e Presidente dell’Asia Society, e Ban Ki-moon, ex Segretario Generale delle Nazioni Unite, vicepresidente di The Elders, e membro di High-Level Policy Commission on Getting Asia to Net Zero, la «lotta al cambiamento climatico potrebbe essere il momento unificante di cui il G20 ha bisogno».

Resta l’importanza della riaffermazione dell’Accordo di Parigi e del suo obiettivo. «Dato che i Paesi del G20 rappresentano circa l’80% delle emissioni globali di gas serra, il vertice darà il tono per l’esito finale della conferenza delle Nazioni Unite sul clima (COP27) di quest’anno, che si concluderà in Egitto dopo la conclusione del G20 in Indonesia», affermano Kevin Rudd e Ban Ki-moon. I lavori di Sharm El-Sheikh sono stati dominati dai Paesi più vulnerabili che invocano giustizia climatica e chiedono che i grandi emettitori paghino per sostenere le loro transizioni e i loro mezzi di sussistenza.

Così, sul clima «i membri asiatici del G20 hanno un ruolo fondamentale da svolgere», e insieme una grande opportunità, per se stessi e per il «mondo per prevenire il disastro climatico», affermano i due autorevoli analisti.

«Invece di fare marcia indietro sull’azione per il clima durante le crisi in corso e aggravate dello scorso anno, le economie asiatiche hanno approfondito la loro determinazione. I principali emettitori asiatici sono in testa al piccolo elenco di Paesi che hanno effettivamente risposto all’appello del Patto sul clima di Glasgow per aumentare le loro ambizioni climatiche nel 2022: India, Indonesia, Emirati Arabi Uniti, Vietnam e il nuovo governo in Australia hanno tutti rafforzato i loro obiettivi. Sebbene sia necessaria una maggiore ambizione affinché gli impegni si allineino con l’obiettivo di 1,5°C dell’accordo di Parigi, lo slancio regionale si sta muovendo nella giusta direzione», affermano Kevin Rudd e Ban Ki-moon.

«L‘Asia sta agendo perché ha senso politico. La ricerca commissionata dalla nostra Commissione politica di alto livello per portare l’Asia a Net Zero, mostra che un’azione climatica più ambiziosa è un vantaggio per lo sviluppo economico della regione. Se la regione attua pienamente gli obiettivi climatici fissati alla COP26, aumenterà la crescita del PIL fino al 5,4% entro il 2030, creando al contempo più nuovi posti di lavoro, riducendo i costi energetici e rafforzando la sicurezza energetica»

Le economie in via di sviluppo sono anche consapevoli che «abbracciare la trasformazione verde può aiutare a mobilitare le enormi quantità di investimenti necessari per trasformare la retorica in realtà. Ad esempio, lo Sri Lanka e il Bangladesh sono tra coloro che pubblicano ‘Climate Prosperity Plans’ che, se finanziati, potrebbero migliorare la resilienza, ridurre la povertà e guidare la crescita economica». «La volontà politica e la certezza delle politiche sono strumenti potenti per liberare flussi di capitali dai ricchi paesi donatori, derisicare la finanza privata e sbloccare nuove risorse nazionali».

L’Asia da questo punto di vista è al centro di un momento particolare. «L’India assumerà la presidenza del G20 dall’Indonesia, il Giappone ospiterà il vertice del G7 del prossimo anno e gli Emirati Arabi Uniti, come parte del gruppo Asia-Pacifico, ospiteranno la conferenza sul clima COP28, il prossimo anno. In poche parole, l’azione per il clima può essere il filo conduttore che aiuta a ricostruire un consenso a favore del multilateralismo». E dopo l’India, la presidenza del G20 ruoterà al Brasile, «il che implica un’opportunità unica per definire come si presenta dal punto di vista delle principali economie emergenti. Paesi come l’Indonesia, l’India e il Brasile potrebbero sottolineare i vantaggi per tutti derivanti dall’approfondimento della cooperazione».

I due analisti elencano concretamente dove a breve si potrebbe arrivare. «Sotto la guida dell’India il prossimo anno, il G20 dovrebbe cercare di ottenere risultati tangibili. Ciò potrebbe includere l’elaborazione di un progetto per sistemi energetici moderni e resilienti; delineare un’infrastruttura politica di supporto per le tecnologie climatiche critiche, come l’idrogeno verde e lo stoccaggio delle batterie; e fare in modo che i finanziamenti per il clima funzionino per tutti i paesi in via di sviluppo. L’India potrebbe anche utilizzare il blocco delle economie in via di sviluppo del G77 come indicatore per garantire che il G20 soddisfi le esigenze dei Paesi più vulnerabili del mondo».

Concludono Kevin Rudd e Ban Ki-moon: «Mettendo l’azione per il clima al centro dei loro sforzi per ricostruire il consenso e rinvigorire il multilateralismo, i Paesi asiatici apriranno la finestra di opportunità del mondo per prevenire il disastro climatico», attivando al contempo una rete di opportunità globali che si accenderebbero nei diversi punti del pianeta.