G20: l’incontro Xi-Biden mitiga l’inevitabile scontro USA-Cina?

Il recente tanto atteso incontro tra il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e il cinese Xi Jinping non ha previsto alcun nuovo intento concreto da entrambe le parti di scendere a compromessi sui propri principi e interessi fondamentali. Tuttavia, ha proiettato due fattori fondamentali che guideranno l’immediato termine di una concorrenza agguerrita, andando avanti. Xi è entrato nell’incontro con più di una ricerca per trarre il miglior risultato dall’incontro, da una posizione di maggiore relativa debolezza rispetto a Biden. Il cedimento dell’economia cinese e la diminuzione delle prospettive economiche a lungo termine hanno spinto Pechino a cercare un tono più conciliante, un passaggio graduale dal suo precedente approccio bellicoso e conflittuale da guerriero lupo.

Ciò può essere visto nel fatto che la Cina non ha risposto con forza immediata alle nuove restrizioni di Washington sui semiconduttori avanzati, rispetto alle precedenti reazioni istintive e tit-for-tat sulle contromisure tariffarie, specialmente durante il mandato di Trump.

Una significativa flessione nel mercato immobiliare e la fiducia economica che ha subito un duro colpo, con la sua politica zero-Covid, hanno soffocato la sua crescita economica e ribaltato i modelli di continuo progresso economico inarrestabile di decenni. Ciò ha determinato la necessità di arrestare lo slittamento, di creare soluzioni di sostegno e di mettere in sicurezza contesti economici e di risorse con altri attori. Per quanto Xi volesse consolidare e rafforzare la capacità interna e l’autosufficienza per dare impulso alla futura competitività militare e socio-economica di Pechino, non può permettersi di mantenere il tono della propria disponibilità interna a servire il suo scopo di garantire la sua competitività e sopravvivenza a lungo termine.

Xi si è reso conto che mentre si lasciava alle spalle la richiesta e l’intrappolamento della limitazione della politica estera in vista del 20° Congresso nazionale, ora ha una maggiore apertura a plasmare la direzione della percezione internazionale di Pechino e le aperture nel sostenere le sue prospettive economiche in declino, senza essere percepito come debole dai rivali di partito. Questo leggero cambio di tono proietta il livello di paura, consapevolezza e ammissione che gli approcci passati non portano il risultato desiderato di garantire la spinta economica interna di Pechino. Ciò non si limita solo alla necessità di garantire che i partenariati economici e commerciali regionali e globali rimangano solidi, poiché Pechino dovrà affrettarsi per riparare l’immagine intaccata e la sfiducia nei confronti della sua crescente bellicosità e intenti a livello regionale e globale. Non è più rilevante l’era in cui Pechino può dare per scontate le aspettative economiche sugli attori stranieri per continuare a dipendere dal suo peso e dal suo sostegno, ora che le sue stesse prospettive in calo richiederanno a Pechino di dipendere maggiormente dall’Occidente e da altri attori emergenti soprattutto nelle aree critiche della sicurezza alimentare ed energetica.

L’ascesa di sentimenti nazionalisti a livello globale e in Europa, come nella premiership di Giorgia Meloni in Italia e Rishi Sunak in Gran Bretagna, crea un respingimento globale contro le azioni della Cina dove sono più pronti a chiamare Pechino in modo più sfacciato per proteggere i propri interessi nazionali e forse per rafforzare la legittimità politica interna. Sunak ha ribadito ancora una volta che la Cina è la più grande minaccia statale alla sicurezza del Regno Unito e che sarà altamente allineato con gli attuali alleati in uno sforzo più concertato, pur non escludendo di armare Taiwan . La stessa posizione conflittuale e critica è vista dal recente approccio del primo ministro canadese Justin Trudeau e dei suoi ministri di gabinetto che chiedono alle democrazie di voltare sempre più le spalle alla Cina e ad altre nazioni autocratiche.

Pechino ha più da guadagnare da questo incontro sia nel cercare una posizione chiara sulla sua linea rossa e sui suoi limiti, sia nel convincere gli americani a concedere di più nell’assicurarsi migliori guadagni economici e nel fare la loro parte per lavorare insieme ai cinesi sia per una vittoria vittoria e implicazioni globali. Negoziando da una posizione di debolezza e dalla necessità di riavvicinarsi ai propri legami e alla propria dipendenza da altri Stati per garantire la ridistribuzione interna della crescita e per garantire la sicurezza del regime, Pechino è saggia e meticolosa nel voler essere vista come risoluta nei suoi messaggi, allo stesso tempo mettere la palla nel campo di Washington per agire e adattarsi di conseguenza.

Gli sforzi di Washington per aumentare la pressione sulla Cina attraverso i fronti economico, diplomatico e militare nel corso degli anni, sono stati espressi come una narrazione classica da Pechino secondo cui intende frenare la legittima ascesa della Cina e posizionarla al vertice del sistema globale. Washington si rende conto che il suo decennale approccio di supporto a Pechino con la speranza di un suo eventuale passaggio alla libertà e alla democrazia non è più fattibile e che è necessario un inevitabile riorientamento per affrontare l’ascesa travolgente di Pechino. Nonostante tutto il clamore e le discussioni sul declino e la diminuzione del potere dell’America, Washington è fiduciosa della propria capacità di resistenza e capacità duratura di dissuadere Pechino dal cambiare lo status quo globale e l’ordine basato sulle regole.

Biden ha affermato di volere che gli Stati Uniti e la Cina gestiscano le differenze e impediscano alla concorrenza di diventare un conflitto, non per relativa inferiorità o paura, ma per la pura natura della responsabilità globale collettiva come potenza dominante nel prevenire implicazioni negative più ampie per il mondo e umanità. Ha anche lo scopo di rassicurare gli alleati che gli Stati Uniti saranno visti come il giocatore calmo, responsabile e stabilizzante, contrastando la narrativa che sta provocando e istigando la Cina. Sia Pechino che Washington sono consapevoli delle reali capacità degli strumenti militari ed economici degli Stati Uniti per scoraggiare le potenziali violazioni dell’ordine da parte della Cina, se necessario. Venendo all’incontro, gli Stati Uniti hanno il limite delle capacità e possono scegliere un approccio più conflittuale nel denunciare le azioni della Cina nella regione e persino ammonire Pechino e spingerla ad assumersi una maggiore forma di responsabilità per la pandemia di Covid, ma Washington voleva essere il potere con moralità e responsabilità. Mostrando un tono conciliante e dimostrando disponibilità ad aiutare e lavorare con la Cina per risolvere pressanti problemi globali e sfide transnazionali, tra cui la salute globale e la sicurezza alimentare, Washington raccoglie i vantaggi a lungo termine di intraprendere la strada maestra morale ed essere disposta ad essere accomodante per il interessi del resto del mondo.

La Cina ha bisogno degli Stati Uniti più di quanto questi ultimi avranno bisogno di Pechino. Washington avrà bisogno che Pechino continui ad aderire all’ordine basato sulle regole e ad essere un importante attore globale responsabile, compresa la cooperazione per il bene comune nelle cause delle sfide e delle preoccupazioni condivise. Pechino ha bisogno degli Stati Uniti sia per garantire un commercio globale libero e sicuro, sia per le basi tecnologiche ed economiche affinché Pechino possa sopravvivere e raggiungere il suo obiettivo di stabilità economica e trasformazione per il suo ringiovanimento del sogno cinese.

Nonostante tutte le sue sfide attuali, sia nelle sue barriere socio-economiche interne e nel declino sia nell’affrontare una rinnovata minaccia sistemica globale, Pechino ha bisogno della moderazione e del sostegno dell’Occidente, dalla stabilità nel commercio e dalla catena di approvvigionamento del settore critico al cibo e Sicurezza energetica.

Biden, nel suo bagaglio di intenzione di abbassare la temperatura e nel chiarire le linee per entrambe le parti, spera di rafforzare un soft power rafforzato e un vantaggio narrativo. Nel prendere questo sopravvento, la speranza di attirare Pechino in un falso senso di percezione errata che gli Stati Uniti siano ora abbastanza deboli da intervenire con intenti concilianti, non sarà una caratteristica predominante poiché lo scopo di Washington è quello di stabilire chiaramente le regole del gioco a Pechino, e che non scenderà a compromessi nel preservare lo status quo dell’ordine basato su regole di pace e stabilità. Se la Cina continua imperturbabile le sue azioni, gli Stati Uniti faranno leva sulla loro carta e chip consolidati per inquadrare la narrativa sull’ipocrisia e il vero intento della Cina, e che la Cina non sarà più vista come una vittima, con la sua credibilità che si rivolge contro se stessa.

Sia Biden che Xi potrebbero minimizzare le prospettive di una nuova Guerra Fredda o di una potenziale guerra calda, ma la realtà e gli avvenimenti sul campo hanno già sottolineato l’inevitabilità della polarizzazione in corso e degli approcci di una Guerra Fredda, ancora più intensificata della Guerra Fredda originale con i sovietici. L’obiettivo principale ora per entrambi è come garantire che le regole stabilite siano rispettate e comprese da entrambi, per prevenire gli inneschi di un conflitto in piena regola a causa di calcoli errati e intenzioni e paure mal percepite.